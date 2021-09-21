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Зеленський (17522) Слуга народу (2544) Сергій Никифоров (125)

Зустріч Зеленського зі "слугами народу" буде "фундаментальною", - прессекретар Никифоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зустріч Зеленського зі

Зустріч президента України Володимира Зеленського з народними депутатами партії "Слуга народу", запланована на наступний тиждень, буде "багатоденною і фундаментальною".

Про це прессекретар глави держави Сергій Никифоров заявив у коментарі журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На найближчий непленарний тиждень заплановано багатоденну фундаментальну зустріч президента Володимира Зеленського з партією. Найімовірніше, в тому самому форматі, що й була", - заявив Никифоров.

Попередня зустріч Зеленського з депутатами партії "Слуга народу" з метою проведення інтенсивного курсу Київської школи економіки відбувалася з 29 липня по 4 серпня 2019 року в трускавецькому готелі Rixos Prykarpattya.

Як повідомила напередодні речник фракції Юлія Палійчук, президент України наприкінці наступного тижня збере депутатів із фракції "Слуга народу" та представників усіх гілок влади на велику робочу нараду, зазначивши, що це не буде партійним з'їздом і навчанням народних депутатів.

Також читайте: "Не навчання, а робоча нарада", - в "Слузі народу" підтвердили великий захід

Серед тем наради - обговорення досягнень за минулі два роки, стратегії влади на наступний рік, план законопроектних робіт. До участі в заході допускатимуться лише вакциновані особи або ті, хто має негативний ПЛР-тест.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Слуг покладут в котлован и зальют бетоном, под фундамент.
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21.09.2021 21:22
+14
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21.09.2021 21:15
+13
В тему фундаментальности, анекдот из детства вспомнился.

В классе должны проводить показательный урок с обязательным опросом всех учеников.

Учительница собрала всех девочек и говорит:

- Девочки, когда будет урок, я не смогу не спросить Вовочку. Поэтому, если он скажет что-то пошлое, вы все встаньте и выйдите из класса.

Идет урок. Учительница спрашивает:

- Дети, какие новые дома строятся в нашем районе? Машенька?

- Новая школа.

- Молодец, Машенька. Теперь ты, Коля.

- Детский сад!

- Ну а теперь ты, Вовочка.

- Публичный дом!

Все девочки встают и начинают выходить из класса.

Вовочка кричит им вслед: Не спешите, бл@ди! Там только фундамент заложили!
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21.09.2021 21:37
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21.09.2021 21:15 Відповісти
они фудаментально лягут в фундамент ? или фундаментально ментально изменятся Набор слов от бородатой мендель
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21.09.2021 21:18 Відповісти
Слуг покладут в котлован и зальют бетоном, под фундамент.
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21.09.2021 21:22 Відповісти
так бы поступил Альфонсо Каппоне А Лаки Лучиано просто забетонировал им бы ноги
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21.09.2021 21:25 Відповісти
"В тазик - и в море"
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21.09.2021 21:25 Відповісти
не можно возродить обряд норманнов -слугу из трелей под киль
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21.09.2021 21:27 Відповісти
Этим до викингов - шо центровой Ленке до Первой Леди.
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21.09.2021 21:40 Відповісти
так они же слуги - трели
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21.09.2021 21:41 Відповісти
серваж приняли приняли -))) только вот кто на безуглу залезет из сеньоров в момент права своего вот вопрос
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21.09.2021 21:42 Відповісти
Слушай, ну эта ментальная картинка для меня уже занадто...
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21.09.2021 21:44 Відповісти
зато фундаментальная
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21.09.2021 21:45 Відповісти
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21.09.2021 21:48 Відповісти
"похорони на другому поверсі" та під фундамент...

