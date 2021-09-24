Одному из руководителей партии Шария сообщено о подозрении, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одной из руководительниц "Партии Шария". По предварительным данным, она занималась подделкой документов о "покупке" данной политической силы и об избрании ее "руководителей".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр СБУ.

"Подозрение объявлено по ч.2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины ( "подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей").

У СБУ есть аргументированные доказательства причастности указанного лица к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария". Более того, злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний "политической силы", что позволило "выбрать нужных руководителей партии"",- подчеркивается в сообщении.

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Напомним, что ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрировано "Партию Шария", заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной "политической силы" и только дал нотариальную согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $ 500.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

СБУ продолжает следствие и устанавливает круг других лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились Департаментом защиты национальной государственности, Главным управлением СБУ в г.. Киеве и Киевской области по процессуального руководства Киевской городской прокуратуры.

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