Зеленський привітав Усика: "Україна повертає своє!"

Президент України Володимир Зеленський привітав нового чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика з перемогою над британцем Ентоні Джошуа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

"Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю! Саня, дякую! Всі ми не спали, всі ми не сумнівались, всі ми не стримували емоцій!" - йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, бій став для Усика третім у суперважкій вазі. Раніше він перемагав Чазза Візерспуна (технічним нокаутом) і Дерека Чісору (за очками).