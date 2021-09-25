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Через карстовий провал ґрунту змінено графік руху поїздів на Буковині, - Укрзалізниця

Через карстовий провал ґрунту змінено графік руху поїздів на Буковині, - Укрзалізниця

Ситуація на залізничній ділянці Новоселиця - Мамалига, по якій курсував поїзд №118/117 Чернігів - Чернівці, залишається складною, в схему руху поїздів внесені зміни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує "Укрзалізниця" у Фейсбуці.

"Прийнято рішення, що вищевказаний поїзд курсуватиме об'їзними шляхом - через Тернопіль і Заліщики. Через це з маршруту виключені зупинки на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський і Дунаївці", - сказано в повідомленні.

В "Укрзалізниці" пояснили, які зміни внесені.

Так, із Чернівців можна виїхати поїздом №8/7 Чернівці - Київ, до якого "Укрзалізниця" з 27 вересня додає більше вагонів. Також із 27 вересня потяг №118/117 Чернівці - Чернігів продовжить курсувати за зміненим маршрутом.

Посадка на станціях Ларга, Кам'янець-Подільський і Дунаївці буде здійснюватися на оперативно призначений поїзд №127/128 Ларга - Чернігів за раніше придбаними квитками на поїзд №117/118.

На станції Гречани посадка як на поїзд №117/118, так і на №127/128.

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А для пасажирів, які вирушають із Тернополя і Заліщиків, з'явилася ще одна можливість дістатися до Києва, Чернігова або Чернівців, завдяки об'їзному маршруту поїзда №118/117.

Водночас у відомстві звертають увагу, що виїзду з Чернівців рейсом №118/117 не буде 1 і 2 жовтня, а також 15 і 16 жовтня.

Виїзду з Чернігова цим же рейсом не буде: 2 і 3 жовтня, а також 15 і 16 жовтня.

"Укрзалізниця" вже залучила фахівців із карстових процесів аналізувати придатність ділянки Новоселиця - Мамалига для подальшого руху і способи стабілізації земляного полотна", - додали у відомстві.

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потяг (1966) провал (13) Укрзалізниця (6835)


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Цю новину вже тиждень тому обговорювали на кам'янецьких ресурсах
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25.09.2021 13:01 Відповісти
Это новый провал.
Франц-Иосиф разленился и перестал ухаживать за железкой.
Сначала скорость их упала с 120 км в час до 30, теперь она вопше провалилась.
Был более короткий путь проезда - Чертков, Гусятин.
Но ту дорогу разрушили совсем, а мракобесы настроили на путях церквей.
Восстановление стало невозможным
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25.09.2021 13:08 Відповісти
Кабы, от Черткова до гусятына пару вагонов еще пропустить можно, а на Бучач и далее на запад - гаплык.
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25.09.2021 13:11 Відповісти
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25.09.2021 13:08 Відповісти
А на розклад потягів Слобожанщина - Підляшшя та Дреговицька Земля - Брацлавщина проблема не вплинула? А то я планую з Посеймя в Погориння а потім на Буковину, та не можу згадати де межа між Буковиною та Погоринням 1918 року, щоб не дай бог не купити помилково квиток на потяг.
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25.09.2021 13:50 Відповісти
 
 