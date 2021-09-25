Омбудсмен Денісова передала турецькому колезі Малкочу список 86 кримських політв'язнів Кремля
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на зустрічі з головним омбудсменом Туреччини Шерефом Малкочем передала список кримських політв'язнів Кремля.
Про це вона повідомила на своїй фейсбук-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.
Денісова подякувала за незмінну позицію президента Туреччини щодо незаконної окупації Криму, допомогу і тиск на РФ із метою звільнення незаконно затриманих окупантами кримських активістів.
Вона поінформувала Малкоча про переслідування за політичними мотивами Росією 121 громадянина України і передала йому список з іменами 86 кримських татар, які перебувають в ув'язненні на території РФ і тимчасово окупованого Криму. Денісова також звернулася з проханням сприяти всіма можливими засобами поверненню українських політв'язнів на Батьківщину.
Крім того, Денісова повідомила турецькому омбудсмену про проблеми, які існують на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей: масштабну інформаційну пропаганду РФ, політизацію та мілітаризацію дітей, систематичні порушення соціальних і економічних прав людини. 296 осіб перебувають у в'язницях ОРДЛО, 258 громадян пропали безвісти.
"Зі свого боку, Шереф Малкоч пообіцяв посилити співпрацю і допомогу в боротьбі за повернення українських громадян і територій", - зазначила уповноважений ВР.
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