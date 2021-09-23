РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12619 посетителей онлайн
Новости Экономика
18 899 65
газопровод (822) водород (8) водородное топливо (2)

Газовые компании представили проект европейского водородного газопровода

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Газовые компании представили проект европейского водородного газопровода

Четыре ведущие компании газовой инфраструктуры объединяют усилия для создания водородной магистрали через Центральную Европу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте "Оператор ГТС Украины"

Совместная инициатива "Центрально водородный коридор" направлена ​​на создание водородной "магистрали" в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов поставки водорода в Украине, которая имеет хорошие условия для производства зеленого водорода, через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС. Водородный коридор также позволит транспортировать водород из производственных предприятий к потребителям водорода в Чешской Республике и Словакии.

Среди компаний-участников - EUSTREAM (компания-оператор ГТС Словакии) Оператор ГТС Украины (ОГТСУ), NET4GAS (компания-оператор ГТС Чехии) и OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС определил Украину одним из приоритетных партнеров Европейской водородной стратегии, - Кулеба

"Природный газ останется ключевым источником энергии и важным фактором программы по декарбонизации в ближайшие два десятилетия. Тем не менее, водород, вероятно, будет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродистой нейтральности. Именно поэтому мы должны начать исследования этих возможностей уже сегодня. Водород - это перспективная технология, которая находится на ранней стадии внедрения в масштабах всей экономики. Партнерство с соседними операторами ГТС создаст синергетический эффект для развития зеленого водорода", - отметил Павел Станчак, заместитель генерального директора по развитию и трансформации Оператора ГТС Украины.

Словакия и Чехия эксплуатируют большой газопроводный коридор, соединяющий Украину с зонами спроса на водород в Европе. Газотранспортные системы Словакии, Чехии и Германии могут быть перепрофилированы для транспортировки водорода.

Растислав Нукович, генеральный директор компании EUSTREAM, пояснил: "Наша надежная система транспортировки могла бы обеспечить гибкий и очень экономически выгодный способ дальнейшей транспортировки экологически чистой энергии на рынки ЕС. Мы стремимся сделать нашу инфраструктуру готовой к использованию водорода и внести вклад в достижение целей ЕС по декарбонизации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы настроены на развитие водородных технологий и создание водородной экосистемы", - Шмыгаль

С другой стороны, ожидается, что Германия станет ключевым регионом спроса на водород в Европе, который будет импортировать значительные объемы для обеспечения потребностей.

Организаторы проекта считают, что Центрально-Европейский водородный коридор может быть создан частично за счет перепрофилирования существующей газовой инфраструктуры в сочетании с целевыми инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции. Это позволит обеспечить транспортировку водорода на большие расстояния по доступной цене.

Организаторы проекта уже приступили к изучению возможности технической реализации создания Центрально-Европейского водородного коридора для транспортировки чистого водорода в объеме до 120 ГВт-ч в день. Андреас Рау, управляющий директор NET4GAS, отмечает: "Несмотря на то, что такие научно-технические исследования очень сложны, мы уверены, что сильное международное партнерство принесет первые результаты в пределах вопросов по проверке возможностей осуществления, мощностей и стоимости транспортировки водорода уже в следующем году" .

"Транснациональная сеть водородных трубопроводов играет важную роль для будущего европейского рынка водорода. Создание центрально-европейского водородного коридора - важный шаг на этом пути, предлагает возможности доставки больших объемов водорода в промышленных центров спроса уже к 2030 году", - заявил генеральный директор OGE Йорга Бергмана.

