Кличко предложил Киевсовету назначить Крищенко заместителем главы КГГА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета поддержать назначение заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий экс-руководителя полиции Киева Андрея Крищенко.
Об этом он заявил сегодня в начале заседания Киевсовета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Мы сегодня должны рассмотреть назначение заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Андрея Крищенко...Он свыше 5 лет возглавлял столичную полицию - в непростое время и в непростых условиях. От реформирования милицейской системы в современную полицию до обеспечения правопорядка в столице во время различных мероприятий. Убежден, такие опытные люди должны работать на благо нашего города и его громады", - отметил Кличко.
Он отметил, что Андрей Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.
Пожалуйста, подождите...
Кличко з ним нічого спільного не мав, просто бачив, як він працює, мабуть бачить і його потенціал.