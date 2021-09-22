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Крым (26022) Турция (3237) Эрдоган (822)

Турция не признает аннексию Крыма Россией, - Эрдоган в ООН

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Турция не признает аннексию Крыма Россией, - Эрдоган в ООН

Турция выступает за поддержание территориальной целостности Украины и не считает действительным вхождение Крыма в состав РФ.

Об этом заявил в выступлении перед Генассамблеей ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", - сказал президент Турции.

Ранее в МИД Турции заявили, что результаты выборов в Госдуму, прошедших в Крыму, не имеют для Анкары юридической силы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет этого, надеется на изменение позиции Анкары со временем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские выборы в оккупированном Крыму не имеют юридической силы, - МИД Турции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделает выводы из заявлений Турции о непризнании выборов в Госдуму РФ в Крыму, они негативно скажутся на двусторонних отношениях.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+17
Реджеп ***** Эрдоган имеет стержень остальные перед Пу пластилиновые
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21.09.2021 23:55
+10
Чемодан , вокзал , раша , кацап .

Не фиг друзей Украины оскорблять
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22.09.2021 00:05
+9
Фишка в другом....у Эрдогана есть подлинный Договор подрисаный в Константинополе....10 июля в 1774 году.... Кючук-Кайнараджийский Договор.... согласно которому РАБссия НИКТО....
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22.09.2021 00:45
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Реджеп ***** Эрдоган имеет стержень остальные перед Пу пластилиновые
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21.09.2021 23:55 Ответить
Эрдоган - такое же *****, как и пыня. Просто интересы в этом вопросе у них не совпадают. Не стройте иллюзий.
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22.09.2021 09:28 Ответить
а вы турок?

Или политолог?
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22.09.2021 10:18 Ответить
І шо, перестане приймати кацапських туристів?
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21.09.2021 23:55 Ответить
З баблом - треба. Щоб було за що Байрактари будувати. 😁
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21.09.2021 23:57 Ответить
а кацапских туристов не выпустят из паРаши..у них долгов дохера..
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21.09.2021 23:58 Ответить
Для початку треба перервати дипломатичні стосунки з ворогом
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22.09.2021 00:06 Ответить
Чемодан , вокзал , раша , кацап .

Не фиг друзей Украины оскорблять
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22.09.2021 00:05 Ответить
Эрдоганыч истинный патриот сраной РАБсии...
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22.09.2021 00:01 Ответить
Єрдоган - бандерівець !!!
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22.09.2021 00:02 Ответить
Пусть рашка заблокирует выезд "руссо-туристо облико морале" в Турцию.
Невозможно нормально отдыхать там из-за ваты.
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22.09.2021 00:03 Ответить
Росіянам і так відводять не більше 20% місць у готелях, щоб було легше дихати іншим туристам.
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22.09.2021 08:59 Ответить
мож эрдогану якыйсь табир пионэрськый для лехаима рабиновича организуваты?раз вождь квартальный никакой...
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22.09.2021 00:03 Ответить
Софи приветсик..Рад видеть читать...
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22.09.2021 00:05 Ответить
😀 воюем с совком потихоньку
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22.09.2021 00:06 Ответить
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22.09.2021 00:08 Ответить
Отличный плевок в рожи наглых путиноидов. Пусть обтекают, позорники, аннексоры. Да просто закрыть курорты от россиян, тогда быстро Крым вернут и Путина свергнут.
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22.09.2021 00:32 Ответить
Фишка в другом....у Эрдогана есть подлинный Договор подрисаный в Константинополе....10 июля в 1774 году.... Кючук-Кайнараджийский Договор.... согласно которому РАБссия НИКТО....
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22.09.2021 00:45 Ответить
В 1783 году статьи договоров, касающиеся независимости Крыма, были аннулированы - Крымское ханство было присоединено к Российской империи; 28 декабря 1783 года Россия и Турция подписали «Акт о мире, торговле и границах обоих государств», которым отменялась статья (артикул) 3 Кючук-Кайнарджийского мирного договора о независимости Крымского ханства.
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22.09.2021 05:18 Ответить
Кто бы объяснил кацапской свиной голове, что Турция, в отличие от кацапии, выполняет международные договора. Даже 18 столетия. Она, в отличие от Кацапии, не претендует на Крым.
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22.09.2021 07:58 Ответить
на Крым Турция не претендует, но оккупирует часть Кипра уже 50 лет. В чем разница ?
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22.09.2021 09:18 Ответить
ты прав Эрдоганенко - могила с гробом рабсии ещё будет засыпана крымской землёй!
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22.09.2021 00:58 Ответить
Как можна Крым, назвать 'роднаягавань', когда московия, платила Крымкому ханству эжегодный оброк с 1473 по 1700 год? И потом, как жахнули петю 1, с 1713 по 18000 рублей в год.

И крымские татары, вместе с запорожцами, брали и жгли москву?

А вот с Турцией нужно очень сильно дружить и перенимать опыт возвращения оккупированых земель.
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22.09.2021 09:03 Ответить
высновкы таки! набрать в кремле в рот всем гавна и плюнуть в сторону турции.... ДЕБИЛЫ УЖЕ БЕЗПРЕДЕЛЬЩИКИ ...(НА КАМЕРУ ТРАКТОРОМ ПОМИДОРКИ ТУРЕЦКИЕ ПОДАВИТЕ СНОВА....))
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22.09.2021 09:05 Ответить
 
 