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Російського шамана Габишева, який хотів "вигнати Путіна", забрали на примусове лікування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російського шамана Габишева, який хотів

У російському регіоні Якутія шамана Олександра Габишева, який у 2019 році відправився в Москву для здійснення "обряду вигнання Путіна", відвезли на примусове лікування у медичний заклад. Куди саме відправили шамана, невідомо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це проєкту Радіо Свобода повідомив адвокат Олексій Прянишников.

Про те, що Габишева, який перебував у СІЗО, відправили до клініки, адвокатам повідомили співробітники ізолятора.

Прянишников зазначив, що шамана відвезли в лікарню, оскільки набув чинності вирок про його примусове лікування в психіатричному стаціонарі.

Раніше під час засідання суду були відхилені аргументи захисту, що провина Габишева у кримінальних справах про екстремізм і про застосування насильства до співробітників правоохоронних органів під час затримання в січні не доведена, а висновки експертів Якутського психіатричного диспансеру про його неосудність необґрунтовані.

Читайте також: Шамана Габишева, який йшов у Кремль виганяти Путіна, хочуть відправити на психіатричне лікування
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Топ коментарі
+22
В России торжественно открыли деревянный уличный туалет для водителей маршруток



России в городе В Ангарске, находящемся в Иркутской области, официально открыли деревянный туалет для водителей автобусов.

Об этом в субботу, 25 сентября сообщает Telegram-канал "Подъем".

Для того, чтобы открытие общественной уборной было по-настоящему торжественным, там даже повесили плакат и цветные воздушные шары.

Презентовали новый санитарный узел на конечной станции автобусного маршрута №7.

Сами же водители для большего комфорта на улице возле туалета устроили еще умывальник и прикрепили зеркало. Кроме того, прямо возле туалета стоит лавка, где можно посидеть, пока не приехал автобус.

абзавидоваться жеж можно
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26.09.2021 17:42
+13
Сильно легитимный кремлевский КГБист за 21 год у Корыта кого только не убивал....мантра такая...мочить в сорттире собственное быдло.... Сралин Джугашвили научил Швондеров Шариковых РАБссии очень умело....
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26.09.2021 17:11
+13
Кроме того, прямо возле туалета стоит лавка, где можно посидеть, пока не приехал автобус

И вдохнуть освежающего аромата родины...😀
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26.09.2021 17:55
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крепкий мужик .... держится.....
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26.09.2021 17:01 Відповісти
стесняюсь спросить -а что лечить то будут- что Вова таки не Хлюло??!!
это Путина лечить надо....напряжением 10.000...
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26.09.2021 18:43 Відповісти
Я ж казав,що це він оленів направив на пуйла і шойгу)))
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26.09.2021 18:59 Відповісти
Там швидно "підлікують" що ніяких сумнівів не буде в його недієздатності, овоща зроблять.
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26.09.2021 17:03 Відповісти
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26.09.2021 17:03 Відповісти
Да шоб подавились...
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26.09.2021 17:13 Відповісти
У нас давно вже перевалили, якщо перевести.
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26.09.2021 17:37 Відповісти
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26.09.2021 18:16 Відповісти
Какая разница между шаманом несущим пургу и теми кто боится его, кто суеверен, кто запроторил его в психушку? 21 век говорите?
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26.09.2021 17:06 Відповісти
Сильно легитимный кремлевский КГБист за 21 год у Корыта кого только не убивал....мантра такая...мочить в сорттире собственное быдло.... Сралин Джугашвили научил Швондеров Шариковых РАБссии очень умело....
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26.09.2021 17:11 Відповісти
Брат Шойгу... ну как такое можно.
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26.09.2021 17:19 Відповісти
Все еще верят что путлера можно изгнать с помощью ритуалов?Дикие люди эти кацапы.
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26.09.2021 17:20 Відповісти
Это путлер не то что суеверен, а параноидально боится любой угрозы. И обласканы им такие же шизофреники, из которых самые активные в его близком окружении и в бездуме (каламбурчик для Безуглой), а и остальное рабское население рашостана.
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26.09.2021 17:38 Відповісти
та это ссущество - членовек-Путин, носит на руке красную нитку, о чем там говорить можно, если человек" ссытся от любого шороха, посмотрите как оно в Швейцарию приперлось - из самолета выходило по бронестеклом. В Австралию - - ***** пригнало "флот". Ничтожество, правда опасное
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26.09.2021 17:30 Відповісти
В России торжественно открыли деревянный уличный туалет для водителей маршруток



России в городе В Ангарске, находящемся в Иркутской области, официально открыли деревянный туалет для водителей автобусов.

