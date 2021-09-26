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Новини Політика України
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закордонний паспорт (91) українська мова (778) Демська Орися (9)

В Україні перевірять написання імен у закордонних паспортах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні перевірять написання імен у закордонних паспортах

В Україні проведуть перевірку транслітерації імен у закордонних паспортах.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Орися Демська, передає Цензор.НЕТ.

"Не можна сказати, що сьогодні виникла потреба в зміні транслітерації, але час від часу такі правила потрібно переглядати. Міжнародний стандарт і українська мова в міжнародному транслітераційному стандарті присутні, датовані 1995 роком. Це міжнародна стандартна таблиця транслітерування, очевидно, що вона не буде переглядатися найближчим часом. Чи будемо ми переглядати? Ні. Ми просто ще раз звіримо, чи відповідають наші транслітераційні практики міжнародним. Якщо відповідають, то ми збережемо все як є. Якщо ж відбулися якісь зміни, ми просто уніфікуємо з міжнародними стандартами", - сказала вона.

Експертка пояснила, для чого потрібна ця перевірка.

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"Позиція комісії сьогодні полягає в тому, щоб подивитися, наскільки гармонізовано/не гармонізовано, і гармонізувати з міжнародними стандартами, оскільки транслітерація насамперед орієнтована на міжнародний вектор України. Як вийде на практиці - подивимося, які рішення прийме комісія, які будуть рекомендації Інституту української мови. Згідно із законом комісія має свої рішення обговорювати з Інститутом української мови, іншими науковими установами, які займаються українською мовою", - сказала вона.
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Топ коментарі
+22
Будемо відверті - новина ні про що. ІБД - імітація бурхливої діяльності.
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26.09.2021 21:51
+9
придумали проблему для заробітчан.зараз прийдеться всі іноземні документи переробляти х за новою транслітерацією.пісєц.
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26.09.2021 21:50
+9
И сколько на эту фигню миллиардов с бюджета выделят.
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26.09.2021 21:56
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Буочко ж казало що заробітчани повертатимуться в Україну. Пацан сказав - пацан зробить.
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26.09.2021 22:15 Відповісти
Треба було Йулю обирати. Всі заробітчани би давно повернулися і на заробітки би до нас зараз їздили німці, італійці та французи...
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27.09.2021 02:39 Відповісти
От цікаво. Моє прізвище логічно записувати в кінці черз -iy. Та й з часів незалежности така норма як би існувала. Але якийсь "розумник" придумав в останній редакції через -іі в кінці. Виходить прізвище у множині Пузіі. Нічого іншого, як ДБЛ БЛД я про це дійство сказати не можу. Бо очевидна тупість.
Заодно. Якось треба врегулювати написання Є, Ї, Ю, Я. Як на мою скромну думку, то на початку слова завжди має бути Y. А от у середині слова перед апострофом має бути y. Не Рrypiat, а Prypyat. В усіх інших випадках -ie, -іі, -iu, -ia.
Одним словом, питань більше, ніж правильних відповідей. З "Ь" проблем неміряно.
Простий приклад. Набираю просто Льоша, а транслітератор (http://ukrlit.org/transliteratsiia#source=0LvRjNC+0YjQsA==) дає losha. Лоша і Льоша. Це, взагалі, як?
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26.09.2021 22:31 Відповісти
нe вздумай biгти мiняти паспорт на новий варiант. виданi зостануться зi старим варiантом. хто щe нi разу нe транслiтeрувався отримає за новими. головнe звiздє що доки оформлює внушить потрibний варiтан написавши заяву на залишeння вжe наявноi транслiтeрацii аргумeнтувавши що на нiй вжe iншi докумeнти записанi.
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26.09.2021 22:43 Відповісти
Куди мені вже бігти? Хай молодь бігає/не бігає. Я давно вже у статусі "споглядача"
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26.09.2021 23:12 Відповісти
Ви дебіли. Вікторія перекладаєте як Viktoriia, а Джон як Dzhon. Це *****, дебіли тільки можуть перекрутити іноземні імена, які у всьому світі пишуться однаково на всіх мовах. Треба тих прохвесорів, що ті таблиці придумали нахєр сцянтми ганчірками гнат
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26.09.2021 22:39 Відповісти
а що у в Украiнi дiтeй називають джонами? мовa йдe про транслiтeрацiю з укр. на латиницю а нe навпаки i потiм щe раз на латиницю.
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26.09.2021 22:45 Відповісти
Вы знаете иногда до маразма доходит как наши делают транслитерацию.
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26.09.2021 23:04 Відповісти
знаю. маю досвiд iз трьома варiантами написання свого iмeнi. i при чому нe у своiх паспортах. люди просто показували поржать.
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26.09.2021 23:19 Відповісти
Ой нам повезло., не так как DzhonаАМ. Дочка Юлия перевели как Juliiyia, а как я теперь понимаю могла быть **********
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26.09.2021 23:03 Відповісти
Хіба за тими таблицями не "Yulia" має бути?
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26.09.2021 23:06 Відповісти
то можe дурнe що наbирало для друку рахувати bукви нe вмiє. що так bагато ii. Щe нe можe стояти J на почaтку укр Ю. bо цiль транслiтeрацii пeрeдати точно вимову iмeнi на всiх мовах. При наявностi J на початку iмeнi англомовний вжe нe прочитає як Ю а як "дж". Значить траслiтeратор просто iдєот.
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26.09.2021 23:26 Відповісти
а могли бы и по итальянской забацать как Giulia по-моему так даже красивее
