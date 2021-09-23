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Локомотив столкнулся с грузовиком КрАЗ на Николаевщине, водитель погиб, - Нацполиция. ФОТО

В николаевской области произошло столкновения локомотива с автомобилем КрАЗ. Водитель грузовика погиб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Локомотив столкнулся с грузовиком КрАЗ на Николаевщине, водитель погиб, - Нацполиция 01

"Сегодня около 13:50 ч. на 24 км перегона "Никель - Побужский - Болеславчик" на нерегулируемом железнодорожном переезде локомотив в составе поезда сообщением "с. Побужское - пгт. Подгородняя" под управлением 32-летнего машиниста, несмотря на применение экстренного торможения, совершил столкновение с грузовым самосвалом марки КрАЗ", - говорится в сообщении.

В результате столкновения 55-летний водитель грузовика от полученных травм погиб.

Локомотив столкнулся с грузовиком КрАЗ на Николаевщине, водитель погиб, - Нацполиция 02

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 .ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего".

Автор: 

ДТП (7671) железная дорога (1411) Николаевская область (2111) Нацполиция (16433)


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23.09.2021 23:56 Ответить
как говорится: не спеши, а то ... успеешь
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24.09.2021 00:01 Ответить
КРАЗа жаль...
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24.09.2021 00:07 Ответить
Виноват водитель, это понятно. Но человек погиб и заявления о том как жаль машину неуместны. Лучше промолчать.
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24.09.2021 00:18 Ответить
шо он делал на железнодорожной колее???? с первого класса и всю жизнь учат, что на колее находиться нельзя... может то біла диверсия смертника, пустить под откос поезд? нет дибилов и террористов не жаль, а КРАЗа жаль....
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24.09.2021 10:37 Ответить
И тепловозов не хватает в стране.
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24.09.2021 04:41 Ответить
Если бы железная дорога постепенно переводила нерегулируемые переезды на регулируемые с установкой камер наблюдений (от вандалов и нарушителей) то и таких аварий намного меньше бы стало. Пусть не сразу все такие переезды, а поэтапно.
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24.09.2021 09:03 Ответить
 
 