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Новости Политика Украины
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Зеленский (16612) Слуга народа (2548) Сергей Никифоров (118)

Встреча Зеленского со "слугами народа" будет "фундаментальной", - пресс-секретарь Никифоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Встреча Зеленского со

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с народными депутатами партии "Слуга народа", запланированная на следующую неделю, будет "многодневной и фундаментальной".

Об этом пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На ближайшую непленарную неделю запланирована многодневная фундаментальная встреча президента Владимира Зеленского с партией. Скорее всего, в том же формате, что и была", - сказал Никифоров.

Предыдущая встреча Зеленского с депутатами партии "Слуга народа" с целью проведения интенсивного курса Киевской школы экономики проходила с 29 июля по 4 августа 2019 года в трускавецком отеле "Rixos Prykarpattya".

Читайте: "Не обучение, а рабочее совещание", - в "Слуге народа" подтвердили крупное мероприятие

Как ранее сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, президент Украины в конце следующей недели соберет депутатов из фракции "Слуга народа" и представителей всех ветвей власти на большое рабочее совещание, отметив, что это не будет партийным съездом и обучением народных депутатов.

Среди тем совещания обсуждение достижений за прошедшие два года, стратегии власти на следующий год, план законопроектных работ. К участию в мероприятии будут допускаться только вакцинированные лица или те, кто имеют отрицательный ПЦР-тест.

Также читайте: Зеленский вновь собирает "слуг народа" на обучение в Трускавце. Будет большой разговор о будущем, - СМИ

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Слуг покладут в котлован и зальют бетоном, под фундамент.
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21.09.2021 21:22
+14
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21.09.2021 21:15
+13
В тему фундаментальности, анекдот из детства вспомнился.

В классе должны проводить показательный урок с обязательным опросом всех учеников.

Учительница собрала всех девочек и говорит:

- Девочки, когда будет урок, я не смогу не спросить Вовочку. Поэтому, если он скажет что-то пошлое, вы все встаньте и выйдите из класса.

Идет урок. Учительница спрашивает:

- Дети, какие новые дома строятся в нашем районе? Машенька?

- Новая школа.

- Молодец, Машенька. Теперь ты, Коля.

- Детский сад!

- Ну а теперь ты, Вовочка.

- Публичный дом!

Все девочки встают и начинают выходить из класса.

Вовочка кричит им вслед: Не спешите, бл@ди! Там только фундамент заложили!
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21.09.2021 21:37
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21.09.2021 21:15 Ответить
они фудаментально лягут в фундамент ? или фундаментально ментально изменятся Набор слов от бородатой мендель
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21.09.2021 21:18 Ответить
Слуг покладут в котлован и зальют бетоном, под фундамент.
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21.09.2021 21:22 Ответить
так бы поступил Альфонсо Каппоне А Лаки Лучиано просто забетонировал им бы ноги
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21.09.2021 21:25 Ответить
"В тазик - и в море"
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21.09.2021 21:25 Ответить
не можно возродить обряд норманнов -слугу из трелей под киль
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21.09.2021 21:27 Ответить
Этим до викингов - шо центровой Ленке до Первой Леди.
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21.09.2021 21:40 Ответить
так они же слуги - трели
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21.09.2021 21:41 Ответить
серваж приняли приняли -))) только вот кто на безуглу залезет из сеньоров в момент права своего вот вопрос
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21.09.2021 21:42 Ответить
Слушай, ну эта ментальная картинка для меня уже занадто...
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21.09.2021 21:44 Ответить
зато фундаментальная
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21.09.2021 21:45 Ответить
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21.09.2021 21:48 Ответить
"похорони на другому поверсі" та під фундамент...

