Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда президент РФ "будет готов"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с российским президентом Владимиром Путиным, когда тот будет готов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ".

"Когда он будет готов",— ответил господин Зеленский на вопрос российского издания, когда он встретится с российским коллегой.

Президент Украины сказал это, покидая штаб-квартиру Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке, где проходит 76-я Генассамблея.

В апреле Зеленский предложил российскому президенту встретиться в "любой точке украинского Донбасса, где идет война", после чего Путин предложил ему провести переговоры в Москве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Путина и Зеленского не планируется пока, - МИД РФ

Напомним, 20 сентября замглавы МИД России Андрей Руденко сказал, что такой встречи пока не планируется.