Одному из руководителей партии Шария сообщено о подозрении, - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одной из руководительниц "Партии Шария". По предварительным данным, она занималась подделкой документов о "покупке" данной политической силы и об избрании ее "руководителей".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр СБУ.
"Подозрение объявлено по ч.2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины ( "подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей").
У СБУ есть аргументированные доказательства причастности указанного лица к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария". Более того, злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний "политической силы", что позволило "выбрать нужных руководителей партии"",- подчеркивается в сообщении.
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Напомним, что ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрировано "Партию Шария", заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной "политической силы" и только дал нотариальную согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $ 500.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
СБУ продолжает следствие и устанавливает круг других лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились Департаментом защиты национальной государственности, Главным управлением СБУ в г.. Киеве и Киевской области по процессуального руководства Киевской городской прокуратуры.
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"...аргументированные доказательства причастности указанного лица к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария". Более того, злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний "политической силы", что позволило "выбрать нужных руководителей партии"",- подчеркивается в сообщении.
т.е. в СБУ возмутились тем, что непонятные лица нахали на "партию шмария" и выдают себя за них?
а СБУ, значит, вступилось за "партию шмария", чтобы им не мешали работать в Украине..!?
ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрировано "Партию Шария", заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной "политической силы" и только дал нотариальную согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $ 500.
Деталі
Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць "Партії Шарія". За попередніми даними, вона займалася підробкою документів про "купівлю" даної політичної сили і про обрання її "очільників".
Підозру оголошено за ч.2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України ("підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців").
У СБУ є аргументовані докази причетності вказаної особи до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об'єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія". Більше того, зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань "політичної сили", що дозволило "обрати потрібних керівників партії".
слава зе!
как говаривал лучший рыжий друг ***** - "you guys lucky to have me as your president!".
и вой сметунов - Yeah! ))))