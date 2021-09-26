Новый украинский лоукостер анонсировал первый рейс Киев-Одесса

Новый украинский лоукостер Bees Airline анонсировал, что с 14 октября открывается регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на фейсбуке авиакомпании

Также у авиаперевозчика раскрыли некоторые вопросы маршруту: вылет из Киева - аэропорт "Киев" (Жуляны) им. Сикорского, билеты будут стоить 640 грн, авиарейсы будут происходить 5 раз в неделю.

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