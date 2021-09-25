Омбудсмен Денисова передала турецкому коллеге Малкочу список 86 крымских политзаключенных Кремля

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем передала список крымских политзаключенных Кремля.

Об этом она сообщила на своей facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

Денисова поблагодарила за неизменную позицию президента Турции о незаконной оккупации Крыма, помощь и давление на РФ с целью освобождения незаконно задержанных оккупантами крымских активистов.

Она проинформировала Малкоча о преследовании по политическим мотивам Россией 121 гражданина Украины и передала ему список с именами 86 крымских татар, которые находятся в заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Денисова также обратилась с просьбой содействовать всеми возможными средствами возвращению украинских политзаключенных на Родину.

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Кроме того, Денисова сообщила турецкому омбудсмену о проблемах, которые существуют на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей: масштабная информационная пропаганда РФ, политизация и милитаризация детей, систематические нарушения социальных и экономических прав человека. 296 человек находятся в тюрьмах ОРДЛО и 258 граждан - пропали без вести.

"В свою очередь, Шереф Малкоч пообещал усилить сотрудничество и помощь в борьбе за возвращение украинских граждан и территорий", - отметила уполномоченный ВР.

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