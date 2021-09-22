"Слуга народа" Гетманцев обвинил Институт нацпамяти в "чествовании нацизма"
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Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев выступает против увеличения финансирования Института нацпамяти, так как считает, что он занимается "чествованием нацизма".
Об этом Гетманцев заявил в эфире "Громадського", сообщает Цензор.НЕТ.
Гетманцев говорит, что, чтобы увеличить расходы на это учреждение на 128%, нужно обоснование. "Нам нужно делать что-то столь безумное с нашей национальной памятью, что надо так увеличивать аппарат и его расходы?" - сказал политик.
Он заявил, что это учреждение якобы принимало "участие в чествовании памяти нацистов". Говорит, что факт службы в дивизии СС "Галичина" для него является клеймом для человека и свидетельством того, что этот человек, что бы он не делал для независимости Украины, порочит саму идею независимости.
"Попытки найти древних героев, что происходит в УИНП, загрязненные сотрудничеством с ЕС, являются совершенно неприемлемыми - я против этого категорически выступаю", - сказал политик.
На вопрос журналиста, считает ли Гетманцев свою осведомленность в истории достаточной, чтобы делать такие выводы, тот ответил: "Я гражданин, и имею право на оценку".
"Мне бы не хотелось, чтобы эти деньги тратились на памяти эсэсовцев", - резюмировал Гетманцев.
Но отметил, что ликвидировать институт не нужно: "Мы говорим о том, что не надо загрязнять себя тем, что осуждает весь мир".
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Какая у него должна быть позиция? Просто консерва - вскрылась, отсюда и такие "налоговые реформы"- месть малому бизнесу за МАЙДАН.
Зрозумів ?
Кожному воздасться по заслугах.
- русских колаборантов в войсках сс было несравнимо больше: РОНА, РОА, Кубанское и Донское козачества... 2 миллиона по минимальным оценкам.