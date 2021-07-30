На рынке сельскохозяйственных земель ажиотаж отсутствует,- Госгеокадастр
Ажиотажа на рынке земли сельскохозяйственного назначения в настоящее время не наблюдается - Госгеокадастр выполнил все задачи, связанные с обеспечением надлежащего функционирования рынка земель.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил первый заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолий Мирошниченко.
В первые дни функционирования рынка, пояснил Мирошниченко, наблюдался определенный ажиотаж - необходимо было предоставлять нотариусам доступ к сведениям Государственного земельного кадастра для проверки ограничений по приобретению земель "в одни руки". Тогда количество обращений нотариусов составляла около тысячи в день.
"Эта ситуация была ожидаемой, и Госгеокадастром совместно с ГП "Центр Государственного земельного кадастра" был разработан упрощенный (электронный) (порядок - ред.) доступа, а также привлечены к обработке заявок нотариусов дополнительные работники..." - отметил первый заместитель председателя ведомства.
По его словам, это позволило оперативно обрабатывать заявления в срок, которыйв большинстве случаев не превышал рабочего дня.
С 1 июля в Госргеокадастр с заявлениями предоставить доступ к сведениям Госземкадастра обратились 4288 нотариусов, подавших 4806 заявлений. Из них согласовано 4242 заявления, отказано - 558.
Теперь ажиотажа на рынке земли не наблюдается, считает руководитель.
Он подчеркнул, что "мониторинг земель показал отсутствие ажиотажа на рынке земель сельскохозяйственного назначения, а также отсутствие существенного изменения динамики рынка по сравнению с периодом до 1 июля 2021".
"Также мониторинг позволил выявить, что по состоянию на 1 июля более ста юридических лиц и более тысячи физических лиц владели более ста гектарами земель сельскохозяйственного назначения, многие из них - более тысячей гектаров. С 1 июля 2021 такая концентрация земель сельскохозяйственного назначения становится невозможной", - акцентировал Мирошниченко.
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Так что причины "паузы" связаны не с этим.
Просто очереди желающих купить землю нет пока. Иностранцам нельзя, юридическим лицам украинским нельзя, физикам можно только до 100 гектар + у физиков на руках после пандемии (локдаунов) и войны мало денег. Вот и нет очереди на покупку. И не будет, пока не запустят на рынок юридические лица и не увеличат норму гектар в одни руки.
Это пока не рынок - это такое, кастрированное что-то. Чтобы отработать юридические механизмы + чтобы те, кому очень-очень надо продать, наконец-то за 20 лет могли распорядится своей собственностью.
А что касается недочётов . . . Если бы реформу делал я, то я бы не принимал закон с такой кучей сложных правил. Я бы просто отменил нафиг п. 14 и 15 Переходных положений Земельного кодекса (которые устанавливали мораторий) и всё. Нет запрета, а дальше по общим правилам продавайте, законодательства вполне хватало, с моей точки зрения.
Для несельхозземель законодательства для продажи достаточно было ? Нотариусы десятки лет уже заверяют сделки по землям любой другой категории (да и по сельскохозяйственным, которые не попадали под мораторий). По таким же правилам оформляли бы и паевые земли и никто бы от этого не умер. А так кучу бумажек придумали (нотариусы матерятся, рискуют лицензиями, делают ошибки, в результате дорого берут за мороку эту), бюрократия страшная - если нотариус оформляет одну сделку, то в этот день он уже ничем другим заниматься не может из-за количества справок и разных действий.
Перерегулировали, на мой взгляд. Кстати, одна из причин, почему сделок мало. Кроме того, что не особо интересно, так ещё и 9 кругов ада пройти надо, чтобы оформиться. Уверен, что со временем будет лозунг о "дерегулировании", чтобы "повысить инвестиционную привлекательность" и этот абсурд сильно упростят. Будет контракт на 1 страничку, который будет оформляться и регистрироваться за 20-30 минут. Потому что так, как сейчас, это ужас.
Законы не могут быть примитивными в сложном обществе. Но они и не должны быть такими, что даже специалисты офигевают и не знают, куда бежать. Законы должны быть понятными для простых людей, иначе соблюдать их будет некому.
