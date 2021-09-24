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Столичный юрист Бойко завладел причалами и островом на Днепре благодаря Нацполиции, - расследование. ВИДЕО

Многочисленные гидротехнические сооружения (причалы и дамбы) вдоль Днепра в Киеве и области, занимающие сотни тысяч квадратных метров, бесплатно присвоил бизнесмен Константин Бойко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Схем".

Отмечается, что бизнесмена Бойко связывают с экс-руководителем столичной полиции Андреем Крищенко.

"В июне 2018 столичный юрист Константин Бойко заявил в полицию Киева, что нашел "потерянные имущественные права" на 16 гидротехнических сооружений, предоставив их координаты, и предложил себя в роли хранителя "находки". Через полгода он получил ответное письмо с подписью следователя полиции Киева Ольги Момот, в котором она передала ему на хранение имущественные права на эти 16 объектов. На основании этого письма бизнесмен смог зарегистрировать за собой 11 объектов "на праве хранения" в Государственном реестре прав на недвижимое имущество через частных регистраторов. Три из них он уже переоформил на себя на праве собственности - и перепродал своей фирме ООО "Украинское бюро речных портов", - говорится в расследовании.

Столичный юрист Бойко завладел причалами и островом на Днепре благодаря Нацполиции, - расследование 01

Читайте: Немецкие инвесторы о земельном рейдерстве в Украине: Каждый раз мы вызвали сотрудников полиции, но они перестали реагировать на вызовы

В частности, в собственности компании Бойко, согласно официальным реестрам недвижимости, пока оказались следующие объекты:

- причал вдоль всей Оболонской набережной возле парка "Наталка" (площадью 4013 квадратных метра).

Столичный юрист Бойко завладел причалами и островом на Днепре благодаря Нацполиции, - расследование 02

- причал Рыбальского острова, где расположена база спасателей ГСЧС (площадью 3411 квадратных метров).

Столичный юрист Бойко завладел причалами и островом на Днепре благодаря Нацполиции, - расследование 03

Имущественные права на объект по координатам Оболонского острова, указана площадь - 142 980 квадратных метров. Это - вся площадь этого острова посреди Днепра в столице в соответствии с Государственной кадастровой картой.

Столичный юрист Бойко завладел причалами и островом на Днепре благодаря Нацполиции, - расследование 04

Остальные 8 объектов, отмечается в расследовании, остаются у Константина Бойко на правах хранения. Это причалы возле базы отдыха "Динамо" на Киевском море под Вышгородом, в селах Витачов и Триполье в Обуховском районе, а также в одном из садовых обществ на Осокорках, на Рыбальском острове в районе улицы Набережно-Крещатицкая и у яхт-клуба "Оболонь" в Киеве. А также две столичные дамбы: на полуострове на Оболони и на территории озера Алмазное на Троещине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На рынке сельскохозяйственных земель ажиотаж отсутствует,- Госгеокадастр

В период, когда бизнесмен Константин Бойко обратился в полицию Киева и получил от нее имущественные права на объекты, ее возглавлял Андрей Крищенко.

"Схемы" нашли ряд связей этого бизнесмена с самим Андреем Крищенко.

Так, Бойко основал юридическую компанию "Кронос" вместе с выходцем из Горловки, бывшим милиционером Юрием Шальневым.
Еще работая в полиции, Крищенко (тоже выходец из Горловки) декларировал, что в течение многих лет ездит на внедорожнике Hyundai Santa Fe, оформленном на Юрия Шальнева. По информации источников "Схем", это - доверенное лицо и водитель Крищенко. То есть юрист Бойко - основывал фирмы вместе с водителем Крищенко.

Столичный юрист Бойко завладел причалами и островом на Днепре благодаря Нацполиции, - расследование 05

Журналисты обращались за комментарием к Андрею Крищенко, однако он его так и не предоставил.

Читайте: Чиновнице Госгеокадастра сообщено о подозрении в хищения земель на Черниговщине, - СБУ

Автор: 

земля (1947) Киев (25518) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+23
Верещучка не пройшла, прокинься.
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24.09.2021 12:48
+10
А может не только с помощью полиции, а и отбитого на голову мера.
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24.09.2021 12:47
+9
Коррупции у нас нет!
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24.09.2021 12:46
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Коррупции у нас нет!
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24.09.2021 12:46 Ответить
Интересно, разглашаю ли я сейчас государственную тайну? Я ведь хорошо помню этот учебник с синим смазанным штампом спецчасти и тетради для конспектов с пронумерованными страницами, для верности прошитые насквозь толстой вощеной нитью.

