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Новости Политика Украины
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Институт нацпамяти (298) история (1997) Гетманцев (388)

"Слуга народа" Гетманцев обвинил Институт нацпамяти в "чествовании нацизма"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев выступает против увеличения финансирования Института нацпамяти, так как считает, что он занимается "чествованием нацизма".

Об этом Гетманцев заявил в эфире "Громадського", сообщает Цензор.НЕТ.

Гетманцев говорит, что, чтобы увеличить расходы на это учреждение на 128%, нужно обоснование. "Нам нужно делать что-то столь безумное с нашей национальной памятью, что надо так увеличивать аппарат и его расходы?" - сказал политик.

Он заявил, что это учреждение якобы принимало "участие в чествовании памяти нацистов". Говорит, что факт службы в дивизии СС "Галичина" для него является клеймом для человека и свидетельством того, что этот человек, что бы он не делал для независимости Украины, порочит саму идею независимости.

"Попытки найти древних героев, что происходит в УИНП, загрязненные сотрудничеством с ЕС, являются совершенно неприемлемыми - я против этого категорически выступаю", - сказал политик.

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На вопрос журналиста, считает ли Гетманцев свою осведомленность в истории достаточной, чтобы делать такие выводы, тот ответил: "Я гражданин, и имею право на оценку".

"Мне бы не хотелось, чтобы эти деньги тратились на памяти эсэсовцев", - резюмировал Гетманцев.

Но отметил, что ликвидировать институт не нужно: "Мы говорим о том, что не надо загрязнять себя тем, что осуждает весь мир".

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+66
Антиукраинская. Антинародная гнида. Это понятно.
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21.09.2021 23:24
+36
Нам, як громадянам криїни не хочеться, що наші кошти витрачались на таку ватну гниду, як "слуга урода" гетьманцев.
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21.09.2021 23:28
+34
Вояки дивізії ВаффенСС "Галичина" присягу Гітлеру давали хіба що у кацапських фантазія. А ось сам Гєтманцев совєтському союзу присягав. Тому і пучить його так. А у присязі диввзійників навіть Німеччина не згпдується. Текст присяги є у інтернеті.
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21.09.2021 23:38
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Страница 2 из 2
Гетьманцев - ФСБшник всю жизнь работавший на ФСБшника Сивковича.

Какая у него должна быть позиция? Просто консерва - вскрылась, отсюда и такие "налоговые реформы"- месть малому бизнесу за МАЙДАН.
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22.09.2021 03:16 Ответить
это да, малый и средний бизнес убивает в ноль
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22.09.2021 12:10 Ответить
А це що, твої гроші ? Гроші - народні. І народ хоче, щоб Інститут пам'яті мав достатнє фінансування для вшанування своїх героїв.

Зрозумів ?
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22.09.2021 03:34 Ответить
Диды с нацистами в Бресте хороводы водили и что-то ни одно ваторогое не мычит что это черная метка для них.А тут во как зебиленыш развонялся.
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22.09.2021 03:35 Ответить
І ЖОДНОГО СЛОВА ПРО СІОНІЗМ ЦІКАВО.
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22.09.2021 07:11 Ответить
Гетьманцев завжди нагадує зовнішньо персонажа з 12 стільців (бувшого домоначальника) якого зіграв сам режисер по книзі його класно розвів Остап, ну а він же потім відігрався на "служителю культа". Ну а по справах також
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22.09.2021 03:54 Ответить
цікаво на яких машинах їздить цей слуга урода і всі його родичі? А чи не знайдеться серед тих машин виробників порше, бмв, фольксвагена?? Також хай відмовиться від будь-якої продукції IBM, Siemens, Bayer, які також співпрацювали з нациками!
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22.09.2021 04:54 Ответить
Ворог держави сидить керівництві держави. Ще десь таке є на цій планеті?
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22.09.2021 05:43 Ответить
дедушка гетманцева ..воевал.. в рядах карателей против оун-упа . а красножопая идеология как и нацизм у нас запрещены . а для гетманцева герои те выродки кто последнюю муку и картошку забирали в 33 году у миллионов умирающих украинцев во время голодомора
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22.09.2021 05:44 Ответить
Ще один Сівохо .Боже, скільки виродків понароджували за часів совєцької окупації .
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22.09.2021 06:36 Ответить
Типовий слуга народу. Певно, що не українського.
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22.09.2021 06:56 Ответить
Так вроді ж ветеранів УПА прирівняли до ветеранів Другої світової війни, чого цей "законотворець" не заспокоється зі своїми "нацистами". Он рашка навіть власівський прапор визнала державним і там ніхто власівців не називає нацистами. Для них бандерівці страшніші.
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22.09.2021 07:02 Ответить
Він взагалі то про СС "Галичина" говорив
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22.09.2021 09:26 Ответить
Про них вже Нюрбергський процес все сказав, не визнали військовими злочинцями.
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22.09.2021 10:01 Ответить
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22.09.2021 07:07 Ответить
С удовольствием принял бы участие в посажении на кол этой ЗЕленой интернационалистической гниды.
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22.09.2021 08:01 Ответить
Гетьманцев веде антиукраїнську податкову політику! А тут ще пробує втручатися у тему де взагалі нічго не знає і не розуміє! Крайнє неприємна людина, мягко говорячи.
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22.09.2021 08:33 Ответить
Записуємо: Даниил Гетманцев

