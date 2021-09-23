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Новини Події Замах на Шефіра
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Фото машини Шефіра відразу після замаху: Сліди всіх куль

Новини Цензор.НЕТ Події

У мережі з'явилися фото з місця замаху на помічника президента Зеленського Сергія Шефіра. Так, на лівій стороні автомобіля правоохоронці нарахували не менше 10 кульових отворів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також той, хто стріляв, влучив по капоту і задній частині автомобіля.

Фото машини Шефіра відразу після замаху: Сліди всіх куль 01
Фото машини Шефіра відразу після замаху: Сліди всіх куль 02
Фото машини Шефіра відразу після замаху: Сліди всіх куль 03
Фото машини Шефіра відразу після замаху: Сліди всіх куль 04
Фото машини Шефіра відразу після замаху: Сліди всіх куль 05
Фото машини Шефіра відразу після замаху: Сліди всіх куль 06
Фото машини Шефіра відразу після замаху: Сліди всіх куль 07
Фото машини Шефіра відразу після замаху: Сліди всіх куль 08
Фото машини Шефіра відразу після замаху: Сліди всіх куль 09
Фото машини Шефіра відразу після замаху: Сліди всіх куль 10
Фото машини Шефіра відразу після замаху: Сліди всіх куль 11
Фото машини Шефіра відразу після замаху: Сліди всіх куль 12

Як розповів у коментарі журналістам Олексій Хоменко, керівник прокуратури Київської області, обставини замаху зараз встановлюються.

"Автомобіль, у якому перебував Сергій Шефір, їхав у напрямку Києва між селами Ходосівка і Лісники. По автомобілю з лісопосадки було здійснено приблизно 18 пострілів з автоматичної зброї. Сам Шефір не постраждав, однак поранення зазнав його водій. Зараз, за ​​словами медпрацівників, його життю нічого не загрожує", - розповів він.

За ​​словами Хоменка, розслідується кримінальне провадження за ст. 115 КК (замах на вбивство двох і більше осіб).

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"Зараз відпрацьовується низка версій. З огляду на те, що зараз триває огляд місця події, я не можу озвучити ці версії, оскільки це зашкодить слідству.

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Спектакль вдався))))
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22.09.2021 13:05
+17
То ли земля наша толковыми киллерами оскудела, то ли толковыми клоунами приросла
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22.09.2021 13:07
+15
и не попали?????????? шоу??????????
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22.09.2021 13:07
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Спектакль вдався))))
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22.09.2021 13:05 Відповісти
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22.09.2021 13:08 Відповісти
Кримінальне провадження потрібно заводити по статті терористичний акт і розслідування потрібно передавати в СБУ.
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22.09.2021 13:18 Відповісти
мля! ты снова тут! тебе главное сделать укол, и клизму. за остальное не волнуйся.
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22.09.2021 13:21 Відповісти
Стреляла Фанни Каплан.
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22.09.2021 13:47 Відповісти
Похоже стрелок учился стрелять в Трускавецкой школе стрельбы
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22.09.2021 14:29 Відповісти
только водитель не знал сценария. остальное разыграли как по нотам.
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22.09.2021 15:00 Відповісти
в америке
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22.09.2021 13:08 Відповісти
Не лучший вариант. Там лучше пусть ЦРУ бубочку допрашивает.
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22.09.2021 13:10 Відповісти
и не попали?????????? шоу??????????
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22.09.2021 13:07 Відповісти
То ли земля наша толковыми киллерами оскудела, то ли толковыми клоунами приросла
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22.09.2021 13:07 Відповісти
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22.09.2021 13:10 Відповісти
Нагнітють по путінському сценарію для посилення владних повноважень!
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22.09.2021 13:39 Відповісти
Клоуни стріляли в клоуна. Смішно? Не дуже...
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22.09.2021 14:20 Відповісти
"куртка замшевая... Три..." (с)
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22.09.2021 13:07 Відповісти
Цирк! Кто поверит в эти басни про 18 выстрелов?
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22.09.2021 13:09 Відповісти
Это был ДШК, стрелял Рембо поэтому его никто теперь не найдет.
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22.09.2021 13:17 Відповісти
Так как сценарий этого дешёвого спектакля писался в 95 квартале, то кроме брезгливости и рвотных позывов этот цирк у нормальных людей ничего не вызывает.
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22.09.2021 13:09 Відповісти
В сообщениях про покушение на автомобиль кефира плохо раскрыта тема Порошенко
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22.09.2021 13:10 Відповісти
Пора уже 95 Кварталу Ермака с режиссера убирать. Хреновые у него в последнее время сюжеты.
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22.09.2021 13:10 Відповісти
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22.09.2021 13:10 Відповісти
шото жопошники фуйла притихли подозрительно, кремлёвские хозяева пока не давали команду фас, но к вечеру - начнут выть
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22.09.2021 13:11 Відповісти
Вокруг одни дилетанты.
Дилетант киллер целым магазином не может гарантировано завалить одного дилетанта шефира.
*********
Тот, кто не разбирается ни в чем, может взяться за что угодно.
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22.09.2021 13:11 Відповісти
Вы преуменьшаете.... стреляли 18 000 из лазерного бластыря. Злоумышленники скрылись на космическом корабле в другой галактике.
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22.09.2021 13:11 Відповісти
Все живы здоровы,значит виноватых нет,а новую машину налогоплательщики шиферу всегда купят.
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22.09.2021 13:12 Відповісти
уже 18?...а номерков на машине 10... (заплачено за 18 было????)
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22.09.2021 13:13 Відповісти
Ой не удивлюсь если постанова
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22.09.2021 13:13 Відповісти
Це ж відомий 18-зарядний кулемет Порошенка! Справу розкрито.
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22.09.2021 13:13 Відповісти
Арестович:
- На его месте должен был быть я!!!
/в соплях и губной помаде убегает в гримёрку/

