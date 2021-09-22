Туреччина не визнає анексії Криму Росією, - Ердоган в ООН
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Туреччина виступає за підтримку територіальної цілісності України і не вважає дійсним входження Криму до складу РФ.
Про це заявив у виступі перед Генасамблеєю ООН президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.
"Ми надаємо значення захисту територіальної цілісності і суверенітету України, включно з Кримом, анексію якого ми не визнаємо", - сказав президент Туреччини.
Раніше в МЗС Туреччини заявили, що результати виборів до Держдуми, що пройшли в Криму, не мають для Анкари юридичної сили. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що Росія не сприймає цього, сподівається на зміну позиції Анкари з часом.
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія зробить висновки із заяв Туреччини про невизнання виборів в Держдуму РФ в Криму, вони негативно позначаться на двосторонніх відносинах.
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Или политолог?
Не фиг друзей Украины оскорблять
Невозможно нормально отдыхать там из-за ваты.
И крымские татары, вместе с запорожцами, брали и жгли москву?
А вот с Турцией нужно очень сильно дружить и перенимать опыт возвращения оккупированых земель.