Зеленський привітав Усика: "Україна повертає своє!"
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Президент України Володимир Зеленський привітав нового чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика з перемогою над британцем Ентоні Джошуа.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.
"Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю! Саня, дякую! Всі ми не спали, всі ми не сумнівались, всі ми не стримували емоцій!" - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, бій став для Усика третім у суперважкій вазі. Раніше він перемагав Чазза Візерспуна (технічним нокаутом) і Дерека Чісору (за очками).
Топ коментарі
+30 Ksenia VB
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Десантники ехали в поля, думали что Рашка с Крыма пойдет. - техника рабочая была, боекомплект полный, говорили - если пойдут - дадим ответку. правда Эрдоган если видел выдвижение войск, то смеялся в усы - просто адекватный противник сразу бы лишил группировку связи, а потом методично бы гонял по степу. или по прериям, как кому угодно.
Я тоже уважаю "пятого", но вот .....(и тут следует длинная речь, прям как в песне - Ария Дарта Вейдера, найди и послушай.)
или его мать - тупо уничтожила город, который возмутился от наезда собирателей дани, два раза. офигенные "святые", вам не кажется?
Парєбрік там
ты та же вата тока в профиль.
либо по пунктам объясни, либо ты обосрался. отсчет пошел.
ты верняк хочешь:
https://www.youtube.com/watch?v=ve3pBdO_YRw
Порохососпожиратель сои=враг Украины, зебил=зебил.... высерыпосты на ветке это подтверждают
тебе с дивана хорошо обосрать боксера то, а ему всю жизнь тренироваться избивать нигеров - как? тяжело.... победить в себе гуманиста и возненавидеть темнокожих человеков
Я пишалась боксером Усіком, коли він на Олімпіаді з оселедцем на голові танцював гопак та святкував свої перемоги. Пам'ятаю, що у мене навіть сльози по оличчу текли від радощів. Але ті зміни, які відбулися з українським спортсменом за останні роки, мене дуже обурюють. Малороси мене не цікавлять а ні у спорті, а ні у житті, а ні у шоу-бізі. Ц
Мужественный расист, фошизд, ненавидит нигеров и любит драться с ними, побеждает всегда.... - гроза Ахметки чо
но просто вот меня лично смущает шо он типо супер правослабен. надеюсь шо прикидывается, как и Марк Твен.
ну може він не такий мужній як Віталя, але подивись на клоуна - можна подумати шо буде гірше?
не думаю(с)
не знаю..
не цікавився,тому жодного не бачив.
Вот такие же идиоты и считают поэтому Крым своим, если он у них был когда то в далеком прошлом.
Для себе після ватних заяв Усіка і Ломаченка окрім поразок я ім нічого більше не бажаю