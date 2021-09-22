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Новини Політика України
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Зеленський (17531) МВС (2875) Президент (743) СБУ (10078) погрози (460) Федина (69)

З 2019 року президентові погрожували насильством 22 рази, 3 рази - міністру МВС, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З 2019 року президентові погрожували насильством 22 рази, 3 рази - міністру МВС, - СБУ

Вищому керівництву держави з 2019 року погрожували насильством 25 разів. У більшості випадків це стосувалося президента України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили в Службі безпеки України.

За інформацією СБУ, з 2019 року по вересень 2021 року було отримано 25 повідомлень з погрозами на адресу вищих державних діячів.

З яких - 22 були адресовані президенту України, а ще три - міністру внутрішніх справ.

При цьому у відомстві не уточнили, про кого конкретно йдеться. Так, з 2019 року на посаді президента Петра Порошенка замінив Володимир Зеленський, а на посту глави МВС Арсена Авакова 2021 року змінив Денис Монастирський.

Також читайте: Замахом на Шефіра спецслужби РФ можуть нагнітати озлоблення Зеленського, щоб він включив режим сильної руки, - журналіст Ніколов

Служба безпеки та Національна поліція встановила 16 осіб, причетних до анонімних повідомлень такого характеру.

У відомстві нагадали, що такі дії можуть бути кваліфіковані за статтями 112 і 346 Кримінального кодексу. Максимальне покарання - довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+43
звіробій, федина, поярков- список найстрашніших терористів у версії Зе команди
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22.09.2021 16:28
+35
Звиробий, Федена и и.д.? Ужос. Гумовый нацюцюрнык ходячий.
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22.09.2021 16:28
+32
А проведите опрос с двумя вопросами. - Вы расстроены что по шефиру стреляли или расстроены что не попали. Результаты вас ошеломят)
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22.09.2021 16:32
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любят у нас бубочку. а он боится
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22.09.2021 16:27 Відповісти
дык, все помнят как "насилием угрожали"

Это когда вислюку оманському намекнули что если оно решило шляться в белой рубашке по постановочной "линией фронта" где стоят киоски с мороженным и по окопам бегают детишки с мороженкой - то по по настоящей "нульовке" так расхаживать не нужно: опасности нет, боевики рашки в клоуна стрелять не станут, а вот свои - могут напугать.. а там клоун и обосрется))
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22.09.2021 16:34 Відповісти
п.с. а вот ещзе один случай на арене, когда "угрожали клоуну"

https://www.youtube.com/watch?v=93vxyqF65go

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22.09.2021 16:36 Відповісти
надо писать - вава 22раза абсирался
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22.09.2021 16:42 Відповісти
президенту угрожали насилием 22 раза

так у ЗЕли попа в клочья порвата
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22.09.2021 16:53 Відповісти
теперь ясно почему он гундосит....
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22.09.2021 16:56 Відповісти
Військові навчання були у самому розпалі… От, з ревінням і гуркотом по полю пробігли, широко розставивши руки, парами, з десяток офіцерів у висотно-компенсуючих костюмах та шоломах на головах, і звіддалік, з боку «умовного противника», почулося «Вж-ж-жх.Бах!»

Військові навчання були у самому розпалі… От, з ревінням і гуркотом по полю пробігли, широко розставивши руки, парами, з десяток офіцерів у висотно-компенсуючих костюмах та шоломах на головах, і звіддалік, з боку «умовного противника», почулося «Вж-ж-жх.Бах!»

Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою!...

