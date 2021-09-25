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Новости Политика Украины
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Денисова (993) Крым (26022) Турция (3237) политзаключенные (1603) крымские татары (2686)

Омбудсмен Денисова передала турецкому коллеге Малкочу список 86 крымских политзаключенных Кремля

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Омбудсмен Денисова передала турецкому коллеге Малкочу список 86 крымских политзаключенных Кремля

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем передала список крымских политзаключенных Кремля.

Об этом она сообщила на своей facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

Денисова поблагодарила за неизменную позицию президента Турции о незаконной оккупации Крыма, помощь и давление на РФ с целью освобождения незаконно задержанных оккупантами крымских активистов.

Она проинформировала Малкоча о преследовании по политическим мотивам Россией 121 гражданина Украины и передала ему список с именами 86 крымских татар, которые находятся в заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Денисова также обратилась с просьбой содействовать всеми возможными средствами возвращению украинских политзаключенных на Родину.

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Кроме того, Денисова сообщила турецкому омбудсмену о проблемах, которые существуют на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей: масштабная информационная пропаганда РФ, политизация и милитаризация детей, систематические нарушения социальных и экономических прав человека. 296 человек находятся в тюрьмах ОРДЛО и 258 граждан - пропали без вести.

"В свою очередь, Шереф Малкоч пообещал усилить сотрудничество и помощь в борьбе за возвращение украинских граждан и территорий", - отметила уполномоченный ВР.

Омбудсмен Денисова передала турецкому коллеге Малкочу список 86 крымских политзаключенных Кремля 01

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Автор: Анна Судак
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что с сайтом? сервер перегружен запросами ошибка 500 это у всех так?
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25.09.2021 20:02 Ответить
у всех..зелёная блевота старается.
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25.09.2021 20:07 Ответить
мы это заслужили все без исключения.ЗЕбилы-ну тут понятно,без коментариев,а все кто промолчал и согласился ещё более виноваты чем тупые зебилы. Так что молчим дальше,какая разница.
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25.09.2021 20:13 Ответить
Месть клована Бутусову. Подленькая трусливая месть, из которой состоит это зеленое накуренное тельце.
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25.09.2021 20:21 Ответить
атака з жОПи продовжується?
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25.09.2021 20:19 Ответить
це земразі дедосять сайт?
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25.09.2021 20:35 Ответить
Тема это сложноватая, деликатная чуть. Но Денисова обратилась к Турции по политзаключённым Крыма. Конечно правильно. Стоило давно выходить на исламские страны высокого уровня с этим вопросом---кулуарно конечно. Тема не для шума. А причина ещё одна есть---для нас крепко важная, а может и важнее. Пора и это говорить. А наших как вытягивать? Обмен последний был уже давно. Больше 2 лет назад. Там ведь статус военнопленных не оговорён реально. Есть давня и работающая Женевская конвенция. Забытыми быть страшнее всего. Даже не хочется говорить что там хлебают наши. И сколько осталось их там. Именно в ордло. Живых имею в виду. В этот раз в ООН этот вопрос стоял? Нигде не проскочило это---может и не досмотрел по отчётам последних дней.
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25.09.2021 20:36 Ответить
 
 