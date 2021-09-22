УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15524 відвідувача онлайн
Новини Політика України
2 004 28
Зеленський (17531) НАТО (5167) Столтенберг Єнс (1355)

"Україна - дуже цінний партнер НАТО", - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАТО продовжить підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України.

Про це 22 вересня заявив генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Для мене завжди велике задоволення зустріти президента Зеленського. Україна - дуже цінний партнер НАТО", - сказав Столтенберг.

Він також акцентував, що лідер України - друг Альянсу.

"Президент Зеленський - наш друг, і я правда радий був його бачити", - додав генсек.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на зустрічі зі Столтенбергом запевнив, що євроатлантичний курс України залишається незмінним, і висловив переконання, що для країн, що вступають до Альянсу, має бути чітка часова перспектива.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+3
вова , не путай себе з УКРАЇНОЮ!!!
показати весь коментар
22.09.2021 23:32
+3


показати весь коментар
22.09.2021 23:52
+2
попіарився йлдодомку, БЄнін закон протягувати
показати весь коментар
22.09.2021 23:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вова , не путай себе з УКРАЇНОЮ!!!
показати весь коментар
22.09.2021 23:32 Відповісти
Столтенберг зеледенту прямо говорит: вава, ты Президент Украины и твои прямые обязанности представлять и защищать интересы Украины на международном уровне... Но вряд ли он перебьет внушения бородатой бабушки своему зеленому внучку...
показати весь коментар
22.09.2021 23:37 Відповісти
попіарився йлдодомку, БЄнін закон протягувати
показати весь коментар
22.09.2021 23:45 Відповісти
Как же Вова любит, когда его "любят"... Он там хоть истерику не закатал на тему " Почему Украина не в НАТО?"
показати весь коментар
22.09.2021 23:34 Відповісти
иа бабада
показати весь коментар
22.09.2021 23:42 Відповісти


показати весь коментар
22.09.2021 23:52 Відповісти
Фотограф 80 LVL
показати весь коментар
23.09.2021 10:21 Відповісти
И чем же интересно знать?
показати весь коментар
22.09.2021 23:53 Відповісти
Украина тем и ценна для еврогеев что не пускает кацапо-вояк в поход на Европу...
показати весь коментар
23.09.2021 00:01 Відповісти
А. А я уж думал что просрала Крым и половину Донбасса.
показати весь коментар
23.09.2021 00:21 Відповісти
пока это наши потери в этой войне...но это пока ..
показати весь коментар
23.09.2021 00:26 Відповісти
Пока учиться нечему.
показати весь коментар
23.09.2021 00:27 Відповісти
Почему нечему !? если бы не генштаб и прочие агенты кремля - то Мы бы закончили войну с кацапами еще в 2015-м - Победой !!!!!!!!!!!!!!!!....
показати весь коментар
23.09.2021 00:32 Відповісти
Если бы да кабы во рту росли грибы.... (с) Пока учиться нечему.
показати весь коментар
23.09.2021 00:33 Відповісти
я это сказал не для того чтобы чтото там себе в рот затягивал (мне если честно пох что ты тянешь себе на клык)- это сказал как пример ошибок и на чем Нам и ВСУ стоит учится чтобы в дальнейшем побеждать !!!!!!
показати весь коментар
23.09.2021 00:37 Відповісти
Как пример ошибок да, мы прекрасный учебник, но никак не ценный партнёр.
показати весь коментар
23.09.2021 00:39 Відповісти
а кто сказал что Мы им партнеры !? Мы вынуждены воевать с кацапней за Свою Землю за Украину и тем помогая сраным еврогеям немного отодвинуть во времени войну с московией .. но это только вопрос времени - скоро ЕС будет пылать как Наш Донбасс !!! Они прозреют сцуки !!! Меркель сделала все чтобы ЕС распался и привела войну в дом ЕС и кста в Украину тоже !!! млядь
показати весь коментар
23.09.2021 00:54 Відповісти
Пустая брехня. Никак Украина не препятствует нападению на Эстонию, Латвию или Польшу. Только не нужно это *****, также как не нужна Монголия, Финляндия или Азербайджан. Никого мы не защищаем. Пора взрослеть и заботится о себе, а не о благе европейцев.
показати весь коментар
23.09.2021 01:02 Відповісти
кой ты наивный и тупой ... в прибалтику куйло не лезет только потому - что это самый легкий этап войны, для него главная цель это Польша - но пока ЕС не развалили полностью а за ним и Нато - это плешивой моли опасно - могут рога поотбивать..Пока в планах у него после РБ - только Украина
показати весь коментар
23.09.2021 01:10 Відповісти
А зачем ему Польша?
показати весь коментар
23.09.2021 01:21 Відповісти
....ясно ...
показати весь коментар
23.09.2021 01:28 Відповісти
Тебе может ясно, остальным не очень.
показати весь коментар
23.09.2021 01:29 Відповісти
Польша центрально-европейский узел, из неё можно вести наступление как в западную так и в южную Европу. Гитлер сглупил держа войска в странах Балтии, СССР обошел их и ударил по Германии, германские войска в Балтии просто капитулировали
показати весь коментар
06.10.2021 16:14 Відповісти
Ну, по-перше, він не лідер України, а її прокляття, а по-друге, даремно Столтенберг назвав Зе другом, цей придурок наступного разу по-дружньому йому косяка запропонує, та спитає, чому НАТа видригується та нейде воювати з апалчєнцами на Сході.
показати весь коментар
22.09.2021 23:54 Відповісти
Лапша на уши кончно это популятно в политике но наверное не так часто и настойчиво ее нужно подавать...
показати весь коментар
23.09.2021 00:18 Відповісти
у Білому домі побував , в ООН побував - тепер можна дй під крило до БЄні у невиїзні:Верховну Раду згвалтувати, БЕнін закон прийняти, безсоромно зраду прикрити , почати росії підігрувати ...
показати весь коментар
23.09.2021 00:18 Відповісти
Представляете как ненавидит весь мир ЗЕ из за своего росту?
Представили?
показати весь коментар
23.09.2021 09:47 Відповісти
 
 