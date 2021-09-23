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Газові компанії представили проєкт європейського водневого газопроводу

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Газові компанії представили проєкт європейського водневого газопроводу

Чотири провідні компанії газової інфраструктури об’єднують зусилля для створення водневої магістралі через Центральну Європу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті "Оператор ГТС України"

Спільна ініціатива "Центральноєвропейський водневий коридор" спрямована на створення водневої "магістралі" у Центральній Європі для транспортування водню з перспективних районів постачання водню в Україні, яка має гарні умови для виробництва зеленого водню, через Словаччину і Чехію в райони підвищеного попиту в ЄС. Водневий коридор також дозволить транспортувати водень з виробничих підприємств до споживачів водню в Чеській Республіці та Словаччині.

Серед компаній-учасників – EUSTREAM (компанія-оператор ГТС Словаччини), Оператор ГТС України (ОГТСУ), NET4GAS (компанія-оператор ГТС Чехії) і OGE (провідна компанія-оператор ГТС Німеччини).

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"Природний газ залишиться ключовим джерелом енергії і важливим чинником програми з декарбонізації у найближчі два десятиліття. Тим не менш, водень, ймовірно, відіграватиме значну роль до 2050 року, коли європейська економіка, як очікується, досягне вуглецевої нейтральності. Саме тому ми маємо почати дослідження цих можливостей вже сьогодні. Водень – це перспективна технологія, яка знаходиться на ранній стадії впровадження у масштабах всієї економіки. Партнерство з сусідніми операторами ГТС створить синергетичний ефект для розвитку зеленого водню", – зауважив Павел Станчак, заступник генерального директора з розвитку та трансформації Оператора ГТС України.

Словаччина та Чехія експлуатують великий газопровідний коридор, що з’єднує Україну з зонами попиту на водень в Європі. Газотранспортні системи Словаччини, Чехії та Німеччини можуть бути перепрофільовані для транспортування водню.

Растіслав Нуковіч, генеральний директор компанії EUSTREAM, пояснив: "Наша надійна система транспортування могла б забезпечити гнучкий і дуже економічно вигідний спосіб подальшого транспортування екологічно чистої енергії на ринки ЄС. Ми прагнемо зробити нашу інфраструктуру готовою до використання водню і зробити внесок у досягнення цілей ЄС із декарбонізації".

З іншого боку, очікується, що Німеччина стане ключовим регіоном попиту на водень в Європі, який імпортуватиме значні обсяги для забезпечення потреб.

Організатори проєкту вважають, що Центрально-Європейський водневий коридор може бути створений частково за рахунок перепрофілювання існуючої газової інфраструктури у поєднанні з цільовими інвестиціями в нові спеціалізовані водневі трубопроводи та компресорні станції. Це дозволить забезпечити транспортування водню на великі відстані за доступною ціною.

Організатори проєкту вже приступили до вивчення можливості технічної реалізації створення Центрально-Європейського водневого коридору для транспортування чистого водню в обсязі до 120 ГВт-год на день. Андреас Рау, керуючий директор NET4GAS, зазначає: "Незважаючи на те, що такі науково-технічні дослідження дуже складні, ми впевнені, що сильне міжнародне партнерство принесе перші результати у межах питань щодо перевірки можливостей здійснення, потужностей і вартості транспортування водню вже наступного року".

"Транснаціональна мережа водневих трубопроводів грає важливу роль для майбутнього європейського ринку водню. Створення центрально-європейського водневого коридору – важливий крок на цьому шляху, що пропонує можливості доставки значних обсягів водню до промислових центрів попиту вже до 2030 року", – висновок генерального директора OGE Йорга Бергмана.

