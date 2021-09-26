Новый украинский лоукостер анонсировал первый рейс Киев-Одесса
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Новый украинский лоукостер Bees Airline анонсировал, что с 14 октября открывается регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на фейсбуке авиакомпании
Также у авиаперевозчика раскрыли некоторые вопросы маршруту: вылет из Киева - аэропорт "Киев" (Жуляны) им. Сикорского, билеты будут стоить 640 грн, авиарейсы будут происходить 5 раз в неделю.
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+8 Ла-ла-ла-ла
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+4 San Fenikss
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+3 Ла-ла-ла-ла
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за квиток дере три шкіри і плюс ще по 45 євро за багаж
із бонусів: пляшечка водички - запити злість
Насколько я знаю, это дочерняя компания одной из уже давно существующих. Так что не факт, что не Коломоя.
"Офіційним власником значиться Сергій Смирний, проте, за чутками, справжнім є власник Tez Tour.
Співрозмовник пояснив, що за турфірмою спочатку стояв російський капітал. Однак зараз це франчайзингова мережа, якою в Україні володіє Сергій Буртин, брат співвласника Tez Tour Олександра Буртина."
А то забавно. Прилетаешь в Одессу вечером, утром дела. Ищи отель, не бухай - не интересно ))
Во-первых, они отпочковались от уже давно существующей в Украине компании.
Во-вторых, я еще в июле летал в ЕС самолетом этой "новой" компании.