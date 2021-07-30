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Новости Продажа земли Рынок земли
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На рынке сельскохозяйственных земель ажиотаж отсутствует,- Госгеокадастр

На рынке сельскохозяйственных земель ажиотаж отсутствует,- Госгеокадастр

Ажиотажа на рынке земли сельскохозяйственного назначения в настоящее время не наблюдается - Госгеокадастр выполнил все задачи, связанные с обеспечением надлежащего функционирования рынка земель.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил первый заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолий Мирошниченко.

В первые дни функционирования рынка, пояснил Мирошниченко, наблюдался определенный ажиотаж - необходимо было предоставлять нотариусам доступ к сведениям Государственного земельного кадастра для проверки ограничений по приобретению земель "в одни руки". Тогда количество обращений нотариусов составляла около тысячи в день.

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"Эта ситуация была ожидаемой, и Госгеокадастром совместно с ГП "Центр Государственного земельного кадастра" был разработан упрощенный (электронный) (порядок - ред.)  доступа, а также привлечены к обработке заявок нотариусов дополнительные работники..." - отметил первый заместитель председателя ведомства.

По его словам, это позволило оперативно обрабатывать заявления в срок, которыйв большинстве случаев не превышал рабочего дня.

С 1 июля в Госргеокадастр с заявлениями предоставить доступ к сведениям Госземкадастра обратились 4288 нотариусов, подавших 4806 заявлений. Из них согласовано 4242 заявления, отказано - 558.

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Теперь ажиотажа на рынке земли не наблюдается, считает руководитель.

Он подчеркнул, что "мониторинг земель показал отсутствие ажиотажа на рынке земель сельскохозяйственного назначения, а также отсутствие существенного изменения динамики рынка по сравнению с периодом до 1 июля 2021".

"Также мониторинг позволил выявить, что по состоянию на 1 июля более ста юридических лиц и более тысячи физических лиц владели более ста гектарами земель сельскохозяйственного назначения, многие из них - более тысячей гектаров. С 1 июля 2021 такая концентрация земель сельскохозяйственного назначения становится невозможной", - акцентировал Мирошниченко.

Автор: 

земля (1952) Госгеокадастр (172)


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Топ комментарии
+9
Ну, и где Юля с криками, что у украинцев неньку-землю отберут иностранные толстосумы ??? Где "Україно, вставай !" ? Где "Всі на референдум !" ?

А случилось ровно то, что и должно было случиться - никому не нужна земля в воюющей, технологически отсталой, инвестиционно непривлекательной, коррумпированной стране. Несколько сот сделок на пару тысяч гектаров за месяц - это в стране, чья территория составляет 60,3 млн. га (ну, ок, -7% оккупированных земель и ещё минус, что не все же земли сельхоз, а где-то 27 млн. га из-под моратория вынули) просто смешно, это мелочи. Это реально дали возможность продать имущество тем, кто давно этого хотел и в силу жизненных обстоятельств это сделал (типа уезжаю за границу, или переселяюсь в город, или бабка в селе умерла, а земля осталась и т.п., земля мне больше не нужна, дайте денег).