Він додає: "З упевненістю можна сказати одне: без широкого використання водню разом з відновлюваними джерелами енергії ми не зможемо досягти наших кліматичних цілей".
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Топ коментарі
+6
Як природний газ може бути фактором декарбонізації, якщо його формула CH4?
Нахріна робити трубопровід для водню, який втікає крізь любі труби, якщо його можна неміряно добувати з води в будь-якій точці світу?
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23.09.2021 19:27
+6
Люди поняття не мають про фізичні властивості водню. Атоми водню настільки малі, що просочуються назовні через метал балонів. І чим більший тиск тим, природно, просочування інтенсивніше.
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23.09.2021 19:34
+3
Для добічи водорода нужна зельоная єлектроєнергия. А её в солнечной Украине немеряно. Привет от Ахметова .
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23.09.2021 19:31
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Як природний газ може бути фактором декарбонізації, якщо його формула CH4?
Нахріна робити трубопровід для водню, який втікає крізь любі труби, якщо його можна неміряно добувати з води в будь-якій точці світу?
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23.09.2021 19:27 Відповісти
Нове велике "будівництво"
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23.09.2021 19:30 Відповісти
Для добічи водорода нужна зельоная єлектроєнергия. А её в солнечной Украине немеряно. Привет от Ахметова .
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23.09.2021 19:31 Відповісти
Для "особопреуспевающих" --- в Украині 4 діючих атомних електростанцій, які вночі просто випускають електроенергію в простір, так як різко паде попит, а акумулювати її в великих кількостях неможливо. От за рахунок цієї енергії і можливий промисловий видобуток водню, а все решту питання технологій.
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23.09.2021 19:52 Відповісти
Для особо одарённых - атомные станции требует сворачивать и закрывать Евросоюз и они будут закрыты.Вам, женщина, каклєты жарить надо, а не про экономику рассуждать.
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23.09.2021 20:04 Відповісти
Для "альтернативноодаренных" --- в 14 странах Евросоюза из 27 есть атомные електростанции,и о их закрытии пока что речи не идет, потому что мероприятие это очень дорогостоящее -- даже больше, чем построить новую, а електроенергия, производимая ими очень дешевая. Некоторые страны даже строят новые атомные, как напр. Венгрия. Политика по отношению к атомной енергетике у европейских стран разная, так что учи матчасть.
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23.09.2021 21:45 Відповісти
Побреши ещё, лаптерогое.Передовая страна Европы Германия имеет доктрину полного избавления от ТЭС и АЭС как от самой опасной и самой дорогой энергии в мире.Положить конец ядерной энергетике решила канцлер Ангела Меркель - после аварии на Фукусиме в 2011. Последняя АЭС в Германии закроется в 2022 году, а последняя ТЭС - в 2032 году. Учи матчасть, кремлёвская шавка.
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23.09.2021 22:03 Відповісти
Ты читать умеешь? Если Германия отказалась от атомной енергетики, то это еще не значит, что должны отказаться все остальные. Нет в Евросоюзе единого мнения по этому поводу. А после такого енергетического кризиса, как сейчас, тем более не откажутся в ближайшее время.
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23.09.2021 22:32 Відповісти
чукча не читатель? У атомной энергетики нет будущего, это устаревший вид энергии, так же как и паровозы. И запомни, всё, что делала Германия, исторически всегда и везде копировалось всеми остальными странами Европы, что сейчас и происходит - страны ЕС в том числе и Украина сворачивают ядерную энергетику. А теперь вали жарить каклеты, это лучше чем глупо тявкать про то что паровозы эффективнее тепловозов или АЭС эффективнее ВИЭ.
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23.09.2021 23:25 Відповісти
Ты така вумная аж страшно, жаль не несешься три раза в неделю
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23.09.2021 22:26 Відповісти
А по существу обсуждаемого вопроса есть что сказать?
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23.09.2021 22:39 Відповісти
електроенергия, производимая ими очень дешевая.
==
брехня. АЭС самый дорогой и опасный вид энергии.
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23.09.2021 23:29 Відповісти
Для особо упоротих - вони наполовину стоять.
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23.09.2021 20:08 Відповісти
Слишком большой перепад между максимальным пиком и спадом потребления электроэнергии. АЭС нельзя быстро разгонять и тормозить за колебаниями потребления. Приходится обеспечивать ими максимальный спад, а балансировать - другими источниками.