Совершенно секретно.

Я учился на журфаке МГУ, у нас была военная кафедра. В обстановке секретности нас учили боевой спецпропаганде - искусству сеять раздор в рядах противника с помощью дезинформации и манипуляции сознанием.

Страшное, доложу вам, дело. Без шуток.

Боевая, или «черная», пропаганда допускает любое искажение реальных фактов ради решения пропагандистских задач. Это эффективное оружие, используемое с единственной целью вышибания мозгов противнику.

Метод «гнилой селедки». Метод «перевернутой пирамиды». Метод «большой лжи». Принцип «40 на 60». Метод «абсолютной очевидности».

Все эти методы и техники вы тоже знаете. Просто не осознаете этого. Как вам и полагается.

Нас учили использовать техники боевой спецпропаганды против солдат армии противника. Сегодня они используются против мирного населения нашей собственной страны. Уже два года, читая российские газеты или просматривая телевизионные шоу, я с интересом отмечаю, что люди, координирующие в России вброс и интерпретацию новостей, явно учились по тому же учебнику, у того же бодрого полковника или его коллег.

Вот например метод «гнилой селедки». Работает так. Подбирается ложное обвинение. Важно, чтобы оно было максимально грязным и скандальным. Хорошо работает, например, мелкое воровство, или, скажем, растление детей, или убийство, желательно из жадности.

Цель «гнилой селедки» вовсе не в том, чтобы обвинение доказать. А в том, чтобы вызвать широкое, публичное обсуждение его... НЕсправедливости и НЕоправданности.

Человеческая психика устроена так, что, как только обвинение становится предметом публичного обсуждения, неизбежно возникают его «сторонники» и «противники», «знатоки» и «эксперты», оголтелые «обвинители» и ярые «защитники» обвиняемого.

Но вне зависимости от своих взглядов все участники дискуссии снова и снова произносят имя обвиняемого в связке с грязным и скандальным обвинением, втирая таким образом все больше «гнилой селедки» в его «одежду», пока наконец этот «запах» не начинает следовать за ним везде. А вопрос «убил-украл-совратил или все-таки нет» становится главным при упоминании его имени.

Или, например, метод «40 на 60», придуманный еще Геббельсом. Он заключается в создании СМИ, которые 60 процентов своей информации дают в интересах противника. Зато, заработав таким образом его доверие, оставшиеся 40 процентов используют для чрезвычайно эффективной, благодаря этому доверию, дезинформации. Во время Второй мировой войны существовала радиостанция, которую слушал антифашистский мир. Считалось, что она британская. И только после войны выяснилось, что на самом деле это была радиостанция Геббельса, работавшая по разработанному им принципу «40 на 60».

Очень эффективен метод «большой лжи», который немного похож на «гнилую селедку», но на самом деле работает иначе. Его суть заключается в том, чтобы с максимальной степенью уверенности предложить аудитории настолько глобальную и ужасную ложь, что практически невозможно поверить, что можно врать о таком.

Трюк здесь в том, что правильно скомпонованная и хорошо придуманная «большая ложь» вызывает у слушателя или зрителя глубокую эмоциональную травму, которая затем надолго определяет его взгляды вопреки любым доводам логики и рассудка.

Особенно хорошо работают в этом смысле ложные описания жестоких издевательств над детьми или женщинами.

Допустим, сообщение о распятом ребенке за счет глубокой эмоциональной травмы, которую оно вызывает, надолго определит взгляды получившего эту информацию человека, сколько бы его потом ни пытались переубедить, используя обычные логические доводы.

Но особенно почитал наш бодрый полковник метод «абсолютной очевидности», дающий хоть и не быстрый, но зато надежный результат.

Вместо того чтобы что-то доказывать, вы подаете то, в чем хотите убедить аудиторию, как нечто очевидное, само собой разумеющееся и потому безусловно поддерживаемое преобладающим большинством населения.

Несмотря на свою внешнюю простоту, этот метод невероятно эффективен, поскольку человеческая психика автоматически реагирует на мнение большинства, стремясь присоединиться к нему.

