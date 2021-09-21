Встреча Зеленского со "слугами народа" будет "фундаментальной", - пресс-секретарь Никифоров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с народными депутатами партии "Слуга народа", запланированная на следующую неделю, будет "многодневной и фундаментальной".
Об этом пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На ближайшую непленарную неделю запланирована многодневная фундаментальная встреча президента Владимира Зеленского с партией. Скорее всего, в том же формате, что и была", - сказал Никифоров.
Предыдущая встреча Зеленского с депутатами партии "Слуга народа" с целью проведения интенсивного курса Киевской школы экономики проходила с 29 июля по 4 августа 2019 года в трускавецком отеле "Rixos Prykarpattya".
Как ранее сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, президент Украины в конце следующей недели соберет депутатов из фракции "Слуга народа" и представителей всех ветвей власти на большое рабочее совещание, отметив, что это не будет партийным съездом и обучением народных депутатов.
Среди тем совещания обсуждение достижений за прошедшие два года, стратегии власти на следующий год, план законопроектных работ. К участию в мероприятии будут допускаться только вакцинированные лица или те, кто имеют отрицательный ПЦР-тест.
Пожалуйста, подождите...
у дусі достославних 1990х
а так плюх ув бетон - і привіт археологам 22 століття
ФУФЛОМЕТАЛЬНАЯ
3 ч. ·
Демократична Сокира. Київ
4 ч. ·
Чому ми повинні виконувати роботу Володимира Зеленського?
Чому про тотальну деолігархізацію говорить він, а на суди проти Коломойського ходять прихильники ДемСокири?
На ці питання є великі красиві відповіді. Але ми тут не для того.
Сьогодні ми вийшли на черговий суд проти Ігоря Коломойського. Нам би дуже хотілось змінити слово «черговому» на слово «останньому». Але не цього разу.
Шостий апеляційний адміністративний суд розглядав справу компанії «УкрНафта». Компанія-то, як відомо, державна, але по-факту контролює її Коломойський. Він є монополістом на паливному ринку України. Більше того - відмовляється сплачувати штраф розміром 4 700 000 000 гривень за махінації з цінами на пальне. Усім відома позиція Коломойського щодо штрафів: їх платять лише лохи. Але ця пацанська цитата йому не допомогла і він пішов до суду, щоб скасувати штраф.
Ми теж пішли до суду. Точніше під суд. Бо не віримо, що суд зможе прийняти справедливе рішення без пильного спостереження громадськості. Усі великі корупційні мутки ******* тишу та темряву й одразу руйнуються, якщо посвітити на них статтями в інтернеті та активістами з колонками.
Сьогодні це допомогло. Суд переніс засідання для ознайомлення з документами та матеріалами справи. Це добре, але не перемога. Через тиждень ми зустрінемось знову, щоб спробувати черговий суд перетворити на останній.
А наприкінці хочемо розповісти нашому недосвідченому та молодому президенту як можна позбавити Коломойського впливу. Без смс та антиолігархічних законопроєктів.
Отже, пане Зеленський, спробуємо говорити з вами на вашій мові. По-перше, пацан має відповідати за базар. Якщо ви пообіцяли, що ліквідуєте на ОАСК і гордо написали, що процес запущено, то спригувати з тєми зовсім не по-пацанськи. Потрібно ліквідувати ОАСК, який контролює Коломойський. Це розблокує кілька справ проти Коломойського й пришвидшить справедливе рішення по УкрНафті, і це раз. Також потрібно накласти санкції на Коломойського. Це два. Ну не може олігарх, який перебуває і під слідством, і під санкціями у США, далі безтурботно красти в українців. Третій крок - звільнити заступника Єрмака Андрія Смирнова (Єрмака теж можна звільнити, якщо що), який блокує судову реформу й нарешті її провести. Крок четвертий - знайти в себе яйця й перестати потурати олігарху. Коломойський рано чи пізно з'їсть і вас, пане Зеленський, тому покваптесь з пошуками.
Пане президенте, не дякуйте.
Подякувати можете лише прихильникам Демократичної Сокири у Києві та нашим друзям з Рух Опору Капітуляції. Сьогодні вони герої, бо стали на шляху Коломойського.
выслушает, что о нем думают хозяева его слуг?
В классе должны проводить показательный урок с обязательным опросом всех учеников.
Учительница собрала всех девочек и говорит:
- Девочки, когда будет урок, я не смогу не спросить Вовочку. Поэтому, если он скажет что-то пошлое, вы все встаньте и выйдите из класса.
Идет урок. Учительница спрашивает:
- Дети, какие новые дома строятся в нашем районе? Машенька?
- Новая школа.
- Молодец, Машенька. Теперь ты, Коля.
- Детский сад!
- Ну а теперь ты, Вовочка.
- Публичный дом!
Все девочки встают и начинают выходить из класса.
Вовочка кричит им вслед: Не спешите, бл@ди! Там только фундамент заложили!
народ для разврата готов (с)
і це вже якось не смішно... (а соромно - тут співпало)
Буде перепрограмовувати, за допомогою коваля...
У ролі коваля - Вася Вірастюк...
БІЛЬШЕ !!!!
Че мелочиться
По конституции у нас парламентско - президентская форма правления, а они ведут себя так, как будто президентская форма. Обнаглели. Нарушение конституции.
Велике бухівнитство!