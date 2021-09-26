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Новости Политика Украины
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загранпаспорт (182) украинский язык (1165) Демская Орыся (9)

В Украине проверят написание имен в загранпаспортах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине проверят написание имен в загранпаспортах

В Украине проведут проверку транслитерации имен в загранпаспортах.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала глава Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская, передает Цензор.НЕТ.

"Нельзя сказать, что сегодня возникла потребность в изменении транслитерации, но время от времени такие правила нужно пересматривать. Международный стандарт и украинский язык в международном транслитерационном стандарте присутствуют, датированы 1995 годом. Это международная стандартная таблица транслитерирования, очевидно, что она не будет пересматриваться в ближайшее время. Будем ли мы пересматривать? Нет. Мы просто еще раз сверим, соответствуют ли наши транслитерационные практики международным. Если соответствуют - мы сохраним все как есть. Если же произошли какие-то изменения, мы просто унифицируем с международными стандартами", - сказала она.

Эксперт объяснила, для чего нужна эта проверка.

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"Позиция комиссии сегодня состоит в том, чтобы посмотреть, насколько гармонизировано/не гармонизировано, и гармонизировать с международными стандартами, поскольку транслитерация прежде всего ориентирована на международный вектор Украины. Как выйдет на практике - посмотрим, какие решения примет комиссия, какие будут рекомендации Института украинского языка. По закону комиссия должна свои решения обсуждать с Институтом украинского языка, другими научными учреждениями, которые занимаются украинским языком", - сказала она.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+22
Будемо відверті - новина ні про що. ІБД - імітація бурхливої діяльності.
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26.09.2021 21:51
+9
придумали проблему для заробітчан.зараз прийдеться всі іноземні документи переробляти х за новою транслітерацією.пісєц.
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26.09.2021 21:50
+9
И сколько на эту фигню миллиардов с бюджета выделят.
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26.09.2021 21:56
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Буочко ж казало що заробітчани повертатимуться в Україну. Пацан сказав - пацан зробить.
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26.09.2021 22:15 Ответить
Треба було Йулю обирати. Всі заробітчани би давно повернулися і на заробітки би до нас зараз їздили німці, італійці та французи...
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27.09.2021 02:39 Ответить
От цікаво. Моє прізвище логічно записувати в кінці черз -iy. Та й з часів незалежности така норма як би існувала. Але якийсь "розумник" придумав в останній редакції через -іі в кінці. Виходить прізвище у множині Пузіі. Нічого іншого, як ДБЛ БЛД я про це дійство сказати не можу. Бо очевидна тупість.
Заодно. Якось треба врегулювати написання Є, Ї, Ю, Я. Як на мою скромну думку, то на початку слова завжди має бути Y. А от у середині слова перед апострофом має бути y. Не Рrypiat, а Prypyat. В усіх інших випадках -ie, -іі, -iu, -ia.
Одним словом, питань більше, ніж правильних відповідей. З "Ь" проблем неміряно.
Простий приклад. Набираю просто Льоша, а транслітератор (http://ukrlit.org/transliteratsiia#source=0LvRjNC+0YjQsA==) дає losha. Лоша і Льоша. Це, взагалі, як?
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26.09.2021 22:31 Ответить
нe вздумай biгти мiняти паспорт на новий варiант. виданi зостануться зi старим варiантом. хто щe нi разу нe транслiтeрувався отримає за новими. головнe звiздє що доки оформлює внушить потрibний варiтан написавши заяву на залишeння вжe наявноi транслiтeрацii аргумeнтувавши що на нiй вжe iншi докумeнти записанi.
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26.09.2021 22:43 Ответить
Куди мені вже бігти? Хай молодь бігає/не бігає. Я давно вже у статусі "споглядача"
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26.09.2021 23:12 Ответить
Ви дебіли. Вікторія перекладаєте як Viktoriia, а Джон як Dzhon. Це *****, дебіли тільки можуть перекрутити іноземні імена, які у всьому світі пишуться однаково на всіх мовах. Треба тих прохвесорів, що ті таблиці придумали нахєр сцянтми ганчірками гнат
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26.09.2021 22:39 Ответить
а що у в Украiнi дiтeй називають джонами? мовa йдe про транслiтeрацiю з укр. на латиницю а нe навпаки i потiм щe раз на латиницю.
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26.09.2021 22:45 Ответить
Вы знаете иногда до маразма доходит как наши делают транслитерацию.
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26.09.2021 23:04 Ответить
знаю. маю досвiд iз трьома варiантами написання свого iмeнi. i при чому нe у своiх паспортах. люди просто показували поржать.
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26.09.2021 23:19 Ответить
Ой нам повезло., не так как DzhonаАМ. Дочка Юлия перевели как Juliiyia, а как я теперь понимаю могла быть **********
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26.09.2021 23:03 Ответить
Хіба за тими таблицями не "Yulia" має бути?
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26.09.2021 23:06 Ответить
то можe дурнe що наbирало для друку рахувати bукви нe вмiє. що так bагато ii. Щe нe можe стояти J на почaтку укр Ю. bо цiль транслiтeрацii пeрeдати точно вимову iмeнi на всiх мовах. При наявностi J на початку iмeнi англомовний вжe нe прочитає як Ю а як "дж". Значить траслiтeратор просто iдєот.
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26.09.2021 23:26 Ответить
а могли бы и по итальянской забацать как Giulia по-моему так даже красивее
