"Україна - дуже цінний партнер НАТО", - Столтенберг
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НАТО продовжить підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України.
Про це 22 вересня заявив генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".
"Для мене завжди велике задоволення зустріти президента Зеленського. Україна - дуже цінний партнер НАТО", - сказав Столтенберг.
Він також акцентував, що лідер України - друг Альянсу.
"Президент Зеленський - наш друг, і я правда радий був його бачити", - додав генсек.
Нагадаємо, Володимир Зеленський на зустрічі зі Столтенбергом запевнив, що євроатлантичний курс України залишається незмінним, і висловив переконання, що для країн, що вступають до Альянсу, має бути чітка часова перспектива.
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