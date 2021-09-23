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Організатора тітушок Крисіна засуджено до 8 років ув'язнення

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Організатора тітушок Крисіна засуджено до 8 років ув'язнення

Дарницький районний суд Києва засудив Юрія Крисіна до восьми років ув'язнення. Його звинувачують у викраденні та катуваннях активіста Революції Гідності в 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти.ICTV".

"Юрія Крисіна засуджено до 8 років позбавлення волі, цивільний позов задоволено частково", - написав у Facebook адвокат Павло Дикань.

Юрій Крисін відбуває термін за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія в ніч на 19 лютого 2014 року.

У Дарницькому суді Києва також слухається справа про викрадення й катування майданівців у січні 2014 року. Зокрема, йдеться про викрадення оператора Владислава Іваненка.

Тоді ж, за версією слідства, Чеботарьов запропонував Крисіну 200 тисяч доларів за протидію майданівцям. Крисін погодився, але з 10 по 22 січня поїхав на відпочинок за кордон, а свої "повноваження" віддав довіреним особам - Сергію Чемесову і Павлу Бялаю. Вони неофіційно працювали в охоронній фірмі Крисіна "П'ятий регіон" і належали до його найближчого оточення.

Також читайте: Суд звільнив організатора тітушок Крисіна від кримінальної відповідальності за трьома статтями звинувачення

З-за кордону Крисін нібито спілкувався із замовниками і віддавав накази Чемесову і Бялаю телефоном. Сам він це заперечує. У цій справі, в разі доведення вини, Крисіну загрожує до 10 років позбавлення волі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
и еще по Крысину шьется новое дело "о преступном влиянии".. там тоже до 12 лет как с куста..

кароче, Крысин вытянул билет "в прижизненный ад"..
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23.09.2021 13:37
+16
Похищения, пытки, убийство. И всего какие то жалкие восемь лет? Такое впечатление , что законы и уголовный кодекс писались для вот таких как Крысин, а не для их жертв.
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23.09.2021 13:39
+11
Хорошо.
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23.09.2021 13:37
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23.09.2021 13:37 Відповісти
Но мало.
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23.09.2021 14:07 Відповісти
Слава С14!!! Ганьба Тодурову!
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23.09.2021 15:57 Відповісти
и еще по Крысину шьется новое дело "о преступном влиянии".. там тоже до 12 лет как с куста..

кароче, Крысин вытянул билет "в прижизненный ад"..
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23.09.2021 13:37 Відповісти
выйдет через 2 года с баблом на кармане. сидеть - часть его работы. он не боится оказаться на зоне, потому что там все равно будет жить припеваючи
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23.09.2021 15:15 Відповісти
он6 был "смотрящим" в Торецкой исправ/колонии.. за это в мае 21г получил новое подозрение и получит новый срок.. так что скорее всего, он никогда не выйдет..

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/1/7292232/
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23.09.2021 15:19 Відповісти
источник шикарен. бот
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23.09.2021 15:50 Відповісти
сосаучи припеваючи лет через двадцать.. бот..
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23.09.2021 16:19 Відповісти
а якщо не вийде, що ти тоді зробиш? всреся і з'їси.
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23.09.2021 17:11 Відповісти
Мож ему просто крысиду? Понюхать? Крысам-крысино.
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23.09.2021 13:38 Відповісти
всё равно зрада.
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23.09.2021 13:39 Відповісти
Похищения, пытки, убийство. И всего какие то жалкие восемь лет? Такое впечатление , что законы и уголовный кодекс писались для вот таких как Крысин, а не для их жертв.
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23.09.2021 13:39 Відповісти
Там не связанные преступления. За каждое отдельный суд, отдельный срок.
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23.09.2021 13:44 Відповісти
Вы не правы, в Украине преступления до первого приговора не суммируются, а поглощаются самым тяжким сроком. По УДО он выйдет через 5-6 лет.
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23.09.2021 14:13 Відповісти
Так первый-то приговор уже есть. "Юрий Крысин отбывает срок за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года. Источник: https://censor.net/ru/n3289981"
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23.09.2021 14:40 Відповісти
Если второе преступление он совершил до первого приговора, то в результате суд назначит новый срок максимального из двух наказаний - поглощение наказания более строгим.
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23.09.2021 14:43 Відповісти
законы у нас такие, может быть 10 судов и самый большой срок перекроет все остальные, в Америке всё плюсуется и заработать 250 лет тюрьмы очень легко.
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23.09.2021 14:50 Відповісти
Уголовный Кодекс писался с подачи Портнова. Для своих бандюков
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23.09.2021 15:16 Відповісти
Уголовный кодекс в основных моментах существует с 2002 года. А Портнов издевался на д уголовно-процессуальным кодексом.
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24.09.2021 04:42 Відповісти
Надеюсь. что первые семь лет он будет петушком в своём стоместном бараке. а потом его по-пьяни пырнут заточкой и закопают в общей яме тюремного кладбища....Гори в Аду, мразь чмошная...
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23.09.2021 13:44 Відповісти
Судя по всему он человек с деньгами и хорошими связями в криминальном мире. Ну не будет он петушком в современных реалиях, а будет одним из "уважаемых" сидельцев,решающих тюремные доли простых смертных и живя лучше многих людей на воле.
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23.09.2021 14:10 Відповісти
..даже не верится..

шо-то ожидалось, шо оно, крысина, органично всплывёт как эксперт в офисе Ермака-Татарова, опекунов Зели Найвэлычнишой
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23.09.2021 14:25 Відповісти
«Доброму вору всякая петля впору». © Уильям Шекспир
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23.09.2021 14:55 Відповісти
Всех крыс на нары!
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23.09.2021 15:40 Відповісти
А теерь посчитайте.Этот удод сидит с 14 года.14+8=22.Вуаля на новый год освобожение.Атеперь сравните с приговором в Чехии сепарам.15-16 лет строгоча.
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23.09.2021 18:27 Відповісти
 
 