у дусі достославних 1990х
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21.09.2021 21:28 Відповісти
в вовиных краях в 90е - шахту или в карьер и не морочится
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21.09.2021 21:29 Відповісти
еее, до шахти чи кар'єру ще дотягти треба

а так плюх ув бетон - і привіт археологам 22 століття
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21.09.2021 21:34 Відповісти
Неважно. Красивое слово просто "фундаментально". Веское такое слово. Просто железобетонное. Короче фундаментальное.
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21.09.2021 22:58 Відповісти
зацементируют падение всех возможных рейтингов)
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21.09.2021 21:17 Відповісти
Вы падок на плагиат?
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21.09.2021 21:40 Відповісти
фундаментально - это когда его бетоном зальют
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21.09.2021 21:20 Відповісти
Зеленые, как всегда, неправильно прочитали... Правильно -

ФУФЛОМЕТАЛЬНАЯ
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21.09.2021 21:26 Відповісти
Anton Shvets

3 ч. ·



Демократична Сокира. Київ

4 ч. ·

Чому ми повинні виконувати роботу Володимира Зеленського?
Чому про тотальну деолігархізацію говорить він, а на суди проти Коломойського ходять прихильники ДемСокири?

На ці питання є великі красиві відповіді. Але ми тут не для того.

Сьогодні ми вийшли на черговий суд проти Ігоря Коломойського. Нам би дуже хотілось змінити слово «черговому» на слово «останньому». Але не цього разу.

Шостий апеляційний адміністративний суд розглядав справу компанії «УкрНафта». Компанія-то, як відомо, державна, але по-факту контролює її Коломойський. Він є монополістом на паливному ринку України. Більше того - відмовляється сплачувати штраф розміром 4 700 000 000 гривень за махінації з цінами на пальне. Усім відома позиція Коломойського щодо штрафів: їх платять лише лохи. Але ця пацанська цитата йому не допомогла і він пішов до суду, щоб скасувати штраф.

Ми теж пішли до суду. Точніше під суд. Бо не віримо, що суд зможе прийняти справедливе рішення без пильного спостереження громадськості. Усі великі корупційні мутки ******* тишу та темряву й одразу руйнуються, якщо посвітити на них статтями в інтернеті та активістами з колонками.

Сьогодні це допомогло. Суд переніс засідання для ознайомлення з документами та матеріалами справи. Це добре, але не перемога. Через тиждень ми зустрінемось знову, щоб спробувати черговий суд перетворити на останній.

А наприкінці хочемо розповісти нашому недосвідченому та молодому президенту як можна позбавити Коломойського впливу. Без смс та антиолігархічних законопроєктів.

Отже, пане Зеленський, спробуємо говорити з вами на вашій мові. По-перше, пацан має відповідати за базар. Якщо ви пообіцяли, що ліквідуєте на ОАСК і гордо написали, що процес запущено, то спригувати з тєми зовсім не по-пацанськи. Потрібно ліквідувати ОАСК, який контролює Коломойський. Це розблокує кілька справ проти Коломойського й пришвидшить справедливе рішення по УкрНафті, і це раз. Також потрібно накласти санкції на Коломойського. Це два. Ну не може олігарх, який перебуває і під слідством, і під санкціями у США, далі безтурботно красти в українців. Третій крок - звільнити заступника Єрмака Андрія Смирнова (Єрмака теж можна звільнити, якщо що), який блокує судову реформу й нарешті її провести. Крок четвертий - знайти в себе яйця й перестати потурати олігарху. Коломойський рано чи пізно з'їсть і вас, пане Зеленський, тому покваптесь з пошуками.

Пане президенте, не дякуйте.

Подякувати можете лише прихильникам Демократичної Сокири у Києві та нашим друзям з Рух Опору Капітуляції. Сьогодні вони герої, бо стали на шляху Коломойського.
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21.09.2021 21:20 Відповісти
Який в біса "пацан"? Він "тєрпіла" (потєрпєвший).
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21.09.2021 21:24 Відповісти
у жабомишодраківці за пульт управління зє-аватаром наразі перевагу тримає Єрмак
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21.09.2021 21:30 Відповісти
а когда с самим народам изволит его высокопревосходительство встретится?

