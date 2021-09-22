З 2019 року президентові погрожували насильством 22 рази, 3 рази - міністру МВС, - СБУ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Вищому керівництву держави з 2019 року погрожували насильством 25 разів. У більшості випадків це стосувалося президента України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили в Службі безпеки України.
За інформацією СБУ, з 2019 року по вересень 2021 року було отримано 25 повідомлень з погрозами на адресу вищих державних діячів.
З яких - 22 були адресовані президенту України, а ще три - міністру внутрішніх справ.
При цьому у відомстві не уточнили, про кого конкретно йдеться. Так, з 2019 року на посаді президента Петра Порошенка замінив Володимир Зеленський, а на посту глави МВС Арсена Авакова 2021 року змінив Денис Монастирський.
Служба безпеки та Національна поліція встановила 16 осіб, причетних до анонімних повідомлень такого характеру.
У відомстві нагадали, що такі дії можуть бути кваліфіковані за статтями 112 і 346 Кримінального кодексу. Максимальне покарання - довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Это когда вислюку оманському намекнули что если оно решило шляться в белой рубашке по постановочной "линией фронта" где стоят киоски с мороженным и по окопам бегают детишки с мороженкой - то по по настоящей "нульовке" так расхаживать не нужно: опасности нет, боевики рашки в клоуна стрелять не станут, а вот свои - могут напугать.. а там клоун и обосрется))
https://www.youtube.com/watch?v=93vxyqF65go
так у ЗЕли попа в клочья порвата
Військові навчання були у самому розпалі… От, з ревінням і гуркотом по полю пробігли, широко розставивши руки, парами, з десяток офіцерів у висотно-компенсуючих костюмах та шоломах на головах, і звіддалік, з боку «умовного противника», почулося «Вж-ж-жх.Бах!»
Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою!...
І тут позаду спостерігачів почувся сторонній звук… «Дж-ж-ж-ж…», і мимо вуха верховного Головнокомандувача пролетів волохатий джміль, якому не було діла до усіх військових стратегій… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»
Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
Россияне заявили, что Зеленский перестал платить коммунальные услуги за квартиру в Ливадии
Всі інші погрози - з фісбуку...
"Дія" конституції у всій красі - коли вам мусор, гопнік, чи вельможа погрожують - то таке, званітє как убьют, а як хто згарячу напоров в сторону *********** то чеши в кутузку - ще ніколи в Україні рівність між станами не була такою рівною
просто исключительной храбрости нынешний президент
Тепер до бабці треба везти переляк відшіптувать!!!
73%ные зебилы, вы луТшие - давно в Украине не было фюрера.. а тут ещё фюрер и еврей.. Троцкий юлОй вертится в гробу..(
Приезжает Брежнев в Одессу и ни кто не встречает из одесситов. Приказали установить пушку и выстрелить.
Выстрел. Открывается в полуподвале форточка и слышен вопрос - что мясо привезли? Нет, отвечают - Брежнев приехал. Форточка захлопывается.
Второй выстрел, опять та же форточка и тот же вопрос.
Третий выстрел, опять та же форточка открывается и задаёт вопрос о мясе. Отвечают, что Брежнев приехал. Недовольный голос из форточки укоризненно говорит - вы что с трёх раз попасть не можете олухи.