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26.09.2021 23:34 Відповісти
цiль транслiтeрацii пeрeдати точно вимову iмeнi на всiх мовах.
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27.09.2021 00:10 Відповісти
Так в мене батьки були москалі і дали мені москальске ім'я і нехай воно так і буде у паспорті. А вимовляти його можна вже як заманеться
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27.09.2021 00:39 Відповісти
так тодi ти пiдпадаєш зовсiм пiд iншe правило:! правило транслiтeрацii пeршого докумeнта з транслiтeрацiєю. просто написати заяву "як у виданому попeрeдньому докумeнтi"
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27.09.2021 00:47 Відповісти
так я саме так і зробив - на підставі документів з 90-х отримав новий паспорт без транслітерації
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27.09.2021 01:06 Відповісти
bо ти хотiв i знав як отримати своє. а bагато нe знають що пeрший док дає право на залишeння пeршого варiанту. он на початку форуму розкудахталися i поbiгли вжe чeрги займати.
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27.09.2021 01:11 Відповісти
Тут недавно нам "у вуха сцяли" що "буде дуже класно" коли ми перейдем на "латиницю" А зараз читаю всю оцю "гризню" на гілці і думаю : "І "нахрєна" нам така "грусть?" " У нас як почув - так і написав! "І вся любов до копійки"! А тут ще сиди і підбирай яке правильно буквосполучення чи букву втиснуть!!!
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27.09.2021 05:48 Відповісти
Тепер всі "Tanya" будуть поза законом, тільки "Tania" good.
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26.09.2021 23:04 Відповісти
Tania - це маячня. Тiльки Tanya.
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26.09.2021 23:12 Відповісти
iнозeмцям beз рiзницi. вони всe рiвно вимовлять однаково. нe залeжно вiд того "i" там чи "у"
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26.09.2021 23:28 Відповісти
А за нашими нормами "ya" тільки на початку слова - Yaroslav. А в середині чи кінці слова - ia.
Як на мене логічно.
Ya -[йа]
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27.09.2021 00:26 Відповісти
попeрдня транслiтeрацiя iмeнi Юлiя bула Yu. потiм стала Iu. зараз нe знаю. нe попадалось поbачити паспорти з новими тарaканами.
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27.09.2021 00:51 Відповісти
у них котируется Ju...
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27.09.2021 04:42 Відповісти
у кого у них? укр.транслітерація не робить вибір у яку країну їдеш так краще і переведуть. стандарт один.
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27.09.2021 12:06 Відповісти
Таня в паспорте? Можно еще Санёк и Лёха. Тани в украинских документах пишутся как Тетяни.
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27.09.2021 00:29 Відповісти
у європeйцiв bзiк давати своiм дiтям скорочeнi нашi iмeна. i iх тeж якось латинкою трebа записувати самим європeйцям.
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27.09.2021 00:53 Відповісти
Так в статье идет речь о транслитерации имен с украинского в латиницу. Когда ребенку дают имя изначально, то могут записать его как угодно, там нет каких-либо правил, хоть в латинице, хоть не в латинице. Хочешь - можешь Tania ребенка назвать, хочешь - Tanya. Никто тебе не может диктовать какими буквами ребенка называть.
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27.09.2021 01:02 Відповісти
ти нaчe нe знаєш дeржслужbовцiв. iм сказали заганяти осюди i записувати що прога видасть. https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html
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27.09.2021 01:15 Відповісти
хаха. щось новeнькe i грємучe ти видав. bуквами називати! взагалi то записувати bуквами. а називають звуками.
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27.09.2021 01:20 Відповісти
Транслитерация - это буквы. А представление звуков спецсимволами - это транскрипция. Так что я все правильно написал.
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27.09.2021 12:22 Відповісти
транскрипція записує звуки. а називаєш ти людину все ж таки звуками. не спорь з лінгвістом, нічо не вийде.
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27.09.2021 12:52 Відповісти
А, ну так ты так бы сразу и сказал, что лингвист, а то я думал, что все цензоровские лингвисты, филологи, политологи, генералы, экономисты, юристы и геополитики 1го сентября в школу вернулись.
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29.09.2021 00:37 Відповісти
нашо? i лишить cebя цирка!
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29.09.2021 00:56 Відповісти
Так ты прогуливаешь что ли? Мамка в курсе?
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29.09.2021 16:27 Відповісти
ти ап чоп какальщик?
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29.09.2021 16:30 Відповісти
Иди домашку делай, лингвист, лол.
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29.09.2021 16:43 Відповісти
ти явно продукт русских училок-тупорилок. тим тeж якогось трeба знати щось про опонeнта. тiльки тодi вони починають вслухуватися в притeзii.
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29.09.2021 08:44 Відповісти
Ой блін
Tetyana / Tetiana
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27.09.2021 01:07 Відповісти
...а, мона Танька ... і Володька
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27.09.2021 05:04 Відповісти
А войны уже нет?Буковки важнее?..баный цирк!
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26.09.2021 23:08 Відповісти
Ваше написання - стидобище. Тільки проблеми людям створюєте.
Mariia, Nataliia. Придурки.
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26.09.2021 23:09 Відповісти
Так меняли уже как минимум 1 раз за время независимости. В совке французская транслитерация использовалась и ей продолжали после развала пользоваться, потом в какой-то момент изменили на другую. Может быть еще потом меняли, не знаю. О чем новость?

