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Новости
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Крищенко просит НАБУ проверить обвинения журналистов в его адрес

Крищенко просит НАБУ проверить обвинения журналистов в его адрес

Замглавы КГГА, экс-начальник полиции Киева Андрей Крищенко просит Национальное антикоррупционное бюро Украины проверить информацию журналистов программы "Схемы" о том, что он якобы причастен к незаконной передаче одному из бизнесменов гидротехнических сооружений в столице.

Об этом Андрей Крищенко написал у себя в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Крищенко призывает НАБУ "в максимально сжатые сроки провести полную и непредвзятую проверку информации, изложенной журналистами, с последующим обнародованием ее результатов общественности".

"Законов Украины я не нарушал. И предположениям, прозвучавшие в мой адрес, не причастен. Поэтому, как человек публичный, я, как никто, заинтересован в оперативном и беспристрастном расследовании", - написал он.

Отметим, расследование программы "Схемы" о махинациях вокруг причалов и дамбы было опубликовано в тот же день - 23 сентября – когда Андрей Крищенко по предложению мэра Киева Виталия Кличко был назначен заместителем главы Киевской городской государственной администрации.

На новой должности Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

Как пишет "Зеркало недели", назначение генерала Крищенко не только усилит команду мэра опытным кадром, но и даст сигнал: экс-министр внутренних дел Арсен Аваков с Виталием Кличко. Поскольку без одобрения бывшего главы МВД Андрей Крищенко мог бы и не принять предложение столичного мэра, против которого ополчилась Банковая.

Также читайте: Остров на Днепре, в районе Оболони, находится в коммунальной собственности и никому не передавался, - КГГА

Автор: 

НАБУ (4219) КГГА (2980) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+7
тебе, вате ольгинской, поучиться патриотизму у такого горловчанина как Крищенко.

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24.09.2021 17:34
+5
а чем ТЫ занимался, когда весной 14 года Крищенко свою кровь за НАШ УКРАИНСКИЙ ФЛАГ проливал?

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24.09.2021 17:35
+3
Зеленский принял антиолигархический закон, чтобы убрать Порошенко с выборов.

А теперь Схемки на подсосе у Бени и Бигус взялись за Кличко - чтобы он и не совался на выборы президента, занятое клоуном.
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24.09.2021 17:36
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Давно пора это сделать!
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24.09.2021 17:24 Ответить
Чому не зробили?
Чому розслідування з'явилось зразу після його призначення замом Кличка? СоУпаденіє?
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24.09.2021 17:53 Ответить
"Опытный" горловский милицейский кадр... Не добавить, не убавить. А поехать в Славянск, Краматорск, Бахмут, Мариуполь и там порядок навести он не хочет или в Киеве сытнее и спокойнее?..
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24.09.2021 17:24 Ответить
Нехай їдуть донецькі та луганські блохєри, прокурори, які втікли в 2014 в Київ і 5 років активно валили минулу владу.
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24.09.2021 17:31 Ответить
а чем ТЫ занимался, когда весной 14 года Крищенко свою кровь за НАШ УКРАИНСКИЙ ФЛАГ проливал?

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24.09.2021 17:35 Ответить
Адресатом помилились.
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24.09.2021 17:52 Ответить
А вот так его менты проливали кровь националистической молодежи, выступившей против содомитского парада.
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24.09.2021 20:57 Ответить
тебе, вате ольгинской, поучиться патриотизму у такого горловчанина как Крищенко.

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24.09.2021 17:34 Ответить
Конечно, сначала служишь в УБОПе и "борешься" с организованной преступностью, а потом после победы обороняешь от неё же здание милиции, когда все твои коллеги просто тупо разбежались и весь твой подвиг в держании прапора и отстреливании. А Горловка, как почти и весь остальной Донбасс в гавне и "русском мире", а ты на тёплом месте в Киеве...
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24.09.2021 17:51 Ответить
Ой, не має що робити НАБУ, окрім "перевіряння інформації" від журналістів. І так усе зрозуміло, замовлення з Банкової
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24.09.2021 17:31 Ответить
Зеленский принял антиолигархический закон, чтобы убрать Порошенко с выборов.

А теперь Схемки на подсосе у Бени и Бигус взялись за Кличко - чтобы он и не совался на выборы президента, занятое клоуном.
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24.09.2021 17:36 Ответить
Всякая сепаратистская сволочь, с их ФСБшными родственниками, Мразь Бигус, мразь Лещенко, распространяют лживую дезинформацию о патриотах Украины!!! Где была эта б..дь, во время АТО?
Крищенко один не побоялся вонючую биомассу,, выкинул родовую не тряпку Ху#лостана и скинул со второго этажа ушлепка который её повесил. Кстати, "нарід" который голосова за *********** Зеленского, и биомасса которая поддерживала приход русского мира, это один и тот же тип. Быдло оно и в Африке быдло!
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24.09.2021 18:14 Ответить
инфовброс по Крищенко был для зебилов и Шур Балагановых..
зекоманде просто нужен свой человек на посту Крищенка.. а заодно и Кличка подставить.. мафия зебенермака рулит..
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24.09.2021 18:37 Ответить
Они все уголовники на подтанцовке удоглобализаторской мафии.
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24.09.2021 19:40 Ответить
Йди )(уйлу своєму лизни.
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24.09.2021 22:00 Ответить
У ************ иудоглобализаторской мафией бабуина в одном полушарии *уйло, а вдругом набутылка. И больше ничего. Обополушарная жертва дегенеративного концлагеря.
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24.09.2021 22:51 Ответить
 
 