Он добавляет: "С уверенностью можно сказать одно: без широкого использования водорода вместе с возобновляемыми источниками энергии мы не сможем достичь наших климатических целей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Як природний газ може бути фактором декарбонізації, якщо його формула CH4?
Нахріна робити трубопровід для водню, який втікає крізь любі труби, якщо його можна неміряно добувати з води в будь-якій точці світу?
показать весь комментарий
23.09.2021 19:27
+6
Люди поняття не мають про фізичні властивості водню. Атоми водню настільки малі, що просочуються назовні через метал балонів. І чим більший тиск тим, природно, просочування інтенсивніше.
показать весь комментарий
23.09.2021 19:34
+3
Для добічи водорода нужна зельоная єлектроєнергия. А её в солнечной Украине немеряно. Привет от Ахметова .
показать весь комментарий
23.09.2021 19:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як природний газ може бути фактором декарбонізації, якщо його формула CH4?
Нахріна робити трубопровід для водню, який втікає крізь любі труби, якщо його можна неміряно добувати з води в будь-якій точці світу?
показать весь комментарий
23.09.2021 19:27 Ответить
Нове велике "будівництво"
показать весь комментарий
23.09.2021 19:30 Ответить
Для добічи водорода нужна зельоная єлектроєнергия. А её в солнечной Украине немеряно. Привет от Ахметова .
показать весь комментарий
23.09.2021 19:31 Ответить
Для "особопреуспевающих" --- в Украині 4 діючих атомних електростанцій, які вночі просто випускають електроенергію в простір, так як різко паде попит, а акумулювати її в великих кількостях неможливо. От за рахунок цієї енергії і можливий промисловий видобуток водню, а все решту питання технологій.
показать весь комментарий
23.09.2021 19:52 Ответить
Для особо одарённых - атомные станции требует сворачивать и закрывать Евросоюз и они будут закрыты.Вам, женщина, каклєты жарить надо, а не про экономику рассуждать.
показать весь комментарий
23.09.2021 20:04 Ответить
Для "альтернативноодаренных" --- в 14 странах Евросоюза из 27 есть атомные електростанции,и о их закрытии пока что речи не идет, потому что мероприятие это очень дорогостоящее -- даже больше, чем построить новую, а електроенергия, производимая ими очень дешевая. Некоторые страны даже строят новые атомные, как напр. Венгрия. Политика по отношению к атомной енергетике у европейских стран разная, так что учи матчасть.
показать весь комментарий
23.09.2021 21:45 Ответить
Побреши ещё, лаптерогое.Передовая страна Европы Германия имеет доктрину полного избавления от ТЭС и АЭС как от самой опасной и самой дорогой энергии в мире.Положить конец ядерной энергетике решила канцлер Ангела Меркель - после аварии на Фукусиме в 2011. Последняя АЭС в Германии закроется в 2022 году, а последняя ТЭС - в 2032 году. Учи матчасть, кремлёвская шавка.
показать весь комментарий
23.09.2021 22:03 Ответить
Ты читать умеешь? Если Германия отказалась от атомной енергетики, то это еще не значит, что должны отказаться все остальные. Нет в Евросоюзе единого мнения по этому поводу. А после такого енергетического кризиса, как сейчас, тем более не откажутся в ближайшее время.
показать весь комментарий
23.09.2021 22:32 Ответить
чукча не читатель? У атомной энергетики нет будущего, это устаревший вид энергии, так же как и паровозы. И запомни, всё, что делала Германия, исторически всегда и везде копировалось всеми остальными странами Европы, что сейчас и происходит - страны ЕС в том числе и Украина сворачивают ядерную энергетику. А теперь вали жарить каклеты, это лучше чем глупо тявкать про то что паровозы эффективнее тепловозов или АЭС эффективнее ВИЭ.
показать весь комментарий
23.09.2021 23:25 Ответить
Ты така вумная аж страшно, жаль не несешься три раза в неделю
показать весь комментарий
23.09.2021 22:26 Ответить
А по существу обсуждаемого вопроса есть что сказать?
показать весь комментарий
23.09.2021 22:39 Ответить
електроенергия, производимая ими очень дешевая.
==
брехня. АЭС самый дорогой и опасный вид энергии.
показать весь комментарий
23.09.2021 23:29 Ответить
Для особо упоротих - вони наполовину стоять.
показать весь комментарий
23.09.2021 20:08 Ответить
Слишком большой перепад между максимальным пиком и спадом потребления электроэнергии. АЭС нельзя быстро разгонять и тормозить за колебаниями потребления. Приходится обеспечивать ими максимальный спад, а балансировать - другими источниками.

