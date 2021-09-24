Рябошапка: Прослуховування прем'єра Гончарука організувало оточення одного з олігархів
Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка стверджує, що знає, хто в січні 2020 організував прослуховування тодішнього голови уряду Олексія Гончарука.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми всі забули про справу щодо прослуховування прем'єр-міністра у воюючій країні. Ще тоді, коли я був генеральним прокурором, ми вже встановили коло осіб, причетних або які могли бути причетні. Зокрема ці люди були близькі до одного з олігархів. Я дуже сподіваюся, що ця справа закінчиться обвинувальним вироком. Обвинувальним вироком щодо особи, яка дійсно вчинила цей злочин", - сказав Рябошапка.
Ведучий уточнив, чи не знає Рябошапка прізвище цього олігарха.
"Я знаю прізвище, але я не хотів би відкривати або порушувати таємницю досудового розслідування", - відповів ексгенпрокурор.
Нагадаємо, 15 січня 2020 року в мережі з'явився аудіозапис, на якому людина з голосом схожим на прем'єр-міністра Гончарука називає себе "повним профаном в економіці".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
или кого там из этой клоаки.. все они одинаковы)
ну, за теплое кресло и откаты - чего возмущаться-то?))
памятник дебилизму населения
-гидрант
-леха самокат(на тот момент)
-ковидный директор ВРУ
.........................................
я не помню скандалов с удо с момента майора мельниченко. ну кроме мордобоя их сотрудников, утери оружия и т.п.
.. Хіба купи гімна міг залишити