Крищенко просит НАБУ проверить обвинения журналистов в его адрес
Замглавы КГГА, экс-начальник полиции Киева Андрей Крищенко просит Национальное антикоррупционное бюро Украины проверить информацию журналистов программы "Схемы" о том, что он якобы причастен к незаконной передаче одному из бизнесменов гидротехнических сооружений в столице.
Об этом Андрей Крищенко написал у себя в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Крищенко призывает НАБУ "в максимально сжатые сроки провести полную и непредвзятую проверку информации, изложенной журналистами, с последующим обнародованием ее результатов общественности".
"Законов Украины я не нарушал. И предположениям, прозвучавшие в мой адрес, не причастен. Поэтому, как человек публичный, я, как никто, заинтересован в оперативном и беспристрастном расследовании", - написал он.
Отметим, расследование программы "Схемы" о махинациях вокруг причалов и дамбы было опубликовано в тот же день - 23 сентября – когда Андрей Крищенко по предложению мэра Киева Виталия Кличко был назначен заместителем главы Киевской городской государственной администрации.
На новой должности Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.
Как пишет "Зеркало недели", назначение генерала Крищенко не только усилит команду мэра опытным кадром, но и даст сигнал: экс-министр внутренних дел Арсен Аваков с Виталием Кличко. Поскольку без одобрения бывшего главы МВД Андрей Крищенко мог бы и не принять предложение столичного мэра, против которого ополчилась Банковая.
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Чому розслідування з'явилось зразу після його призначення замом Кличка? СоУпаденіє?
А теперь Схемки на подсосе у Бени и Бигус взялись за Кличко - чтобы он и не совался на выборы президента, занятое клоуном.
Крищенко один не побоялся вонючую биомассу,, выкинул родовую не тряпку Ху#лостана и скинул со второго этажа ушлепка который её повесил. Кстати, "нарід" который голосова за *********** Зеленского, и биомасса которая поддерживала приход русского мира, это один и тот же тип. Быдло оно и в Африке быдло!
зекоманде просто нужен свой человек на посту Крищенка.. а заодно и Кличка подставить.. мафия зебенермака рулит..