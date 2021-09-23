УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9796 відвідувачів онлайн
Новини Київські новини
2 374 7
КМДА (1459) Київрада (453) Кличко (2816) Крищенко Андрій (339)

Кличко запропонував Київраді призначити Крищенка заступником голови КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Кличко запропонував Київраді призначити Крищенка заступником голови КМДА

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради підтримати призначення заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка.

Про це він заявив сьогодні на початку засідання Київради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Ми сьогодні маємо розглянути призначення заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрія Крищенка. Ви знаєте Андрія Євгенійовича як патріота, справжнього бійця за Україну і професіонала з принципами. Він понад п’ять з половиною років очолював столичну поліцію – в непростий час і в непростих умовах. Від реформування міліцейської системи в сучасну поліцію до забезпечення правопорядку в столиці під час різних подій і заходів. Переконаний, такі досвідчені люди повинні працювати на благо нашого міста і його громади", – зазначив  Кличко.

Він зауважив, що Андрій Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії із правоохоронними органами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я поддерживаю.
показати весь коментар
23.09.2021 12:11 Відповісти
Авакову обрезали потоки финансирования яйценюка и матькивщины, теперь эта миссия будет возложена на кошельки киевлян
показати весь коментар
23.09.2021 12:27 Відповісти
Ничего он толкового не сделал, реформы и Крищенко вообще не совместимые понятия, в принципе от нового тоже толку нет. Для него главное это он, на людей ему плевать, простые полицейские для него грязь и рабы, впрочем как и для нынешней верхушки полиции и страны.
показати весь коментар
23.09.2021 12:27 Відповісти
...всі хочуть ближче до корита... Кличко хоче це корито в Києві швидше опорожнити а для цього треба більше скрізь ставити своїх.. мабуть таки правильно під нього копають і врешті решт скинуть..
показати весь коментар
23.09.2021 12:32 Відповісти
А з якого це дива краматорський міліціонер, який чи не єдиний залишився там в 2014 році вірним Україні, захищав свій відділок від орків, за що був жорстко побитий залізним пруттям по голові, довго лікувався, а вже потім його забрали на роботу у Киів, став своїм для Кличка?

Кличко з ним нічого спільного не мав, просто бачив, як він працює, мабуть бачить і його потенціал.
показати весь коментар
23.09.2021 12:56 Відповісти
Напевно є у когось бачення, що без донецьких все буде не по феншую.
показати весь коментар
23.09.2021 12:32 Відповісти
ушел по собственному желанию и вернулся опять что за бред
показати весь коментар
23.09.2021 12:53 Відповісти
 
 