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Новий український лоукостер анонсував перший рейс Київ-Одеса
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Новий український лоукостер Bees Airline анонсував, що з 14 жовтня відкриває регулярне авіасполучення між Києвом і Одесою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на фейсбуці авіакомпанії.
Також в авіаперевізника розкрили деякі подробиці маршруту: виліт з Києва - аеропорт "Київ" (Жуляни) ім. Сікорського, квитки коштуватимуть 640 грн, авіарейси будуть здійснювати 5 разів на тиждень.
Топ коментарі
+8 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар26.09.2021 15:22
+4 San Fenikss
показати весь коментар26.09.2021 16:46
+3 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар26.09.2021 15:25
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за квиток дере три шкіри і плюс ще по 45 євро за багаж
із бонусів: пляшечка водички - запити злість
Насколько я знаю, это дочерняя компания одной из уже давно существующих. Так что не факт, что не Коломоя.
"Офіційним власником значиться Сергій Смирний, проте, за чутками, справжнім є власник Tez Tour.
Співрозмовник пояснив, що за турфірмою спочатку стояв російський капітал. Однак зараз це франчайзингова мережа, якою в Україні володіє Сергій Буртин, брат співвласника Tez Tour Олександра Буртина."
А то забавно. Прилетаешь в Одессу вечером, утром дела. Ищи отель, не бухай - не интересно ))
Во-первых, они отпочковались от уже давно существующей в Украине компании.
Во-вторых, я еще в июле летал в ЕС самолетом этой "новой" компании.