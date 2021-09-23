Фото машини Шефіра відразу після замаху: Сліди всіх куль

У мережі з'явилися фото з місця замаху на помічника президента Зеленського Сергія Шефіра. Так, на лівій стороні автомобіля правоохоронці нарахували не менше 10 кульових отворів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також той, хто стріляв, влучив по капоту і задній частині автомобіля.

























Як розповів у коментарі журналістам Олексій Хоменко, керівник прокуратури Київської області, обставини замаху зараз встановлюються.

"Автомобіль, у якому перебував Сергій Шефір, їхав у напрямку Києва між селами Ходосівка і Лісники. По автомобілю з лісопосадки було здійснено приблизно 18 пострілів з автоматичної зброї. Сам Шефір не постраждав, однак поранення зазнав його водій. Зараз, за ​​словами медпрацівників, його життю нічого не загрожує", - розповів він.

За ​​словами Хоменка, розслідується кримінальне провадження за ст. 115 КК (замах на вбивство двох і більше осіб).

Також читайте: Шефір не помічав за собою стеження, тепер він планує найняти охорону, - Арахамія

"Зараз відпрацьовується низка версій. З огляду на те, що зараз триває огляд місця події, я не можу озвучити ці версії, оскільки це зашкодить слідству.

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.