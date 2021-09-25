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Український військовослужбовець зазнав поранення унаслідок обстрілу позицій поблизу Мар'їнки, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український військовослужбовець зазнав поранення унаслідок обстрілу позицій поблизу Мар'їнки, - штаб ООС

Один український військовослужбовець зазнав поранення унаслідок обстрілу російськими найманцями позицій Об'єднаних сил поблизу Мар'їнки (Донецька область) у суботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Поблизу Мар'їнки російські найманці зробили прицільний обстріл наших позицій зі стрілецької зброї. Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Йому надали невідкладну домедичну допомогу та евакуювали в госпіталь. Стан здоров'я - задовільний".

Зазначається, що від початку доби російські найманці двічі порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"У напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм і артилерійських систем калібру 122 мм", - повідомили в штабі.

Українські захисники придушували вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Читайте також: Найманці РФ із мінометів та артилерії обстріляли позиції ЗСУ біля Верхньоторецького
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Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь
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25.09.2021 18:17 Відповісти
а где рожа клоуна? как с шифером?
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25.09.2021 18:20 Відповісти
пораненому найшвидшого одужання і повного відновлення... тримайся !!!
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25.09.2021 19:23 Відповісти
Винторогих надо только отстреливать, "режим тишины" надо кое-кому в задницу засунуть.

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25.09.2021 21:22 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
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25.09.2021 21:27 Відповісти
 
 