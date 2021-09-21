УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14737 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
17 531 145
Інститут нацпам'яті (226) історія (1046) Гетманцев (434)

"Слуга народу" Гетманцев звинуватив Інститут нацпам'яті у "вшануванні нацизму"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев виступає проти збільшення фінансування Інституту нацпам'яті, бо вважає, що він займається "вшануванням нацизму".

Про це Гетманцев заявив в ефірі "Громадського", повідомляє Цензор.НЕТ.

Гетманцев каже, що щоб збільшити витрати на цю установу на 128%, потрібне обґрунтування. "Нам треба робити щось таке шалене з нашою національною пам'яттю, що треба так збільшувати апарат і його витрати?" — сказав політик.

Він заявив, що ця установа нібито брала "участь у вшануванні пам'яті нацистів". Каже, що факт служби в дивізії СС "Галичина" для нього є тавром для людини та свідченням того, що ця людина, що б вона не робила для незалежності України, паплюжить саму ідею незалежності.

"Спроби віднайти давніх героїв, що відбувається в УІНП, які забруднені співпрацею з СС, є абсолютно неприйнятними — я проти цього категорично виступаю", — сказав політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть

На запитання журналіста, чи вважає Гетманцев свою обізнаність в історії достатньо, щоб робити такі висновки, той відповів: "Я громадянин, і маю право на оцінку".

"Мені б не хотілося, щоб ці гроші витрачалися на пам'ять есесівців", — резюмував Гетманцев.

Але зазначив, що ліквідовувати інститут не потрібно: "Ми говоримо про те, що не треба забруднювати себе тим, що засуджує весь світ".

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+66
Антиукраинская. Антинародная гнида. Это понятно.
показати весь коментар
21.09.2021 23:24
+36
Нам, як громадянам криїни не хочеться, що наші кошти витрачались на таку ватну гниду, як "слуга урода" гетьманцев.
показати весь коментар
21.09.2021 23:28
+34
Вояки дивізії ВаффенСС "Галичина" присягу Гітлеру давали хіба що у кацапських фантазія. А ось сам Гєтманцев совєтському союзу присягав. Тому і пучить його так. А у присязі диввзійників навіть Німеччина не згпдується. Текст присяги є у інтернеті.
показати весь коментар
21.09.2021 23:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Гетьманцев - ФСБшник всю жизнь работавший на ФСБшника Сивковича.

Какая у него должна быть позиция? Просто консерва - вскрылась, отсюда и такие "налоговые реформы"- месть малому бизнесу за МАЙДАН.
показати весь коментар
22.09.2021 03:16 Відповісти
это да, малый и средний бизнес убивает в ноль
показати весь коментар
22.09.2021 12:10 Відповісти
А це що, твої гроші ? Гроші - народні. І народ хоче, щоб Інститут пам'яті мав достатнє фінансування для вшанування своїх героїв.

Зрозумів ?
показати весь коментар
22.09.2021 03:34 Відповісти
Диды с нацистами в Бресте хороводы водили и что-то ни одно ваторогое не мычит что это черная метка для них.А тут во как зебиленыш развонялся.
показати весь коментар
22.09.2021 03:35 Відповісти
І ЖОДНОГО СЛОВА ПРО СІОНІЗМ ЦІКАВО.
показати весь коментар
22.09.2021 07:11 Відповісти
Гетьманцев завжди нагадує зовнішньо персонажа з 12 стільців (бувшого домоначальника) якого зіграв сам режисер по книзі його класно розвів Остап, ну а він же потім відігрався на "служителю культа". Ну а по справах також
показати весь коментар
22.09.2021 03:54 Відповісти
цікаво на яких машинах їздить цей слуга урода і всі його родичі? А чи не знайдеться серед тих машин виробників порше, бмв, фольксвагена?? Також хай відмовиться від будь-якої продукції IBM, Siemens, Bayer, які також співпрацювали з нациками!
показати весь коментар
22.09.2021 04:54 Відповісти
Ворог держави сидить керівництві держави. Ще десь таке є на цій планеті?
показати весь коментар
22.09.2021 05:43 Відповісти
дедушка гетманцева ..воевал.. в рядах карателей против оун-упа . а красножопая идеология как и нацизм у нас запрещены . а для гетманцева герои те выродки кто последнюю муку и картошку забирали в 33 году у миллионов умирающих украинцев во время голодомора
показати весь коментар
22.09.2021 05:44 Відповісти
Ще один Сівохо .Боже, скільки виродків понароджували за часів совєцької окупації .
показати весь коментар
22.09.2021 06:36 Відповісти
Типовий слуга народу. Певно, що не українського.
показати весь коментар
22.09.2021 06:56 Відповісти
Так вроді ж ветеранів УПА прирівняли до ветеранів Другої світової війни, чого цей "законотворець" не заспокоється зі своїми "нацистами". Он рашка навіть власівський прапор визнала державним і там ніхто власівців не називає нацистами. Для них бандерівці страшніші.
показати весь коментар
22.09.2021 07:02 Відповісти
Він взагалі то про СС "Галичина" говорив
показати весь коментар
22.09.2021 09:26 Відповісти
Про них вже Нюрбергський процес все сказав, не визнали військовими злочинцями.
показати весь коментар
22.09.2021 10:01 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2021 07:07 Відповісти
С удовольствием принял бы участие в посажении на кол этой ЗЕленой интернационалистической гниды.
показати весь коментар
22.09.2021 08:01 Відповісти
Гетьманцев веде антиукраїнську податкову політику! А тут ще пробує втручатися у тему де взагалі нічго не знає і не розуміє! Крайнє неприємна людина, мягко говорячи.
показати весь коментар
22.09.2021 08:33 Відповісти
Записуємо: Даниил Гетманцев

