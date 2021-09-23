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Зеленський заявив, що зустрінеться з Путіним, коли президент РФ "буде готовий"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський заявив, що зустрінеться з Путіним, коли президент РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним, коли той буде готовий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "КоммерсантЪ".

"Коли він буде готовий", - відповів пан Зеленський на запитання російського видання, коли він зустрінеться з російським колегою.

Президент України сказав це, залишаючи штаб-квартиру Організації об'єднаних націй (ООН) в Нью-Йорку, де проходить 76-та Генасамблея.

У квітні Зеленський запропонував російському президенту зустрітися в "будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна", після чого Путін запропонував йому провести переговори в Москві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Путіна і Зеленського не планується поки що, - МЗС РФ

Нагадаємо, 20 вересня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко сказав, що такої зустрічі поки не планується.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Мы все уже заждались когда он будет ,,готов"
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23.09.2021 07:21
+3
"Готов" - это в смысле, что ***** будет лежать в ГРОБУ в белых тапочках???

Ок, такая встреча имеет смысл.
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23.09.2021 07:19
+3
зе-сепар не бросает надежду капитуляции Украины перед кремлефашистами. Ведь в случае майдана 3, зекондом может убежать только в парашию - в ес е америку ему дорога закрыта
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23.09.2021 08:43
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Та і на похорони )(уйла не варто їхати.
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23.09.2021 07:12 Відповісти
тим паче можна і тут святковий салют уткнути...))))
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23.09.2021 07:59 Відповісти
Із всіх калібрів і по всій лінії фронту години на дві!
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23.09.2021 09:19 Відповісти
"Готов" - это в смысле, что ***** будет лежать в ГРОБУ в белых тапочках???

Ок, такая встреча имеет смысл.
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23.09.2021 07:19 Відповісти
Мы все уже заждались когда он будет ,,готов"
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23.09.2021 07:21 Відповісти
У меня сразу в ушах зазвучала озвучка из ВОТа. Ба-бах! - Готов! )
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23.09.2021 07:24 Відповісти
Найвеличніший зрозумів що ***** не хоче з ним зустрічатись і змінив риторику. Петляє між краплями.
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23.09.2021 07:29 Відповісти
Желаю Зеля, чтобы твои слова чтобы превратились в реальность.

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23.09.2021 07:31 Відповісти
Х#йло это образ Путина от театра ФСБ и по сценарию он надолго...
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23.09.2021 07:34 Відповісти
Единственная встреча которая устроит всех это их встреча в миру ином!!!!!!!!
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23.09.2021 07:38 Відповісти
Когда путлер "будет готов" останется лишь поссать на его могилу.
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23.09.2021 07:45 Відповісти
Мелко мыслите,я для такого случая готов употребить 2 кило огурцов с литром молока.
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23.09.2021 08:04 Відповісти
Слова не мальчика, но мужа!
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23.09.2021 07:55 Відповісти
Когда ***** насрет здесь и захочет чтобы ему отлизали жопу язычком..вот тогда и поедет зеленский
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23.09.2021 08:00 Відповісти
есть ли шанс клоуну переиграть старого КГБиста... особенно когда он будет "готов"
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23.09.2021 08:03 Відповісти
смеетесь?где вы видели чтобы яйцо курицу обыгрывало? причем "яйцо" в прямом смысле. ведь это зеленое яичко нам ФСБ снесло.
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23.09.2021 08:15 Відповісти
смеюсь конечно... устал от пафоса напыщенного артиста, играющего роль опытного политика и президента, вершителя мировой истории и судеб человечества...
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23.09.2021 08:22 Відповісти
Зеленский: Сегодня ООН - как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог делать
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23.09.2021 08:04 Відповісти
різко впала у вічі, як зеля десь покладав квіти під зйомку. Вибрав ракурс, щоб бути весь час на передньому плані, на гіда не звертав уваги, якщо т ой його у водив до другої мети негайно повертався у фокус. такий вигляд, що він не розуміє, куди його привели. ВАін вийшов просто на прогулянку після прийому їжі.

Вони разом з Єрмаком ніколи не назживали і не назвуть Росію агресором., бо їм потім пригадають і пригадають, за Скабеєєвою, жорстко. Можуть навіть посадити в будинок із червоної цегли, до вікон якого якийсь недолугий архітектор прикрутив решітки.
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23.09.2021 08:34 Відповісти
***** с клоуном никогда не станет встречаться.. не его по его это масти, братва не поймёт
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23.09.2021 08:35 Відповісти
А послушать музыку?
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23.09.2021 08:54 Відповісти
зе-сепар не бросает надежду капитуляции Украины перед кремлефашистами. Ведь в случае майдана 3, зекондом может убежать только в парашию - в ес е америку ему дорога закрыта
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23.09.2021 08:43 Відповісти
Мавзолейный гопник занят постройкой НовоБелоруси.....
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23.09.2021 09:02 Відповісти
"Готовий" - можна зрозуміти, як п'яний в дупель, або здохне. ((:
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23.09.2021 09:20 Відповісти
Зеля ждет когда Путлер помоет глаз,что бы в него заглянуть в поисках мира.
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23.09.2021 09:54 Відповісти
 
 