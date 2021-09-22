Турция не признает аннексию Крыма Россией, - Эрдоган в ООН
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Турция выступает за поддержание территориальной целостности Украины и не считает действительным вхождение Крыма в состав РФ.
Об этом заявил в выступлении перед Генассамблеей ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", - сказал президент Турции.
Ранее в МИД Турции заявили, что результаты выборов в Госдуму, прошедших в Крыму, не имеют для Анкары юридической силы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет этого, надеется на изменение позиции Анкары со временем.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделает выводы из заявлений Турции о непризнании выборов в Госдуму РФ в Крыму, они негативно скажутся на двусторонних отношениях.
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Или политолог?
Не фиг друзей Украины оскорблять
Невозможно нормально отдыхать там из-за ваты.
И крымские татары, вместе с запорожцами, брали и жгли москву?
А вот с Турцией нужно очень сильно дружить и перенимать опыт возвращения оккупированых земель.