Кожному воздасться по заслугах.
показати весь коментар
22.09.2021 08:36 Відповісти
Ось це і є позиція всіх " зелених сопель " , включаючи і презіка . І тому , вони все робитимуть , щоб ця муть , стала позицією держави ! Засрані обкраїнці ! Цікаво , чи може бути подібний державний чиновник , в Хорватії , або Литві ? І що би з ним стало , якщо би воно ,там висловило таку, свою , " громадянську " позицію ?
показати весь коментар
22.09.2021 09:10 Відповісти
Сколько еще нужно доказательств,что бы бакановцы поняли - это агент кремля,восхищается и переписывает путинскине законы,ставит в пример лыкашенку и его методы фальсифицирования выборов,теперь заговорил словами засрашкинских пропагандонов,начните с имущества его мамашки,все что уклонил от налогов он записал на нее.
показати весь коментар
22.09.2021 09:15 Відповісти
Навіщо туди додавати грошей?Там же не вкрадешь.От на "велике крадівництво", туда треба додати.Зняти податки з ігорного бізнесу,це теж треба цьму аферисту.Пора зрозуміти,що " шимпанзе" прийшли грабувати, а не реформувати.
показати весь коментар
22.09.2021 09:40 Відповісти
Навіщо ви зелені какаяразніца навибирали ворогів, малоросів і зовсім-зовсім тупорилих і ворогів? Воно прицепилося до дивізії "Галичина", яка налічувала в районі 20 тисяч і її мета була визволення України від окупанта московії. Подумай москалику, якого вибрали зебіли, як ми і ти оцінюєш дії червоної двухмільйогнної армії радянського союзу, яка 17 вересня 1939 року напала на Прольшу і це місто Львів західної України. То вони не нацисти? А ті що стали на захист своєї нації і землі, хоч і разом з німцями, як і двохмільйонна "Чорвона армія" разом з нацистами - то 20 тисяч "Галичини" -нацисти, а 2-мільйонна "червона армія" ашвабадітєлі?
показати весь коментар
22.09.2021 09:43 Відповісти
прийшов до висновку... дуже погано, що американці й британці забезпечили совок по Ленд-Лізу всим необхідним для оборони й наступу під час 2 Світової... кращеб німці взяли мацкву і стерли з землі совдепію... так як Америка була в війні з німцями, вона б все рівно їх перемогла.... так, як і Японію.... бомба зробила б свою визвольну справу для всього людства і для нас... по цьому сценарію шанс бути вільними у нас був ще з 45 року... Америка не загарбала ні п,яді чужої землі, зато усим би поневоленим народам дала волю й незалежність... й ми б давно поповнили сім,ю вільних європейських народів... - аналітика на фоні бобедобесій.....
показати весь коментар
22.09.2021 10:10 Відповісти
Это же ужасно. Гетьманцев осуждает фашистов и их пособников с "мечтой о самостийности". Человек может мечтать стать "ангелом".,но если он надел форму "СС Галичина" он как минимум пособник фашистов.Присягал на верность нацистской Германии и ее фюреру,что еще надо,чтобы было понятно, что враг человечества? Понятно, что некоторым не хочется признавать, что их дед помогал фашистам(мечтая о самостоятельной Украине). Неужели этот дед был так глуп, что не понимал, что с Гитлером это невозможно? Думаю,что понимал,просто хотел выжить,пристроиться в этой жизни хоть немножко ближе к "корыту". Так, что не Гетьманцеву претензии,а тому "деду". Мир так и говорит,называя все и всех своими именами...
показати весь коментар
22.09.2021 10:13 Відповісти
а декілька мільйонів червоної армії, які не те що давали клятву нацистам, а виложили все на папір і підписали, та разом напали на цей Львів звідки дивізія і Польшу і вбивали українців і поляк ті діди. То вони думали і знали, що у 1939 році напали на інші народи для їх окупації і були посібниками нацистів? То вони були навіть не посібниками, а виходить, що нацистами, бо разом вбивали. Ці музеї і пам'ятники гетьманцев фінансує?
показати весь коментар
22.09.2021 10:50 Відповісти
Чому "Галичина" - посібники нацистів, а червона армія, яка співпрацювала з нацистами в незрівнянно більших масштабах, - ні?
показати весь коментар
23.09.2021 10:55 Відповісти
Хотелось бы услышать оправдания ЗЕлыных "патриетов", особенно украиноязычных
показати весь коментар
22.09.2021 11:23 Відповісти
- сс Галичина не осуждена Нюрнбергским трибуналом,

