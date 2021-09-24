Крищенко просит НАБУ проверить обвинения журналистов в его адрес

Замглавы КГГА, экс-начальник полиции Киева Андрей Крищенко просит Национальное антикоррупционное бюро Украины проверить информацию журналистов программы "Схемы" о том, что он якобы причастен к незаконной передаче одному из бизнесменов гидротехнических сооружений в столице.

Об этом Андрей Крищенко написал у себя в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Крищенко призывает НАБУ "в максимально сжатые сроки провести полную и непредвзятую проверку информации, изложенной журналистами, с последующим обнародованием ее результатов общественности".

"Законов Украины я не нарушал. И предположениям, прозвучавшие в мой адрес, не причастен. Поэтому, как человек публичный, я, как никто, заинтересован в оперативном и беспристрастном расследовании", - написал он.

Отметим, расследование программы "Схемы" о махинациях вокруг причалов и дамбы было опубликовано в тот же день - 23 сентября – когда Андрей Крищенко по предложению мэра Киева Виталия Кличко был назначен заместителем главы Киевской городской государственной администрации.

На новой должности Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

Как пишет "Зеркало недели", назначение генерала Крищенко не только усилит команду мэра опытным кадром, но и даст сигнал: экс-министр внутренних дел Арсен Аваков с Виталием Кличко. Поскольку без одобрения бывшего главы МВД Андрей Крищенко мог бы и не принять предложение столичного мэра, против которого ополчилась Банковая.

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