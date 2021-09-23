РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11802 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияФоторепортаж Правосудие
10 665 16
Днепр_город (3762) коррупция (8372) судья (2574)

У главы Днепровского апелляционного суда нашли десяток объектов недвижимости, зарегистрированных на сожителя, – СМИ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

У главы Днепровского апелляционного суда нашли десяток объектов недвижимости, зарегистрированных на сожителя, – СМИ. ФОТОрепортаж

Судья Днепровского апелляционного суда Наталья Деркач могла не задекларировать почти десяток квартир, земельных участков и офисных помещений. Имущество, как заявили в СМИ, официально принадлежат гражданскому мужу судьи Александру Чернышу, с которым Деркач живет уже не один десяток лет и растит дочку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Отмечается, что в официальном браке пара не состоит и глава Днепровского апелляционного суда в декларациях сожителя не указывает.

В свои финансовые отчеты Деркач внесла лишь три железных гаража, квартиру в родном для нее Кривом Роге и квартиру дочки, где она якобы проживает.

"У судьи довольно хороший оклад и относительно небольшие денежные сбережения. Но это лишь та часть имущества, которая "бьется" с официальными доходами Деркач", – говорится в статье.

Журналисты предположили, что большая часть богатств записана именно на Черныша: от большого загородного дома до десятков объектов жилой и коммерческой недвижимости.

У главы Днепровского апелляционного суда нашли десяток объектов недвижимости, зарегистрированных на сожителя, – СМИ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года ВСП уволил 87 судей, 6 из них за совершение существенного дисциплинарного проступка

У главы Днепровского апелляционного суда нашли десяток объектов недвижимости, зарегистрированных на сожителя, – СМИ 02

Чем же занимается муж судьи? Ранее Александр Черныш занимался пассажирскими перевозками. На него были зарегистрированы несколько переоборудованных под маршрутки автомобилей.

У главы Днепровского апелляционного суда нашли десяток объектов недвижимости, зарегистрированных на сожителя, – СМИ 03
У главы Днепровского апелляционного суда нашли десяток объектов недвижимости, зарегистрированных на сожителя, – СМИ 04

На Черныша оформлены также квартиры и нежилые помещения. К примеру, в Кривом Роге – две квартиры (трех- и двухкомнатная) по улице Металлургов. Помещения совмещены и используются как офис.

У главы Днепровского апелляционного суда нашли десяток объектов недвижимости, зарегистрированных на сожителя, – СМИ 05

Еще две жилые квартиры Черныша в Кривом Роге – это 4-комнатная по улице Балакина и 2-комнатная по улице 20-го партсъезда.

Коммерческая недвижимость у мужчины в Кривом Роге также есть – на улице Косиора, заявили журналисты. Помещение состоит из двух этажей и встроено в первый этаж четырехэтажного дома.

У главы Днепровского апелляционного суда нашли десяток объектов недвижимости, зарегистрированных на сожителя, – СМИ 06

Также читайте: Пьяная судья Колегаева на своем Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей на тротуаре в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На той же улице на имя Александра Черныша зарегистрировано еще одно нежилое помещение.

У главы Днепровского апелляционного суда нашли десяток объектов недвижимости, зарегистрированных на сожителя, – СМИ 07

На улице Землячки – снова переделанная под офисное помещение квартира.

В этом же доме мужчине судьи принадлежит подвальное помещение площадью 82 квадратных метра.

У главы Днепровского апелляционного суда нашли десяток объектов недвижимости, зарегистрированных на сожителя, – СМИ 08
У главы Днепровского апелляционного суда нашли десяток объектов недвижимости, зарегистрированных на сожителя, – СМИ 09

По данным СМИ, проживает семья в элитном пригороде Днепра, в Обуховке, в доме площадью 400 квадратных метров в лесу. Документы на него (а также на ближайшие земельные участки) оформлены на Черныша.

