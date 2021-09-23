Газові компанії представили проєкт європейського водневого газопроводу

Чотири провідні компанії газової інфраструктури об’єднують зусилля для створення водневої магістралі через Центральну Європу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті "Оператор ГТС України"

Спільна ініціатива "Центральноєвропейський водневий коридор" спрямована на створення водневої "магістралі" у Центральній Європі для транспортування водню з перспективних районів постачання водню в Україні, яка має гарні умови для виробництва зеленого водню, через Словаччину і Чехію в райони підвищеного попиту в ЄС. Водневий коридор також дозволить транспортувати водень з виробничих підприємств до споживачів водню в Чеській Республіці та Словаччині.

Серед компаній-учасників – EUSTREAM (компанія-оператор ГТС Словаччини), Оператор ГТС України (ОГТСУ), NET4GAS (компанія-оператор ГТС Чехії) і OGE (провідна компанія-оператор ГТС Німеччини).

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"Природний газ залишиться ключовим джерелом енергії і важливим чинником програми з декарбонізації у найближчі два десятиліття. Тим не менш, водень, ймовірно, відіграватиме значну роль до 2050 року, коли європейська економіка, як очікується, досягне вуглецевої нейтральності. Саме тому ми маємо почати дослідження цих можливостей вже сьогодні. Водень – це перспективна технологія, яка знаходиться на ранній стадії впровадження у масштабах всієї економіки. Партнерство з сусідніми операторами ГТС створить синергетичний ефект для розвитку зеленого водню", – зауважив Павел Станчак, заступник генерального директора з розвитку та трансформації Оператора ГТС України.

Словаччина та Чехія експлуатують великий газопровідний коридор, що з’єднує Україну з зонами попиту на водень в Європі. Газотранспортні системи Словаччини, Чехії та Німеччини можуть бути перепрофільовані для транспортування водню.

Растіслав Нуковіч, генеральний директор компанії EUSTREAM, пояснив: "Наша надійна система транспортування могла б забезпечити гнучкий і дуже економічно вигідний спосіб подальшого транспортування екологічно чистої енергії на ринки ЄС. Ми прагнемо зробити нашу інфраструктуру готовою до використання водню і зробити внесок у досягнення цілей ЄС із декарбонізації".

З іншого боку, очікується, що Німеччина стане ключовим регіоном попиту на водень в Європі, який імпортуватиме значні обсяги для забезпечення потреб.

Організатори проєкту вважають, що Центрально-Європейський водневий коридор може бути створений частково за рахунок перепрофілювання існуючої газової інфраструктури у поєднанні з цільовими інвестиціями в нові спеціалізовані водневі трубопроводи та компресорні станції. Це дозволить забезпечити транспортування водню на великі відстані за доступною ціною.

Організатори проєкту вже приступили до вивчення можливості технічної реалізації створення Центрально-Європейського водневого коридору для транспортування чистого водню в обсязі до 120 ГВт-год на день. Андреас Рау, керуючий директор NET4GAS, зазначає: "Незважаючи на те, що такі науково-технічні дослідження дуже складні, ми впевнені, що сильне міжнародне партнерство принесе перші результати у межах питань щодо перевірки можливостей здійснення, потужностей і вартості транспортування водню вже наступного року".

"Транснаціональна мережа водневих трубопроводів грає важливу роль для майбутнього європейського ринку водню. Створення центрально-європейського водневого коридору – важливий крок на цьому шляху, що пропонує можливості доставки значних обсягів водню до промислових центрів попиту вже до 2030 року", – висновок генерального директора OGE Йорга Бергмана.

Він додає: "З упевненістю можна сказати одне: без широкого використання водню разом з відновлюваними джерелами енергії ми не зможемо досягти наших кліматичних цілей".