Росія виділить на утримання ОРДЛО понад 900 млрд рублів, - ЗМІ

Російська Федерація упродовж найближчих трьох років виділить на соціально-економічні потреби окупованої частини Донбасу понад 900 млрд рублів, тобто близько 330 млрд гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться у затвердженій російським урядом "Програмі прискореного соціально-економічного розвитку територій (в російській документації Донецьк і Луганськ називають "територія 1" і "територія 2" відповідно. - Ред.) на 2022-2024 роки".

Згідно з внутрішніми російськими даними, на окупованому Донбасі проживає близько 2,9 млн осіб. 38% з них – пенсіонери. Середня зарплата – 15 тисяч рублів, на 20 тисяч менше, ніж у сусідній Ростовській області. У планах Кремля через три роки, у 2024-му, вивести рівень доходів в ОРДЛО до показників тієї ж Ростовської області 2019 року. Варто зазначити, що військова складова утримання угруповань "ДНР" і "ЛНР" фінансується окремо.

"Сценарні програми, які були ухвалені урядом Російської Федерації, спрямовані на повну інтеграцію окупованого Донбасу в російську економіку. Нещодавно урядом Російської Федерації було проведено окреме засідання, присвячене окупованим територіям, і там було прийнято програму підтримки Т1 і Т2, як вони називають наші окуповані території. Після цього засідання уряду Назаров (Сергій Назаров – заступник міністра економічного розвитку РФ. – Ред.) приїхав у Ростов, провів нараду з представниками так званих "урядів" Донецька і Луганська, довів керівні вказівки, і уже ми бачимо реалізацію", – розповів представник одного з розвідувальних органів України.

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Згідно з даними української розвідки, управління соціально-економічним життям на окупованому Донбасі здійснюється через Міжвідомчу комісію з надання гуманітарної підтримки постраждалим територіям південно-східних районів Донецької та Луганської областей України, створену в грудні 2014 року. Фінансування відбувається через московський Благодійний фонд підтримки міжнародних гуманітарних проєктів. Керівник Міжвідомчої комісії і голова наглядової ради Благодійного фонду – заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров. Окрім того, низка співробітників цього фонду обіймають посади в керівництві угруповань "ДНР" і "ЛНР".

У Донецьку – це заступники керівника так званого "уряду" "ДНР" Володимир Пашков і Володимир Антонов, керівник апарату так званого "уряду" Володимир Йожиков і Віктор Колесник – "радник" ватажка угруповання "ДНР". У Луганську працівниками Благодійного фонду є "радники" ватажка угруповання "ЛНР" Віталій Кузнєцов і Микита Дворніков (справжні прізвища Віталій Якуш і Микита Картошкін), так званий міністр промисловості "ЛНР" Сергій Неверов (насправді Сергій Богданов) та голова спостережної ради місцевої компанії "Східвугілля" Андрій Разін (Андрій Чурін).

"Донбас Реалії" звернулися до Міністерства економічного розвитку РФ із питаннями щодо роботи згаданої Міжвідомчої комісії, але відповіді на момент публікації матеріалу не отримали.

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