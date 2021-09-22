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Туреччина не визнає анексії Криму Росією, - Ердоган в ООН

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Туреччина не визнає анексії Криму Росією, - Ердоган в ООН

Туреччина виступає за підтримку територіальної цілісності України і не вважає дійсним входження Криму до складу РФ.

Про це заявив у виступі перед Генасамблеєю ООН президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.

"Ми надаємо значення захисту територіальної цілісності і суверенітету України, включно з Кримом, анексію якого ми не визнаємо", - сказав президент Туреччини.

Раніше в МЗС Туреччини заявили, що результати виборів до Держдуми, що пройшли в Криму, не мають для Анкари юридичної сили. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що Росія не сприймає цього, сподівається на зміну позиції Анкари з часом.

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Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія зробить висновки із заяв Туреччини про невизнання виборів в Держдуму РФ в Криму, вони негативно позначаться на двосторонніх відносинах.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Реджеп ***** Эрдоган имеет стержень остальные перед Пу пластилиновые
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21.09.2021 23:55
+10
Чемодан , вокзал , раша , кацап .

Не фиг друзей Украины оскорблять
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22.09.2021 00:05
+9
Фишка в другом....у Эрдогана есть подлинный Договор подрисаный в Константинополе....10 июля в 1774 году.... Кючук-Кайнараджийский Договор.... согласно которому РАБссия НИКТО....
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22.09.2021 00:45
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Реджеп ***** Эрдоган имеет стержень остальные перед Пу пластилиновые
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21.09.2021 23:55 Відповісти
Эрдоган - такое же *****, как и пыня. Просто интересы в этом вопросе у них не совпадают. Не стройте иллюзий.
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22.09.2021 09:28 Відповісти
а вы турок?

Или политолог?
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22.09.2021 10:18 Відповісти
І шо, перестане приймати кацапських туристів?
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21.09.2021 23:55 Відповісти
З баблом - треба. Щоб було за що Байрактари будувати. 😁
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21.09.2021 23:57 Відповісти
а кацапских туристов не выпустят из паРаши..у них долгов дохера..
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21.09.2021 23:58 Відповісти
Для початку треба перервати дипломатичні стосунки з ворогом
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22.09.2021 00:06 Відповісти
Чемодан , вокзал , раша , кацап .

Не фиг друзей Украины оскорблять
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22.09.2021 00:05 Відповісти
Эрдоганыч истинный патриот сраной РАБсии...
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22.09.2021 00:01 Відповісти
Єрдоган - бандерівець !!!
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22.09.2021 00:02 Відповісти
Пусть рашка заблокирует выезд "руссо-туристо облико морале" в Турцию.
Невозможно нормально отдыхать там из-за ваты.
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22.09.2021 00:03 Відповісти
Росіянам і так відводять не більше 20% місць у готелях, щоб було легше дихати іншим туристам.
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22.09.2021 08:59 Відповісти
мож эрдогану якыйсь табир пионэрськый для лехаима рабиновича организуваты?раз вождь квартальный никакой...
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22.09.2021 00:03 Відповісти
Софи приветсик..Рад видеть читать...
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22.09.2021 00:05 Відповісти
😀 воюем с совком потихоньку
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22.09.2021 00:06 Відповісти
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22.09.2021 00:08 Відповісти
Отличный плевок в рожи наглых путиноидов. Пусть обтекают, позорники, аннексоры. Да просто закрыть курорты от россиян, тогда быстро Крым вернут и Путина свергнут.
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22.09.2021 00:32 Відповісти
Фишка в другом....у Эрдогана есть подлинный Договор подрисаный в Константинополе....10 июля в 1774 году.... Кючук-Кайнараджийский Договор.... согласно которому РАБссия НИКТО....
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22.09.2021 00:45 Відповісти
В 1783 году статьи договоров, касающиеся независимости Крыма, были аннулированы - Крымское ханство было присоединено к Российской империи; 28 декабря 1783 года Россия и Турция подписали «Акт о мире, торговле и границах обоих государств», которым отменялась статья (артикул) 3 Кючук-Кайнарджийского мирного договора о независимости Крымского ханства.
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22.09.2021 05:18 Відповісти
Кто бы объяснил кацапской свиной голове, что Турция, в отличие от кацапии, выполняет международные договора. Даже 18 столетия. Она, в отличие от Кацапии, не претендует на Крым.
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22.09.2021 07:58 Відповісти
на Крым Турция не претендует, но оккупирует часть Кипра уже 50 лет. В чем разница ?
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22.09.2021 09:18 Відповісти
ты прав Эрдоганенко - могила с гробом рабсии ещё будет засыпана крымской землёй!
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22.09.2021 00:58 Відповісти
Как можна Крым, назвать 'роднаягавань', когда московия, платила Крымкому ханству эжегодный оброк с 1473 по 1700 год? И потом, как жахнули петю 1, с 1713 по 18000 рублей в год.

И крымские татары, вместе с запорожцами, брали и жгли москву?

А вот с Турцией нужно очень сильно дружить и перенимать опыт возвращения оккупированых земель.
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22.09.2021 09:03 Відповісти
высновкы таки! набрать в кремле в рот всем гавна и плюнуть в сторону турции.... ДЕБИЛЫ УЖЕ БЕЗПРЕДЕЛЬЩИКИ ...(НА КАМЕРУ ТРАКТОРОМ ПОМИДОРКИ ТУРЕЦКИЕ ПОДАВИТЕ СНОВА....))
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22.09.2021 09:05 Відповісти
 
 