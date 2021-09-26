Російського шамана Габишева, який хотів "вигнати Путіна", забрали на примусове лікування

У російському регіоні Якутія шамана Олександра Габишева, який у 2019 році відправився в Москву для здійснення "обряду вигнання Путіна", відвезли на примусове лікування у медичний заклад. Куди саме відправили шамана, невідомо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це проєкту Радіо Свобода повідомив адвокат Олексій Прянишников.

Про те, що Габишева, який перебував у СІЗО, відправили до клініки, адвокатам повідомили співробітники ізолятора.

Прянишников зазначив, що шамана відвезли в лікарню, оскільки набув чинності вирок про його примусове лікування в психіатричному стаціонарі.

Раніше під час засідання суду були відхилені аргументи захисту, що провина Габишева у кримінальних справах про екстремізм і про застосування насильства до співробітників правоохоронних органів під час затримання в січні не доведена, а висновки експертів Якутського психіатричного диспансеру про його неосудність необґрунтовані.

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