Идея поднимать потребление максимального спада, за счёт генерации водорода - хороша.
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23.09.2021 21:50 Відповісти
Для еще больше упоротых -- нарастить их мощность особого труда не составляет, поэтому американцы после визита Зе пообещали реконструкцию наших АЕС, да еще и запустить пару енергоблоков.
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23.09.2021 21:51 Відповісти
Наши АЭС уже выработали ресурс, его продляют. Ещё лет 10-20 и про АЭС в Украине будут только вспоминать.
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23.09.2021 22:02 Відповісти
Для просто тупих і ще тупіших. Ви з воднем колись справу мали? Це та гадість, яка лізе в самі маленькі шпаринки. Отой увесь газогон гахне після першої іскри. А в тому, що вона знайдеться, ніхто, я думаю, не сумнівається.
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26.09.2021 16:55 Відповісти
Така світла мисля могла прийти тільки в пусті голови ЕмБіЕїв - жертв ЗНО. Електроенергія значно менше втрачається на відстані, ніж водень. А скільки треба витратити коштів на його прокачку!
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23.09.2021 22:20 Відповісти
А якщо бахне? Це не метан!
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26.09.2021 16:59 Відповісти
Люди поняття не мають про фізичні властивості водню. Атоми водню настільки малі, що просочуються назовні через метал балонів. І чим більший тиск тим, природно, просочування інтенсивніше.
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23.09.2021 19:34 Відповісти
Идея, насколько я понимаю, это транспортировка смеси водорода с природным газом. Это технически возможно, но без транзита газа, эта идея нереализуема.
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23.09.2021 19:56 Відповісти
так немцы и сейчас вовсю его с газом бодяжат для своих нужд
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23.09.2021 20:42 Відповісти
вот все не имеют понятия и строят . кацапы насколько знаю уже несколько заводов построили или достраивают по производству водорода с перспективой продажи на запад через сп-2 . в Германии уже поезда на водороде катаются да и в газ его добавляют неплохо так .
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23.09.2021 20:41 Відповісти
Поправка: строят газоперерабатывающие заводы, которые извлекают из природного газа сопутствующие газы (в том числе водород). А теми какие добывают на уже достроенных - торгуют.

Специально для водорода - не слышал чтоб строили.
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23.09.2021 21:46 Відповісти
Есть некоторые (пока фантастичные) проекты на основе совковых. Например Пенжинская ПЭС или Мезенская ПЭС. Не уверен, что они перейдут в разряд реальных в ближайшие лет 20.
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23.09.2021 22:00 Відповісти
А ты думал 97% идиотов это про не нас
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23.09.2021 22:28 Відповісти
CH4 при температурі 1000 град. без доступу повітря розкладається на сажу(карбон) і водень. Карбон цінна сировина, яка з кожним роком все ширше використовується в промисловості, а водень зелене паливо.
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23.09.2021 21:40 Відповісти
А шо нам від цього?
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23.09.2021 19:33 Відповісти
були б розумні - створили б європейський консорциум на нашій Трубі ще років десять тому.
не мали б ні клопоту з СП-2, ні з безпекою.

але ж баба жЮля скакала навколо Священої Труби як шаман
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23.09.2021 22:22 Відповісти
Это новость о проекте Проекта водородногго коридора, это даже нн меморандум о намерениях, одна из идей использовпния нейтрализованной кацапами ГТС Украины и Центральной Европы. Обсуждение идеи это не конкретные планы , а балачки, чтоб успокоить публику перед заруском СевПоток 2
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23.09.2021 19:37 Відповісти
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23.09.2021 19:41 Відповісти
Для танкистов - Украина нужна консорциуму, потому что у нас есть уникальные и огромные подземные хранилища.
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23.09.2021 19:48 Відповісти
Водород в хранилищах хранить не будеш так как это бомба.Почему масово не бурят газовые скважины,правда нужно глубокие но как геологи утверждают что там газа немеряно и для страны и для экспорта.
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23.09.2021 20:02 Відповісти
водород бомба только с кислородом (воздухом)
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23.09.2021 22:24 Відповісти
Как думаете подземные газохранилища настолько герметичны что не пропустят водород?
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23.09.2021 22:27 Відповісти
Водень лізе через найменші шпарики. Попробуйте надути звичайну гумову кульку. Цілу. І через пару годин там буде пшик.
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26.09.2021 17:02 Відповісти
я так понимаю,что с началом эпохи водорода,полюса шарика точно поменяются...******** не слабо...
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23.09.2021 20:00 Відповісти
За полюси не знаю, але те, що колись 3,14-оне, сумнівів немає ніяких.
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23.09.2021 20:10 Відповісти
антарктические полярники в шортах и шлепанцах уже ощущают на себе жар от смещающихся полюсов
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23.09.2021 20:13 Відповісти
для транспортировки водорода из перспективных районов поставки водорода в Украине, которая имеет хорошие условия для производства зеленого водорода Источник: https://censor.net/ru/n3290087
Серьёзно? У нас какие-то особые условия для производства водорода?
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23.09.2021 20:08 Відповісти
ну, как сказать, почти вся энергия и ресурсы государства в руках нужных людей, народ сосет лапу, вроде условия прямо отличные. в темноте если нужно посидят. тоже полезно, для глаз.
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23.09.2021 20:21 Відповісти
CH4 при температурі 1000 град. без доступу повітря розкладається на сажу(карбон) і водень.
Ви щось чули про Дашавський сажовий завод(Стрийський р-н)?. Сажа(карбон) має шалений попит, а водень, як побічний продукт, є "зеленим" паливом
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23.09.2021 21:47 Відповісти
Угадали, я знаю заводы техуглерода на территории всего бывшего Совка. Но для производства водорода это же мизер, да и опять - из природного газа рашки.
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23.09.2021 21:56 Відповісти
На любому городі можна накопати водень, місцями навіть по 3 мішки 😜
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23.09.2021 22:03 Відповісти
Це була найкраща пропозиція у дискусії!
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23.09.2021 22:23 Відповісти
Правительство предлагает запретить с 2030 года ввоз в Украину бениновых и дизельных автомобилей. В Украине были свои водородные движки -в Харькове в 70-х работали такси на водороде. Водород производят электролизом и из угля. Исследования показывают, что водород, производимый из бурого угля, на 50-75% дешевле «зеленого» водорода. Зеленый водород производится с использованием энергии ветра и солнца для электролиза воды.
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23.09.2021 20:24 Відповісти
производимый из бурого угля

