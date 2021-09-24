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Новости
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Одному из руководителей партии Шария сообщено о подозрении, - СБУ

Одному из руководителей партии Шария сообщено о подозрении, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одной из руководительниц "Партии Шария". По предварительным данным, она занималась подделкой документов о "покупке" данной политической силы и об избрании ее "руководителей".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в  пресс-центр СБУ.

"Подозрение объявлено по ч.2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины ( "подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей").

У СБУ есть аргументированные доказательства причастности указанного лица к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария". Более того, злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний "политической силы", что позволило "выбрать нужных руководителей партии"",- подчеркивается в сообщении. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел в действие санкции против Гужвы и Шария

Напомним, что ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрировано "Партию Шария", заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной "политической силы" и только дал нотариальную согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $ 500.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

СБУ продолжает следствие и устанавливает круг других лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились Департаментом защиты национальной государственности, Главным управлением СБУ в г.. Киеве и Киевской области по процессуального руководства Киевской городской прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО по рекомендации СБУ ввел санкции против Деркача, Гужвы и Шария, - Баканов

Автор: 

СБУ (19871) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+5
а вот еще, из цикла "О жизни животных":
ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрировано "Партию Шария", заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной "политической силы" и только дал нотариальную согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $ 500.
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24.09.2021 23:51
+4
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24.09.2021 23:33
+4
а ета кацапская хренотень злобных абырвалгов еще и партию имеет?
слава зе!
как говаривал лучший рыжий друг ***** - "you guys lucky to have me as your president!".
и вой сметунов - Yeah! ))))
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25.09.2021 00:07
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24.09.2021 23:33 Ответить
презабавно-то как!
"...аргументированные доказательства причастности указанного лица к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария". Более того, злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний "политической силы", что позволило "выбрать нужных руководителей партии"",- подчеркивается в сообщении.

т.е. в СБУ возмутились тем, что непонятные лица нахали на "партию шмария" и выдают себя за них?

а СБУ, значит, вступилось за "партию шмария", чтобы им не мешали работать в Украине..!?
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24.09.2021 23:49 Ответить
а вот еще, из цикла "О жизни животных":
ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрировано "Партию Шария", заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной "политической силы" и только дал нотариальную согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $ 500.
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24.09.2021 23:51 Ответить
немытая...
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25.09.2021 00:04 Ответить
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць "Партії Шарія". Як стало відомо УНН із власних джерел, йдеться про тещу Анатолія Шарія - Аллу Бондаренко.

Деталі

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць "Партії Шарія". За попередніми даними, вона займалася підробкою документів про "купівлю" даної політичної сили і про обрання її "очільників".

Підозру оголошено за ч.2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України ("підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців").

У СБУ є аргументовані докази причетності вказаної особи до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об'єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія". Більше того, зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань "політичної сили", що дозволило "обрати потрібних керівників партії".
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24.09.2021 23:44 Ответить
Быстренько -петушарий зепапе в инсте напихал )))))
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24.09.2021 23:49 Ответить
а ета кацапская хренотень злобных абырвалгов еще и партию имеет?
слава зе!
как говаривал лучший рыжий друг ***** - "you guys lucky to have me as your president!".
и вой сметунов - Yeah! ))))
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25.09.2021 00:07 Ответить
надеюсь её посадят и шарика тоже скоро
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25.09.2021 01:06 Ответить
да с такими железными доказательствами ща испанская полиция быстро арестует всех Шариев и виллу отберет!Это же Европа!
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25.09.2021 02:07 Ответить
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25.09.2021 10:59 Ответить
Да тебя в **** первее доберемся
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26.09.2021 10:23 Ответить
 
 