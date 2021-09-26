Російського шамана Габишева, який хотів "вигнати Путіна", забрали на примусове лікування
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У російському регіоні Якутія шамана Олександра Габишева, який у 2019 році відправився в Москву для здійснення "обряду вигнання Путіна", відвезли на примусове лікування у медичний заклад. Куди саме відправили шамана, невідомо.
Як передає Цензор.НЕТ, про це проєкту Радіо Свобода повідомив адвокат Олексій Прянишников.
Про те, що Габишева, який перебував у СІЗО, відправили до клініки, адвокатам повідомили співробітники ізолятора.
Прянишников зазначив, що шамана відвезли в лікарню, оскільки набув чинності вирок про його примусове лікування в психіатричному стаціонарі.
Раніше під час засідання суду були відхилені аргументи захисту, що провина Габишева у кримінальних справах про екстремізм і про застосування насильства до співробітників правоохоронних органів під час затримання в січні не доведена, а висновки експертів Якутського психіатричного диспансеру про його неосудність необґрунтовані.
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это Путина лечить надо....напряжением 10.000...
России в городе В Ангарске, находящемся в Иркутской области, официально открыли деревянный туалет для водителей автобусов.
Об этом в субботу, 25 сентября сообщает Telegram-канал "Подъем".
Для того, чтобы открытие общественной уборной было по-настоящему торжественным, там даже повесили плакат и цветные воздушные шары.
Презентовали новый санитарный узел на конечной станции автобусного маршрута №7.
Сами же водители для большего комфорта на улице возле туалета устроили еще умывальник и прикрепили зеркало. Кроме того, прямо возле туалета стоит лавка, где можно посидеть, пока не приехал автобус.
абзавидоваться жеж можно
И вдохнуть освежающего аромата родины...😀
опять жеж диспетчер, механик, медик и начальник автопарка...где по вашему должны сидеть??? )))))
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