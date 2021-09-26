Новий український лоукостер анонсував перший рейс Київ-Одеса

Новий український лоукостер Bees Airline анонсував, що з 14 жовтня відкриває регулярне авіасполучення між Києвом і Одесою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на фейсбуці авіакомпанії.

Також в авіаперевізника розкрили деякі подробиці маршруту: виліт з Києва - аеропорт "Київ" (Жуляни) ім. Сікорського, квитки коштуватимуть 640 грн, авіарейси будуть здійснювати 5 разів на тиждень.

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