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У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток об'єктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток об'єктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Суддя Дніпровського апеляційного суду Наталія Деркач могла не задекларувати майже десяток квартир, земельних ділянок та офісних приміщень. Майно, як заявили в ЗМІ, офіційно належить цивільному чоловіку судді Олександру Чернишу, з яким Деркач живе вже не один десяток років і виховує дочку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Зазначається, що в офіційному шлюбі пара не перебуває і глава Дніпровського апеляційного суду в деклараціях співмешканця не вказує.

У свої фінансові звіти Деркач внесла лише три залізні гаражі, квартиру в рідному для неї Кривому Розі і квартиру дочки, де вона нібито проживає.

"У судді досить хороший оклад і відносно невеликі грошові заощадження. Але це лише та частина майна, яка "б'ється" з офіційними доходами Деркач", - сказано в статті.

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Журналісти припустили, що велика частина багатств записана саме на Черниша: від великого заміського будинку до десятків об'єктів житлової та комерційної нерухомості.

У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток обєктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ 01

У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток обєктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ 02

Чим же займається чоловік судді? Раніше Олександр Черниш займався пасажирськими перевезеннями. На нього були зареєстровані кілька переобладнаних під маршрутки автомобілів.

У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток обєктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ 03
У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток обєктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ 04

На Черниша оформлені також квартири та нежитлові приміщення. Наприклад, у Кривому Розі - дві квартири (три- і двокімнатна) по вулиці Металургів. Приміщення суміщені і використовуються як офіс.

У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток обєктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ 05

Ще дві житлові квартири Черниша в Кривому Розі - це 4-кімнатна по вулиці Балакіна і 2-кімнатна по вулиці 20-го партз'їзду.

Комерційна нерухомість у чоловіка в Кривому Розі також є - на вулиці Косіора, заявили журналісти. Приміщення складається з двох поверхів і вбудоване в перший поверх чотириповерхового будинку.

У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток обєктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ 06

На тій же вулиці на ім'я Олександра Черниша зареєстровано ще одне нежитлове приміщення.

У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток обєктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ 07

На вулиці Землячки - знову перероблена під офісне приміщення квартира.

В цьому ж будинку чоловікові судді належить підвальне приміщення площею 82 квадратні метри.

У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток обєктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ 08

У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток обєктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ 09

За даними ЗМІ, живе сім'я в елітному передмісті Дніпра, в Обухівці, в будинку площею 400 квадратних метрів у лісі. Документи на нього (а також на найближчі земельні ділянки) оформлені на Черниша.

У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток обєктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ 10

У Києві у чоловіка є ще одна квартира - на вулиці Крушельницької.

Сама Деркач стверджує, що живе вона у квартирі дочки в центрі Дніпра.

Цікаво, що в декларації Деркач є три гаражі, але жодної машини. Зате авто, згідно з реєстрами, володіє той же Олександр Черниш.
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Топ коментарі
+10
Ничего необычного, но заголовок порадовал
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23.09.2021 18:43
+9
Теж мені новина!!!!!!!!! Ви візьміть кожного суддю України, і не помилитесь, вони, пітараси, всі одним медом мазані!!!!!!!!
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23.09.2021 19:38
+7
Что судья - пид@р@ска, это и так понятно. Думал будет хуже и она окажется пид@р@стом. Вот это было бы совсем худо.
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23.09.2021 18:53
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Ничего необычного, но заголовок порадовал
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23.09.2021 18:43 Відповісти
да а то я уже подумал ай яй яй какой плохой судья - наверное голубой с сожителем живет
а как узнал что всего-то недвижимость сразу отлегло
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23.09.2021 18:49 Відповісти
Что судья - пид@р@ска, это и так понятно. Думал будет хуже и она окажется пид@р@стом. Вот это было бы совсем худо.
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23.09.2021 18:53 Відповісти
Не может быть! Всё непосильным трудом, пахала, ночей не досыпала и не доедала, всё экономила. Простите её, что не нищая
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23.09.2021 18:44 Відповісти
2.6 млн, я надеюсь - это годовая зарплата? Если за месяц, то я, определенно, не ту профессию выбрал в жизни...
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23.09.2021 18:48 Відповісти
Річна. За 2020 рік
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23.09.2021 21:30 Відповісти
Тю так это у всех чинуш, официально они нищета а вот родственники упакованы по полной.
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23.09.2021 18:48 Відповісти
Насудила.
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23.09.2021 18:51 Відповісти
А я то все думал за счет кого растет средняя зарплата. У этой дамочки в 2017 было 480 тыс а в 2020 уже 2,6 млн. Нефиговый такой рост за 3 года.
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23.09.2021 18:54 Відповісти
У нас главу любого суда можно сразу оформлять на пожизненное! Но они до сих пор продолжают себя обеспечивать и прапраправнуков...
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23.09.2021 19:01 Відповісти
Все стандартно для нашої недолугої країни: скілько змогла, стільки і насмоктала.
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23.09.2021 19:09 Відповісти
Теж мені новина!!!!!!!!! Ви візьміть кожного суддю України, і не помилитесь, вони, пітараси, всі одним медом мазані!!!!!!!!
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23.09.2021 19:38 Відповісти
Трудовая династия
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23.09.2021 19:50 Відповісти
З року і рік піднімали цій судді зарплату, але це не врятувало її від спокуси красти і брати хабарі та записувати все на співмешканця. Отже не має ніякої потреби суддям платити такі височезні зарплати та пенсії. Взагалі не розумію дебілізму що судді мають до своєї смерті отримувати гіпервисокі пенсії в країні де пенсіонери вчителі і робітники маютт по 2000-2500 грн. Наступний президент який пообіцяє усунути цю несправедливість буде героєм...
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23.09.2021 20:17 Відповісти
В Кривому Розі,Дніпрі,і даже в Харкові,давно вже немає вулиць комуняки косіора!А Цензор тупо перештамповує "журналістів" "Обозревателя"
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23.09.2021 21:30 Відповісти
 
 