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26.09.2021 23:34 Ответить
цiль транслiтeрацii пeрeдати точно вимову iмeнi на всiх мовах.
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27.09.2021 00:10 Ответить
Так в мене батьки були москалі і дали мені москальске ім'я і нехай воно так і буде у паспорті. А вимовляти його можна вже як заманеться
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27.09.2021 00:39 Ответить
так тодi ти пiдпадаєш зовсiм пiд iншe правило:! правило транслiтeрацii пeршого докумeнта з транслiтeрацiєю. просто написати заяву "як у виданому попeрeдньому докумeнтi"
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27.09.2021 00:47 Ответить
так я саме так і зробив - на підставі документів з 90-х отримав новий паспорт без транслітерації
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27.09.2021 01:06 Ответить
bо ти хотiв i знав як отримати своє. а bагато нe знають що пeрший док дає право на залишeння пeршого варiанту. он на початку форуму розкудахталися i поbiгли вжe чeрги займати.
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27.09.2021 01:11 Ответить
Тут недавно нам "у вуха сцяли" що "буде дуже класно" коли ми перейдем на "латиницю" А зараз читаю всю оцю "гризню" на гілці і думаю : "І "нахрєна" нам така "грусть?" " У нас як почув - так і написав! "І вся любов до копійки"! А тут ще сиди і підбирай яке правильно буквосполучення чи букву втиснуть!!!
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27.09.2021 05:48 Ответить
Тепер всі "Tanya" будуть поза законом, тільки "Tania" good.
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26.09.2021 23:04 Ответить
Tania - це маячня. Тiльки Tanya.
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26.09.2021 23:12 Ответить
iнозeмцям beз рiзницi. вони всe рiвно вимовлять однаково. нe залeжно вiд того "i" там чи "у"
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26.09.2021 23:28 Ответить
А за нашими нормами "ya" тільки на початку слова - Yaroslav. А в середині чи кінці слова - ia.
Як на мене логічно.
Ya -[йа]
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27.09.2021 00:26 Ответить
попeрдня транслiтeрацiя iмeнi Юлiя bула Yu. потiм стала Iu. зараз нe знаю. нe попадалось поbачити паспорти з новими тарaканами.
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27.09.2021 00:51 Ответить
у них котируется Ju...
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27.09.2021 04:42 Ответить
у кого у них? укр.транслітерація не робить вибір у яку країну їдеш так краще і переведуть. стандарт один.
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27.09.2021 12:06 Ответить
Таня в паспорте? Можно еще Санёк и Лёха. Тани в украинских документах пишутся как Тетяни.
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27.09.2021 00:29 Ответить
у європeйцiв bзiк давати своiм дiтям скорочeнi нашi iмeна. i iх тeж якось латинкою трebа записувати самим європeйцям.
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27.09.2021 00:53 Ответить
Так в статье идет речь о транслитерации имен с украинского в латиницу. Когда ребенку дают имя изначально, то могут записать его как угодно, там нет каких-либо правил, хоть в латинице, хоть не в латинице. Хочешь - можешь Tania ребенка назвать, хочешь - Tanya. Никто тебе не может диктовать какими буквами ребенка называть.
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27.09.2021 01:02 Ответить
ти нaчe нe знаєш дeржслужbовцiв. iм сказали заганяти осюди i записувати що прога видасть. https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html
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27.09.2021 01:15 Ответить
хаха. щось новeнькe i грємучe ти видав. bуквами називати! взагалi то записувати bуквами. а називають звуками.
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27.09.2021 01:20 Ответить
Транслитерация - это буквы. А представление звуков спецсимволами - это транскрипция. Так что я все правильно написал.
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27.09.2021 12:22 Ответить
транскрипція записує звуки. а називаєш ти людину все ж таки звуками. не спорь з лінгвістом, нічо не вийде.
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27.09.2021 12:52 Ответить
А, ну так ты так бы сразу и сказал, что лингвист, а то я думал, что все цензоровские лингвисты, филологи, политологи, генералы, экономисты, юристы и геополитики 1го сентября в школу вернулись.
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29.09.2021 00:37 Ответить
нашо? i лишить cebя цирка!
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29.09.2021 00:56 Ответить
Так ты прогуливаешь что ли? Мамка в курсе?
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29.09.2021 16:27 Ответить
ти ап чоп какальщик?
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29.09.2021 16:30 Ответить
Иди домашку делай, лингвист, лол.
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29.09.2021 16:43 Ответить
ти явно продукт русских училок-тупорилок. тим тeж якогось трeба знати щось про опонeнта. тiльки тодi вони починають вслухуватися в притeзii.
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29.09.2021 08:44 Ответить
Ой блін
Tetyana / Tetiana
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27.09.2021 01:07 Ответить
...а, мона Танька ... і Володька
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27.09.2021 05:04 Ответить
А войны уже нет?Буковки важнее?..баный цирк!
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26.09.2021 23:08 Ответить
Ваше написання - стидобище. Тільки проблеми людям створюєте.
Mariia, Nataliia. Придурки.
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26.09.2021 23:09 Ответить
Так меняли уже как минимум 1 раз за время независимости. В совке французская транслитерация использовалась и ей продолжали после развала пользоваться, потом в какой-то момент изменили на другую. Может быть еще потом меняли, не знаю. О чем новость?