- русских колаборантов в войсках сс было несравнимо больше: РОНА, РОА, Кубанское и Донское козачества... 2 миллиона по минимальным оценкам.
показати весь коментар
22.09.2021 11:27 Відповісти
Ну у кацапов с Гитлером давняя любовь. А для пуйла это вообще его кумир и пример для подражания. Тут ничего удивительного нет. Но нам-то зачем брать пример с кацапов и прославлять дивизии СС ? Типа СС-овцы не служили Гитлеру, а были сами по себе ?
показати весь коментар
22.09.2021 13:55 Відповісти
азаровский недобиток
показати весь коментар
22.09.2021 12:38 Відповісти
просто - ****к......
показати весь коментар
22.09.2021 16:58 Відповісти
Нарешті! Нарешті я починаю чути голос раціональності з боку ВР! В нас купа проблем в державі і є купа екстримально недофінансованих сфер, які на багато більше потребують цих коштів! Перенаправте краще ці кошти в зарплати медикам!
показати весь коментар
23.09.2021 13:45 Відповісти
Не розумію чому така кількість негативу? Гетманцев не пропонує урізати чи припинити фінансування галузі нацпам'яті! Вона просто залишиться на попередньому рівні. І на даний момент це розумне рішення як на мене.
показати весь коментар
23.09.2021 14:27 Відповісти
Господи, а вже ж здійняли бучу на пустому місці. Історія важлива, але більш важливою є допомога **********. У нас вистачає статей видатків. Як на мене правильно каже, що треба по всім фронтам скорочувати апарати та видатки на них.
показати весь коментар
23.09.2021 15:06 Відповісти
Ну, вообще-то там говорилось больше о том, что уменьшают расходы на госаппарат вообще и что не видит Гетманцев смысла на институт нацпамяти увеличивать расходы на 128%, среди остальных институтов, которые не менее важны для страны. Что там даже не речь об отдельных программах, а именно про аппарат института. От уже любят СМИ вырывать слова из контекста…
показати весь коментар
23.09.2021 16:30 Відповісти
Тут мы пропагандируем толерантность, тут мы всех скотыняк на вила. Он объяснил же в интервью, что не увеличили бюджет для института нацпамяти в рамках урезания расходов на весь госаппарат. А остальное к решению о финансировании никак не относится. И уж имеет он право на свою точку зрения, согласны мы или нет.
показати весь коментар
23.09.2021 16:46 Відповісти
Історію ми не перепишемо, і нічого вже не змінимо. Герої того часу робили свій вибір щодо вступу в різні об'єднання виходячи з конкретних ситуацій та умов в яких вони опинилися. На даний момент фінансування більше потребують наші захисники на сході, які проживають в не найкращих умовах. Якщо в бюджеті є зайві кошти краще їх направити туди.
показати весь коментар
23.09.2021 18:04 Відповісти
смотрела интервью и, если честно я также не понимаю как увеличение выплат на институт может улучшить нашу национальную память...
показати весь коментар
23.09.2021 18:46 Відповісти
Чим займається цей Інститут нацпам'яті Дробовича, що вони хочуть збільшити фінансування з держбюджету на 128%? Гетманцев правий. Чим толковим для країни займається цей інститут? Ми витрачаємо державні кошти на вшанування пам'яті, коли вони так потрібні, наприклад, на армію, освіту, медицину. В країні нефінансована медицина у часи пандемії. Лікарі за мізерні зарплати працюють цілодобово, а потім їм пропонують в рази вищі доходи і кращі з них їдуть працювати до тієї ж сусідньої Польщі.
показати весь коментар
23.09.2021 19:18 Відповісти
Те що було в минулому, нехай там і залишиться! То був інший час, а наразі є більш важливіші потреби які потрібно фінансувати. Бо у нас ******* придумувати куди б ще запропонувати виділити кошти, нехай навіть не на те, що дійсно в даний момент буде в пріоритеті.
показати весь коментар
23.09.2021 23:26 Відповісти
для моей семьи особый момент что связан с войной, погибли 7 из 9 братьев. Был плен, концлагерь и многое то, о чем даже думать страшно. Лично мне близко и откликается и я не вижу причины зачем вообще финансировать и ещё такими суммами. Хотя четкой позиции на что именно нужно 160 млн я не услышала, все размазано по воде ..
показати весь коментар
24.09.2021 00:14 Відповісти
не розумію навіть , які такі програми можуть покращити національну пам'ять ? Навіщо це взагалі зараз
показати весь коментар
24.09.2021 01:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 