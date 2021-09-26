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Зеленський привітав Усика: "Україна повертає своє!"

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Президент України Володимир Зеленський привітав нового чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика з перемогою над британцем Ентоні Джошуа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

"Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю! Саня, дякую! Всі ми не спали, всі ми не сумнівались, всі ми не стримували емоцій!" - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Усик і Ломаченко подарували російському реперу Басті футболку і бейсболку. ФОТО

Зазначимо, бій став для Усика третім у суперважкій вазі. Раніше він перемагав Чазза Візерспуна (технічним нокаутом) і Дерека Чісору (за очками).

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
З Днем Народження, Гетьмане !
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26.09.2021 09:43
+25
В коцапів мало слов'янського.
Більш слов'яни то поляки, чехи, словаки... Чогось до них ватяне опудало не надто братається.
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26.09.2021 08:31
+20
Зе-дурник заискивает и набивается в "друзья" к ватаману =)
Вован, у него уже есть лепший "друг", - Шарик, место занято)
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26.09.2021 08:24
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Моя маленькая воспитательница ДС, ты обиделась? Даже за другую женщину? Ненавижу подлизистых стерв!
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26.09.2021 12:17 Відповісти
Можете назвать меня как угодно, лишь бы вам от этого стало легче.)
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26.09.2021 12:38 Відповісти
...тебе можно и облизывать ))
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26.09.2021 12:32 Відповісти
Для тих, хто вміє бачити та аналізувати п"ятий Президент на тлі усіх інших за 30 років Незалежності для незалежної України зробив в рази більше, ніж будь-хто з його колег по цеху... Так, в нього було багато своїх факапів, так, були скандали, котрі часто-густо роздмухувались безпідставно, аби ****** брудом... Але ж Порох намагався триматися головних принципів: у зовнішній політиці - геть від Москви, жодного слова про Україну без України. В оборонній політиці - спиратися на власне виробництво зброї та її ремонт (через це підняли оборонні підприємства, котрі при "овощє" вже лежали, запрацювала оборонна промисловість - робочі місця та податки, відродили ракетні програми...), Армію під час війни збудували фактично з коліс, з нуля. Нарешті почався дубляж фільмів та іншого контенту українською, прийняли мовний закон, отримали безвіз та асоціацію з ЄС... Повернули історичну справедливість - повернули Томос від которого кацапів та ватників (у тому числі ЗЕлених) вивертає досі... З початку 2016 р. економічні показники України стабільно зростали щороку, вплоть до того моменту, поки у 2019 р. не зацарювала ЗЕлена шантрапа...Ви всі, хто поліває брудом, при першій-ліпшій нагоді, Порошенка, скажіть, хто з усіх президентів України зробив для Незалежної України більше та краще??? Якщо можна детально - хто зробив і що саме зробив? А тебе, Петре, з Днюхою!
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26.09.2021 11:20 Відповісти
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26.09.2021 12:34 Відповісти
комбайнер-мільярдер )))
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26.09.2021 18:09 Відповісти
...а власть все равно больше бабла приносит и ради неё этот товарисч и в кочегарке сфотается и коров доить будет))))
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27.09.2021 10:03 Відповісти
та армия была.
Десантники ехали в поля, думали что Рашка с Крыма пойдет. - техника рабочая была, боекомплект полный, говорили - если пойдут - дадим ответку. правда Эрдоган если видел выдвижение войск, то смеялся в усы - просто адекватный противник сразу бы лишил группировку связи, а потом методично бы гонял по степу. или по прериям, как кому угодно.
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26.09.2021 12:58 Відповісти
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26.09.2021 14:15 Відповісти
Вообще-то это называется " относиться с уважением". Хотя некоторые не понимают что это такое, такие могут либо ненавидеть, либо облизывать, но тоже с ненавистью и завистью.
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26.09.2021 15:36 Відповісти
ну например, Антиколорадос сам выложил ролик Домбровского где тот ***сосит как "пороха" так и Зелю. но Зелю побольше, а в ролике все правдиво было - к "Пороху" претензии как и надо - ну а к Зеле.... вы и сам понял за что.
Я тоже уважаю "пятого", но вот .....(и тут следует длинная речь, прям как в песне - Ария Дарта Вейдера, найди и послушай.)
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26.09.2021 16:10 Відповісти
Подивимось, як на Цензорі привітають...
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26.09.2021 09:58 Відповісти
Ніяк не привітають, бо не мусять.
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26.09.2021 10:03 Відповісти
Слово "привітають" я спеціально не брав в лапки, щоб можна було зрозуміти його подвійне значення моїй месазі.
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26.09.2021 10:30 Відповісти
Ну, вот ! Я от чистого сердца поздравил, а меня в бан. Несерьезно как то.
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26.09.2021 11:33 Відповісти
Московські попи - фсбісти теж привітали Алєксандра.
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26.09.2021 10:04 Відповісти
еще смешно шо "Владимир = святой". Это тот Владимир что кровью "крестил" Русь. И имел гарем натуральный.
или его мать - тупо уничтожила город, который возмутился от наезда собирателей дани, два раза. офигенные "святые", вам не кажется?
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26.09.2021 13:01 Відповісти
Лапоть ликовий! Досить смердіти кацапською пропагандою!

