Рябошапка: Прослушку премьера Гончарука организовало окружение одного из олигархов

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка утверждает, что знает, кто в январе 2020 года организовал прослушку тогдашнего главы правительства Алексея Гончарука.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы все забыли о деле о прослушивании премьер-министра в воюющей стране. Еще тогда, когда я был генеральным прокурором, мы уже установили круг лиц, причастных или которые могли быть причастны. В том числе эти люди были близки к одному из олигархов. Я очень надеюсь, что это дело закончится обвинительным приговором. Обвинительным приговором в отношении лица, действительно совершившего это преступление", - сказал Рябошапка.

Ведущий уточнил, не знает ли Рябошапка фамилию этого олигарха.

"Я знаю фамилию, но я не хотел бы открывать или нарушать тайну досудебного расследования", - ответил экс-генпрокурор.

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Напомним, 15 января 2020 года в сети появилась аудиозопись, на которой человек с голосом похожим на премьер-министра Гончарука называет себя "полным профаном в экономике".