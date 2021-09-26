Зеленский поздравил Усика: "Украина возвращает свое!"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоиспеченного чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

"Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO - снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Саня, спасибо! Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций!", - говорится в сообщении.

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Отметим, бой стал для Усика третьим в супертяжелом весе. Ранее он побеждал Чазз Уизерспуна (техническим нокаутом) и Дерека Чисору (по очкам).