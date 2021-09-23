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Кличко предложил Киевсовету назначить Крищенко заместителем главы КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Кличко предложил Киевсовету назначить Крищенко заместителем главы КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета поддержать назначение заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий экс-руководителя полиции Киева Андрея Крищенко.

Об этом он заявил сегодня в начале заседания Киевсовета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Мы сегодня должны рассмотреть назначение заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Андрея Крищенко...Он свыше 5 лет возглавлял столичную полицию - в непростое время и в непростых условиях. От реформирования милицейской системы в современную полицию до обеспечения правопорядка в столице во время различных мероприятий. Убежден, такие опытные люди должны работать на благо нашего города и его громады", - отметил Кличко.

Он отметил, что Андрей Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

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Автор: Ірина Дашківська
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23.09.2021 12:11 Ответить
Авакову обрезали потоки финансирования яйценюка и матькивщины, теперь эта миссия будет возложена на кошельки киевлян
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23.09.2021 12:27 Ответить
Ничего он толкового не сделал, реформы и Крищенко вообще не совместимые понятия, в принципе от нового тоже толку нет. Для него главное это он, на людей ему плевать, простые полицейские для него грязь и рабы, впрочем как и для нынешней верхушки полиции и страны.
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23.09.2021 12:27 Ответить
...всі хочуть ближче до корита... Кличко хоче це корито в Києві швидше опорожнити а для цього треба більше скрізь ставити своїх.. мабуть таки правильно під нього копають і врешті решт скинуть..
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23.09.2021 12:32 Ответить
А з якого це дива краматорський міліціонер, який чи не єдиний залишився там в 2014 році вірним Україні, захищав свій відділок від орків, за що був жорстко побитий залізним пруттям по голові, довго лікувався, а вже потім його забрали на роботу у Киів, став своїм для Кличка?

Кличко з ним нічого спільного не мав, просто бачив, як він працює, мабуть бачить і його потенціал.
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23.09.2021 12:56 Ответить
Напевно є у когось бачення, що без донецьких все буде не по феншую.
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23.09.2021 12:32 Ответить
ушел по собственному желанию и вернулся опять что за бред
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23.09.2021 12:53 Ответить
 
 