выслушает, что о нем думают хозяева его слуг?
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21.09.2021 21:20 Відповісти
Что это за многодневная встреча, любые вопросы можно обговорить за пару часов. Похоже намечается недельная пьянка.))
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21.09.2021 21:22 Відповісти
Многодневная и фундаментальная
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21.09.2021 21:23 Відповісти
Зеленая гнусавая образина будет бить морды бывшим проституткам, фотографам и безработным? Хотя почему бывшим…? Какими были, такими и остались. Только прибарахлились маленько. Но зебилы оплатят.
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21.09.2021 21:22 Відповісти
Встреча Зеленского со "слугами народа" будет "фундаментальной" .Не убедительно. Надо так:Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель.
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21.09.2021 21:22 Відповісти
все таки слуги мощные люди. я бы эту хрипатую крысу больше полу часа слушать не выдержал
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21.09.2021 21:23 Відповісти
ждём реляций в духе позднего Бре
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21.09.2021 21:26 Відповісти
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21.09.2021 21:24 Відповісти
будут ведровые клизмы
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21.09.2021 21:24 Відповісти
і цьому залижуть до блиску, що й срати не зможе.
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21.09.2021 21:25 Відповісти
Сегодня у зекретинов соревнование по кретинизму
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21.09.2021 21:28 Відповісти
это фундаментальный анус лизинг вове зеленскому ведь после США у него будет попа боль
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21.09.2021 21:30 Відповісти
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21.09.2021 21:31 Відповісти
Это вообще нормально что в разгар осенней сессии Рады вместо работы в комитетах основная фракция идет на недельную гулянку?
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21.09.2021 21:33 Відповісти
Устали. На износ ведь работают, всё народу служат.
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21.09.2021 21:36 Відповісти
За чей счет многодневный банкет, да еще в карантин.
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21.09.2021 21:36 Відповісти
Что там может быть фундаментального,рейтинги плинтусные,пора назначать досрочные выборы.
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21.09.2021 21:36 Відповісти
В тему фундаментальности, анекдот из детства вспомнился.

В классе должны проводить показательный урок с обязательным опросом всех учеников.

Учительница собрала всех девочек и говорит:

- Девочки, когда будет урок, я не смогу не спросить Вовочку. Поэтому, если он скажет что-то пошлое, вы все встаньте и выйдите из класса.

Идет урок. Учительница спрашивает:

- Дети, какие новые дома строятся в нашем районе? Машенька?

- Новая школа.

- Молодец, Машенька. Теперь ты, Коля.

- Детский сад!

- Ну а теперь ты, Вовочка.

- Публичный дом!

Все девочки встают и начинают выходить из класса.

Вовочка кричит им вслед: Не спешите, бл@ди! Там только фундамент заложили!
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21.09.2021 21:37 Відповісти
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21.09.2021 21:38 Відповісти
т.е. бухать будут не один день... бардельеро короче ))))

народ для разврата готов (с)

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21.09.2021 21:39 Відповісти
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21.09.2021 21:42 Відповісти
ФУНДАМЕНТАЛИСТ-ПИСЮАНИСТ!
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21.09.2021 21:40 Відповісти
где то плачут талибы их фундаментализм по сравнению с зелёным кажется не виной забавой дикарей
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21.09.2021 21:44 Відповісти
Все Зеленский делает правильно! ПреЗЕдент не Порошенко какой-то поэтому не может много работать ему нужен отдыхих. Поскольку Зеленский беден как церковная мышь. А учителя у нас живут не богато то отдых мы ему должны оплатить!
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21.09.2021 21:40 Відповісти
Бедный Зелюшка, измотался весь, все думает о народе, ночами не спит.
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21.09.2021 21:43 Відповісти
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21.09.2021 21:45 Відповісти
Соромно але признаюсь-вони дійсно смішні.
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21.09.2021 21:43 Відповісти
смішні це коли смішно бажано всім... а вони дебільно-кримінальні... (беспредельщики)

