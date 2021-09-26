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авиасообщение (782) лоукост (135) Bees Airline (1)

Новый украинский лоукостер анонсировал первый рейс Киев-Одесса

Новости Цензор.НЕТ Общество

Новый украинский лоукостер анонсировал первый рейс Киев-Одесса

Новый украинский лоукостер Bees Airline анонсировал, что с 14 октября открывается регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на фейсбуке авиакомпании

Также у авиаперевозчика раскрыли некоторые вопросы маршруту: вылет из Киева - аэропорт "Киев" (Жуляны) им. Сикорского, билеты будут стоить 640 грн, авиарейсы будут происходить 5 раз в неделю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейский лоукостер Eurowings выходит на украинский рынок - цена билета стартует от €40
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Топ комментарии
+8
Лоукостери з'являються, а каламойшин мау банкрутує, хоча квитки в 7 разів дорожчі.
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26.09.2021 15:22
+4
640 грн - это чуть-чуть дороже, чем автобусом. Если еще летать будет по утрам - вообще прекрасно.

А то забавно. Прилетаешь в Одессу вечером, утром дела. Ищи отель, не бухай - не интересно ))
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26.09.2021 16:46
+3
Бєня колись казав, що літати повинні тільки багаті, так шо лоукост це не до нього.
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26.09.2021 15:25
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І хто власник ?
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26.09.2021 15:20 Ответить
Антіковідники.
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26.09.2021 15:21 Ответить
Беня или Ермак
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26.09.2021 15:21 Ответить
Бєня колись казав, що літати повинні тільки багаті, так шо лоукост це не до нього.
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26.09.2021 15:25 Ответить
так в МАУ тепер і літають богато, але ... по бідному.
за квиток дере три шкіри і плюс ще по 45 євро за багаж
із бонусів: пляшечка водички - запити злість
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26.09.2021 20:39 Ответить
я МАУ тільки в Туреччину літав, бо вибору не було, так от в них мінімальний простір для ніх зі всіх можливих варіантів і найдешевша обивка крімел. В візейр на сантиметрів 10 просторіше і крісла типу шкіряні.
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26.09.2021 22:59 Ответить
Сергій Смирний
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26.09.2021 15:24 Ответить
Лоукостери з'являються, а каламойшин мау банкрутує, хоча квитки в 7 разів дорожчі.
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26.09.2021 15:22 Ответить
А ты поинтересуйся чья это компания и откуда взялась.

Насколько я знаю, это дочерняя компания одной из уже давно существующих. Так что не факт, что не Коломоя.
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27.09.2021 01:17 Ответить
Ну точно не Бєня.

"Офіційним власником значиться Сергій Смирний, проте, за чутками, справжнім є власник Tez Tour.
Співрозмовник пояснив, що за турфірмою спочатку стояв російський капітал. Однак зараз це франчайзингова мережа, якою в Україні володіє Сергій Буртин, брат співвласника Tez Tour Олександра Буртина."
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27.09.2021 10:06 Ответить
3 из 5 будут досрочно...
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26.09.2021 15:31 Ответить
640 грн - это чуть-чуть дороже, чем автобусом. Если еще летать будет по утрам - вообще прекрасно.

А то забавно. Прилетаешь в Одессу вечером, утром дела. Ищи отель, не бухай - не интересно ))
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26.09.2021 16:46 Ответить
уже осень... кому он нужен?
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26.09.2021 17:36 Ответить
Согласен, надо было тебя спросить, а теперь будут в убыток себе самолеты гонять.
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26.09.2021 21:33 Ответить
А деньги за отменённый рейс, как рэйнэйр возвращать будут, т.е. никак?
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26.09.2021 19:29 Ответить
Тю, здивували... Був би Київ - Ларнака, чи Київ - Хургада, а то в Одесу летіти... Що я там не бачив.
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26.09.2021 20:58 Ответить
Действительно, вот дураки, пустые самолеты будут гонять. А вот послушали бы тебя....
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26.09.2021 21:32 Ответить
в Ларнаку віззейр літає, а в Хургаді поза готелями що робити?
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26.09.2021 23:02 Ответить
Как же вдало и продумано--всё по нашему! С октября на Одессу. Дождь пошёл---а мы скирдуем, снега сошёл---на лыжах прём, лёд растаял---на коньках!
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26.09.2021 21:32 Ответить
Ты реально думаешь, что в Одессу только ради пляжей летают?
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26.09.2021 21:35 Ответить
Я реально думаю что даже возможно это сделано что бы рентабельность была отрицательная. И тем самым к сезону убрать рейс этот. Конечно как вариант это. За лоукостеры по стране защебетали ещё в оранжевую эпоху---особенно в Европу. И долго песни сказки пели потом. И глухарь по сей день. С чартерами не путать. В далёкие времена часто летал с Одессы в Харьков через Киев. 16 руб до Киева и тут же с Жулян до Харькова за 14 руб. Цены на 1980г. На Киев было летом 18 кажись рейсов, а с Киева до Харькова 14 рейсов в сутки. Для славных моряков загран-заплыва пустяки!. На прямой с Одессы до Харькова билетов не было летом совсем. Из-за транзитных через Харьков с Одессы на дальнюю кацапию, Урал, Сибирь, Мурманск и Прибалтику. Это так---к слову.
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26.09.2021 21:51 Ответить
Ярослав правий, в Одесу більше по роботі і бізнесу їздять/літають ніж туристи)
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26.09.2021 23:01 Ответить
Конкретика и тенденция разные понятия. Я о тенденциях что давно завелись у нас в стране. Начинать после всех, заканчивать не начав, ссать против ветра, пообещать не сделать и прочее. А конкретно Ярослав прав. Полегчало?
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27.09.2021 00:21 Ответить
Шото я не понял насчет "нового".

Во-первых, они отпочковались от уже давно существующей в Украине компании.
Во-вторых, я еще в июле летал в ЕС самолетом этой "новой" компании.
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27.09.2021 01:16 Ответить
 
 