у дусі достославних 1990х
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21.09.2021 21:28 Ответить
в вовиных краях в 90е - шахту или в карьер и не морочится
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21.09.2021 21:29 Ответить
еее, до шахти чи кар'єру ще дотягти треба

а так плюх ув бетон - і привіт археологам 22 століття
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21.09.2021 21:34 Ответить
Неважно. Красивое слово просто "фундаментально". Веское такое слово. Просто железобетонное. Короче фундаментальное.
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21.09.2021 22:58 Ответить
зацементируют падение всех возможных рейтингов)
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21.09.2021 21:17 Ответить
Вы падок на плагиат?
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21.09.2021 21:40 Ответить
фундаментально - это когда его бетоном зальют
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21.09.2021 21:20 Ответить
Зеленые, как всегда, неправильно прочитали... Правильно -

ФУФЛОМЕТАЛЬНАЯ
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21.09.2021 21:26 Ответить
Anton Shvets

3 ч. ·



Демократична Сокира. Київ

4 ч. ·

Чому ми повинні виконувати роботу Володимира Зеленського?
Чому про тотальну деолігархізацію говорить він, а на суди проти Коломойського ходять прихильники ДемСокири?

На ці питання є великі красиві відповіді. Але ми тут не для того.

Сьогодні ми вийшли на черговий суд проти Ігоря Коломойського. Нам би дуже хотілось змінити слово «черговому» на слово «останньому». Але не цього разу.

Шостий апеляційний адміністративний суд розглядав справу компанії «УкрНафта». Компанія-то, як відомо, державна, але по-факту контролює її Коломойський. Він є монополістом на паливному ринку України. Більше того - відмовляється сплачувати штраф розміром 4 700 000 000 гривень за махінації з цінами на пальне. Усім відома позиція Коломойського щодо штрафів: їх платять лише лохи. Але ця пацанська цитата йому не допомогла і він пішов до суду, щоб скасувати штраф.

Ми теж пішли до суду. Точніше під суд. Бо не віримо, що суд зможе прийняти справедливе рішення без пильного спостереження громадськості. Усі великі корупційні мутки ******* тишу та темряву й одразу руйнуються, якщо посвітити на них статтями в інтернеті та активістами з колонками.

Сьогодні це допомогло. Суд переніс засідання для ознайомлення з документами та матеріалами справи. Це добре, але не перемога. Через тиждень ми зустрінемось знову, щоб спробувати черговий суд перетворити на останній.

А наприкінці хочемо розповісти нашому недосвідченому та молодому президенту як можна позбавити Коломойського впливу. Без смс та антиолігархічних законопроєктів.

Отже, пане Зеленський, спробуємо говорити з вами на вашій мові. По-перше, пацан має відповідати за базар. Якщо ви пообіцяли, що ліквідуєте на ОАСК і гордо написали, що процес запущено, то спригувати з тєми зовсім не по-пацанськи. Потрібно ліквідувати ОАСК, який контролює Коломойський. Це розблокує кілька справ проти Коломойського й пришвидшить справедливе рішення по УкрНафті, і це раз. Також потрібно накласти санкції на Коломойського. Це два. Ну не може олігарх, який перебуває і під слідством, і під санкціями у США, далі безтурботно красти в українців. Третій крок - звільнити заступника Єрмака Андрія Смирнова (Єрмака теж можна звільнити, якщо що), який блокує судову реформу й нарешті її провести. Крок четвертий - знайти в себе яйця й перестати потурати олігарху. Коломойський рано чи пізно з'їсть і вас, пане Зеленський, тому покваптесь з пошуками.

Пане президенте, не дякуйте.

Подякувати можете лише прихильникам Демократичної Сокири у Києві та нашим друзям з Рух Опору Капітуляції. Сьогодні вони герої, бо стали на шляху Коломойського.
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21.09.2021 21:20 Ответить
Який в біса "пацан"? Він "тєрпіла" (потєрпєвший).
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21.09.2021 21:24 Ответить
у жабомишодраківці за пульт управління зє-аватаром наразі перевагу тримає Єрмак
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21.09.2021 21:30 Ответить
а когда с самим народам изволит его высокопревосходительство встретится?