Важно только помнить, что большинство обязательно должно быть преобладающем, а его поддержка абсолютной и безусловной - в ином случае эффекта присоединения не возникает.

Однако если эти условия соблюдаются, то число сторонников «позиции большинства» начинает постепенно, но верно расти, а с течением времени увеличивается уже в геометрической прогрессии - в основном за счет представителей низких социальных слоев, которые наиболее подвержены «эффекту присоединения». Одним из классических способов поддержки метода «абсолютной очевидности» является, например, публикация результатов разного рода социологических опросов, демонстрирующих абсолютное общественное единство по тому или иному вопросу. Методики «черной» пропаганды, естественно, не требуют, чтобы эти отчеты имели хоть какое-то отношение к реальности.

Я могу продолжать. Учили нас вообще-то целый год, и список методов довольно велик. Важно, однако, не это. А вот что. Методы «черной» пропаганды воздействуют на аудиторию на уровне глубоких психологических механизмов таким образом, что последствия этого воздействия невозможно снять обычными логическими доводами. «Большая ложь» достигает этого эффекта с помощью эмоциональной травмы. Метод очевидности - через «эффект присоединения». «Гнилая селедка» - за счет внедрения в сознание аудитории прямой ассоциации между объектом атаки и грязным, скандальным обвинением.

Проще говоря, боевая спецпропаганда превращает человека в зомби, который не только активно поддерживает внедренные в его сознание установки, но и агрессивно противостоит тем, кто придерживается иных взглядов или пытается его переубедить, пользуясь логическими доводами. Иначе, собственно, и быть не может. Все методы боевой спецпропаганды объединяет единая цель. Она заключается в том, чтобы ослабить армию противника за счет внесения в ее ряды внутренней розни, взаимной ненависти и недоверия друг другу.

И сегодня эти методы применяются против нас самих. И результат, к которому они приводят, ровно тот, для достижения которого они и были созданы. Только взаимная ненависть и внутренняя рознь возникают не в армии противника, а в наших домах и семьях.

Просто выйдите на улицу и посмотрите, как изменилась страна за последние три года. Мне кажется, против собственного населения боевая спецпропаганда работает даже эффективнее, чем против солдат противника.

Наверное, потому, что в отличие от солдат противника мирное население не может себя защитить.

https://www.facebook.com/vladimir.yakovlev.359 Владимир Яковлев
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24.09.2021 15:53 Ответить
а сейчас - вот вам фото, на кого зелебобики новую "схемку" накатали.
ясно дело, что настоящие патриоты во власти Бубочке не нужны.
Короче, я не верю ни одному слову из этого сливного бачка под названием "Схемы". Вы еще на Бигуса сошлитесь. Он без штуки баксов срать не сядет. Пытались ему пожаловаться на коррупцию в нашем учреждении, с фактами и свидетелями - х.. там. Даже не поинтересовался.

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24.09.2021 16:02 Ответить
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24.09.2021 16:04 Ответить
Крищенко был даже без оружия...

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24.09.2021 16:06 Ответить
Приложа руку к сердцу, вот если такие патриоты что-то где то урвали - пусть будет им, чем тому ворью, которое выступает пятой колонной.
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24.09.2021 16:28 Ответить
Какие же после этого они патриоты, положа руку на сердце?!
Взять того же Коломойского, что назначал награды за цапов и подбитую технику в 2014?
И ограбившего всю Украину с компанией из Кабмина и правительства, что совала ему эти украденные миллиарды, опустив гривну в 4 раза!
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24.09.2021 17:52 Ответить
Награды он назначал, а выплатил хоть кому то?