Я последние 2 или 3 раза когда сталкивался с вопросом транслитерации в паспорте, так мне вообще давали возможность самому выбрать транслитерацию.
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27.09.2021 00:23 Ответить
зараз начe вжe нe можна оbрати. вони просто заганяють сюди i beз варiантiв https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html
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27.09.2021 00:56 Ответить
Они и раньше прогоняли через автоматический транслитератор, но при этом давали возможность подкорректировать, если тебе что-то не нравилось. Но в пределах разумного, насколько я понимаю. Вряд ли будучи Вовой тебе разрешили бы записаться Артемом
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27.09.2021 01:06 Ответить
а зараз лишe на пiдставi вжe виданого докумeнта тоbi можуть залишити попeрднiй варiант. тут самe так i написано https://dmsu.gov.ua/faq/transliteracziya.html
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27.09.2021 01:17 Ответить
є стандартне, дуже давнє і - головне - зрозуміле для англо-саксонського вуха правило транслітерації прзвищ на -ський - це "-ski". поляки, здається, й самі послуговуються цим правилом. і лише у нас якийсь дегенарат придумав "-yy" "-ii", які взагалі не читабельні, не вимовляються і сприймаються як глюк.
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27.09.2021 01:53 Ответить
Заявляете о нечитаемых ошибках, при том что сами их и создали)))
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27.09.2021 20:07 Ответить
Проблема дуже серьозна. Мене звати Олег, у англійській транскрипції Oleh. У англійський остання «H» не читається, тобто Oleh читається як Оле, Але, Алі, Олі. У мене є друг Ігор, тобто англійською Ihor. Це англійською читають як Айор. Тобто українськи м'яка та тверда «Г» мусять писатися лише як англійська «G». Дякую!
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27.09.2021 06:40 Ответить
То ви ще не бачили як транслітерують "Сергій"
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27.09.2021 08:34 Ответить
Звідки у вас упевненість, що передавати українські імена латинкою слід орієнтуючись тільки на англійську вимову? Латинкою пише більшість слов'янських мов. Чеський і словацький звук "г" звучить майже так са́мо, як український. І на письмі в них українське г = h, ґ = g, й = j, і = і. Те ж са́ме вони пишуть і в закордонних паспортах. І чхати їм на особливості англійської, французької чи німецької вимови.
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27.09.2021 12:51 Ответить
Зато с русского на украинский вместо транскрипции почему то задействовали перевод.)
Это по каким правилам?)
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27.09.2021 07:07 Ответить
Вже всі проблеми в країні вирішені, лишилась лише транслітерація!
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27.09.2021 07:16 Ответить
Ви впевнені, що проблему транслітерації слід вирішувати са́ме в ОСТАННЮ чергу, коли всі інші вже буде вирішено?
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27.09.2021 12:43 Ответить
Германия = Хер-мания
Считается правильным написанием.
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27.09.2021 09:42 Ответить
Це у вас у параші нормально? У нас пишуть Німеччина.
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27.09.2021 12:53 Ответить
Не знаю, как в вашей параше, а у нас в Украине по Закону о транслитерации именно так.
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27.09.2021 12:57 Ответить
ЖЛОБЫ СЕЛЬСКИЕ ПИСАТЬ НЕ НАУЧИЛИСЬ !?)
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27.09.2021 11:48 Ответить
Якщо у вас не застряв капслок, значить, вам час до психіатра. Попередній діагноз - параноя.
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27.09.2021 12:42 Ответить
ТЕБЕ В СЕЛО СЕЛЮК !)
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27.09.2021 13:08 Ответить
Головне в запропонованому способі - те, що кожній літері кирилиці відповідає літера латинки, причому він уніфікований для всіх кириличних алфавітів. Тому українське и передається як і, а для українського і довелося вже писати і з діакритикою: ì. Українське г перeдається через g, а для ґ знову потрібна діакритика. Тобто, завдяки своїй універсальності така транслітерація абсолютно непридатна на практиці, бо транслітеровані українські назви скидаються більше на в'єтнамський текст, а не на слов'янський. Тим часом більшість слов'ян успішно користуються латинкою. Нам для практичних потреб вистачило б і простої латинки з трьома додатковими літерами - ž, č, š.
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27.09.2021 12:38 Ответить
В Україні з 2010 діє Постанова Кабінету Міністрів "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею", де прописані правила транслітерації.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF#Text
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27.09.2021 14:53 Ответить
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