выслушает, что о нем думают хозяева его слуг?
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21.09.2021 21:20 Ответить
Что это за многодневная встреча, любые вопросы можно обговорить за пару часов. Похоже намечается недельная пьянка.))
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21.09.2021 21:22 Ответить
Многодневная и фундаментальная
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21.09.2021 21:23 Ответить
Зеленая гнусавая образина будет бить морды бывшим проституткам, фотографам и безработным? Хотя почему бывшим…? Какими были, такими и остались. Только прибарахлились маленько. Но зебилы оплатят.
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21.09.2021 21:22 Ответить
Встреча Зеленского со "слугами народа" будет "фундаментальной" .Не убедительно. Надо так:Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель.
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21.09.2021 21:22 Ответить
все таки слуги мощные люди. я бы эту хрипатую крысу больше полу часа слушать не выдержал
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21.09.2021 21:23 Ответить
ждём реляций в духе позднего Бре
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21.09.2021 21:26 Ответить
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21.09.2021 21:24 Ответить
будут ведровые клизмы
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21.09.2021 21:24 Ответить
і цьому залижуть до блиску, що й срати не зможе.
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21.09.2021 21:25 Ответить
Сегодня у зекретинов соревнование по кретинизму
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21.09.2021 21:28 Ответить
это фундаментальный анус лизинг вове зеленскому ведь после США у него будет попа боль
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21.09.2021 21:30 Ответить
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21.09.2021 21:31 Ответить
Это вообще нормально что в разгар осенней сессии Рады вместо работы в комитетах основная фракция идет на недельную гулянку?
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21.09.2021 21:33 Ответить
Устали. На износ ведь работают, всё народу служат.
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21.09.2021 21:36 Ответить
За чей счет многодневный банкет, да еще в карантин.
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21.09.2021 21:36 Ответить
Что там может быть фундаментального,рейтинги плинтусные,пора назначать досрочные выборы.
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21.09.2021 21:36 Ответить
В тему фундаментальности, анекдот из детства вспомнился.

В классе должны проводить показательный урок с обязательным опросом всех учеников.

Учительница собрала всех девочек и говорит:

- Девочки, когда будет урок, я не смогу не спросить Вовочку. Поэтому, если он скажет что-то пошлое, вы все встаньте и выйдите из класса.

Идет урок. Учительница спрашивает:

- Дети, какие новые дома строятся в нашем районе? Машенька?

- Новая школа.

- Молодец, Машенька. Теперь ты, Коля.

- Детский сад!

- Ну а теперь ты, Вовочка.

- Публичный дом!

Все девочки встают и начинают выходить из класса.

Вовочка кричит им вслед: Не спешите, бл@ди! Там только фундамент заложили!
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21.09.2021 21:37 Ответить
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21.09.2021 21:38 Ответить
т.е. бухать будут не один день... бардельеро короче ))))

народ для разврата готов (с)

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21.09.2021 21:39 Ответить
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21.09.2021 21:42 Ответить
ФУНДАМЕНТАЛИСТ-ПИСЮАНИСТ!
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21.09.2021 21:40 Ответить
где то плачут талибы их фундаментализм по сравнению с зелёным кажется не виной забавой дикарей
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21.09.2021 21:44 Ответить
Все Зеленский делает правильно! ПреЗЕдент не Порошенко какой-то поэтому не может много работать ему нужен отдыхих. Поскольку Зеленский беден как церковная мышь. А учителя у нас живут не богато то отдых мы ему должны оплатить!
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21.09.2021 21:40 Ответить
Бедный Зелюшка, измотался весь, все думает о народе, ночами не спит.
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21.09.2021 21:43 Ответить
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21.09.2021 21:45 Ответить
Соромно але признаюсь-вони дійсно смішні.
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21.09.2021 21:43 Ответить
смішні це коли смішно бажано всім... а вони дебільно-кримінальні... (беспредельщики)