Об этом в субботу, 25 сентября сообщает Telegram-канал "Подъем".

Для того, чтобы открытие общественной уборной было по-настоящему торжественным, там даже повесили плакат и цветные воздушные шары.

Презентовали новый санитарный узел на конечной станции автобусного маршрута №7.

Сами же водители для большего комфорта на улице возле туалета устроили еще умывальник и прикрепили зеркало. Кроме того, прямо возле туалета стоит лавка, где можно посидеть, пока не приехал автобус.

абзавидоваться жеж можно
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26.09.2021 17:42 Відповісти
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26.09.2021 17:49 Відповісти
Кроме того, прямо возле туалета стоит лавка, где можно посидеть, пока не приехал автобус

И вдохнуть освежающего аромата родины...😀
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26.09.2021 17:55 Відповісти
и прослушать работу по расшлаковке )))) чужого организма ))))
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26.09.2021 18:03 Відповісти
Водії маршруток чекають на автобус?
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26.09.2021 18:39 Відповісти
а как же... ну не пешком же идти домой в конце смены ))))
опять жеж диспетчер, механик, медик и начальник автопарка...где по вашему должны сидеть??? )))))
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26.09.2021 18:54 Відповісти
Так торжественно туалеты и полоскалки открывать -это же национальная традиция у кацапов! Пздц как еще духовой оркестр при этом не играл-загадка... Это у нормальных людей туалет это норма жизни. А у расиянцев-всегда празник!
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26.09.2021 18:47 Відповісти
Урочисто відкривати туалети, то як заразна хвороба серед безголових бюрократів. В Києвському Державному Університеті телекомунікацій було те ж саме, навіть їх ректор біля вбиральні патетично вірші читав. Відео: https://www.youtube.com/watch?v=uRyqHkFkCBo&t=3s
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26.09.2021 19:16 Відповісти
одне можу додати у виправдання - український тубзік хоча б у будівлі і схожий на європейський...)))
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26.09.2021 19:23 Відповісти
а зимой умывальник будут заправлять боярой.
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26.09.2021 20:29 Відповісти
антифризом или стекломоем )))
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26.09.2021 21:09 Відповісти
Рекламний слоган: " Посрал - и в дорогу"
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26.09.2021 21:17 Відповісти
💯
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26.09.2021 17:50 Відповісти
нацистская рассея должна быть повержена
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26.09.2021 20:18 Відповісти
Фуйло злякалос Олександра Габишева настільки, що вирішило його ще й заколоти.
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26.09.2021 17:59 Відповісти
А ведь был один из немногих здравомыслящих. Жаль чувака.
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26.09.2021 18:03 Відповісти
Ходять слухи що ***** упало "на ноги'
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26.09.2021 18:18 Відповісти
Ну Пуйлу,следовало бы знать,що дух шамана,намного опасен,чем живой шаман.Поэтому,если Габышев умрёт к Пуйлу явится его дух и возможно не один
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26.09.2021 18:36 Відповісти
Они ему вколят вакцину "спутника".
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26.09.2021 18:38 Відповісти
Доказано ФСБ , что именно шаман "натравил" стадо оленей на Путина и Шойгу во время их интимного сибирского вояжа.
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26.09.2021 19:15 Відповісти
Микро-вожди не порвались стадо олегей сзади пропускать?
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27.09.2021 01:03 Відповісти
Пожалуй единственный здоровый на всю дурку (паРашку) упрятан как "не нормальный", ну вообще-м то так оно и есть, ведьь "нормой" в стране дураков является дурость и тупость!
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26.09.2021 19:19 Відповісти
Ітіть-колотіть, у тій суцільній парашапсихушці є ще й психушки?
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26.09.2021 20:15 Відповісти
шаману надо было валить на аляску , а не на маскву
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26.09.2021 20:21 Відповісти
аби звихнути мізки нетвердим умам, багато не треба

Голова київського осередку фанатів "Зоряних війн" пообіцяв відомому активісту "перетворити його життя на Татуїн", якщо той не вибачиться за різкі висловлювання щодо відомої серії фільмів. - УП Tabloid
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26.09.2021 20:22 Відповісти
Судебная психиатрическая карательная медицина, как и прежде, по прежнему на службе у гебнявых едросов. 21 век говорите? Ну ну...
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26.09.2021 23:00 Відповісти
Единственный здоровый человек на россии , но его загребли на лечение 😆🤣капец😄
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27.09.2021 00:41 Відповісти
 
 