Идея поднимать потребление максимального спада, за счёт генерации водорода - хороша.
показать весь комментарий
23.09.2021 21:50 Ответить
Для еще больше упоротых -- нарастить их мощность особого труда не составляет, поэтому американцы после визита Зе пообещали реконструкцию наших АЕС, да еще и запустить пару енергоблоков.
показать весь комментарий
23.09.2021 21:51 Ответить
Наши АЭС уже выработали ресурс, его продляют. Ещё лет 10-20 и про АЭС в Украине будут только вспоминать.
показать весь комментарий
23.09.2021 22:02 Ответить
Для просто тупих і ще тупіших. Ви з воднем колись справу мали? Це та гадість, яка лізе в самі маленькі шпаринки. Отой увесь газогон гахне після першої іскри. А в тому, що вона знайдеться, ніхто, я думаю, не сумнівається.
показать весь комментарий
26.09.2021 16:55 Ответить
Така світла мисля могла прийти тільки в пусті голови ЕмБіЕїв - жертв ЗНО. Електроенергія значно менше втрачається на відстані, ніж водень. А скільки треба витратити коштів на його прокачку!
показать весь комментарий
23.09.2021 22:20 Ответить
А якщо бахне? Це не метан!
показать весь комментарий
26.09.2021 16:59 Ответить
Люди поняття не мають про фізичні властивості водню. Атоми водню настільки малі, що просочуються назовні через метал балонів. І чим більший тиск тим, природно, просочування інтенсивніше.
показать весь комментарий
23.09.2021 19:34 Ответить
Идея, насколько я понимаю, это транспортировка смеси водорода с природным газом. Это технически возможно, но без транзита газа, эта идея нереализуема.
показать весь комментарий
23.09.2021 19:56 Ответить
так немцы и сейчас вовсю его с газом бодяжат для своих нужд
показать весь комментарий
23.09.2021 20:42 Ответить
вот все не имеют понятия и строят . кацапы насколько знаю уже несколько заводов построили или достраивают по производству водорода с перспективой продажи на запад через сп-2 . в Германии уже поезда на водороде катаются да и в газ его добавляют неплохо так .
показать весь комментарий
23.09.2021 20:41 Ответить
Поправка: строят газоперерабатывающие заводы, которые извлекают из природного газа сопутствующие газы (в том числе водород). А теми какие добывают на уже достроенных - торгуют.

Специально для водорода - не слышал чтоб строили.
показать весь комментарий
23.09.2021 21:46 Ответить
Есть некоторые (пока фантастичные) проекты на основе совковых. Например Пенжинская ПЭС или Мезенская ПЭС. Не уверен, что они перейдут в разряд реальных в ближайшие лет 20.
показать весь комментарий
23.09.2021 22:00 Ответить
А ты думал 97% идиотов это про не нас
показать весь комментарий
23.09.2021 22:28 Ответить
CH4 при температурі 1000 град. без доступу повітря розкладається на сажу(карбон) і водень. Карбон цінна сировина, яка з кожним роком все ширше використовується в промисловості, а водень зелене паливо.
показать весь комментарий
23.09.2021 21:40 Ответить
А шо нам від цього?
показать весь комментарий
23.09.2021 19:33 Ответить
були б розумні - створили б європейський консорциум на нашій Трубі ще років десять тому.
не мали б ні клопоту з СП-2, ні з безпекою.

але ж баба жЮля скакала навколо Священої Труби як шаман
показать весь комментарий
23.09.2021 22:22 Ответить
Это новость о проекте Проекта водородногго коридора, это даже нн меморандум о намерениях, одна из идей использовпния нейтрализованной кацапами ГТС Украины и Центральной Европы. Обсуждение идеи это не конкретные планы , а балачки, чтоб успокоить публику перед заруском СевПоток 2
показать весь комментарий
23.09.2021 19:37 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2021 19:41 Ответить
Для танкистов - Украина нужна консорциуму, потому что у нас есть уникальные и огромные подземные хранилища.
показать весь комментарий
23.09.2021 19:48 Ответить
Водород в хранилищах хранить не будеш так как это бомба.Почему масово не бурят газовые скважины,правда нужно глубокие но как геологи утверждают что там газа немеряно и для страны и для экспорта.
показать весь комментарий
23.09.2021 20:02 Ответить
водород бомба только с кислородом (воздухом)
показать весь комментарий
23.09.2021 22:24 Ответить
Как думаете подземные газохранилища настолько герметичны что не пропустят водород?
показать весь комментарий
23.09.2021 22:27 Ответить
Водень лізе через найменші шпарики. Попробуйте надути звичайну гумову кульку. Цілу. І через пару годин там буде пшик.
показать весь комментарий
26.09.2021 17:02 Ответить
я так понимаю,что с началом эпохи водорода,полюса шарика точно поменяются...******** не слабо...
показать весь комментарий
23.09.2021 20:00 Ответить
За полюси не знаю, але те, що колись 3,14-оне, сумнівів немає ніяких.
показать весь комментарий
23.09.2021 20:10 Ответить
антарктические полярники в шортах и шлепанцах уже ощущают на себе жар от смещающихся полюсов
показать весь комментарий
23.09.2021 20:13 Ответить
для транспортировки водорода из перспективных районов поставки водорода в Украине, которая имеет хорошие условия для производства зеленого водорода Источник: https://censor.net/ru/n3290087
Серьёзно? У нас какие-то особые условия для производства водорода?
показать весь комментарий
23.09.2021 20:08 Ответить
ну, как сказать, почти вся энергия и ресурсы государства в руках нужных людей, народ сосет лапу, вроде условия прямо отличные. в темноте если нужно посидят. тоже полезно, для глаз.
показать весь комментарий
23.09.2021 20:21 Ответить
CH4 при температурі 1000 град. без доступу повітря розкладається на сажу(карбон) і водень.
Ви щось чули про Дашавський сажовий завод(Стрийський р-н)?. Сажа(карбон) має шалений попит, а водень, як побічний продукт, є "зеленим" паливом
показать весь комментарий
23.09.2021 21:47 Ответить
Угадали, я знаю заводы техуглерода на территории всего бывшего Совка. Но для производства водорода это же мизер, да и опять - из природного газа рашки.
показать весь комментарий
23.09.2021 21:56 Ответить
На любому городі можна накопати водень, місцями навіть по 3 мішки 😜
показать весь комментарий
23.09.2021 22:03 Ответить
Це була найкраща пропозиція у дискусії!
показать весь комментарий
23.09.2021 22:23 Ответить
Правительство предлагает запретить с 2030 года ввоз в Украину бениновых и дизельных автомобилей. В Украине были свои водородные движки -в Харькове в 70-х работали такси на водороде. Водород производят электролизом и из угля. Исследования показывают, что водород, производимый из бурого угля, на 50-75% дешевле «зеленого» водорода. Зеленый водород производится с использованием энергии ветра и солнца для электролиза воды.
показать весь комментарий
23.09.2021 20:24 Ответить
производимый из бурого угля

