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Газ (10089) Европа (1476) США (23253) энергетика (2038) Грэнхолм (2)

США обещают Европе поддержку перед лицом газового кризиса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США обещают Европе поддержку перед лицом газового кризиса

Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками нарабатывают пути обеспечения европейских потребителей надежными и доступными поставками газа ближайшей зимой.

Об этом заявила Секретарь США по вопросам энергетики Дженнифер Грэнхолм, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". Сейчас она находится с визитом в Польше.

"Повышение цен на газ вызвало серьезную обеспокоенность относительно надежности существующих систем (энергетических) поставок и безопасности в Европе. Администрация в США была очень четкой в том, что мы и наши партнеры должны быть готовы стоять вместе, когда появляются игроки, которые, вероятно, манипулируют поставками с целью получить собственную выгоду", - заявила Грэнхолм.

Она отметила, что США объединят усилия с европейскими союзниками для обеспечения масштабных и безопасных поставок газа этой зимой и продолжат инвестировать в энергетические решения, которые помогут партнерам в диверсификации источников поступления энергии.

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"Очевидно, это (диверсификация) является несколько более продолжительной перспективой, и мы должны достигать этого агрессивным путем. Но, очевидно, все мы должны держать в поле зрения проблемы любых манипуляций с ценами на газ, связанными с несостоятельностью обеспечить должное энергетическое снабжение. Мы смотрим на это очень серьезно. Мы объединены с нашими европейскими союзниками. У вас будут адекватные и доступные поставки газа этой зимой", - подчеркнула руководитель энергетического департамента США.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Хорош трындеть.Тащите танкера с lpg.пора вытеснять это недорозумение с рынков энергоносителей.
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22.09.2021 16:50
+13
Слушать нужно было когда США предлагали свой сжиженный газ Европе. Зеле, кстати, тоже нужно было включать мозги. Ведь был при Порохе проект получения американского газа через Польшу. И даже интерконнект соорудили. Только вот Зеля так и не ответил внятно полякам.
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22.09.2021 16:52
+12
И кто же этот кризис организовал ? Агент Меркель😀😀
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22.09.2021 16:47
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И кто же этот кризис организовал ? Агент Меркель😀😀
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22.09.2021 16:47 Ответить
И агент МАКАРОН...
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22.09.2021 16:49 Ответить
старая проститутка меркельша насрала и европе и украине
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22.09.2021 17:01 Ответить
Хорош трындеть.Тащите танкера с lpg.пора вытеснять это недорозумение с рынков энергоносителей.
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22.09.2021 16:50 Ответить
Они и тащат тем, кто ранее согласился. Как Польша, которая через год готова полностью отказаться от рашенского газа.
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22.09.2021 16:53 Ответить
Слушать нужно было когда США предлагали свой сжиженный газ Европе. Зеле, кстати, тоже нужно было включать мозги. Ведь был при Порохе проект получения американского газа через Польшу. И даже интерконнект соорудили. Только вот Зеля так и не ответил внятно полякам.
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22.09.2021 16:52 Ответить
Поляки хотели,щоб Украина строила за свой счёт.Украина отказалась.Поляки почесали репу,прикинули выгоду для себя и начали строить сами.Вроде должны скоро закончить
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22.09.2021 18:03 Ответить
Полятки не только построили все нужное им. Польская PGNiG и американская Venture Global LNG подписали первый контракт на поставки сжиженного газа в 2018 году. За последние три года американская компания увеличила поставки газа в Польшу в три раза. С 2023 года поляки полностью отказываются от рашенского газа. Интерконнект для поставок газа в Украину из Польши был построен. Но поляки ждали политического решения о трехстороннем договоре на поставку американского газа. И не дождались.
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22.09.2021 20:18 Ответить
Надо ж было долговременные контракты заключать . А их нет.
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22.09.2021 18:40 Ответить
США поставили вдвое меньше газа чем в 2020.
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22.09.2021 16:56 Ответить
Скільки европейці купили, стільки й поставили.
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22.09.2021 17:00 Ответить
Да ясное дело. Осталось только решить вопрос откуда в Европу из Штатов тянуть трубу? С восточного побережья или западного.
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22.09.2021 17:00 Ответить
Бухати закінчуй, не до добра то. Зріджений газ в газгольдерах перевозять, а не по трубах помпують.
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22.09.2021 17:01 Ответить
Кацапы они такие кацапы...
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22.09.2021 17:05 Ответить
Евгений Онегин - 👍
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22.09.2021 17:14 Ответить
Ну слава Богу! Головне щоб еко-бюргери були в теплі, ми тут вже якось протянемо.
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22.09.2021 17:07 Ответить
Затянуть пояса им нужно из принципа, и пускай кацапы задохнутся своим мерзким газом, а золотая труба заржавеет
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22.09.2021 17:25 Ответить
Вартість - має значення - нагло підіймаєте ціну - маєте :

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22.09.2021 20:19 Ответить
лучше бы байден отменил указ о запрете добыче сланцевый нефти и газа
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22.09.2021 17:51 Ответить
Ни одному слову нынешней администрации США не верю

И никому не советую надеяться на их обещания
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22.09.2021 18:40 Ответить
Зато вечно набуханный Трамп авторитет
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22.09.2021 20:01 Ответить
Да прямо завтра американские газовозы вместо Китая по 1000 повезут газ в Европу по 500.Кто нибудь верит?
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22.09.2021 18:47 Ответить
Возможно и завтра, если рухнет первая Китайская строительная пирамида.
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22.09.2021 19:34 Ответить
А може не треба допомагати і, виразивши СТУРБОВАНІСТЬ акуратно почекати до травня, щоб за зиму без опалення голови схололи в ЄС.
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22.09.2021 18:51 Ответить
На хрін, свинособака кацапська, на хрін
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22.09.2021 20:36 Ответить
а ти ще й дебіл?
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22.09.2021 20:42 Ответить
Кинули вас, недавно, на выборах.
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22.09.2021 19:36 Ответить
зачем????? там все меркельша разрулит......
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22.09.2021 19:51 Ответить
 
 