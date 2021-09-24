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Крищенко просить НАБУ перевірити звинувачення журналістів на його адресу

Крищенко просить НАБУ перевірити звинувачення журналістів на його адресу

Заступник голови КМДА, ексначальник поліції Києва Андрій Крищенко просить Національне антикорупційне бюро України перевірити інформацію журналістів програми "Схеми" про те, що він нібито причетний до незаконної передачі одному з бізнесменів гідротехнічних споруд у столиці.

Про це Андрій Крищенко написав у себе в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Крищенко закликає НАБУ "в максимально стислі терміни провести повну і неупереджену перевірку інформації, викладеної журналістами, з подальшим оприлюдненням її результатів громадськості".

"Законів України я не порушував. І до припущень, що прозвучали на мою адресу, не причетний. Тому, як людина публічна, я, як ніхто, зацікавлений в оперативному і неупередженому розслідуванні", - написав він.

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Зазначимо, розслідування програми "Схеми" про махінації навколо причалів і дамби було опубліковано того ж дня - 23 вересня - коли Андрій Крищенко за пропозицією мера Києва Віталія Кличка був призначений заступником голови Київської міської державної адміністрації.

На новій посаді Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільної оборони, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії з правоохоронними органами.

Як пише "Дзеркало тижня", призначення генерала Крищенка не тільки посилить команду мера досвідченим кадром, але і дасть сигнал: ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков з Віталієм Кличком. Оскільки без схвалення колишнього глави МВС Андрій Крищенко міг би і не прийняти пропозицію столичного мера, проти якого озброїлася Банкова.

Автор: 

НАБУ (5063) КМДА (2367) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+7
тебе, вате ольгинской, поучиться патриотизму у такого горловчанина как Крищенко.

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24.09.2021 17:34
+5
а чем ТЫ занимался, когда весной 14 года Крищенко свою кровь за НАШ УКРАИНСКИЙ ФЛАГ проливал?

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24.09.2021 17:35
+3
Зеленский принял антиолигархический закон, чтобы убрать Порошенко с выборов.

А теперь Схемки на подсосе у Бени и Бигус взялись за Кличко - чтобы он и не совался на выборы президента, занятое клоуном.
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24.09.2021 17:36
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Давно пора это сделать!
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24.09.2021 17:24 Відповісти
Чому не зробили?
Чому розслідування з'явилось зразу після його призначення замом Кличка? СоУпаденіє?
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24.09.2021 17:53 Відповісти
"Опытный" горловский милицейский кадр... Не добавить, не убавить. А поехать в Славянск, Краматорск, Бахмут, Мариуполь и там порядок навести он не хочет или в Киеве сытнее и спокойнее?..
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24.09.2021 17:24 Відповісти
Нехай їдуть донецькі та луганські блохєри, прокурори, які втікли в 2014 в Київ і 5 років активно валили минулу владу.
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24.09.2021 17:31 Відповісти
а чем ТЫ занимался, когда весной 14 года Крищенко свою кровь за НАШ УКРАИНСКИЙ ФЛАГ проливал?

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24.09.2021 17:35 Відповісти
Адресатом помилились.
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24.09.2021 17:52 Відповісти
А вот так его менты проливали кровь националистической молодежи, выступившей против содомитского парада.
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24.09.2021 20:57 Відповісти
тебе, вате ольгинской, поучиться патриотизму у такого горловчанина как Крищенко.

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24.09.2021 17:34 Відповісти
Конечно, сначала служишь в УБОПе и "борешься" с организованной преступностью, а потом после победы обороняешь от неё же здание милиции, когда все твои коллеги просто тупо разбежались и весь твой подвиг в держании прапора и отстреливании. А Горловка, как почти и весь остальной Донбасс в гавне и "русском мире", а ты на тёплом месте в Киеве...
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24.09.2021 17:51 Відповісти
Ой, не має що робити НАБУ, окрім "перевіряння інформації" від журналістів. І так усе зрозуміло, замовлення з Банкової
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24.09.2021 17:31 Відповісти
Зеленский принял антиолигархический закон, чтобы убрать Порошенко с выборов.

А теперь Схемки на подсосе у Бени и Бигус взялись за Кличко - чтобы он и не совался на выборы президента, занятое клоуном.
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24.09.2021 17:36 Відповісти
Всякая сепаратистская сволочь, с их ФСБшными родственниками, Мразь Бигус, мразь Лещенко, распространяют лживую дезинформацию о патриотах Украины!!! Где была эта б..дь, во время АТО?
Крищенко один не побоялся вонючую биомассу,, выкинул родовую не тряпку Ху#лостана и скинул со второго этажа ушлепка который её повесил. Кстати, "нарід" который голосова за *********** Зеленского, и биомасса которая поддерживала приход русского мира, это один и тот же тип. Быдло оно и в Африке быдло!
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24.09.2021 18:14 Відповісти
инфовброс по Крищенко был для зебилов и Шур Балагановых..
зекоманде просто нужен свой человек на посту Крищенка.. а заодно и Кличка подставить.. мафия зебенермака рулит..
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24.09.2021 18:37 Відповісти
Они все уголовники на подтанцовке удоглобализаторской мафии.
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24.09.2021 19:40 Відповісти
Йди )(уйлу своєму лизни.
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24.09.2021 22:00 Відповісти
У ************ иудоглобализаторской мафией бабуина в одном полушарии *уйло, а вдругом набутылка. И больше ничего. Обополушарная жертва дегенеративного концлагеря.
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24.09.2021 22:51 Відповісти
 
 