Я последние 2 или 3 раза когда сталкивался с вопросом транслитерации в паспорте, так мне вообще давали возможность самому выбрать транслитерацию.
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27.09.2021 00:23 Відповісти
зараз начe вжe нe можна оbрати. вони просто заганяють сюди i beз варiантiв https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html
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27.09.2021 00:56 Відповісти
Они и раньше прогоняли через автоматический транслитератор, но при этом давали возможность подкорректировать, если тебе что-то не нравилось. Но в пределах разумного, насколько я понимаю. Вряд ли будучи Вовой тебе разрешили бы записаться Артемом
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27.09.2021 01:06 Відповісти
а зараз лишe на пiдставi вжe виданого докумeнта тоbi можуть залишити попeрднiй варiант. тут самe так i написано https://dmsu.gov.ua/faq/transliteracziya.html
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27.09.2021 01:17 Відповісти
є стандартне, дуже давнє і - головне - зрозуміле для англо-саксонського вуха правило транслітерації прзвищ на -ський - це "-ski". поляки, здається, й самі послуговуються цим правилом. і лише у нас якийсь дегенарат придумав "-yy" "-ii", які взагалі не читабельні, не вимовляються і сприймаються як глюк.
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27.09.2021 01:53 Відповісти
Заявляете о нечитаемых ошибках, при том что сами их и создали)))
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27.09.2021 20:07 Відповісти
Проблема дуже серьозна. Мене звати Олег, у англійській транскрипції Oleh. У англійський остання «H» не читається, тобто Oleh читається як Оле, Але, Алі, Олі. У мене є друг Ігор, тобто англійською Ihor. Це англійською читають як Айор. Тобто українськи м'яка та тверда «Г» мусять писатися лише як англійська «G». Дякую!
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27.09.2021 06:40 Відповісти
То ви ще не бачили як транслітерують "Сергій"
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27.09.2021 08:34 Відповісти
Звідки у вас упевненість, що передавати українські імена латинкою слід орієнтуючись тільки на англійську вимову? Латинкою пише більшість слов'янських мов. Чеський і словацький звук "г" звучить майже так са́мо, як український. І на письмі в них українське г = h, ґ = g, й = j, і = і. Те ж са́ме вони пишуть і в закордонних паспортах. І чхати їм на особливості англійської, французької чи німецької вимови.
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27.09.2021 12:51 Відповісти
Зато с русского на украинский вместо транскрипции почему то задействовали перевод.)
Это по каким правилам?)
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27.09.2021 07:07 Відповісти
Вже всі проблеми в країні вирішені, лишилась лише транслітерація!
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27.09.2021 07:16 Відповісти
Ви впевнені, що проблему транслітерації слід вирішувати са́ме в ОСТАННЮ чергу, коли всі інші вже буде вирішено?
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27.09.2021 12:43 Відповісти
Германия = Хер-мания
Считается правильным написанием.
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27.09.2021 09:42 Відповісти
Це у вас у параші нормально? У нас пишуть Німеччина.
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27.09.2021 12:53 Відповісти
Не знаю, как в вашей параше, а у нас в Украине по Закону о транслитерации именно так.
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27.09.2021 12:57 Відповісти
ЖЛОБЫ СЕЛЬСКИЕ ПИСАТЬ НЕ НАУЧИЛИСЬ !?)
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27.09.2021 11:48 Відповісти
Якщо у вас не застряв капслок, значить, вам час до психіатра. Попередній діагноз - параноя.
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27.09.2021 12:42 Відповісти
ТЕБЕ В СЕЛО СЕЛЮК !)
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27.09.2021 13:08 Відповісти
Головне в запропонованому способі - те, що кожній літері кирилиці відповідає літера латинки, причому він уніфікований для всіх кириличних алфавітів. Тому українське и передається як і, а для українського і довелося вже писати і з діакритикою: ì. Українське г перeдається через g, а для ґ знову потрібна діакритика. Тобто, завдяки своїй універсальності така транслітерація абсолютно непридатна на практиці, бо транслітеровані українські назви скидаються більше на в'єтнамський текст, а не на слов'янський. Тим часом більшість слов'ян успішно користуються латинкою. Нам для практичних потреб вистачило б і простої латинки з трьома додатковими літерами - ž, č, š.
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27.09.2021 12:38 Відповісти
В Україні з 2010 діє Постанова Кабінету Міністрів "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею", де прописані правила транслітерації.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF#Text
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27.09.2021 14:53 Відповісти
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