Кожному воздасться по заслугах.
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22.09.2021 08:36 Ответить
Ось це і є позиція всіх " зелених сопель " , включаючи і презіка . І тому , вони все робитимуть , щоб ця муть , стала позицією держави ! Засрані обкраїнці ! Цікаво , чи може бути подібний державний чиновник , в Хорватії , або Литві ? І що би з ним стало , якщо би воно ,там висловило таку, свою , " громадянську " позицію ?
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22.09.2021 09:10 Ответить
Сколько еще нужно доказательств,что бы бакановцы поняли - это агент кремля,восхищается и переписывает путинскине законы,ставит в пример лыкашенку и его методы фальсифицирования выборов,теперь заговорил словами засрашкинских пропагандонов,начните с имущества его мамашки,все что уклонил от налогов он записал на нее.
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22.09.2021 09:15 Ответить
Навіщо туди додавати грошей?Там же не вкрадешь.От на "велике крадівництво", туда треба додати.Зняти податки з ігорного бізнесу,це теж треба цьму аферисту.Пора зрозуміти,що " шимпанзе" прийшли грабувати, а не реформувати.
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22.09.2021 09:40 Ответить
Навіщо ви зелені какаяразніца навибирали ворогів, малоросів і зовсім-зовсім тупорилих і ворогів? Воно прицепилося до дивізії "Галичина", яка налічувала в районі 20 тисяч і її мета була визволення України від окупанта московії. Подумай москалику, якого вибрали зебіли, як ми і ти оцінюєш дії червоної двухмільйогнної армії радянського союзу, яка 17 вересня 1939 року напала на Прольшу і це місто Львів західної України. То вони не нацисти? А ті що стали на захист своєї нації і землі, хоч і разом з німцями, як і двохмільйонна "Чорвона армія" разом з нацистами - то 20 тисяч "Галичини" -нацисти, а 2-мільйонна "червона армія" ашвабадітєлі?
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22.09.2021 09:43 Ответить
прийшов до висновку... дуже погано, що американці й британці забезпечили совок по Ленд-Лізу всим необхідним для оборони й наступу під час 2 Світової... кращеб німці взяли мацкву і стерли з землі совдепію... так як Америка була в війні з німцями, вона б все рівно їх перемогла.... так, як і Японію.... бомба зробила б свою визвольну справу для всього людства і для нас... по цьому сценарію шанс бути вільними у нас був ще з 45 року... Америка не загарбала ні п,яді чужої землі, зато усим би поневоленим народам дала волю й незалежність... й ми б давно поповнили сім,ю вільних європейських народів... - аналітика на фоні бобедобесій.....
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22.09.2021 10:10 Ответить
Это же ужасно. Гетьманцев осуждает фашистов и их пособников с "мечтой о самостийности". Человек может мечтать стать "ангелом".,но если он надел форму "СС Галичина" он как минимум пособник фашистов.Присягал на верность нацистской Германии и ее фюреру,что еще надо,чтобы было понятно, что враг человечества? Понятно, что некоторым не хочется признавать, что их дед помогал фашистам(мечтая о самостоятельной Украине). Неужели этот дед был так глуп, что не понимал, что с Гитлером это невозможно? Думаю,что понимал,просто хотел выжить,пристроиться в этой жизни хоть немножко ближе к "корыту". Так, что не Гетьманцеву претензии,а тому "деду". Мир так и говорит,называя все и всех своими именами...
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22.09.2021 10:13 Ответить
а декілька мільйонів червоної армії, які не те що давали клятву нацистам, а виложили все на папір і підписали, та разом напали на цей Львів звідки дивізія і Польшу і вбивали українців і поляк ті діди. То вони думали і знали, що у 1939 році напали на інші народи для їх окупації і були посібниками нацистів? То вони були навіть не посібниками, а виходить, що нацистами, бо разом вбивали. Ці музеї і пам'ятники гетьманцев фінансує?
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22.09.2021 10:50 Ответить
Чому "Галичина" - посібники нацистів, а червона армія, яка співпрацювала з нацистами в незрівнянно більших масштабах, - ні?
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23.09.2021 10:55 Ответить
Хотелось бы услышать оправдания ЗЕлыных "патриетов", особенно украиноязычных
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22.09.2021 11:23 Ответить
- сс Галичина не осуждена Нюрнбергским трибуналом,

