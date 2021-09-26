Зеленский поздравил Усика: "Украина возвращает свое!"
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоиспеченного чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.
"Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO - снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Саня, спасибо! Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций!", - говорится в сообщении.
Отметим, бой стал для Усика третьим в супертяжелом весе. Ранее он побеждал Чазз Уизерспуна (техническим нокаутом) и Дерека Чисору (по очкам).
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Десантники ехали в поля, думали что Рашка с Крыма пойдет. - техника рабочая была, боекомплект полный, говорили - если пойдут - дадим ответку. правда Эрдоган если видел выдвижение войск, то смеялся в усы - просто адекватный противник сразу бы лишил группировку связи, а потом методично бы гонял по степу. или по прериям, как кому угодно.
Я тоже уважаю "пятого", но вот .....(и тут следует длинная речь, прям как в песне - Ария Дарта Вейдера, найди и послушай.)
или его мать - тупо уничтожила город, который возмутился от наезда собирателей дани, два раза. офигенные "святые", вам не кажется?
Парєбрік там
ты та же вата тока в профиль.
либо по пунктам объясни, либо ты обосрался. отсчет пошел.
ты верняк хочешь:
https://www.youtube.com/watch?v=ve3pBdO_YRw
Порохососпожиратель сои=враг Украины, зебил=зебил.... высерыпосты на ветке это подтверждают
тебе с дивана хорошо обосрать боксера то, а ему всю жизнь тренироваться избивать нигеров - как? тяжело.... победить в себе гуманиста и возненавидеть темнокожих человеков
Я пишалась боксером Усіком, коли він на Олімпіаді з оселедцем на голові танцював гопак та святкував свої перемоги. Пам'ятаю, що у мене навіть сльози по оличчу текли від радощів. Але ті зміни, які відбулися з українським спортсменом за останні роки, мене дуже обурюють. Малороси мене не цікавлять а ні у спорті, а ні у житті, а ні у шоу-бізі. Ц
Мужественный расист, фошизд, ненавидит нигеров и любит драться с ними, побеждает всегда.... - гроза Ахметки чо
но просто вот меня лично смущает шо он типо супер правослабен. надеюсь шо прикидывается, как и Марк Твен.
ну може він не такий мужній як Віталя, але подивись на клоуна - можна подумати шо буде гірше?
не думаю(с)
не знаю..
не цікавився,тому жодного не бачив.
Вот такие же идиоты и считают поэтому Крым своим, если он у них был когда то в далеком прошлом.
Для себе після ватних заяв Усіка і Ломаченка окрім поразок я ім нічого більше не бажаю