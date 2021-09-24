Крищенко просить НАБУ перевірити звинувачення журналістів на його адресу

Заступник голови КМДА, ексначальник поліції Києва Андрій Крищенко просить Національне антикорупційне бюро України перевірити інформацію журналістів програми "Схеми" про те, що він нібито причетний до незаконної передачі одному з бізнесменів гідротехнічних споруд у столиці.

Про це Андрій Крищенко написав у себе в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Крищенко закликає НАБУ "в максимально стислі терміни провести повну і неупереджену перевірку інформації, викладеної журналістами, з подальшим оприлюдненням її результатів громадськості".

"Законів України я не порушував. І до припущень, що прозвучали на мою адресу, не причетний. Тому, як людина публічна, я, як ніхто, зацікавлений в оперативному і неупередженому розслідуванні", - написав він.

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Зазначимо, розслідування програми "Схеми" про махінації навколо причалів і дамби було опубліковано того ж дня - 23 вересня - коли Андрій Крищенко за пропозицією мера Києва Віталія Кличка був призначений заступником голови Київської міської державної адміністрації.

На новій посаді Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільної оборони, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії з правоохоронними органами.

Як пише "Дзеркало тижня", призначення генерала Крищенка не тільки посилить команду мера досвідченим кадром, але і дасть сигнал: ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков з Віталієм Кличком. Оскільки без схвалення колишнього глави МВС Андрій Крищенко міг би і не прийняти пропозицію столичного мера, проти якого озброїлася Банкова.