У главы Днепровского апелляционного суда нашли десяток объектов недвижимости, зарегистрированных на сожителя, – СМИ 10

В Киеве у мужчины есть еще одна квартира – на улице Крушельницкой.

Сама Деркач утверждает, что живет она в дочкиной квартире в центре Днепра.

Интересно, что в декларации Деркач есть три гаража, но ни одной машины. Зато авто, согласно реестрам, владеет тот же Александр Черныш.

Читайте: Судью из Мукачево приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества за взятку в 2 тыс. грн, - САП

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Ничего необычного, но заголовок порадовал
показать весь комментарий
23.09.2021 18:43
+9
Теж мені новина!!!!!!!!! Ви візьміть кожного суддю України, і не помилитесь, вони, пітараси, всі одним медом мазані!!!!!!!!
показать весь комментарий
23.09.2021 19:38
+7
Что судья - пид@р@ска, это и так понятно. Думал будет хуже и она окажется пид@р@стом. Вот это было бы совсем худо.
показать весь комментарий
23.09.2021 18:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ничего необычного, но заголовок порадовал
показать весь комментарий
23.09.2021 18:43 Ответить
да а то я уже подумал ай яй яй какой плохой судья - наверное голубой с сожителем живет
а как узнал что всего-то недвижимость сразу отлегло
показать весь комментарий
23.09.2021 18:49 Ответить
Что судья - пид@р@ска, это и так понятно. Думал будет хуже и она окажется пид@р@стом. Вот это было бы совсем худо.
показать весь комментарий
23.09.2021 18:53 Ответить
Не может быть! Всё непосильным трудом, пахала, ночей не досыпала и не доедала, всё экономила. Простите её, что не нищая
показать весь комментарий
23.09.2021 18:44 Ответить
2.6 млн, я надеюсь - это годовая зарплата? Если за месяц, то я, определенно, не ту профессию выбрал в жизни...
показать весь комментарий
23.09.2021 18:48 Ответить
Річна. За 2020 рік
показать весь комментарий
23.09.2021 21:30 Ответить
Тю так это у всех чинуш, официально они нищета а вот родственники упакованы по полной.
показать весь комментарий
23.09.2021 18:48 Ответить
Насудила.
показать весь комментарий
23.09.2021 18:51 Ответить
А я то все думал за счет кого растет средняя зарплата. У этой дамочки в 2017 было 480 тыс а в 2020 уже 2,6 млн. Нефиговый такой рост за 3 года.
показать весь комментарий
23.09.2021 18:54 Ответить
У нас главу любого суда можно сразу оформлять на пожизненное! Но они до сих пор продолжают себя обеспечивать и прапраправнуков...
показать весь комментарий
23.09.2021 19:01 Ответить
Все стандартно для нашої недолугої країни: скілько змогла, стільки і насмоктала.
показать весь комментарий
23.09.2021 19:09 Ответить
Теж мені новина!!!!!!!!! Ви візьміть кожного суддю України, і не помилитесь, вони, пітараси, всі одним медом мазані!!!!!!!!
показать весь комментарий
23.09.2021 19:38 Ответить
Трудовая династия
показать весь комментарий
23.09.2021 19:50 Ответить
З року і рік піднімали цій судді зарплату, але це не врятувало її від спокуси красти і брати хабарі та записувати все на співмешканця. Отже не має ніякої потреби суддям платити такі височезні зарплати та пенсії. Взагалі не розумію дебілізму що судді мають до своєї смерті отримувати гіпервисокі пенсії в країні де пенсіонери вчителі і робітники маютт по 2000-2500 грн. Наступний президент який пообіцяє усунути цю несправедливість буде героєм...
показать весь комментарий
23.09.2021 20:17 Ответить
В Кривому Розі,Дніпрі,і даже в Харкові,давно вже немає вулиць комуняки косіора!А Цензор тупо перештамповує "журналістів" "Обозревателя"
показать весь комментарий
23.09.2021 21:30 Ответить
 
 