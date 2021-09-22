Туреччина не визнає анексії Криму Росією, - Ердоган в ООН

Туреччина виступає за підтримку територіальної цілісності України і не вважає дійсним входження Криму до складу РФ.

Про це заявив у виступі перед Генасамблеєю ООН президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.

"Ми надаємо значення захисту територіальної цілісності і суверенітету України, включно з Кримом, анексію якого ми не визнаємо", - сказав президент Туреччини.

Раніше в МЗС Туреччини заявили, що результати виборів до Держдуми, що пройшли в Криму, не мають для Анкари юридичної сили. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що Росія не сприймає цього, сподівається на зміну позиції Анкари з часом.

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Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія зробить висновки із заяв Туреччини про невизнання виборів в Держдуму РФ в Криму, вони негативно позначаться на двосторонніх відносинах.