і це вже якось не смішно... (а соромно - тут співпало)
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21.09.2021 21:50 Відповісти
Слуги народа освободите варшавский плюс! Год уже пустуют дома из-за вас
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21.09.2021 21:44 Відповісти
Фундаментально это понятие вообще не знакомо зеленой шобле. Это будет фундаментальный банкет, вот что им понятно. Накуренные с набуханными будут решать судьбу Украины. Я так понимаю, что рашогастролеры, поющие ротом, уже задаток получили. Зелеизбиратели моют котов душистым шампунем перед продажей....
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21.09.2021 21:48 Відповісти
перейдут на соль
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21.09.2021 21:55 Відповісти
Он взял эту встречу "под личный контроль"... Пы.Сы. Так же точно на закате и янык собирал фракцию и устраивал ей прочухоны... И поможет это точно так же...
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21.09.2021 21:55 Відповісти
"За чей счет єтот банкет?Кто оплачивать будет?"
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21.09.2021 21:56 Відповісти
Мудрый нарид ведь эпоха бедности закончилась! Мудрый нарид может себе позволить!
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21.09.2021 22:00 Відповісти
опять пляски на костях налогоплательщиков
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21.09.2021 21:58 Відповісти
Одним словом, пиятика намічається дуже серйозна. Можна сказати, багатоденних запій. До чого тут фундамент, напевне не пояснив би і сам Подоляк.
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21.09.2021 22:01 Відповісти
Слуги від рук відбились...

Буде перепрограмовувати, за допомогою коваля...

У ролі коваля - Вася Вірастюк...
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21.09.2021 22:04 Відповісти
Більше пафосу !

БІЛЬШЕ !!!!
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21.09.2021 22:06 Відповісти
фундаменталісти зелені, блін...
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21.09.2021 22:08 Відповісти
Типовий представник плісняви.

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21.09.2021 22:12 Відповісти
Фундаментакльная это стране 3,14 с таким фундаментом эти крысы последнее добьют
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21.09.2021 22:13 Відповісти
Мегафундаментальной.

Че мелочиться
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21.09.2021 22:20 Відповісти
Фундаментальный разговор начальника с подчиненными.

По конституции у нас парламентско - президентская форма правления, а они ведут себя так, как будто президентская форма. Обнаглели. Нарушение конституции.
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21.09.2021 22:23 Відповісти
прічьом тут констітуція ? (c) Хламідія.
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21.09.2021 22:43 Відповісти
"Мендель" ЗЕлі назвав зустріч члена ОПи Єрмака з "слюнями нароту" фундаментольною, бо "фундамент" цей і далі знищує державу.
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21.09.2021 22:42 Відповісти
Подоляк буде навчати "слюн нароту" як краще вилизувати дупу його "найвеличнішому".
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21.09.2021 22:45 Відповісти
Опять эти грязные, зеленые гандоны поедут пробухивать бюджетные средства.

Велике бухівнитство!
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21.09.2021 22:46 Відповісти
Зе -- засновник українського фундаменталізму.
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21.09.2021 22:48 Відповісти
это как, в бетон закатает?
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21.09.2021 22:58 Відповісти
монументальный мерзавец проведет фундаментальную встречу.
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21.09.2021 22:59 Відповісти
Когда уже выборы, где Зеленский снова победит.
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21.09.2021 23:06 Відповісти
Їх посадять в кінозал і покажуть увесь компромат на кожного , дадуть розрахунки й оголосять штрафи, поставлять дві задач і - Разумкова скинути закон олігархічноімтіаційний прийняти. Судитимуть за порушення прав людини все рівно Україну- ні вови ні слуг вже у владі не буде , а бо буде усьо РАША - он Гетьманцев вже національні цінності нацистськими оголосив...
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22.09.2021 00:43 Відповісти
...как, говорили мои друзья-коммунисты : "Рано, товарищ бронзоветь начал"
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22.09.2021 04:35 Відповісти
Итить-колотить! А чего ж не эпохальная?
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22.09.2021 06:36 Відповісти
Нардепов уже научили коррупции - ежемесячно получают в конвертах, научили воровать и управлять машинами в нетрезвом состоянии, теперь наверно будут учить сливать врагу спецоперации
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22.09.2021 09:59 Відповісти
значит... будут бухать.....
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22.09.2021 16:45 Відповісти
 
 