Открою страшную тайну: если заправлять машину сразу бурым углём, а не водородом из него, последствий для экологии будет меньше.
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23.09.2021 21:39 Відповісти
В ответ открою две страшных тайны . 1.Переведенный житомирскими инженерами в 2009 г. на дрова ГАЗ-52 расходует 50 кг чурок на 100 км пробега. 1 км на дровах обходится в 4 раза дешевле, чем на бензине. 2.Смысл водородных движков в экологии-из их выхлопа выходит чистейший водяной пар.
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23.09.2021 21:49 Відповісти
Вот только чтоб получить водород из какого получается чистейший пар - придётся сжечь в ТЭЦ уголь, чтоб из полученной электроэнергии получить водород. (или вы знаете какой то другой способ получения водорода из угля, без затрат энергии???)
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23.09.2021 21:53 Відповісти
чтоб из полученной электроэнергии получить водород.-И угораздило же вас, лирика, взять такой ник./ или вы знаете какой то другой способ получения водорода из угля.-Знаю. Но мои знания, подозреваю, устарели. Поэтому предлагаю гэшэфт. Вы узнаёте современный способ и его излагаете. В ответ я излагаю старый способ.

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23.09.2021 22:20 Відповісти
правнуки андерсона сказки на ночь нам расскажут , что не понятного-пускайте сп-2
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23.09.2021 21:02 Відповісти
ну теперь всё просто...карта есть, берём водарот и втюхиваем немцам
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23.09.2021 21:20 Відповісти
Скоріш за все, водень хочуть "втюхувати" нам. Виробляти в німеччині, чехії і разом з газом с пп-2 продавати Україні, або лише один газ з пп-2, ганяти його по такому колу і продавати нам.
Німцям віри нема ніякої.
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23.09.2021 21:51 Відповісти
А откуда Украина возьмет водород ? Ведь он производится из природного газа ? Снова будем у агрессора требовать ?
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23.09.2021 22:55 Відповісти
а не целесообразней гнать альтэлектроэнергию чем самый летучий в природе газ по б/у и неприспособленным к водороду трубам и оборудованию длиной тысячи километров?.. как-то тупо или у них есть секретные супертехнологии?
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23.09.2021 22:55 Відповісти
Если получать водород из воды то нужно учесть затраты кроме электролиза также и на её опреснение. А если использовать речную воду то и на утилизацию радиоактивных отходов. Не для того ли германия финансирует производство водорода в Украине?
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24.09.2021 00:23 Відповісти
Откуда радиация в речной воде?
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24.09.2021 00:44 Відповісти
Там багато чого є. Ой багато! Повірте.
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26.09.2021 17:05 Відповісти
В Украине самый дешевый водород?
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24.09.2021 11:07 Відповісти
 
 