Одному з керівників партії Шарія повідомлено про підозру, - СБУ
Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній з керівниць "Партії Шарія". За попередніми даними, вона займалася підробкою документів про "купівлю" даної політичної сили і про обрання її "керівників".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентр СБУ.
"Підозру оголошено за ч.2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України ("підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців").
У СБУ є аргументовані докази причетності вказаної особи до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об'єднана Україна" в політичну партію "Партія Шарія". Більш того, зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань "політичної сили", що дозволило "обрати потрібних керівників партії"", - підкреслюється в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше Віктор Шарій, на якого зареєстровано "Партію Шарія", заявив, що не має жодного стосунку до діяльності цієї "політичної сили" і тільки дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. Причому зробив це за грошову винагороду в $500.
Зараз вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
СБУ продовжує досудове слідство і встановлює коло інших осіб, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності.
Заходи щодо викриття зловмисників проводилися Департаментом захисту національної державності, Головним управлінням СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"...аргументированные доказательства причастности указанного лица к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария". Более того, злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний "политической силы", что позволило "выбрать нужных руководителей партии"",- подчеркивается в сообщении.
т.е. в СБУ возмутились тем, что непонятные лица нахали на "партию шмария" и выдают себя за них?
а СБУ, значит, вступилось за "партию шмария", чтобы им не мешали работать в Украине..!?
ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрировано "Партию Шария", заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной "политической силы" и только дал нотариальную согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $ 500.
Деталі
Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць "Партії Шарія". За попередніми даними, вона займалася підробкою документів про "купівлю" даної політичної сили і про обрання її "очільників".
Підозру оголошено за ч.2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України ("підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців").
У СБУ є аргументовані докази причетності вказаної особи до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об'єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія". Більше того, зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань "політичної сили", що дозволило "обрати потрібних керівників партії".
слава зе!
как говаривал лучший рыжий друг ***** - "you guys lucky to have me as your president!".
и вой сметунов - Yeah! ))))