- русских колаборантов в войсках сс было несравнимо больше: РОНА, РОА, Кубанское и Донское козачества... 2 миллиона по минимальным оценкам.
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22.09.2021 11:27 Ответить
Ну у кацапов с Гитлером давняя любовь. А для пуйла это вообще его кумир и пример для подражания. Тут ничего удивительного нет. Но нам-то зачем брать пример с кацапов и прославлять дивизии СС ? Типа СС-овцы не служили Гитлеру, а были сами по себе ?
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22.09.2021 13:55 Ответить
азаровский недобиток
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22.09.2021 12:38 Ответить
просто - ****к......
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22.09.2021 16:58 Ответить
Нарешті! Нарешті я починаю чути голос раціональності з боку ВР! В нас купа проблем в державі і є купа екстримально недофінансованих сфер, які на багато більше потребують цих коштів! Перенаправте краще ці кошти в зарплати медикам!
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23.09.2021 13:45 Ответить
Не розумію чому така кількість негативу? Гетманцев не пропонує урізати чи припинити фінансування галузі нацпам'яті! Вона просто залишиться на попередньому рівні. І на даний момент це розумне рішення як на мене.
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23.09.2021 14:27 Ответить
Господи, а вже ж здійняли бучу на пустому місці. Історія важлива, але більш важливою є допомога **********. У нас вистачає статей видатків. Як на мене правильно каже, що треба по всім фронтам скорочувати апарати та видатки на них.
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23.09.2021 15:06 Ответить
Ну, вообще-то там говорилось больше о том, что уменьшают расходы на госаппарат вообще и что не видит Гетманцев смысла на институт нацпамяти увеличивать расходы на 128%, среди остальных институтов, которые не менее важны для страны. Что там даже не речь об отдельных программах, а именно про аппарат института. От уже любят СМИ вырывать слова из контекста…
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23.09.2021 16:30 Ответить
Тут мы пропагандируем толерантность, тут мы всех скотыняк на вила. Он объяснил же в интервью, что не увеличили бюджет для института нацпамяти в рамках урезания расходов на весь госаппарат. А остальное к решению о финансировании никак не относится. И уж имеет он право на свою точку зрения, согласны мы или нет.
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23.09.2021 16:46 Ответить
Історію ми не перепишемо, і нічого вже не змінимо. Герої того часу робили свій вибір щодо вступу в різні об'єднання виходячи з конкретних ситуацій та умов в яких вони опинилися. На даний момент фінансування більше потребують наші захисники на сході, які проживають в не найкращих умовах. Якщо в бюджеті є зайві кошти краще їх направити туди.
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23.09.2021 18:04 Ответить
смотрела интервью и, если честно я также не понимаю как увеличение выплат на институт может улучшить нашу национальную память...
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23.09.2021 18:46 Ответить
Чим займається цей Інститут нацпам'яті Дробовича, що вони хочуть збільшити фінансування з держбюджету на 128%? Гетманцев правий. Чим толковим для країни займається цей інститут? Ми витрачаємо державні кошти на вшанування пам'яті, коли вони так потрібні, наприклад, на армію, освіту, медицину. В країні нефінансована медицина у часи пандемії. Лікарі за мізерні зарплати працюють цілодобово, а потім їм пропонують в рази вищі доходи і кращі з них їдуть працювати до тієї ж сусідньої Польщі.
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23.09.2021 19:18 Ответить
Те що було в минулому, нехай там і залишиться! То був інший час, а наразі є більш важливіші потреби які потрібно фінансувати. Бо у нас ******* придумувати куди б ще запропонувати виділити кошти, нехай навіть не на те, що дійсно в даний момент буде в пріоритеті.
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23.09.2021 23:26 Ответить
для моей семьи особый момент что связан с войной, погибли 7 из 9 братьев. Был плен, концлагерь и многое то, о чем даже думать страшно. Лично мне близко и откликается и я не вижу причины зачем вообще финансировать и ещё такими суммами. Хотя четкой позиции на что именно нужно 160 млн я не услышала, все размазано по воде ..
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24.09.2021 00:14 Ответить
не розумію навіть , які такі програми можуть покращити національну пам'ять ? Навіщо це взагалі зараз
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24.09.2021 01:20 Ответить
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