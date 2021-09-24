Столичный юрист Бойко завладел причалами и островом на Днепре благодаря Нацполиции, - расследование. ВИДЕО

Многочисленные гидротехнические сооружения (причалы и дамбы) вдоль Днепра в Киеве и области, занимающие сотни тысяч квадратных метров, бесплатно присвоил бизнесмен Константин Бойко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Схем".

Отмечается, что бизнесмена Бойко связывают с экс-руководителем столичной полиции Андреем Крищенко.

"В июне 2018 столичный юрист Константин Бойко заявил в полицию Киева, что нашел "потерянные имущественные права" на 16 гидротехнических сооружений, предоставив их координаты, и предложил себя в роли хранителя "находки". Через полгода он получил ответное письмо с подписью следователя полиции Киева Ольги Момот, в котором она передала ему на хранение имущественные права на эти 16 объектов. На основании этого письма бизнесмен смог зарегистрировать за собой 11 объектов "на праве хранения" в Государственном реестре прав на недвижимое имущество через частных регистраторов. Три из них он уже переоформил на себя на праве собственности - и перепродал своей фирме ООО "Украинское бюро речных портов", - говорится в расследовании.

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В частности, в собственности компании Бойко, согласно официальным реестрам недвижимости, пока оказались следующие объекты:



- причал вдоль всей Оболонской набережной возле парка "Наталка" (площадью 4013 квадратных метра).

- причал Рыбальского острова, где расположена база спасателей ГСЧС (площадью 3411 квадратных метров).

Имущественные права на объект по координатам Оболонского острова, указана площадь - 142 980 квадратных метров. Это - вся площадь этого острова посреди Днепра в столице в соответствии с Государственной кадастровой картой.

Остальные 8 объектов, отмечается в расследовании, остаются у Константина Бойко на правах хранения. Это причалы возле базы отдыха "Динамо" на Киевском море под Вышгородом, в селах Витачов и Триполье в Обуховском районе, а также в одном из садовых обществ на Осокорках, на Рыбальском острове в районе улицы Набережно-Крещатицкая и у яхт-клуба "Оболонь" в Киеве. А также две столичные дамбы: на полуострове на Оболони и на территории озера Алмазное на Троещине.

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В период, когда бизнесмен Константин Бойко обратился в полицию Киева и получил от нее имущественные права на объекты, ее возглавлял Андрей Крищенко.

"Схемы" нашли ряд связей этого бизнесмена с самим Андреем Крищенко.

Так, Бойко основал юридическую компанию "Кронос" вместе с выходцем из Горловки, бывшим милиционером Юрием Шальневым.

Еще работая в полиции, Крищенко (тоже выходец из Горловки) декларировал, что в течение многих лет ездит на внедорожнике Hyundai Santa Fe, оформленном на Юрия Шальнева. По информации источников "Схем", это - доверенное лицо и водитель Крищенко. То есть юрист Бойко - основывал фирмы вместе с водителем Крищенко.

Журналисты обращались за комментарием к Андрею Крищенко, однако он его так и не предоставил.

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