І тут позаду спостерігачів почувся сторонній звук… «Дж-ж-ж-ж…», і мимо вуха верховного Головнокомандувача пролетів волохатий джміль, якому не було діла до усіх військових стратегій… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»

Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
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22.09.2021 16:28 Відповісти
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22.09.2021 16:58 Відповісти
Звиробий, Федена и и.д.? Ужос. Гумовый нацюцюрнык ходячий.
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22.09.2021 16:28 Відповісти
звіробій, федина, поярков- список найстрашніших терористів у версії Зе команди
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22.09.2021 16:28 Відповісти
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
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22.09.2021 18:33 Відповісти
Вот бы перечислили всех угрожающих, а мы бы посмеялись...
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22.09.2021 16:29 Відповісти
СБУ цензор не ... с читает.
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22.09.2021 16:31 Відповісти
пока и кловану броник-бра снова одевать...
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22.09.2021 16:31 Відповісти
А проведите опрос с двумя вопросами. - Вы расстроены что по шефиру стреляли или расстроены что не попали. Результаты вас ошеломят)
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22.09.2021 16:32 Відповісти
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22.09.2021 16:59 Відповісти
22 рази йому погрожував сам Порошенко.
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22.09.2021 16:33 Відповісти
Вовочку зашугали он теперь собственной тени боятся будет
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22.09.2021 16:34 Відповісти
Ни ума ни фантазии-тупо копируют *****. Типа,,обьединимся все как один вокруг...."и прочая ересь?
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22.09.2021 16:36 Відповісти
Зебилов кроме слова,,жалкие,, назвать язык не поворачивается
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22.09.2021 16:38 Відповісти
А я то думаю почему Оно такое обосцаное и зашуганое.
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22.09.2021 16:38 Відповісти
по факту рождения...вот почему
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22.09.2021 16:43 Відповісти
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22.09.2021 17:50 Відповісти
Мальчонке 42 года, а он испугался всего 22 раза... Нестыковочка... Надо исправить...
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22.09.2021 16:40 Відповісти
на него ещё мамаРимма покушалась,когда на аборт думала идти
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22.09.2021 17:00 Відповісти
Прямо как овощу.Тому то же рассказывали ,что на него охотятся по 22 раза в день.Хотя он реально никому был не нужен.
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22.09.2021 16:41 Відповісти
Вообще-то Зеленский без сомнения трус. Это стало сразу ясно после того, как завели дело на М.Звиробий и того, какими и в каком количестве "велосипедами" наполнен его кортеж. Презираю.
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22.09.2021 16:43 Відповісти
і жодного разу воно так не всцикалось, як тоді, коли погрозив Кадиров
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22.09.2021 16:48 Відповісти
tZE inform

Россияне заявили, что Зеленский перестал платить коммунальные услуги за квартиру в Ливадии
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22.09.2021 16:50 Відповісти
Да рази , з ютубу - то Федина та Звіробій...

Всі інші погрози - з фісбуку...
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22.09.2021 16:51 Відповісти
Хоч забув - на ютубі ще Поярков... Страшна людина...
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22.09.2021 16:52 Відповісти
22 раза потерпевший, а не лох какой-то...
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22.09.2021 16:54 Відповісти
Ошибаетесь ..."что б ты сдох,зебоба" желали явно не 22раза
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22.09.2021 16:57 Відповісти
Якщо це побажання російською мовою, то це не замах
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22.09.2021 17:02 Відповісти
11 разів Федина та 11 разів Зверобій.
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22.09.2021 16:59 Відповісти
каким насилием? сексуальным?
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22.09.2021 17:02 Відповісти
ай а Пояркова забыли
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22.09.2021 17:03 Відповісти
А каким насилием зекрысе угрожали аж 22раза,а Авакяну всего три?можно по подробней))))
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22.09.2021 17:04 Відповісти
Відкрив рот на панька-панченко - шуруй на пожиттєве, розмазав по капоту людей з зупинки - розслабся на пару років у "камері" з телевізором та холодильником і можливістю раз на тиждень сходити у село до магазину. *******

"Дія" конституції у всій красі - коли вам мусор, гопнік, чи вельможа погрожують - то таке, званітє как убьют, а як хто згарячу напоров в сторону *********** то чеши в кутузку - ще ніколи в Україні рівність між станами не була такою рівною
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22.09.2021 17:14 Відповісти
Тот кто действительно желает причинить зло,делает это без предворительных угроз,петинга,анонсов и предупреждений
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22.09.2021 17:14 Відповісти
а сколько раз он угрожал не просто насилием, а убийством?
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22.09.2021 17:14 Відповісти
23.Я йому на піаніні кришку впущу.
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22.09.2021 17:16 Відповісти
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22.09.2021 19:04 Відповісти
Жаль, що не довели до кінця.
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22.09.2021 17:20 Відповісти
Фейсбучные диванные угрозы, а величайший на экскурсии в Ватикане, ходил в бронежилете по резиденции Папы Римского охраняемой с 16 века исключительно швейцарской гвардией.

