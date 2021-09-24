Одному з керівників партії Шарія повідомлено про підозру, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній з керівниць "Партії Шарія". За попередніми даними, вона займалася підробкою документів про "купівлю" даної політичної сили і про обрання її "керівників".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентр СБУ.

"Підозру оголошено за ч.2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України ("підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців").

У СБУ є аргументовані докази причетності вказаної особи до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об'єднана Україна" в політичну партію "Партія Шарія". Більш того, зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань "політичної сили", що дозволило "обрати потрібних керівників партії"", - підкреслюється в повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше Віктор Шарій, на якого зареєстровано "Партію Шарія", заявив, що не має жодного стосунку до діяльності цієї "політичної сили" і тільки дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. Причому зробив це за грошову винагороду в $500.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

СБУ продовжує досудове слідство і встановлює коло інших осіб, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності.

Заходи щодо викриття зловмисників проводилися Департаментом захисту національної державності, Головним управлінням СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.