Там ЕвроСоюз, НАТО, инвестиционный климат, нормальные правила игры, потому там и 11 тыс. евро.
А тут война, дикие ставки по кредитам, рейдеры, коррупционеры, отсутствие нормальной инфраструктуры - тут любой сопоставимый актив стоит на порядок меньше, чем в ЕС, просто из-за локации, что это в Украине.
У фермеров требуют переоформить документы на землю (за отдельную плату) наложили арест на участки, не дают собрать урожай.
Бессарабским фермерам не дают собирать урожай: от людей https://dumskaya.net/news/lyudi-gotovy-na-bunt-v-kiliyskoy-gromade-fermera-148235/ требуют переоформления документов на участки , которыми они пользовались 30 лет.
https://dumskaya.net/news/lyudi-gotovy-na-bunt-v-kiliyskoy-gromade-fermera-148235/
А по поводу "Брехня" - данная новость (мизерное количество сделок после снятия моратория) не касается этой проблемы. Это совсем другая тема, так что не путайте мокрое с фиолетовым.
Эксперт ...
За копейки может кто и возьмёт, и то подумает, зачем, и не прогадает ли. Налоги высокие, люди ленивые и воруют, государство бюрократизированно и неповоротливо, инфраструктура убитая, внутреннего рынка нет (все бедные), на внешний просто так не пролезешь (пошлины, квоты, конкуренты и опять-таки инфраструктура для вывоза продукции).
В ближайшие лет 5 очередь за украинскими землями стоять не будет. А там - зависит от динамики политической и экономической ситуации. Если всё наладится, может спрос и появится. А если нет (вероятнее), то будет вяленьким, только энтузиасты будут работать с землёй.
Если земля принадлежит частному лицу, почему Вы за него решаете, надо ему её продать или нет ? Если бы речь шла о конфискации частных земель в государственную собственность - это было бы по-большевистски тупо и беспредельно, но хотя бы понятно с точки зрения логики.
А оставлять землю в собственности людей, но запрещать им её продавать - какая в этом логика ? Тем более, по факту месяца отсутствия моратория : менее 3 тысяч договором купли-продажи (т. е. менее 100 шт. в день на страну в 42 миллиона человек), всего за месяц чуть больше 5 тыс. гектар (из 41 млн. га подмораторных земель в стране и всего 60,3 млн. гектар территории страны). Это копейки, это смешно. Это для продажи количества земли, эквивалентной подмораторным землям (т.е. чтобы продать "неньку-Украину", как истерит Тимошенко), надо более 680 лет !!!
Для чего и для кого был этот мораторий ? Чего он достиг, каких целей ? Чем с мораторием было лучше месяц назад, чем теперь, месяц спустя, без моратория ???
Если Вы не провокатор, а на самом деле искренне верите в то, что говорите, ответьте сами себе на все вышеуказанные вопросы . . .
Тоже самое с Землей будет.
А случилось ровно то, что и должно было случиться - никому не нужна земля в воюющей, технологически отсталой, инвестиционно непривлекательной, коррумпированной стране. Несколько сот сделок на пару тысяч гектаров за месяц - это в стране, чья территория составляет 60,3 млн. га (ну, ок, -7% оккупированных земель и ещё минус, что не все же земли сельхоз, а где-то 27 млн. га из-под моратория вынули) просто смешно, это мелочи. Это реально дали возможность продать имущество тем, кто давно этого хотел и в силу жизненных обстоятельств это сделал (типа уезжаю за границу, или переселяюсь в город, или бабка в селе умерла, а земля осталась и т.п., земля мне больше не нужна, дайте денег).
Всех этих уродов, которые на 20+ лет заморозили имущество людей и ничего не разрешали с ним сделать (а кому-то не хватило денег на операцию, кому-то на бизнес, кому-то на образование, кому-то на уехать), надо судить и садить. Большевики хреновы. А Юле и прочим "рятувальникам народу", которые митинги под парламентом собирали "не дамо продати землю" - в лицо плюнуть . . .
Может хоть чернозем вывозят?