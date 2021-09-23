Локомотив зіткнувся з вантажівкою КрАЗ на Миколаївщині, водій загинув, - Нацполіція. ФОТО

У миколаївській області сталося зіткнення локомотива з автомобілем КрАЗ. Водій вантажівки загинув.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Сьогодні близько 13:50 год. на 24 км перегону "Нікель - Побузький - Болеславчик" на нерегульованому залізничному переїзді локомотив у складі потягу сполученням "с. Побузьке - смт. Підгородня" під керуванням 32-річного машиніста, незважаючи на застосування екстреного гальмування, скоїв зіткнення з вантажним самоскидом марки КрАЗ", - сказано в повідомленні.

Внаслідок зіткнення 55-річний водій вантажівки від травм загинув.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 .ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого".

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