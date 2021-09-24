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Рябошапка: Прослушку премьера Гончарука организовало окружение одного из олигархов

Рябошапка: Прослушку премьера Гончарука организовало окружение одного из олигархов

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка утверждает, что знает, кто в январе 2020 года организовал прослушку тогдашнего главы правительства Алексея Гончарука.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы все забыли о деле о прослушивании премьер-министра в воюющей стране. Еще тогда, когда я был генеральным прокурором, мы уже установили круг лиц, причастных или которые могли быть причастны. В том числе эти люди были близки к одному из олигархов. Я очень надеюсь, что это дело закончится обвинительным приговором. Обвинительным приговором в отношении лица, действительно совершившего это преступление", - сказал Рябошапка.

Ведущий уточнил, не знает ли Рябошапка фамилию этого олигарха.

"Я знаю фамилию, но я не хотел бы открывать или нарушать тайну досудебного расследования", - ответил экс-генпрокурор.

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Напомним, 15 января 2020 года в сети появилась аудиозопись, на которой человек с голосом похожим на премьер-министра Гончарука называет себя "полным профаном в экономике".

Автор: 

Гончарук Алексей (842) прослушка (348) шоу Шустера (315) Рябошапка Руслан (409)


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Топ комментарии
+10
это тот олигарх что назвал малюську - цитирую - де*билом?
или кого там из этой клоаки.. все они одинаковы)
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24.09.2021 23:01
+8
аа.. милованова! а от даже согласился с этим..
ну, за теплое кресло и откаты - чего возмущаться-то?))
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24.09.2021 23:02
+7
Судя по тому,что они там вчера напринимали,то и зекрысу с его окружением в список свободно могут вписать
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24.09.2021 23:08
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это тот олигарх что назвал малюську - цитирую - де*билом?
или кого там из этой клоаки.. все они одинаковы)
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24.09.2021 23:01 Ответить
аа.. милованова! а от даже согласился с этим..
ну, за теплое кресло и откаты - чего возмущаться-то?))
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24.09.2021 23:02 Ответить
нє, це той олігарх, на аналі якого рабокепка "разоблачалась"... Той олігарх, врешті, отримав "свого" прем'єра; але тепер в жовтні його мають знести. Тепер вони з ЄрЗе не товаришують: бо їм в одній гандолі не ужитися...
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24.09.2021 23:51 Ответить
Занесли, а потім...?! Більш менш професійних і готових на антикорупційні реформи відсіяли , як завжди повспливало те що не тоне і приїхали...?40 мільярдів $ щороку грабують Україну , інформував Байден, 37 $ казав, волав, кричав, називав злодіїв Саакашвілі,- хтось сів...?Бла, бла, бла... складається враження , що одне "ворьйо, хочуть замінити своїм, бо щоб хотіли щось змінити попересаджували б їх враз...?!" " Що ви дядьку *издите що ви не жонаті....!?"
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25.09.2021 13:15 Ответить
Получается как работали незаконно "спецслужбы" наших олигархиков ещё с 90-х, так и дальше счастливо продолжают собирать компромат друг на дружку и на новоявленных наших чудо-политиков. Чё там СБУ и Генпрокурорша по этому поводу думают?..
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24.09.2021 23:02 Ответить
На данный момент в Украине олигархов нет, список еще не составлен.))
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24.09.2021 23:03 Ответить
Судя по тому,что они там вчера напринимали,то и зекрысу с его окружением в список свободно могут вписать
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24.09.2021 23:08 Ответить
да кто её, крысу, впишет., она же памятник.

памятник дебилизму населения
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24.09.2021 23:12 Ответить
по закону, если ничего нового, в стране три охраняемые особы:

-гидрант

-леха самокат(на тот момент)

-ковидный директор ВРУ

.........................................

я не помню скандалов с удо с момента майора мельниченко. ну кроме мордобоя их сотрудников, утери оружия и т.п.
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24.09.2021 23:08 Ответить
Скоро народ Зеле еще приплачивать будет чтобы в реестр попасть и корочку получить))))
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24.09.2021 23:09 Ответить
ой, неужто это та бородатая бабушка, кукла которой сейчас играет роль преЗЕдента???
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24.09.2021 23:09 Ответить
Беня и ОП слушает...
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24.09.2021 23:14 Ответить
На місці, де партизанський загін кілерів очікував шоферів (закреслено) шефірів, правоохоронці знайшли фантики від цукерок "Шалена бджілка". Інсайд.
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24.09.2021 23:15 Ответить
Ну загін бариги
.. Хіба купи гімна міг залишити
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25.09.2021 00:00 Ответить
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24.09.2021 23:42 Ответить
во, сплетут таки лапти свиноочолому гетьману
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25.09.2021 00:04 Ответить
100% беня, он же его и слил сдолжности вдоволь наслушавшись)))
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25.09.2021 00:55 Ответить
а рябая шапка знала и молчала 3 года)
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25.09.2021 03:47 Ответить
как обиженная шлюха - умнеют после подсрачника!
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25.09.2021 07:05 Ответить
я не думал, что гончарук ещё и говорит
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25.09.2021 08:32 Ответить
А мы много чего интересного узнали о профанах, дебилах и болванах,пусть и дальше слушают, нам будет полезно узнать нового о наших премьерах,министрах и презике.
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25.09.2021 09:27 Ответить
Падаль охметов скупил обезьянник СН...
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25.09.2021 13:18 Ответить
 
 