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22.09.2021 13:14 Відповісти
Покушение в результате которого было сделано аж 18 выстрелов при этом лицо на которого покушались не пострадал вовсе, а водитель ( возможно по роковой случайности) ранен. Можно списать либо на божественное проведение и сказочное везение ( все в этом мире бывает), либо на действие профана в этом деле , типа "пермского стрелка"( но тогда не ясна цель покушения), ну либо на неудачный спектакль в результате которой выступающий в роли статиста водитель все таки пострадал.
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22.09.2021 13:14 Відповісти
Поздгавляю! Пгеступление гаскгыто!
(с) Александр Бородач сесюрити
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22.09.2021 13:17 Відповісти
Ну почти что подача мысли от Пидалика... ( пГеступление, ГаскГыто, поздГавляю, сеСюриты) Одна "школа".. Смешно...
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22.09.2021 15:58 Відповісти
​На пресусі Подоляк так чітко викладає мотиви і мету нападників, що здається, наче це його -вигадані для шоу або й справжні - мотиви і мета
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22.09.2021 13:15 Відповісти
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22.09.2021 13:22 Відповісти
Киллеры идиоты или хотели просто напугать.
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22.09.2021 13:16 Відповісти
Я завжди казав що владу в Україні голосами ЛОХторату захопила чергова БАНДА - а мені часто у відповідь що це якийсь "квартал"!
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22.09.2021 13:18 Відповісти
"По автомобилю из лесопосадки было осуществлено около 18 выстрелов из автоматического оружия"

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22.09.2021 13:20 Відповісти
И кому этот Шефир (или даже Зе) нужен? Реальные дела решают другие пацаны.
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22.09.2021 13:21 Відповісти
Гепин снайпер опять в деле?(((

он наверное еще и сам доплачивает заказчику за свою "работу")
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22.09.2021 13:25 Відповісти
Тема игры на рояле хреном не раскрыта!
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22.09.2021 13:28 Відповісти
профаны..
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22.09.2021 13:40 Відповісти
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22.09.2021 13:40 Відповісти
Сезон полювання, 18 дірок може бути і з дробовика. Промазав прокурор по козі.
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22.09.2021 13:46 Відповісти
Навіть з калаша вкласти 18 куль в автомобіль, який рухається по дорозі на швидкості треба бути факіром.
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22.09.2021 13:47 Відповісти
Таке враження, що вбити хотіли саме водія - навіщо стріляти зі сторони водія, а не пасажира? І як завчасно прийнято Зє!кон проти антисемітизму? Тепер жидів жилами називати заборонено? А жидярами? Ось Портнікова я називаю євреєм, але аж ніяк усіляких Зє! та єрмаків😠
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22.09.2021 14:14 Відповісти
Напомните нам сколько стоили те Мерседесы и сколько там доплата за бронирование.
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22.09.2021 15:26 Відповісти
 
 