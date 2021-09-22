"Украина - очень ценный партнер НАТО", - Столтенберг

НАТО продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом 22 сентября заявил генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"Для меня всегда большое удовольствие встретить президента Зеленского. Украина - очень ценный партнер НАТО", - сказал Столтенберг.

Он также акцентировал, что лидер Украины - друг Альянса.

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"Президент Зеленский - наш друг, и я правда рад был его видеть", - добавил генсек.

Напомним, Владимир Зеленский на встрече со Столтенбергом заверил, что евроатлантический курс Украины остается неизменным, и выразил убеждение, что для стран, вступающих в Альянс, должна быть четкая временная перспектива.