Парєбрік там
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26.09.2021 15:13 Відповісти
ты еврей? че я не так сказал то?
ты та же вата тока в профиль.
либо по пунктам объясни, либо ты обосрался. отсчет пошел.
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26.09.2021 15:18 Відповісти
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26.09.2021 16:29 Відповісти
обосрался?
ты верняк хочешь:
https://www.youtube.com/watch?v=ve3pBdO_YRw
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26.09.2021 16:46 Відповісти
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26.09.2021 17:22 Відповісти
Усик молодец! К тому же уважаю за нестадное мышленине.
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26.09.2021 10:25 Відповісти
"нестандартное мышление", - политкорректное определение дебила=)
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26.09.2021 10:28 Відповісти
"мЫшление" ©️
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26.09.2021 11:10 Відповісти
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26.09.2021 18:03 Відповісти
Порохосос пожиратель сои=враг Украины, зебил=зебил....высеры посты на ветке это подтверждают
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26.09.2021 10:40 Відповісти
Ватнік вже не відмиється. Йому після закінчення кар'єри треба йти у монастир, кацапський монастир та молитися за «божийкрим».
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26.09.2021 10:42 Відповісти
У нас в спорті стало дуже багато політики. Англійські вболівальники куди менш цікавляться політичними взглядами Джошуа, а просто приходять на стадіон і підтримають його.
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26.09.2021 12:19 Відповісти
У нас у спорті стало дуже багато ватників, а не політики. Мені їхні перемоги не потрібні, як і їхня феесбешно-гундяйська пропаганда у спорті. Дівчата з кацапками обіймаються, Вусік взагалі перетворився на монаха з мпц. Якщо він свалить на раісю, то я плакати не буду.
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26.09.2021 13:53 Відповісти
поставь ся на его место. что бы ты делал то? я же написал - ну скажет он шо Крым не их, а Пусин - Пуйло - и заимеет на следующий час 30 боевиков ФСБ в квартире, найдут патроны, визитку Янелоха и взрыватель с надписью "Кремль, Путин". То шо православный, то может прикидывается, а и новость была шо стих прочитал, видео было тут, сам сочинил и на укр. языке продекламировал, прям Пушкин блин))
тебе с дивана хорошо обосрать боксера то, а ему всю жизнь тренироваться избивать нигеров - как? тяжело.... победить в себе гуманиста и возненавидеть темнокожих человеков
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27.09.2021 07:58 Відповісти
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27.09.2021 10:19 Відповісти
Тобі особисто не потрібні, але загалом країні може і потрібні. Було б дуже кльвово якщо б Усик домовився с Джошуа про матч реванш у Києві. Організація події всі діла, туристи к нам би додатково заїхали. да і б про Україну зайвий раз згадали вже не у якості що у нас їде війна, але що і щось цивільне проходить
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27.09.2021 12:30 Відповісти
Пффф! То я ж не забороняю країні та особисто вам дивитись та насолоджуватись боями спортсмена, який просто заробляє шалені гроші, а імідж країни у таких змаганнях - це десь на останньому місці.

Я пишалась боксером Усіком, коли він на Олімпіаді з оселедцем на голові танцював гопак та святкував свої перемоги. Пам'ятаю, що у мене навіть сльози по оличчу текли від радощів. Але ті зміни, які відбулися з українським спортсменом за останні роки, мене дуже обурюють. Малороси мене не цікавлять а ні у спорті, а ні у житті, а ні у шоу-бізі. Ц
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27.09.2021 13:25 Відповісти
ну не цікавить він вас, то чого каментуєте?) Забудьте про нього і все)))
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09.10.2021 00:16 Відповісти
не говори, он и президентом станет если шо... ну если подумать то?
Мужественный расист, фошизд, ненавидит нигеров и любит драться с ними, побеждает всегда.... - гроза Ахметки чо
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26.09.2021 13:03 Відповісти
Ще Вусіка нам не вистачало у президенти. Нехай на расєю їде, там його обожнюють такі самі фошизди, расисти та ксенофоби.
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26.09.2021 13:55 Відповісти
Хто такий Усик і про його спортивні досягнення знатимуть і пам"ятатимуть століттями, а від вас, цензоровських "патріотів", залишиться хіба що тире між двома датами, та й то не надовго. Тому ви і сходите тут на гівно...
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26.09.2021 15:04 Відповісти
жестко, но в принципе правдиво. пусть эта Иренка попробует сто тыщ раз тренироваться и драться - хрен там плавал.

