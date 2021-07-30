На рынке сельскохозяйственных земель ажиотаж отсутствует,- Госгеокадастр

Ажиотажа на рынке земли сельскохозяйственного назначения в настоящее время не наблюдается - Госгеокадастр выполнил все задачи, связанные с обеспечением надлежащего функционирования рынка земель.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил первый заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолий Мирошниченко.

В первые дни функционирования рынка, пояснил Мирошниченко, наблюдался определенный ажиотаж - необходимо было предоставлять нотариусам доступ к сведениям Государственного земельного кадастра для проверки ограничений по приобретению земель "в одни руки". Тогда количество обращений нотариусов составляла около тысячи в день.

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"Эта ситуация была ожидаемой, и Госгеокадастром совместно с ГП "Центр Государственного земельного кадастра" был разработан упрощенный (электронный) (порядок - ред.) доступа, а также привлечены к обработке заявок нотариусов дополнительные работники..." - отметил первый заместитель председателя ведомства.

По его словам, это позволило оперативно обрабатывать заявления в срок, которыйв большинстве случаев не превышал рабочего дня.

С 1 июля в Госргеокадастр с заявлениями предоставить доступ к сведениям Госземкадастра обратились 4288 нотариусов, подавших 4806 заявлений. Из них согласовано 4242 заявления, отказано - 558.

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Теперь ажиотажа на рынке земли не наблюдается, считает руководитель.

Он подчеркнул, что "мониторинг земель показал отсутствие ажиотажа на рынке земель сельскохозяйственного назначения, а также отсутствие существенного изменения динамики рынка по сравнению с периодом до 1 июля 2021".

"Также мониторинг позволил выявить, что по состоянию на 1 июля более ста юридических лиц и более тысячи физических лиц владели более ста гектарами земель сельскохозяйственного назначения, многие из них - более тысячей гектаров. С 1 июля 2021 такая концентрация земель сельскохозяйственного назначения становится невозможной", - акцентировал Мирошниченко.