Всех этих уродов, которые на 20+ лет заморозили имущество людей и ничего не разрешали с ним сделать (а кому-то не хватило денег на операцию, кому-то на бизнес, кому-то на образование, кому-то на уехать), надо судить и садить. Большевики хреновы. А Юле и прочим "рятувальникам народу", которые митинги под парламентом собирали "не дамо продати землю" - в лицо плюнуть . . .
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30.07.2021 23:56 Ответить
+8
Украина - не Польша.
Там ЕвроСоюз, НАТО, инвестиционный климат, нормальные правила игры, потому там и 11 тыс. евро.
А тут война, дикие ставки по кредитам, рейдеры, коррупционеры, отсутствие нормальной инфраструктуры - тут любой сопоставимый актив стоит на порядок меньше, чем в ЕС, просто из-за локации, что это в Украине.
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30.07.2021 23:59 Ответить
+7
Нет никакой тихой сапы и сценария. Иногда вещи являются тем, чем кажутся : ажиотаж отсутствует просто потому, что он отсутствует. Никому эти чернозёмы в нынешней политической (особенно внешнеполитической) и экономической ситуации не нужна "за любые деньги".
За копейки может кто и возьмёт, и то подумает, зачем, и не прогадает ли. Налоги высокие, люди ленивые и воруют, государство бюрократизированно и неповоротливо, инфраструктура убитая, внутреннего рынка нет (все бедные), на внешний просто так не пролезешь (пошлины, квоты, конкуренты и опять-таки инфраструктура для вывоза продукции).
В ближайшие лет 5 очередь за украинскими землями стоять не будет. А там - зависит от динамики политической и экономической ситуации. Если всё наладится, может спрос и появится. А если нет (вероятнее), то будет вяленьким, только энтузиасты будут работать с землёй.
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31.07.2021 00:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
вони навкруги, не розумыють, що кажуть та роблять.
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30.07.2021 23:48 Ответить
Может потому что Зеклоуны поспешили с "запуском рынка земли" - нет решения КС и спикулянты взяли паузу !?
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30.07.2021 23:49 Ответить
Решение КСУ обратной силы не имеет. Если закон и опрокинут, то он потеряет силу только с момента вступления в силу решения КСУ. Так что все сделки с 01.07.2021 до момента негативного решения (если оно будет негативным) будут законны и обратного хода по ним не будет. А это значит перспектива рассмотрения дела в КСУ не сдерживает рынок. Наоборот, может его подстегнуть (чтобы успеть купить "пока можно").

Так что причины "паузы" связаны не с этим.
Просто очереди желающих купить землю нет пока. Иностранцам нельзя, юридическим лицам украинским нельзя, физикам можно только до 100 гектар + у физиков на руках после пандемии (локдаунов) и войны мало денег. Вот и нет очереди на покупку. И не будет, пока не запустят на рынок юридические лица и не увеличат норму гектар в одни руки.
Это пока не рынок - это такое, кастрированное что-то. Чтобы отработать юридические механизмы + чтобы те, кому очень-очень надо продать, наконец-то за 20 лет могли распорядится своей собственностью.
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31.07.2021 00:13 Ответить
да не все так просто... закон сырой и ни ко времени !!! И введения нового понятия "земельные аукционы". В силу этого временно заблокировано проведение аукционов через СЕТАМ, так как понятие "земельный аукцион" отсутствует в законодательстве.
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31.07.2021 00:22 Ответить
Закон может и с недочётами, а насчёт "не ко времени" - не согласен. Перезревший вопрос. На 20 лет.

А что касается недочётов . . . Если бы реформу делал я, то я бы не принимал закон с такой кучей сложных правил. Я бы просто отменил нафиг п. 14 и 15 Переходных положений Земельного кодекса (которые устанавливали мораторий) и всё. Нет запрета, а дальше по общим правилам продавайте, законодательства вполне хватало, с моей точки зрения.
Для несельхозземель законодательства для продажи достаточно было ? Нотариусы десятки лет уже заверяют сделки по землям любой другой категории (да и по сельскохозяйственным, которые не попадали под мораторий). По таким же правилам оформляли бы и паевые земли и никто бы от этого не умер. А так кучу бумажек придумали (нотариусы матерятся, рискуют лицензиями, делают ошибки, в результате дорого берут за мороку эту), бюрократия страшная - если нотариус оформляет одну сделку, то в этот день он уже ничем другим заниматься не может из-за количества справок и разных действий.

Перерегулировали, на мой взгляд. Кстати, одна из причин, почему сделок мало. Кроме того, что не особо интересно, так ещё и 9 кругов ада пройти надо, чтобы оформиться. Уверен, что со временем будет лозунг о "дерегулировании", чтобы "повысить инвестиционную привлекательность" и этот абсурд сильно упростят. Будет контракт на 1 страничку, который будет оформляться и регистрироваться за 20-30 минут. Потому что так, как сейчас, это ужас.

