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Новости Политика Украины
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Зеленский (16621) НАТО (8960) Столтенберг (1419)

"Украина - очень ценный партнер НАТО", - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАТО продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом 22 сентября заявил генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"Для меня всегда большое удовольствие встретить президента Зеленского. Украина - очень ценный партнер НАТО", - сказал Столтенберг.

Он также акцентировал, что лидер Украины - друг Альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без Украины НАТО будет слабее, - Зеленский

"Президент Зеленский - наш друг, и я правда рад был его видеть", - добавил генсек.

Напомним, Владимир Зеленский на встрече со Столтенбергом заверил, что евроатлантический курс Украины остается неизменным, и выразил убеждение, что для стран, вступающих в Альянс, должна быть четкая временная перспектива.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
вова , не путай себе з УКРАЇНОЮ!!!
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22.09.2021 23:32
+3


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22.09.2021 23:52
+2
попіарився йлдодомку, БЄнін закон протягувати
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22.09.2021 23:45
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вова , не путай себе з УКРАЇНОЮ!!!
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22.09.2021 23:32 Ответить
Столтенберг зеледенту прямо говорит: вава, ты Президент Украины и твои прямые обязанности представлять и защищать интересы Украины на международном уровне... Но вряд ли он перебьет внушения бородатой бабушки своему зеленому внучку...
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22.09.2021 23:37 Ответить
попіарився йлдодомку, БЄнін закон протягувати
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22.09.2021 23:45 Ответить
Как же Вова любит, когда его "любят"... Он там хоть истерику не закатал на тему " Почему Украина не в НАТО?"
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22.09.2021 23:34 Ответить
иа бабада
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22.09.2021 23:42 Ответить


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22.09.2021 23:52 Ответить
Фотограф 80 LVL
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23.09.2021 10:21 Ответить
И чем же интересно знать?
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22.09.2021 23:53 Ответить
Украина тем и ценна для еврогеев что не пускает кацапо-вояк в поход на Европу...
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23.09.2021 00:01 Ответить
А. А я уж думал что просрала Крым и половину Донбасса.
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23.09.2021 00:21 Ответить
пока это наши потери в этой войне...но это пока ..
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23.09.2021 00:26 Ответить
Пока учиться нечему.
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23.09.2021 00:27 Ответить
Почему нечему !? если бы не генштаб и прочие агенты кремля - то Мы бы закончили войну с кацапами еще в 2015-м - Победой !!!!!!!!!!!!!!!!....
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23.09.2021 00:32 Ответить
Если бы да кабы во рту росли грибы.... (с) Пока учиться нечему.
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23.09.2021 00:33 Ответить
я это сказал не для того чтобы чтото там себе в рот затягивал (мне если честно пох что ты тянешь себе на клык)- это сказал как пример ошибок и на чем Нам и ВСУ стоит учится чтобы в дальнейшем побеждать !!!!!!
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23.09.2021 00:37 Ответить
Как пример ошибок да, мы прекрасный учебник, но никак не ценный партнёр.
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23.09.2021 00:39 Ответить
а кто сказал что Мы им партнеры !? Мы вынуждены воевать с кацапней за Свою Землю за Украину и тем помогая сраным еврогеям немного отодвинуть во времени войну с московией .. но это только вопрос времени - скоро ЕС будет пылать как Наш Донбасс !!! Они прозреют сцуки !!! Меркель сделала все чтобы ЕС распался и привела войну в дом ЕС и кста в Украину тоже !!! млядь
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23.09.2021 00:54 Ответить
Пустая брехня. Никак Украина не препятствует нападению на Эстонию, Латвию или Польшу. Только не нужно это *****, также как не нужна Монголия, Финляндия или Азербайджан. Никого мы не защищаем. Пора взрослеть и заботится о себе, а не о благе европейцев.
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23.09.2021 01:02 Ответить
кой ты наивный и тупой ... в прибалтику куйло не лезет только потому - что это самый легкий этап войны, для него главная цель это Польша - но пока ЕС не развалили полностью а за ним и Нато - это плешивой моли опасно - могут рога поотбивать..Пока в планах у него после РБ - только Украина
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23.09.2021 01:10 Ответить
А зачем ему Польша?
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23.09.2021 01:21 Ответить
....ясно ...
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23.09.2021 01:28 Ответить
Тебе может ясно, остальным не очень.
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23.09.2021 01:29 Ответить
Польша центрально-европейский узел, из неё можно вести наступление как в западную так и в южную Европу. Гитлер сглупил держа войска в странах Балтии, СССР обошел их и ударил по Германии, германские войска в Балтии просто капитулировали
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06.10.2021 16:14 Ответить
Ну, по-перше, він не лідер України, а її прокляття, а по-друге, даремно Столтенберг назвав Зе другом, цей придурок наступного разу по-дружньому йому косяка запропонує, та спитає, чому НАТа видригується та нейде воювати з апалчєнцами на Сході.
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22.09.2021 23:54 Ответить
Лапша на уши кончно это популятно в политике но наверное не так часто и настойчиво ее нужно подавать...
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23.09.2021 00:18 Ответить
у Білому домі побував , в ООН побував - тепер можна дй під крило до БЄні у невиїзні:Верховну Раду згвалтувати, БЕнін закон прийняти, безсоромно зраду прикрити , почати росії підігрувати ...
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23.09.2021 00:18 Ответить
Представляете как ненавидит весь мир ЗЕ из за своего росту?
Представили?
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23.09.2021 09:47 Ответить
 
 