но просто вот меня лично смущает шо он типо супер правослабен. надеюсь шо прикидывается, как и Марк Твен.
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26.09.2021 15:22 Відповісти
я б ризикнув.
ну може він не такий мужній як Віталя, але подивись на клоуна - можна подумати шо буде гірше?
не думаю(с)
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26.09.2021 15:27 Відповісти
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26.09.2021 17:23 Відповісти
Щасливо
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27.09.2021 07:47 Відповісти
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27.09.2021 10:19 Відповісти
Интересно, а ГДЕ Александрович "не сдерживал эмоций" и каких саме?! И почему "не спал"? Ведь Украине смотреть и болеть за "своего" было ЗАСЬ! Ни один канал не показывал поединок! Неужели, Александрович дивився вражие каналы???
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27.09.2021 12:39 Відповісти
Ну молодец, чего уж там.
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26.09.2021 11:14 Відповісти
Один ватник поздравил другого ватника... как трогательно
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26.09.2021 11:30 Відповісти
Лучше бы он на возращение Крыма так сказал и Донбасса.
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26.09.2021 11:33 Відповісти
Мальчика можно вывезти из Кривого Рога, но Кривой Рог из мальчики не вывезти.
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26.09.2021 11:46 Відповісти
Распатриотнейшие завсегдатаи ЦН глубоко возмущены тем, как мог Усик себе позволить целовать жовто - синий прапор і танцювати гопак! Це ж зрада! А в цей час генерал В. Бурба каже. що Зеля злив "операцию по захопленню "вагнеривцив"! Це можна пробачити ?
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26.09.2021 11:55 Відповісти
Бокс "ватника" Усика?

не знаю..

не цікавився,тому жодного не бачив.
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26.09.2021 12:24 Відповісти
При чем тут Украина? Это что, олимпиада? Чистая коммерция. Частное лицо Усик срубило пару миллионов баксов.
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26.09.2021 12:33 Відповісти
чергова пабєда аднавонарота над українціми...
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26.09.2021 13:27 Відповісти
Боя не было, Усик пояс не получал, а победа - божа
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26.09.2021 12:44 Відповісти
Я надеялся, этому засранцу хлебало начистят, не вышло. Его реально поздравляют как крымчанина, русского мужика в рашке, а те, кто помнит о его гражданстве, вспоминает про "адин нарот". Как спортсмен - молодец, как соотечественник - говно редкостное
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26.09.2021 12:47 Відповісти
креатура мертветчука і путлера для виправдовування концепції "адіннарот"
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26.09.2021 13:26 Відповісти
Да вы, диалектик, батенька! Только лучше смопельки утром регулярно подтирай, а потом суди паобедителя! Слава - Украине! Усику - слава!
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26.09.2021 16:37 Відповісти
Идиот!
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27.09.2021 12:41 Відповісти
Браво Усик, и Зе его правильно поздравил.
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26.09.2021 13:09 Відповісти
Пасивний поздоровив активного.Пєтушари.
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26.09.2021 13:15 Відповісти
малорос малороса бачить здалека...
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26.09.2021 13:25 Відповісти
Ватнік ватніка - бачить з-за парєбріка.
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26.09.2021 16:38 Відповісти
Какое то ватное поздравление. Какое свое возвращает, дурик?! У тебя есть документы, подтверждающие собственность? Пояса чемпиона по боксу принадлежит именно Украине?
Вот такие же идиоты и считают поэтому Крым своим, если он у них был когда то в далеком прошлом.
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26.09.2021 14:19 Відповісти
Пане-друже, прости нашего действующего президента! И -попередников его - тоже! Они же. как дети!
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26.09.2021 16:39 Відповісти
А где Усик налоги с гонорара заплатит ? Надеюсь в Украине.
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26.09.2021 16:43 Відповісти
Жабу подлечи!
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27.09.2021 12:42 Відповісти
Так приємно бачити нашого хлопця в Лондоні, який побив англійця! Звучав гімн України, майорів жовто-синій прапор і українець робив з чемпіона за 4 міжнародними версіями - гумового зомбі! Пробач, Ентоні, ти - друг ( так Володимир К личко ще казав), та пояси дорожче !
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26.09.2021 17:51 Відповісти
Танці були 12 раунда бокса не було героя Украіни йому
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26.09.2021 17:54 Відповісти
Ще в далекому вже 2012 році коли Володимир Кличко в Москві виходив на бій з В. Повєткіним під-час виконання гімну України Джамалою, чи в стилі кантрі, чи ще чогось а-капелла, чи простіше завиваннями ніхто не свистів і всі стояли мовчки і терпляче чекали закінчення виконання. Та Володимир навішав " руському вітязю" по повній. Той тільки і знав що по черзі обнюхував Володимира то попід пахвами, то нижче пояса!
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26.09.2021 18:00 Відповісти
Так от, гімн України в Лондоні освистали! Суперультрапатріоти, а ну - вперед! Ц е ж - не дика Росія, а цивілізований Захід! Розумію, що в Лондоні багатих росіян більше, аніж євреїв в Біробіджані ( теж столиця), та все-таки ! Ми ж українці! Слава - нації!
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26.09.2021 18:09 Відповісти
Так нації слава, але Усік бачить Україну Малоросієй у составіКремляндії, тому тут питання складне.
Для себе після ватних заяв Усіка і Ломаченка окрім поразок я ім нічого більше не бажаю
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26.09.2021 20:12 Відповісти
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