Законы не могут быть примитивными в сложном обществе. Но они и не должны быть такими, что даже специалисты офигевают и не знают, куда бежать. Законы должны быть понятными для простых людей, иначе соблюдать их будет некому.
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31.07.2021 00:45 Ответить
Перезревший - ДА !! но то что приняли эти Зе чучелы - это не рынок а полная распродажа Украины !!! это пздц !!!.. и вы наверное забыли что у Нас - Война, и Мир на гране продовольственного кризиса !!!
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31.07.2021 00:52 Ответить
Да тут все намного проще- в Сомали никто ничего не купит ибо кричащий пример ЮАР вполне что будет В Украине.
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31.07.2021 01:05 Ответить
Какая распродажа, поехавшее - купить землю могут только физ лица - резиденты с существенным ограничением по обьемам.
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31.07.2021 07:47 Ответить
Нельзя принять воровской закон и прикрываясь им украсть землю, ничтожная сделка называется. Прийдет хозяин и отберет свое по праву собственика- будущих и прошедших поколений не сомневайся. А суд подтвердит обьявив зеленую плесень преступной властью.Прав тот у кого больше прав. А права дело наживное. Вот и не берут землю потму что не верят плеснявым.
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31.07.2021 07:06 Ответить
Брехня. Всю землю скупили і украінцям ніц не лищилося. Зрада зрадна!
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30.07.2021 23:50 Ответить
Цены нет.Нет смысла продавать по 50 тысяч.за га.Когда в Польше один га стоит 11 тысяч евро.И еще не пустили импортных инвесторов.
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30.07.2021 23:51 Ответить
Украина - не Польша.
Там ЕвроСоюз, НАТО, инвестиционный климат, нормальные правила игры, потому там и 11 тыс. евро.
А тут война, дикие ставки по кредитам, рейдеры, коррупционеры, отсутствие нормальной инфраструктуры - тут любой сопоставимый актив стоит на порядок меньше, чем в ЕС, просто из-за локации, что это в Украине.
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30.07.2021 23:59 Ответить
Мэр глухова свалил из своей исторической родины обратно во Францию.
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31.07.2021 01:06 Ответить
за нашу землю никто 11 тысяч евро не даст. Надо быть идиотом. Отожмут за секунду. За 2-3к долларов може что и купят, просто посмотреть что будет дальше.
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31.07.2021 04:27 Ответить
Брехня!

У фермеров требуют переоформить документы на землю (за отдельную плату) наложили арест на участки, не дают собрать урожай.
Бессарабским фермерам не дают собирать урожай: от людей https://dumskaya.net/news/lyudi-gotovy-na-bunt-v-kiliyskoy-gromade-fermera-148235/ требуют переоформления документов на участки , которыми они пользовались 30 лет.
https://dumskaya.net/news/lyudi-gotovy-na-bunt-v-kiliyskoy-gromade-fermera-148235/
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30.07.2021 23:54 Ответить
Земля - базовый актив почти для любого бизнеса (не только сельхоз). Документы по ней ДОЛЖНЫ быть всегда в самом актуальном и вылизанном до блеска состоянии. И не только у бизнесменов, но и у частных лиц (под домами, дачами и т.п.) Кто этого не понимает - идиот, который рано или поздно дождётся рейдеров или пойдёт в суды с соседями, местными советами и так далее.

