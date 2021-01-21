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От сотрудничества с блогеркой di.rubens, прославившейся любовью к России и скандалом с офицером Штефаном, отказались Borjomi и Nestle

От сотрудничества с блогеркой di.rubens, прославившейся любовью к России и скандалом с офицером Штефаном, отказались Borjomi и Nestle

Еще две компании, следом за "Алло", отказались от сотрудничества со скандальной блогеркой Таисией Маламан (Онацкой), известной под ником di.rubens.

Об этом SMM-менеджеры компаний сообщили в комментариях на официальных страницах Borjomi и Nestle в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, видеоролики с продукцией Borjomi с участием блогера были отсняты до публикации вышеупомянутого видео на ее странице. Учитывая ситуацию, наша компания приняла решение удалить ролики с участием di.rubens с официальных страниц бренда и не сотрудничать с ней в будущем", - сообщил производитель минеральной воды.

"Nestlé руководствуется в своей деловой практике принципами добропорядочности и полного соблюдения всех законов. Мы разделяем украинские ценности и чтим нашу страну. С 1 января 2021 мы не сотрудничаем с упомянутым блогером", - отметили в Nestle.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сеть "Алло" отказалась сотрудничать с блогеркой Маламан (di.rubens), прославившейся любовью к России и скандалом с офицером Штефаном. ДОКУМЕНТ

Напомним, di.rubens прославилась, когда Штефан опубликовал снятый на Майдане Независимости ролик с ее участием. На видео девушка в ответ на предложение выбрать сначала между "Америкой и Россией", а посел Украиной и Россией оба раза отвечает "Россия".

20 января di.rubens записала ролик, в котором пригрозила Штефану судом и уголовным делом. В этот же день о прекращении сотрудничества с ней заявила сеть "Алло".

От сотрудничества с блогеркой di.rubens, прославившейся любовью к России и скандалом с офицером Штефаном, отказались Borjomi и Nestle 01

От сотрудничества с блогеркой di.rubens, прославившейся любовью к России и скандалом с офицером Штефаном, отказались Borjomi и Nestle 02

Автор: 

скандал (4475) блогер (218) Nestle (9)


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Топ комментарии
+80
От сотрудничества с блогеркой di.rubens, прославившейся любовью к России и скандалом с офицером Штефаном, отказались Borjomi и Nestle - Цензор.НЕТ 6289
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21.01.2021 18:30
+68
Сумніваюся. Вона настільки тупа, що навіть не розуміє наскільки вона тупа. Ефект Даннінга-Крюгера в усій своїй красі.
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21.01.2021 18:27
+54
С 20-летней ватницей почти разобрались. А что делать с Ленкой Бондаренко, которая таких дур зомбирует, по центральным ТВ каналами называет бойцов ВСУ преступниками,проливающими кровь мирных жителей? Эта промошканская гадина куда опаснее. У нас СБУ больше нет? Или оно "экономическими вопросами" загружены? Или поЗЕленелотак, что бе фасс ОП не пошевельнется?
- Беда.
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21.01.2021 19:41
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Страна UA відверто і нахабно розпалює ненависть до України..


https://strana.ua/news/310956-azov-s-pomoshchju-facebook-verbuet-radikalov-po-vsemu-miru-.html .


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День прогнал забавный вечер
Не спеши бежать в кроватку
Черный матовый Ленд Крузер
Подарил тебе твой папка


Чтоб асфальт был без воронок…
Чтоб по городу промчаться….
....Третью ночь не спит солдатик
Одев форму в свои двадцать...




Не страшны тебе засады
Ты не слышал выстрел танка
Ты не знаешь вес снаряда
Твоя тяжесть пива банка


...Утес, зушка, сто двадцатый
залпом "сигарет пол пачки"...
То чужое, а роднее
Дискотеки, девки, тачки


Вновь светает, ты в экстазе
После тяжкой бурной ночи
....А парнишку на Донбассе
Снова разорвало в клочья....




...И когда срывает крышу
В голову метал попавший….
Стоп! Несет меня! Не слушай…
Спи мажор! Ведь ты уставший…


автор : Стас П. (АТО) .
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----На міжнародній платформі звернень з'явилась петиція щодо внесення слова "HOLODOMOR" до всіх словників англійської мови.
! ----Відомо, що у СРСР сам факт масових смертей від голоду замовчувався комуністичним режимом і навіть старанно приховувався. Підтримавши цю петицію, ми зможемо допомогти підвищити обізнаність світу про Голодомор. Й зрештою, розкриємо правду про ******* міфи Кремля щодо страшного злочину. http://chng.it/dVT5nBzZkD
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22.01.2021 13:05 Ответить
Зливний бачок.
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22.01.2021 14:06 Ответить
Це кацапський медіа ресурс.
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22.01.2021 14:15 Ответить
***** - 3!
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22.01.2021 13:40 Ответить
Тепер в тебе є всі підстави зібрати чемодани та поїхати на расєю, на яку ти працювала.
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22.01.2021 13:41 Ответить
Тільки так з ватними курвами, хай їде у Мацкву кар єру робити, підкоряє Мацкву миттям сортирів
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22.01.2021 14:14 Ответить
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