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Рябошапка: Прослуховування прем'єра Гончарука організувало оточення одного з олігархів

Рябошапка: Прослуховування прем'єра Гончарука організувало оточення одного з олігархів

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка стверджує, що знає, хто в січні 2020 організував прослуховування тодішнього голови уряду Олексія Гончарука.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми всі забули про справу щодо прослуховування прем'єр-міністра у воюючій країні. Ще тоді, коли я був генеральним прокурором, ми вже встановили коло осіб, причетних або які могли бути причетні. Зокрема ці люди були близькі до одного з олігархів. Я дуже сподіваюся, що ця справа закінчиться обвинувальним вироком. Обвинувальним вироком щодо особи, яка дійсно вчинила цей злочин", - сказав Рябошапка.

Ведучий уточнив, чи не знає Рябошапка прізвище цього олігарха.

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"Я знаю прізвище, але я не хотів би відкривати або порушувати таємницю досудового розслідування", - відповів ексгенпрокурор.

Нагадаємо, 15 січня 2020 року в мережі з'явився аудіозапис, на якому людина з голосом схожим на прем'єр-міністра Гончарука називає себе "повним профаном в економіці".

Автор: 

Гончарук Олексій (1103) прослуховування (206) шоу Шустера (309) Рябошапка Руслан (441)


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Топ коментарі
+10
это тот олигарх что назвал малюську - цитирую - де*билом?
или кого там из этой клоаки.. все они одинаковы)
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24.09.2021 23:01
+8
аа.. милованова! а от даже согласился с этим..
ну, за теплое кресло и откаты - чего возмущаться-то?))
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24.09.2021 23:02
+7
Судя по тому,что они там вчера напринимали,то и зекрысу с его окружением в список свободно могут вписать
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24.09.2021 23:08
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это тот олигарх что назвал малюську - цитирую - де*билом?
или кого там из этой клоаки.. все они одинаковы)
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24.09.2021 23:01 Відповісти
аа.. милованова! а от даже согласился с этим..
ну, за теплое кресло и откаты - чего возмущаться-то?))
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24.09.2021 23:02 Відповісти
нє, це той олігарх, на аналі якого рабокепка "разоблачалась"... Той олігарх, врешті, отримав "свого" прем'єра; але тепер в жовтні його мають знести. Тепер вони з ЄрЗе не товаришують: бо їм в одній гандолі не ужитися...
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24.09.2021 23:51 Відповісти
Занесли, а потім...?! Більш менш професійних і готових на антикорупційні реформи відсіяли , як завжди повспливало те що не тоне і приїхали...?40 мільярдів $ щороку грабують Україну , інформував Байден, 37 $ казав, волав, кричав, називав злодіїв Саакашвілі,- хтось сів...?Бла, бла, бла... складається враження , що одне "ворьйо, хочуть замінити своїм, бо щоб хотіли щось змінити попересаджували б їх враз...?!" " Що ви дядьку *издите що ви не жонаті....!?"
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25.09.2021 13:15 Відповісти
Получается как работали незаконно "спецслужбы" наших олигархиков ещё с 90-х, так и дальше счастливо продолжают собирать компромат друг на дружку и на новоявленных наших чудо-политиков. Чё там СБУ и Генпрокурорша по этому поводу думают?..
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24.09.2021 23:02 Відповісти
На данный момент в Украине олигархов нет, список еще не составлен.))
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24.09.2021 23:03 Відповісти
Судя по тому,что они там вчера напринимали,то и зекрысу с его окружением в список свободно могут вписать
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24.09.2021 23:08 Відповісти
да кто её, крысу, впишет., она же памятник.

памятник дебилизму населения
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24.09.2021 23:12 Відповісти
по закону, если ничего нового, в стране три охраняемые особы:

-гидрант

-леха самокат(на тот момент)

-ковидный директор ВРУ

.........................................

я не помню скандалов с удо с момента майора мельниченко. ну кроме мордобоя их сотрудников, утери оружия и т.п.
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24.09.2021 23:08 Відповісти
Скоро народ Зеле еще приплачивать будет чтобы в реестр попасть и корочку получить))))
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24.09.2021 23:09 Відповісти
ой, неужто это та бородатая бабушка, кукла которой сейчас играет роль преЗЕдента???
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24.09.2021 23:09 Відповісти
Беня и ОП слушает...
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24.09.2021 23:14 Відповісти
На місці, де партизанський загін кілерів очікував шоферів (закреслено) шефірів, правоохоронці знайшли фантики від цукерок "Шалена бджілка". Інсайд.
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24.09.2021 23:15 Відповісти
Ну загін бариги
.. Хіба купи гімна міг залишити
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25.09.2021 00:00 Відповісти
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24.09.2021 23:42 Відповісти
во, сплетут таки лапти свиноочолому гетьману
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25.09.2021 00:04 Відповісти
100% беня, он же его и слил сдолжности вдоволь наслушавшись)))
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25.09.2021 00:55 Відповісти
а рябая шапка знала и молчала 3 года)
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25.09.2021 03:47 Відповісти
как обиженная шлюха - умнеют после подсрачника!
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25.09.2021 07:05 Відповісти
я не думал, что гончарук ещё и говорит
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25.09.2021 08:32 Відповісти
А мы много чего интересного узнали о профанах, дебилах и болванах,пусть и дальше слушают, нам будет полезно узнать нового о наших премьерах,министрах и презике.
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25.09.2021 09:27 Відповісти
Падаль охметов скупил обезьянник СН...
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25.09.2021 13:18 Відповісти
 
 