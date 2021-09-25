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Новини Політика України
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Денісова (871) Крим (12747) Туреччина (2255) політв'язні (1333) кримські татари (1959)

Омбудсмен Денісова передала турецькому колезі Малкочу список 86 кримських політв'язнів Кремля

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Омбудсмен Денісова передала турецькому колезі Малкочу список 86 кримських політв'язнів Кремля

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на зустрічі з головним омбудсменом Туреччини Шерефом Малкочем передала список кримських політв'язнів Кремля.

Про це вона повідомила на своїй фейсбук-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

Денісова подякувала за незмінну позицію президента Туреччини щодо незаконної окупації Криму, допомогу і тиск на РФ із метою звільнення незаконно затриманих окупантами кримських активістів.

Вона поінформувала Малкоча про переслідування за політичними мотивами Росією 121 громадянина України і передала йому список з іменами 86 кримських татар, які перебувають в ув'язненні на території РФ і тимчасово окупованого Криму. Денісова також звернулася з проханням сприяти всіма можливими засобами поверненню українських політв'язнів на Батьківщину.

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Крім того, Денісова повідомила турецькому омбудсмену про проблеми, які існують на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей: масштабну інформаційну пропаганду РФ, політизацію та мілітаризацію дітей, систематичні порушення соціальних і економічних прав людини. 296 осіб перебувають у в'язницях ОРДЛО, 258 громадян пропали безвісти.

"Зі свого боку, Шереф Малкоч пообіцяв посилити співпрацю і допомогу в боротьбі за повернення українських громадян і територій", - зазначила уповноважений ВР.

Омбудсмен Денісова передала турецькому колезі Малкочу список 86 кримських політвязнів Кремля 01

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что с сайтом? сервер перегружен запросами ошибка 500 это у всех так?
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25.09.2021 20:02 Відповісти
у всех..зелёная блевота старается.
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25.09.2021 20:07 Відповісти
мы это заслужили все без исключения.ЗЕбилы-ну тут понятно,без коментариев,а все кто промолчал и согласился ещё более виноваты чем тупые зебилы. Так что молчим дальше,какая разница.
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25.09.2021 20:13 Відповісти
Месть клована Бутусову. Подленькая трусливая месть, из которой состоит это зеленое накуренное тельце.
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25.09.2021 20:21 Відповісти
атака з жОПи продовжується?
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25.09.2021 20:19 Відповісти
це земразі дедосять сайт?
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25.09.2021 20:35 Відповісти
Тема это сложноватая, деликатная чуть. Но Денисова обратилась к Турции по политзаключённым Крыма. Конечно правильно. Стоило давно выходить на исламские страны высокого уровня с этим вопросом---кулуарно конечно. Тема не для шума. А причина ещё одна есть---для нас крепко важная, а может и важнее. Пора и это говорить. А наших как вытягивать? Обмен последний был уже давно. Больше 2 лет назад. Там ведь статус военнопленных не оговорён реально. Есть давня и работающая Женевская конвенция. Забытыми быть страшнее всего. Даже не хочется говорить что там хлебают наши. И сколько осталось их там. Именно в ордло. Живых имею в виду. В этот раз в ООН этот вопрос стоял? Нигде не проскочило это---может и не досмотрел по отчётам последних дней.
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25.09.2021 20:36 Відповісти
 
 