А по поводу "Брехня" - данная новость (мизерное количество сделок после снятия моратория) не касается этой проблемы. Это совсем другая тема, так что не путайте мокрое с фиолетовым.
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31.07.2021 00:04 Ответить
что значит "пользовались"??? Т.е. пользовались не приватизированным активом? Хорошо, что еще не оштрафовали.....
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31.07.2021 04:26 Ответить
тиранозавр не местный? Ты про Госакт на землю на "право постийного користування" не чув? Земельный кодекс Украины, Раздел 4, статья 126, п.3.
Эксперт ...
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01.08.2021 10:45 Ответить
Ажиотаж отсутствует, всё прорабатывается тихой сапой, сценарий по богатейшим чернозёмам Украины уже расписан на сто лет вперёд.
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30.07.2021 23:54 Ответить
Нет никакой тихой сапы и сценария. Иногда вещи являются тем, чем кажутся : ажиотаж отсутствует просто потому, что он отсутствует. Никому эти чернозёмы в нынешней политической (особенно внешнеполитической) и экономической ситуации не нужна "за любые деньги".
За копейки может кто и возьмёт, и то подумает, зачем, и не прогадает ли. Налоги высокие, люди ленивые и воруют, государство бюрократизированно и неповоротливо, инфраструктура убитая, внутреннего рынка нет (все бедные), на внешний просто так не пролезешь (пошлины, квоты, конкуренты и опять-таки инфраструктура для вывоза продукции).
В ближайшие лет 5 очередь за украинскими землями стоять не будет. А там - зависит от динамики политической и экономической ситуации. Если всё наладится, может спрос и появится. А если нет (вероятнее), то будет вяленьким, только энтузиасты будут работать с землёй.
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31.07.2021 00:08 Ответить
100%👏
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31.07.2021 01:08 Ответить
Тут ще екологічний фактор грає роль. В перспективі південь України стане напівпустелею. Води не вистачає вже, що буде буквально через декілька років з водою не зрозуміло. Зона ризикованого землеробства збільшується.
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31.07.2021 08:21 Ответить
После импичмента спокойненько введём снова мораторий на продажу зпмли и статус-кво будет восстановлен.
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31.07.2021 10:20 Ответить
Чисто интересно : зачем мораторий ?
Если земля принадлежит частному лицу, почему Вы за него решаете, надо ему её продать или нет ? Если бы речь шла о конфискации частных земель в государственную собственность - это было бы по-большевистски тупо и беспредельно, но хотя бы понятно с точки зрения логики.
А оставлять землю в собственности людей, но запрещать им её продавать - какая в этом логика ? Тем более, по факту месяца отсутствия моратория : менее 3 тысяч договором купли-продажи (т. е. менее 100 шт. в день на страну в 42 миллиона человек), всего за месяц чуть больше 5 тыс. гектар (из 41 млн. га подмораторных земель в стране и всего 60,3 млн. гектар территории страны). Это копейки, это смешно. Это для продажи количества земли, эквивалентной подмораторным землям (т.е. чтобы продать "неньку-Украину", как истерит Тимошенко), надо более 680 лет !!!
Для чего и для кого был этот мораторий ? Чего он достиг, каких целей ? Чем с мораторием было лучше месяц назад, чем теперь, месяц спустя, без моратория ???

Если Вы не провокатор, а на самом деле искренне верите в то, что говорите, ответьте сами себе на все вышеуказанные вопросы . . .
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31.07.2021 13:48 Ответить
тихой сапой нашу ГТС все хотели раскупить, как говорила твоя богиня юля. В итоге она нафиг не нужна теперь, когда норд стрим 2 построили.
Тоже самое с Землей будет.
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31.07.2021 04:24 Ответить
Ну, и где Юля с криками, что у украинцев неньку-землю отберут иностранные толстосумы ??? Где "Україно, вставай !" ? Где "Всі на референдум !" ?

А случилось ровно то, что и должно было случиться - никому не нужна земля в воюющей, технологически отсталой, инвестиционно непривлекательной, коррумпированной стране. Несколько сот сделок на пару тысяч гектаров за месяц - это в стране, чья территория составляет 60,3 млн. га (ну, ок, -7% оккупированных земель и ещё минус, что не все же земли сельхоз, а где-то 27 млн. га из-под моратория вынули) просто смешно, это мелочи. Это реально дали возможность продать имущество тем, кто давно этого хотел и в силу жизненных обстоятельств это сделал (типа уезжаю за границу, или переселяюсь в город, или бабка в селе умерла, а земля осталась и т.п., земля мне больше не нужна, дайте денег).

