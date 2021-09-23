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Локомотив зіткнувся з вантажівкою КрАЗ на Миколаївщині, водій загинув, - Нацполіція. ФОТО

У миколаївській області сталося зіткнення локомотива з автомобілем КрАЗ. Водій вантажівки загинув.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Локомотив зіткнувся з вантажівкою КрАЗ на Миколаївщині, водій загинув, - Нацполіція 01

"Сьогодні близько 13:50 год. на 24 км перегону "Нікель - Побузький - Болеславчик" на нерегульованому залізничному переїзді локомотив у складі потягу сполученням "с. Побузьке - смт. Підгородня" під керуванням 32-річного машиніста, незважаючи на застосування екстреного гальмування, скоїв зіткнення з вантажним самоскидом марки КрАЗ", - сказано в повідомленні.

Внаслідок зіткнення 55-річний водій вантажівки від травм загинув.

Локомотив зіткнувся з вантажівкою КрАЗ на Миколаївщині, водій загинув, - Нацполіція 02

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 .ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого".

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Автор: 

ДТП (4465) залізниця (1500) Миколаївська область (2261) Нацполіція (15138)


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23.09.2021 23:56 Відповісти
как говорится: не спеши, а то ... успеешь
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24.09.2021 00:01 Відповісти
КРАЗа жаль...
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24.09.2021 00:07 Відповісти
Виноват водитель, это понятно. Но человек погиб и заявления о том как жаль машину неуместны. Лучше промолчать.
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24.09.2021 00:18 Відповісти
шо он делал на железнодорожной колее???? с первого класса и всю жизнь учат, что на колее находиться нельзя... может то біла диверсия смертника, пустить под откос поезд? нет дибилов и террористов не жаль, а КРАЗа жаль....
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24.09.2021 10:37 Відповісти
И тепловозов не хватает в стране.
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24.09.2021 04:41 Відповісти
Если бы железная дорога постепенно переводила нерегулируемые переезды на регулируемые с установкой камер наблюдений (от вандалов и нарушителей) то и таких аварий намного меньше бы стало. Пусть не сразу все такие переезды, а поэтапно.
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24.09.2021 09:03 Відповісти
 
 