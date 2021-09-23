Локомотив столкнулся с грузовиком КрАЗ на Николаевщине, водитель погиб, - Нацполиция. ФОТО
В николаевской области произошло столкновения локомотива с автомобилем КрАЗ. Водитель грузовика погиб.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Сегодня около 13:50 ч. на 24 км перегона "Никель - Побужский - Болеславчик" на нерегулируемом железнодорожном переезде локомотив в составе поезда сообщением "с. Побужское - пгт. Подгородняя" под управлением 32-летнего машиниста, несмотря на применение экстренного торможения, совершил столкновение с грузовым самосвалом марки КрАЗ", - говорится в сообщении.
В результате столкновения 55-летний водитель грузовика от полученных травм погиб.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 .ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего".
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