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Новости Политика Украины
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Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда президент РФ "будет готов"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда президент РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с российским президентом Владимиром Путиным, когда тот будет готов.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ".

"Когда он будет готов",— ответил господин Зеленский на вопрос российского издания, когда он встретится с российским коллегой.

Президент Украины сказал это, покидая штаб-квартиру Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке, где проходит 76-я Генассамблея.

В апреле Зеленский предложил российскому президенту встретиться в "любой точке украинского Донбасса, где идет война", после чего Путин предложил ему провести переговоры в Москве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Путина и Зеленского не планируется пока, - МИД РФ

Напомним, 20 сентября замглавы МИД России Андрей Руденко сказал, что такой встречи пока не планируется.
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Топ комментарии
+5
Мы все уже заждались когда он будет ,,готов"
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23.09.2021 07:21
+3
"Готов" - это в смысле, что ***** будет лежать в ГРОБУ в белых тапочках???

Ок, такая встреча имеет смысл.
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23.09.2021 07:19
+3
зе-сепар не бросает надежду капитуляции Украины перед кремлефашистами. Ведь в случае майдана 3, зекондом может убежать только в парашию - в ес е америку ему дорога закрыта
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23.09.2021 08:43
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Правила форума Совет форумчан
Та і на похорони )(уйла не варто їхати.
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23.09.2021 07:12 Ответить
тим паче можна і тут святковий салют уткнути...))))
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23.09.2021 07:59 Ответить
Із всіх калібрів і по всій лінії фронту години на дві!
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23.09.2021 09:19 Ответить
"Готов" - это в смысле, что ***** будет лежать в ГРОБУ в белых тапочках???

Ок, такая встреча имеет смысл.
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23.09.2021 07:19 Ответить
Мы все уже заждались когда он будет ,,готов"
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23.09.2021 07:21 Ответить
У меня сразу в ушах зазвучала озвучка из ВОТа. Ба-бах! - Готов! )
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23.09.2021 07:24 Ответить
Найвеличніший зрозумів що ***** не хоче з ним зустрічатись і змінив риторику. Петляє між краплями.
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23.09.2021 07:29 Ответить
Желаю Зеля, чтобы твои слова чтобы превратились в реальность.

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23.09.2021 07:31 Ответить
Х#йло это образ Путина от театра ФСБ и по сценарию он надолго...
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23.09.2021 07:34 Ответить
Единственная встреча которая устроит всех это их встреча в миру ином!!!!!!!!
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23.09.2021 07:38 Ответить
Когда путлер "будет готов" останется лишь поссать на его могилу.
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23.09.2021 07:45 Ответить
Мелко мыслите,я для такого случая готов употребить 2 кило огурцов с литром молока.
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23.09.2021 08:04 Ответить
Слова не мальчика, но мужа!
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23.09.2021 07:55 Ответить
Когда ***** насрет здесь и захочет чтобы ему отлизали жопу язычком..вот тогда и поедет зеленский
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23.09.2021 08:00 Ответить
есть ли шанс клоуну переиграть старого КГБиста... особенно когда он будет "готов"
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23.09.2021 08:03 Ответить
смеетесь?где вы видели чтобы яйцо курицу обыгрывало? причем "яйцо" в прямом смысле. ведь это зеленое яичко нам ФСБ снесло.
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23.09.2021 08:15 Ответить
смеюсь конечно... устал от пафоса напыщенного артиста, играющего роль опытного политика и президента, вершителя мировой истории и судеб человечества...
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23.09.2021 08:22 Ответить
Зеленский: Сегодня ООН - как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог делать
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23.09.2021 08:04 Ответить
різко впала у вічі, як зеля десь покладав квіти під зйомку. Вибрав ракурс, щоб бути весь час на передньому плані, на гіда не звертав уваги, якщо т ой його у водив до другої мети негайно повертався у фокус. такий вигляд, що він не розуміє, куди його привели. ВАін вийшов просто на прогулянку після прийому їжі.

Вони разом з Єрмаком ніколи не назживали і не назвуть Росію агресором., бо їм потім пригадають і пригадають, за Скабеєєвою, жорстко. Можуть навіть посадити в будинок із червоної цегли, до вікон якого якийсь недолугий архітектор прикрутив решітки.
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23.09.2021 08:34 Ответить
***** с клоуном никогда не станет встречаться.. не его по его это масти, братва не поймёт
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23.09.2021 08:35 Ответить
А послушать музыку?
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23.09.2021 08:54 Ответить
зе-сепар не бросает надежду капитуляции Украины перед кремлефашистами. Ведь в случае майдана 3, зекондом может убежать только в парашию - в ес е америку ему дорога закрыта
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23.09.2021 08:43 Ответить
Мавзолейный гопник занят постройкой НовоБелоруси.....
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23.09.2021 09:02 Ответить
"Готовий" - можна зрозуміти, як п'яний в дупель, або здохне. ((:
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23.09.2021 09:20 Ответить
Зеля ждет когда Путлер помоет глаз,что бы в него заглянуть в поисках мира.
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23.09.2021 09:54 Ответить
 
 