Никто из Кабмина ему ничего не совал - все банки рефинансировали соразмерно их капиталу.
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24.09.2021 18:43 Ответить
А що це важко перевірити на кого оформлені права? Хоча я не впевнений чи можна взагалі оформити власність на причал
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26.09.2021 09:51 Ответить
А может не только с помощью полиции, а и отбитого на голову мера.
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24.09.2021 12:47 Ответить
Верещучка не пройшла, прокинься.
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24.09.2021 12:48 Ответить
Зеля боится, что Кличко выдвинет свою кандидатуру в президенты. А к олигархам Кличко ну никак не запишешь, вот и приходится всякую ахинею придумывать.
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24.09.2021 15:53 Ответить
про "атбітого на голову" - це якась фраза з темників що виринає звідусіль від про-кремлівськіх/про-клоунських ботів.
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26.09.2021 09:53 Ответить
«Прагнівшій гоапарат»!!!
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24.09.2021 12:47 Ответить
птенец крищенко, которого пригрел совсем не коррупционный педалик... делай Те выводы
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24.09.2021 12:47 Ответить
А шо, Верещучка вже педаликом стала?
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24.09.2021 13:06 Ответить
пока нет) но очень хочет. а я к тому чьо педаля по обукновению всех коррумпированных мусоров типа крищенко себе подбирает, а те уже тянут за собой хитросделанных бойко за долю малую...
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24.09.2021 13:39 Ответить
васечкін перестань лизати зелену сраку...чи ти ще досі 73 процентний...не будь ідіотом..копів такого рангу без зелених не назначають.. чи ти геть тупий.
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24.09.2021 16:13 Ответить
Прибыльное дело водить *************** парады по Киеву.
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24.09.2021 12:51 Ответить
а может это все не совсем так, как на самом деле, а совсем наоборот? Беня целит на Киев и Кличко ему мешает. Имеет смысл не забывать об этом.
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24.09.2021 12:53 Ответить
бестыжее наглое жульё
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24.09.2021 12:55 Ответить
Аваковско-горловские милицейские кадры, ну что вы от них хотите? Вот так просто, взял и по письму следовательки "нашёл потерянные права" на гидротехнические сооружения... Абсурд
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24.09.2021 12:58 Ответить
А что вы хотели? В стране нет ни малейшей возможности приватизировать прозрачно. А частная собственность всё равно неизбежна.
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24.09.2021 12:58 Ответить
Ага нет ни какой возможности отбирать кошельки без помощи топора. Это же тоже надо как то решить, тем более это будет понасущнее приватизации.
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24.09.2021 13:05 Ответить
Прибрежные гос. объекты - не частный кошелёк. Не для того ли они до сих пор остаются нераспроданными, чтобы их украл конкретный чиновник?
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24.09.2021 13:47 Ответить
Так вот и я о том же частная собственность ведь неизбежна, но не конкретна.
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24.09.2021 13:51 Ответить
расстрел--ему что кто их дарил....
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24.09.2021 13:00 Ответить
сам себе перепродал--его самого пустить на сало пора колобка
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24.09.2021 13:02 Ответить
Радуйтэсь зэбильни шо тэпэр захватують нашу землю!Пры ЗЕ шмаркле ще нэ такэ будэ!Хавайтэ зэбилы 73%!!! .....2018?Упс....То журношлюхы усэ вруть!Ничого вин нэ захватував!!!
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24.09.2021 13:03 Ответить
На Зєлєю вистачає бокопорів, але відведення київської власності є справою київради і мера. Мера, якого обрано у Відні Фірташем у 2014му під час таємної змови.
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24.09.2021 13:13 Ответить
ТЮлеЗе!Беням- фіскульт привіт! От не захотіла "тюнінгована" очолити місто, а могла рай на Землі створити, правда СулівАна?
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24.09.2021 13:34 Ответить
Я вообще-то с сарказмом писал)
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24.09.2021 14:01 Ответить
царь хороший бояре погані...десь ми вже таке чули..зеля бистро вчиться вчителя хороші курси в омані і тд...
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24.09.2021 16:15 Ответить
Эта прастите па какому языку вы пишете?
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24.09.2021 13:23 Ответить
Па язику друга и подельника Питраликсеича)Азиров.Знаешь такого?
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24.09.2021 13:57 Ответить
Набутылочник, ты перевозбудился! Азиров теперь твой лишнехромосомный саатечетсвенник
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24.09.2021 19:44 Ответить
Ага, безкоштовно. А валізи кешу для Пєдаліка?
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24.09.2021 13:04 Ответить
а он уже олигарх или пока нет?
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24.09.2021 13:08 Ответить
пока нет, потому Бубочка с помощью продажных Схем ищет другие возможности испортить его репутацию.
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24.09.2021 15:55 Ответить
Так отнять и поделить? Делов то!!!!
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24.09.2021 13:16 Ответить
Если это при гитьмане было, то ничего удивительного. Грабили Украину "по-новому", похлеще чем при овоще.
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24.09.2021 13:19 Ответить
Тебе напомнить, как в разгар пандемии зе-упыри украли 30 млрд из короновирусного фонда?!!
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24.09.2021 14:04 Ответить
так, как воруют при Зеленском -Януковичу и не снилось.
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24.09.2021 15:56 Ответить
лапоть йди в дупу к путіну а якщо тобі какая разниця то можеш і до зелі...нам украінцім по барабану.
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24.09.2021 16:18 Ответить
поставит там вышки...газ добывать будет
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24.09.2021 13:23 Ответить
Наразі треба думати про зміну назви міста в НЬЮ ГОРЛІВКА.
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24.09.2021 13:31 Ответить
Секундочку, а як це він перескочив з відповідального зберігання на відчуження. Тупо нотаріуси вчинили злочин - реєстраційна дія без належних підстав.
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24.09.2021 13:38 Ответить
Согласно решения неподкупного суда
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24.09.2021 13:50 Ответить
ну очень! мешает кому-то наш киевский мэр! и с какой стороны к нему ни подкатывались а он "не бере"! уже каких только дохлых собак на него не вешали и говнецом поливали - а его опять кияны изберут своим мэром. и я в том числе. так что кидайте! от вас и так смердит. ЗЕплесенью.
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24.09.2021 13:40 Ответить
скоро расскажут, что Кличко застрелил брата Вову, а потом съел. Стопудова. По телику же зря не скажут - вот вам фотки.
чем не доказательство? Даже руки Виталины.
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24.09.2021 15:58 Ответить
Киевляне---мост Патона берегите самообороной мостов. А то как при раннем феодализме за переправу будете листать как утром туда, так ещё раз вечером обратно!
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24.09.2021 13:45 Ответить
Что ж это за такой продвинутый "хранитель" и как это собственность государства отдавать на хранение в частные руки?
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24.09.2021 13:54 Ответить
Ось так мешканець Горлівки з проросійськими поглядами серед білого дня обікрав українців на мільярди гривень. Агов Бубочка! Це вже ти поборов корупцію чи ще ні?
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24.09.2021 14:17 Ответить
Бубочка в 2018 році? Пан не читатєль?
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24.09.2021 15:52 Ответить
с пророссийскими поглядами? это когда он за флаг Украины кровь свою проливал?
ну и больно он приложил сепарам... раз до сих пор на него зуб точат..\
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24.09.2021 15:59 Ответить
вот еще - когда его толпа сепаров стащила с козырька
у тебя кишка тонка так же поступить. Так что сиди на дване, не рыпайся.
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24.09.2021 16:00 Ответить
кацапчик, ты не жытель дамбаса ?
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26.09.2021 09:32 Ответить
Ай да Крищенко, ай да молодец!!! Таких друзей и коллег иметь - дорогого стоит!
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24.09.2021 14:27 Ответить
А мы сотнями подаем жалобы крыщенку на полное бездействие следователей!!!

