УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10117 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
5 386 46
газ (2588) Європа (866) США (14526) енергетика (1659) Гренхолм (4)

США обіцяють Європі підтримку в разі газової кризи

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США обіцяють Європі підтримку в разі газової кризи

Сполучені Штати разом з європейськими союзниками напрацьовують шляхи забезпечення європейських споживачів належним і доступним постачанням газу найближчої зими.

Про це заявила Секретар США з питань енергетики Дженніфер Гренхолм, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ". Зараз вона перебуває з візитом в Польщі.

"Підвищення цін на газ викликало серйозну стурбованість щодо надійності наявних систем (енергетичних) поставок і безпеки в Європі. Адміністрація в США була дуже чіткою в тому, що ми і наші партнери повинні бути готові стояти разом, коли з'являються гравці, які, ймовірно, маніпулюють поставками заради власної вигоди", - заявила Гренхолм.

Вона зазначила, що США об'єднають зусилля з європейськими союзниками для забезпечення масштабного та безпечного постачання газу цієї зими і продовжать інвестувати в енергетичні рішення, які допоможуть партнерам в диверсифікації джерел надходження енергії.

Читайте також: Радник Байдена Хохштейн заявив про "нез'ясовно низькі" постачання газу з РФ до Європи: Боюся, їй не вистачить для опалення

Вочевидь, це (диверсифікація) є більш тривалою перспективою, і ми повинні досягати цього агресивним шляхом. Але, очевидно, всі ми повинні тримати в полі зору проблеми будь-яких маніпуляцій з цінами на газ, пов'язаними з неспроможністю забезпечити належне енергетичне постачання. Ми дивимося на це дуже серйозно. Ми об'єднані з нашими європейськими союзниками. У вас будуть належні та легкодоступні поставки газу цієї зими ", - підкреслила керівник енергетичного департаменту США.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Хорош трындеть.Тащите танкера с lpg.пора вытеснять это недорозумение с рынков энергоносителей.
показати весь коментар
22.09.2021 16:50
+13
Слушать нужно было когда США предлагали свой сжиженный газ Европе. Зеле, кстати, тоже нужно было включать мозги. Ведь был при Порохе проект получения американского газа через Польшу. И даже интерконнект соорудили. Только вот Зеля так и не ответил внятно полякам.
показати весь коментар
22.09.2021 16:52
+12
И кто же этот кризис организовал ? Агент Меркель😀😀
показати весь коментар
22.09.2021 16:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И кто же этот кризис организовал ? Агент Меркель😀😀
показати весь коментар
22.09.2021 16:47 Відповісти
И агент МАКАРОН...
показати весь коментар
22.09.2021 16:49 Відповісти
старая проститутка меркельша насрала и европе и украине
показати весь коментар
22.09.2021 17:01 Відповісти
Хорош трындеть.Тащите танкера с lpg.пора вытеснять это недорозумение с рынков энергоносителей.
показати весь коментар
22.09.2021 16:50 Відповісти
Они и тащат тем, кто ранее согласился. Как Польша, которая через год готова полностью отказаться от рашенского газа.
показати весь коментар
22.09.2021 16:53 Відповісти
Слушать нужно было когда США предлагали свой сжиженный газ Европе. Зеле, кстати, тоже нужно было включать мозги. Ведь был при Порохе проект получения американского газа через Польшу. И даже интерконнект соорудили. Только вот Зеля так и не ответил внятно полякам.
показати весь коментар
22.09.2021 16:52 Відповісти
Поляки хотели,щоб Украина строила за свой счёт.Украина отказалась.Поляки почесали репу,прикинули выгоду для себя и начали строить сами.Вроде должны скоро закончить
показати весь коментар
22.09.2021 18:03 Відповісти
Полятки не только построили все нужное им. Польская PGNiG и американская Venture Global LNG подписали первый контракт на поставки сжиженного газа в 2018 году. За последние три года американская компания увеличила поставки газа в Польшу в три раза. С 2023 года поляки полностью отказываются от рашенского газа. Интерконнект для поставок газа в Украину из Польши был построен. Но поляки ждали политического решения о трехстороннем договоре на поставку американского газа. И не дождались.
показати весь коментар
22.09.2021 20:18 Відповісти
Надо ж было долговременные контракты заключать . А их нет.
показати весь коментар
22.09.2021 18:40 Відповісти
США поставили вдвое меньше газа чем в 2020.
показати весь коментар
22.09.2021 16:56 Відповісти
Скільки европейці купили, стільки й поставили.
показати весь коментар
22.09.2021 17:00 Відповісти
Да ясное дело. Осталось только решить вопрос откуда в Европу из Штатов тянуть трубу? С восточного побережья или западного.
показати весь коментар
22.09.2021 17:00 Відповісти
Бухати закінчуй, не до добра то. Зріджений газ в газгольдерах перевозять, а не по трубах помпують.
показати весь коментар
22.09.2021 17:01 Відповісти
Кацапы они такие кацапы...
показати весь коментар
22.09.2021 17:05 Відповісти
Евгений Онегин - 👍
показати весь коментар
22.09.2021 17:14 Відповісти
Ну слава Богу! Головне щоб еко-бюргери були в теплі, ми тут вже якось протянемо.
показати весь коментар
22.09.2021 17:07 Відповісти
Затянуть пояса им нужно из принципа, и пускай кацапы задохнутся своим мерзким газом, а золотая труба заржавеет
показати весь коментар
22.09.2021 17:25 Відповісти
Вартість - має значення - нагло підіймаєте ціну - маєте :

показати весь коментар
22.09.2021 20:19 Відповісти
лучше бы байден отменил указ о запрете добыче сланцевый нефти и газа
показати весь коментар
22.09.2021 17:51 Відповісти
Ни одному слову нынешней администрации США не верю

И никому не советую надеяться на их обещания
показати весь коментар
22.09.2021 18:40 Відповісти
Зато вечно набуханный Трамп авторитет
показати весь коментар
22.09.2021 20:01 Відповісти
Да прямо завтра американские газовозы вместо Китая по 1000 повезут газ в Европу по 500.Кто нибудь верит?
показати весь коментар
22.09.2021 18:47 Відповісти
Возможно и завтра, если рухнет первая Китайская строительная пирамида.
показати весь коментар
22.09.2021 19:34 Відповісти
А може не треба допомагати і, виразивши СТУРБОВАНІСТЬ акуратно почекати до травня, щоб за зиму без опалення голови схололи в ЄС.
показати весь коментар
22.09.2021 18:51 Відповісти
На хрін, свинособака кацапська, на хрін
показати весь коментар
22.09.2021 20:36 Відповісти
а ти ще й дебіл?
показати весь коментар
22.09.2021 20:42 Відповісти
Кинули вас, недавно, на выборах.
показати весь коментар
22.09.2021 19:36 Відповісти
зачем????? там все меркельша разрулит......
показати весь коментар
22.09.2021 19:51 Відповісти
 
 