Рябошапка: Прослушку премьера Гончарука организовало окружение одного из олигархов
Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка утверждает, что знает, кто в январе 2020 года организовал прослушку тогдашнего главы правительства Алексея Гончарука.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы все забыли о деле о прослушивании премьер-министра в воюющей стране. Еще тогда, когда я был генеральным прокурором, мы уже установили круг лиц, причастных или которые могли быть причастны. В том числе эти люди были близки к одному из олигархов. Я очень надеюсь, что это дело закончится обвинительным приговором. Обвинительным приговором в отношении лица, действительно совершившего это преступление", - сказал Рябошапка.
Ведущий уточнил, не знает ли Рябошапка фамилию этого олигарха.
"Я знаю фамилию, но я не хотел бы открывать или нарушать тайну досудебного расследования", - ответил экс-генпрокурор.
Напомним, 15 января 2020 года в сети появилась аудиозопись, на которой человек с голосом похожим на премьер-министра Гончарука называет себя "полным профаном в экономике".
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или кого там из этой клоаки.. все они одинаковы)
ну, за теплое кресло и откаты - чего возмущаться-то?))
памятник дебилизму населения
-гидрант
-леха самокат(на тот момент)
-ковидный директор ВРУ
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я не помню скандалов с удо с момента майора мельниченко. ну кроме мордобоя их сотрудников, утери оружия и т.п.
.. Хіба купи гімна міг залишити