Рябошапка: Прослуховування прем'єра Гончарука організувало оточення одного з олігархів

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка стверджує, що знає, хто в січні 2020 організував прослуховування тодішнього голови уряду Олексія Гончарука.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми всі забули про справу щодо прослуховування прем'єр-міністра у воюючій країні. Ще тоді, коли я був генеральним прокурором, ми вже встановили коло осіб, причетних або які могли бути причетні. Зокрема ці люди були близькі до одного з олігархів. Я дуже сподіваюся, що ця справа закінчиться обвинувальним вироком. Обвинувальним вироком щодо особи, яка дійсно вчинила цей злочин", - сказав Рябошапка.

Ведучий уточнив, чи не знає Рябошапка прізвище цього олігарха.

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"Я знаю прізвище, але я не хотів би відкривати або порушувати таємницю досудового розслідування", - відповів ексгенпрокурор.

Нагадаємо, 15 січня 2020 року в мережі з'явився аудіозапис, на якому людина з голосом схожим на прем'єр-міністра Гончарука називає себе "повним профаном в економіці".