Открою страшную тайну: если заправлять машину сразу бурым углём, а не водородом из него, последствий для экологии будет меньше.
показать весь комментарий
23.09.2021 21:39 Ответить
В ответ открою две страшных тайны . 1.Переведенный житомирскими инженерами в 2009 г. на дрова ГАЗ-52 расходует 50 кг чурок на 100 км пробега. 1 км на дровах обходится в 4 раза дешевле, чем на бензине. 2.Смысл водородных движков в экологии-из их выхлопа выходит чистейший водяной пар.
показать весь комментарий
23.09.2021 21:49 Ответить
Вот только чтоб получить водород из какого получается чистейший пар - придётся сжечь в ТЭЦ уголь, чтоб из полученной электроэнергии получить водород. (или вы знаете какой то другой способ получения водорода из угля, без затрат энергии???)
показать весь комментарий
23.09.2021 21:53 Ответить
чтоб из полученной электроэнергии получить водород.-И угораздило же вас, лирика, взять такой ник./ или вы знаете какой то другой способ получения водорода из угля.-Знаю. Но мои знания, подозреваю, устарели. Поэтому предлагаю гэшэфт. Вы узнаёте современный способ и его излагаете. В ответ я излагаю старый способ.

показать весь комментарий
23.09.2021 22:20 Ответить
правнуки андерсона сказки на ночь нам расскажут , что не понятного-пускайте сп-2
показать весь комментарий
23.09.2021 21:02 Ответить
ну теперь всё просто...карта есть, берём водарот и втюхиваем немцам
показать весь комментарий
23.09.2021 21:20 Ответить
Скоріш за все, водень хочуть "втюхувати" нам. Виробляти в німеччині, чехії і разом з газом с пп-2 продавати Україні, або лише один газ з пп-2, ганяти його по такому колу і продавати нам.
Німцям віри нема ніякої.
показать весь комментарий
23.09.2021 21:51 Ответить
А откуда Украина возьмет водород ? Ведь он производится из природного газа ? Снова будем у агрессора требовать ?
показать весь комментарий
23.09.2021 22:55 Ответить
а не целесообразней гнать альтэлектроэнергию чем самый летучий в природе газ по б/у и неприспособленным к водороду трубам и оборудованию длиной тысячи километров?.. как-то тупо или у них есть секретные супертехнологии?
показать весь комментарий
23.09.2021 22:55 Ответить
Если получать водород из воды то нужно учесть затраты кроме электролиза также и на её опреснение. А если использовать речную воду то и на утилизацию радиоактивных отходов. Не для того ли германия финансирует производство водорода в Украине?
показать весь комментарий
24.09.2021 00:23 Ответить
Откуда радиация в речной воде?
показать весь комментарий
24.09.2021 00:44 Ответить
Там багато чого є. Ой багато! Повірте.
показать весь комментарий
26.09.2021 17:05 Ответить
В Украине самый дешевый водород?
показать весь комментарий
24.09.2021 11:07 Ответить
 
 