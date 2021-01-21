От сотрудничества с блогеркой di.rubens, прославившейся любовью к России и скандалом с офицером Штефаном, отказались Borjomi и Nestle
Еще две компании, следом за "Алло", отказались от сотрудничества со скандальной блогеркой Таисией Маламан (Онацкой), известной под ником di.rubens.
Об этом SMM-менеджеры компаний сообщили в комментариях на официальных страницах Borjomi и Nestle в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, видеоролики с продукцией Borjomi с участием блогера были отсняты до публикации вышеупомянутого видео на ее странице. Учитывая ситуацию, наша компания приняла решение удалить ролики с участием di.rubens с официальных страниц бренда и не сотрудничать с ней в будущем", - сообщил производитель минеральной воды.
"Nestlé руководствуется в своей деловой практике принципами добропорядочности и полного соблюдения всех законов. Мы разделяем украинские ценности и чтим нашу страну. С 1 января 2021 мы не сотрудничаем с упомянутым блогером", - отметили в Nestle.
Читайте на Цензор.НЕТ: Сеть "Алло" отказалась сотрудничать с блогеркой Маламан (di.rubens), прославившейся любовью к России и скандалом с офицером Штефаном. ДОКУМЕНТ
Напомним, di.rubens прославилась, когда Штефан опубликовал снятый на Майдане Независимости ролик с ее участием. На видео девушка в ответ на предложение выбрать сначала между "Америкой и Россией", а посел Украиной и Россией оба раза отвечает "Россия".
20 января di.rubens записала ролик, в котором пригрозила Штефану судом и уголовным делом. В этот же день о прекращении сотрудничества с ней заявила сеть "Алло".
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День прогнал забавный вечер
Не спеши бежать в кроватку
Черный матовый Ленд Крузер
Подарил тебе твой папка
Чтоб асфальт был без воронок…
Чтоб по городу промчаться….
....Третью ночь не спит солдатик
Одев форму в свои двадцать...
Не страшны тебе засады
Ты не слышал выстрел танка
Ты не знаешь вес снаряда
Твоя тяжесть пива банка
...Утес, зушка, сто двадцатый
залпом "сигарет пол пачки"...
То чужое, а роднее
Дискотеки, девки, тачки
Вновь светает, ты в экстазе
После тяжкой бурной ночи
....А парнишку на Донбассе
Снова разорвало в клочья....
...И когда срывает крышу
В голову метал попавший….
Стоп! Несет меня! Не слушай…
Спи мажор! Ведь ты уставший…
автор : Стас П. (АТО) .
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----На міжнародній платформі звернень з'явилась петиція щодо внесення слова "HOLODOMOR" до всіх словників англійської мови.
! ----Відомо, що у СРСР сам факт масових смертей від голоду замовчувався комуністичним режимом і навіть старанно приховувався. Підтримавши цю петицію, ми зможемо допомогти підвищити обізнаність світу про Голодомор. Й зрештою, розкриємо правду про ******* міфи Кремля щодо страшного злочину. http://chng.it/dVT5nBzZkD
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