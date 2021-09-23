Зеленський заявив, що зустрінеться з Путіним, коли президент РФ "буде готовий"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним, коли той буде готовий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "КоммерсантЪ".

"Коли він буде готовий", - відповів пан Зеленський на запитання російського видання, коли він зустрінеться з російським колегою.

Президент України сказав це, залишаючи штаб-квартиру Організації об'єднаних націй (ООН) в Нью-Йорку, де проходить 76-та Генасамблея.

У квітні Зеленський запропонував російському президенту зустрітися в "будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна", після чого Путін запропонував йому провести переговори в Москві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Путіна і Зеленського не планується поки що, - МЗС РФ

Нагадаємо, 20 вересня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко сказав, що такої зустрічі поки не планується.