і це вже якось не смішно... (а соромно - тут співпало)
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21.09.2021 21:50 Ответить
Слуги народа освободите варшавский плюс! Год уже пустуют дома из-за вас
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21.09.2021 21:44 Ответить
Фундаментально это понятие вообще не знакомо зеленой шобле. Это будет фундаментальный банкет, вот что им понятно. Накуренные с набуханными будут решать судьбу Украины. Я так понимаю, что рашогастролеры, поющие ротом, уже задаток получили. Зелеизбиратели моют котов душистым шампунем перед продажей....
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21.09.2021 21:48 Ответить
перейдут на соль
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21.09.2021 21:55 Ответить
Он взял эту встречу "под личный контроль"... Пы.Сы. Так же точно на закате и янык собирал фракцию и устраивал ей прочухоны... И поможет это точно так же...
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21.09.2021 21:55 Ответить
"За чей счет єтот банкет?Кто оплачивать будет?"
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21.09.2021 21:56 Ответить
Мудрый нарид ведь эпоха бедности закончилась! Мудрый нарид может себе позволить!
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21.09.2021 22:00 Ответить
опять пляски на костях налогоплательщиков
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21.09.2021 21:58 Ответить
Одним словом, пиятика намічається дуже серйозна. Можна сказати, багатоденних запій. До чого тут фундамент, напевне не пояснив би і сам Подоляк.
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21.09.2021 22:01 Ответить
Слуги від рук відбились...

Буде перепрограмовувати, за допомогою коваля...

У ролі коваля - Вася Вірастюк...
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21.09.2021 22:04 Ответить
Більше пафосу !

БІЛЬШЕ !!!!
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21.09.2021 22:06 Ответить
фундаменталісти зелені, блін...
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21.09.2021 22:08 Ответить
Типовий представник плісняви.

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21.09.2021 22:12 Ответить
Фундаментакльная это стране 3,14 с таким фундаментом эти крысы последнее добьют
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21.09.2021 22:13 Ответить
Мегафундаментальной.

Че мелочиться
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21.09.2021 22:20 Ответить
Фундаментальный разговор начальника с подчиненными.

По конституции у нас парламентско - президентская форма правления, а они ведут себя так, как будто президентская форма. Обнаглели. Нарушение конституции.
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21.09.2021 22:23 Ответить
прічьом тут констітуція ? (c) Хламідія.
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21.09.2021 22:43 Ответить
"Мендель" ЗЕлі назвав зустріч члена ОПи Єрмака з "слюнями нароту" фундаментольною, бо "фундамент" цей і далі знищує державу.
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21.09.2021 22:42 Ответить
Подоляк буде навчати "слюн нароту" як краще вилизувати дупу його "найвеличнішому".
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21.09.2021 22:45 Ответить
Опять эти грязные, зеленые гандоны поедут пробухивать бюджетные средства.

Велике бухівнитство!
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21.09.2021 22:46 Ответить
Зе -- засновник українського фундаменталізму.
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21.09.2021 22:48 Ответить
это как, в бетон закатает?
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21.09.2021 22:58 Ответить
монументальный мерзавец проведет фундаментальную встречу.
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21.09.2021 22:59 Ответить
Когда уже выборы, где Зеленский снова победит.
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21.09.2021 23:06 Ответить
Їх посадять в кінозал і покажуть увесь компромат на кожного , дадуть розрахунки й оголосять штрафи, поставлять дві задач і - Разумкова скинути закон олігархічноімтіаційний прийняти. Судитимуть за порушення прав людини все рівно Україну- ні вови ні слуг вже у владі не буде , а бо буде усьо РАША - он Гетьманцев вже національні цінності нацистськими оголосив...
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22.09.2021 00:43 Ответить
...как, говорили мои друзья-коммунисты : "Рано, товарищ бронзоветь начал"
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22.09.2021 04:35 Ответить
Итить-колотить! А чего ж не эпохальная?
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22.09.2021 06:36 Ответить
Нардепов уже научили коррупции - ежемесячно получают в конвертах, научили воровать и управлять машинами в нетрезвом состоянии, теперь наверно будут учить сливать врагу спецоперации
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22.09.2021 09:59 Ответить
значит... будут бухать.....
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22.09.2021 16:45 Ответить
 
 