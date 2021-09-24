УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9572 відвідувача онлайн
Новини
3 286 11

Одному з керівників партії Шарія повідомлено про підозру, - СБУ

Одному з керівників партії Шарія повідомлено про підозру, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній з керівниць "Партії Шарія". За попередніми даними, вона займалася підробкою документів про "купівлю" даної політичної сили і про обрання її "керівників".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентр СБУ.

"Підозру оголошено за ч.2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України ("підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців").

У СБУ є аргументовані докази причетності вказаної особи до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об'єднана Україна" в політичну партію "Партія Шарія". Більш того, зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань "політичної сили", що дозволило "обрати потрібних керівників партії"", - підкреслюється в повідомленні.

Читайте також: РНБО за рекомендацією СБУ запровадила санкції проти Деркача, Гужви і Шарія, - Баканов

Нагадаємо, що раніше Віктор Шарій, на якого зареєстровано "Партію Шарія", заявив, що не має жодного стосунку до діяльності цієї "політичної сили" і тільки дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. Причому зробив це за грошову винагороду в $500.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

СБУ продовжує досудове слідство і встановлює коло інших осіб, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності.

Заходи щодо викриття зловмисників проводилися Департаментом захисту національної державності, Головним управлінням СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Автор: 

СБУ (12790) Шарій Анатолій (227)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
а вот еще, из цикла "О жизни животных":
ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрировано "Партию Шария", заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной "политической силы" и только дал нотариальную согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $ 500.
показати весь коментар
24.09.2021 23:51
+4
показати весь коментар
24.09.2021 23:33
+4
а ета кацапская хренотень злобных абырвалгов еще и партию имеет?
слава зе!
как говаривал лучший рыжий друг ***** - "you guys lucky to have me as your president!".
и вой сметунов - Yeah! ))))
показати весь коментар
25.09.2021 00:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.09.2021 23:33 Відповісти
презабавно-то как!
"...аргументированные доказательства причастности указанного лица к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария". Более того, злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний "политической силы", что позволило "выбрать нужных руководителей партии"",- подчеркивается в сообщении.

т.е. в СБУ возмутились тем, что непонятные лица нахали на "партию шмария" и выдают себя за них?

а СБУ, значит, вступилось за "партию шмария", чтобы им не мешали работать в Украине..!?
показати весь коментар
24.09.2021 23:49 Відповісти
а вот еще, из цикла "О жизни животных":
ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрировано "Партию Шария", заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной "политической силы" и только дал нотариальную согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $ 500.
показати весь коментар
24.09.2021 23:51 Відповісти
немытая...
показати весь коментар
25.09.2021 00:04 Відповісти
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць "Партії Шарія". Як стало відомо УНН із власних джерел, йдеться про тещу Анатолія Шарія - Аллу Бондаренко.

Деталі

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць "Партії Шарія". За попередніми даними, вона займалася підробкою документів про "купівлю" даної політичної сили і про обрання її "очільників".

Підозру оголошено за ч.2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України ("підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців").

У СБУ є аргументовані докази причетності вказаної особи до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об'єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія". Більше того, зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань "політичної сили", що дозволило "обрати потрібних керівників партії".
показати весь коментар
24.09.2021 23:44 Відповісти
Быстренько -петушарий зепапе в инсте напихал )))))
показати весь коментар
24.09.2021 23:49 Відповісти
а ета кацапская хренотень злобных абырвалгов еще и партию имеет?
слава зе!
как говаривал лучший рыжий друг ***** - "you guys lucky to have me as your president!".
и вой сметунов - Yeah! ))))
показати весь коментар
25.09.2021 00:07 Відповісти
надеюсь её посадят и шарика тоже скоро
показати весь коментар
25.09.2021 01:06 Відповісти
да с такими железными доказательствами ща испанская полиция быстро арестует всех Шариев и виллу отберет!Это же Европа!
показати весь коментар
25.09.2021 02:07 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2021 10:59 Відповісти
Да тебя в **** первее доберемся
показати весь коментар
26.09.2021 10:23 Відповісти
 
 