Всех этих уродов, которые на 20+ лет заморозили имущество людей и ничего не разрешали с ним сделать (а кому-то не хватило денег на операцию, кому-то на бизнес, кому-то на образование, кому-то на уехать), надо судить и садить. Большевики хреновы. А Юле и прочим "рятувальникам народу", которые митинги под парламентом собирали "не дамо продати землю" - в лицо плюнуть . . .
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30.07.2021 23:56 Ответить
глупость-наказуема. Незнание экономики-наказуемо экономически. Незнание финансов-финансово. Быть дураком=быть электоратом популистов=быть бедняком вечно.
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31.07.2021 04:25 Ответить
Прсрали заводи-параходи, просеруть і землю.
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30.07.2021 23:57 Ответить
Україна - це ви, який ви, так все навкруги
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31.07.2021 00:03 Ответить
Да как не наблюдается ажиотаж уже с ценами на сельхозпродукты, обгоняем Европу
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30.07.2021 23:59 Ответить
На городі бузина, а в Києві дядько.
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31.07.2021 00:06 Ответить
оно так кажется, что связи нет, но ищите зависимости, изучайте причинно-следсвенные связи, особенно, что говорили мудрецы сего века, что посеешь, то пожнешь))
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31.07.2021 00:43 Ответить
ничего не обгоняем. Просто сейчас растут цены на всё, спасибо вирусу, США и ЕС напечатали кучу денег, началась инфляция ВЕЗДЕ. в США под 6%, когда у них 0.5% норма. Ну вот и у нас под 10%.
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31.07.2021 04:22 Ответить
ничего удивительного!в землю надо вкладывть!и не только деньги!своё время и свободное тоже,свой труд и доходы там никак не 300-500% как привыкли спекулянты да, поторговать землёй желающих будет достаточно но вкладывать всё выше перечисленное будут только единицы(и то не факт что те немногие выживут при теперешних кабальных законах)как то так.
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31.07.2021 00:07 Ответить
Это благодаря неустанной борьбе Юлии Владимировны с вывозом чернозема в клятую Европу .
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31.07.2021 00:59 Ответить
Можно было смело иностранные компании пускать и без ограничений. Может кто чуток бы и купил. И то не факт.
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31.07.2021 04:21 Ответить
Манкурты очень опечалены что земля не продается иностраным юрлицам . Предмета для взяток и спикуляций нет. Ни слова о плодородном слое и фермерстве что только и дает безапасность страны и конкуренцию. Все на продажу , а после нас хоть трава не расти вот их девиз.
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31.07.2021 05:10 Ответить
ажиотаж отсутствует/ Действительно, прошёл месяц а о смертоубийствах не слыхать. Кодлан Коломойского продолжает убеждать украинцев что его мародёрство воюющей Украины-мародёрство хорошее , правильное, тихое.
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31.07.2021 08:36 Ответить
Не нужны никому украинские чернозёмы. Поэтому и ажиотажа нет.
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31.07.2021 09:06 Ответить
Как нема ажеатажу? А сывочьолоботы пререкали распродажу Родины в адиндень.
Может хоть чернозем вывозят?
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31.07.2021 09:15 Ответить
Ажіотажу нема , бо всі хто хотів купити , вже давно купив ,, а хто хотів продати вже продав . . Потрібно нарешті визнати що 20ти річний мораторій на земельний ринок , був лише на папері . І що він абсолютно не завадив агрофірмам , скупити у пайовиків , сотні тис Га землі .
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31.07.2021 09:26 Ответить
Ну и хорошо! Через пол-года снова введём мораторий на продажу земли и проверим кадастры кому , куда и за что земля досталась.
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31.07.2021 10:06 Ответить
Юля в тоске уезжает в отпуск....
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31.07.2021 10:07 Ответить
После введения новых налогов где селянин имеющий 50 соток уже считается куркулем а так же повышением тарифов на енергоносители после которых обрабатывать и поливать с/х продукцию считается непозволительной роскошью, скоро люди будут еще и доплачивать чтобы у них отобрали землю взамен списания долгов. Да и после коллективизации, которая у нас почему то называется децентрализация, проблем и беспредела добавилось и других. Теперь чтобы что то оформить или выписать нужно ехать за десятки километров вообще в другой район к другому господину кланяться к которому тебя не понятно с какой причины присоеденили и за которого ты не голосовал, по программе *децентрализации*.
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31.07.2021 10:37 Ответить
 
 