От сотрудничества с блогеркой di.rubens, прославившейся любовью к России и скандалом с офицером Штефаном, отказались Borjomi и Nestle

Еще две компании, следом за "Алло", отказались от сотрудничества со скандальной блогеркой Таисией Маламан (Онацкой), известной под ником di.rubens.

Об этом SMM-менеджеры компаний сообщили в комментариях на официальных страницах Borjomi и Nestle в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, видеоролики с продукцией Borjomi с участием блогера были отсняты до публикации вышеупомянутого видео на ее странице. Учитывая ситуацию, наша компания приняла решение удалить ролики с участием di.rubens с официальных страниц бренда и не сотрудничать с ней в будущем", - сообщил производитель минеральной воды.

"Nestlé руководствуется в своей деловой практике принципами добропорядочности и полного соблюдения всех законов. Мы разделяем украинские ценности и чтим нашу страну. С 1 января 2021 мы не сотрудничаем с упомянутым блогером", - отметили в Nestle.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сеть "Алло" отказалась сотрудничать с блогеркой Маламан (di.rubens), прославившейся любовью к России и скандалом с офицером Штефаном. ДОКУМЕНТ

Напомним, di.rubens прославилась, когда Штефан опубликовал снятый на Майдане Независимости ролик с ее участием. На видео девушка в ответ на предложение выбрать сначала между "Америкой и Россией", а посел Украиной и Россией оба раза отвечает "Россия".

20 января di.rubens записала ролик, в котором пригрозила Штефану судом и уголовным делом. В этот же день о прекращении сотрудничества с ней заявила сеть "Алло".