А оказывается они заняты своими шкурными делами!!!!

ох и твари продажные
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24.09.2021 14:31 Ответить
Они не продажные, а в "доле" на 90%, потому и "борется"с олигархами вот еще закон приняли о борьбе с СМИ прошу прощения с олигархами.
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24.09.2021 14:55 Ответить
Виталька подобрал Крищенка не зря. Может схемы выстраивать...
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24.09.2021 14:48 Ответить
А шо мы не в НАТО?...
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24.09.2021 15:21 Ответить
Крищенко за былые заслуги простительно.
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24.09.2021 16:31 Ответить
в Чернигове мусора (сбу) стреляли очередями по толпе народа, в горловке толпа побила Крищенко,
вотони, люди дамбаса ...
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26.09.2021 09:31 Ответить
Нужно создавать новый антикоррупционный орган.
Давно новых правоохранительных органов не появлялось в Украине.
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24.09.2021 17:55 Ответить
хуже уже не будет
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24.09.2021 18:01 Ответить
лохи марш на Польшу, нехер заглядывать как Люди порядок наводят
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26.09.2021 09:34 Ответить
Цікаво, що не знаходить в реєстрі ніякого ООО "Украинское бюро речных портов".
Ця інформація - фейк?
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26.09.2021 10:22 Ответить
Красти НАРОДНЕ ГРІХ, перед Богом та Людьми !!!
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26.09.2021 18:33 Ответить
 
 