просто исключительной храбрости нынешний президент
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22.09.2021 17:24 Відповісти
Психічно хвора людина буде дзвонити і погрожувати. Нормальна візьметься до справи. Спланує і зробить. І ще й завбачливо підготується як мінімум до пяти-шесть варіантів розвитку подій таким чином щоб не лишити жодного шансу жертві. Іншими словами, "затягне рояль в кущі" і в певний момент зазвучить музика...
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22.09.2021 17:33 Відповісти
Фаннi, в слlдуючий раз цiлься краще.

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22.09.2021 17:45 Відповісти
Писец воно кончене... При жодному призеденті це не рахували.
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22.09.2021 17:49 Відповісти
Бедненький Бубачка - аж 22 раза потерпевший ... 🤣
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22.09.2021 18:01 Відповісти
Пам"ятаю пам"ятаю))!! Там особливо відзначиличь Федина та Звіробій!! Дуже небезпечні дами я вам скажу))...
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22.09.2021 18:20 Відповісти
Марусина Звіробій і Софійка злякали бідненького!

Тепер до бабці треба везти переляк відшіптувать!!!
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22.09.2021 18:20 Відповісти
насильно мил не будешь?........ при Зеле и его 100%крипаках это уже срок..

73%ные зебилы, вы луТшие - давно в Украине не было фюрера.. а тут ещё фюрер и еврей.. Троцкий юлОй вертится в гробу..(
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22.09.2021 18:30 Відповісти
Беда! Угрожала Ленка изнасиловать, но так и не выполнила ни одной угрозы. Она нынче вдарилась искоренить в Украине "домашнее насилие", теперь супружеские обязанности, по всем видимости, совмещает со служебными Андрейка!
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22.09.2021 18:44 Відповісти
Це СБУ ще коментів на Цензорі не читала
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22.09.2021 18:54 Відповісти
Брехня! Думаю граждане каждый раз реагируя на диб-м президента и его фриков угражали ему не только насилием, но и интимом во всех извращенных способах.
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22.09.2021 19:19 Відповісти
и ШО!!!!!!! ни разу не изнасиловали!?????? не верю!!!!!!!!
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22.09.2021 19:44 Відповісти
да, уж, больных угрожателей хватает.
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22.09.2021 21:29 Відповісти
І скількі раз штани прали?
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22.09.2021 21:44 Відповісти
Старый анекдот. О покушениях на идиота.
Приезжает Брежнев в Одессу и ни кто не встречает из одесситов. Приказали установить пушку и выстрелить.
Выстрел. Открывается в полуподвале форточка и слышен вопрос - что мясо привезли? Нет, отвечают - Брежнев приехал. Форточка захлопывается.
Второй выстрел, опять та же форточка и тот же вопрос.
Третий выстрел, опять та же форточка открывается и задаёт вопрос о мясе. Отвечают, что Брежнев приехал. Недовольный голос из форточки укоризненно говорит - вы что с трёх раз попасть не можете олухи.
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22.09.2021 21:54 Відповісти
Sramota, da i tolko, a ne prezident.....
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22.09.2021 22:32 Відповісти
Шо опять!
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22.09.2021 22:55 Відповісти
каким насилием угрожали? Сексуальным? тема не раскрыта...
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23.09.2021 00:00 Відповісти
Да чтоб он сдох от рака недопрезидент обоссаный. Как вы уже за..ли холуи ослячие.
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23.09.2021 04:36 Відповісти
 
 