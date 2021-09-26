В Украине проверят написание имен в загранпаспортах
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине проведут проверку транслитерации имен в загранпаспортах.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала глава Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская, передает Цензор.НЕТ.
"Нельзя сказать, что сегодня возникла потребность в изменении транслитерации, но время от времени такие правила нужно пересматривать. Международный стандарт и украинский язык в международном транслитерационном стандарте присутствуют, датированы 1995 годом. Это международная стандартная таблица транслитерирования, очевидно, что она не будет пересматриваться в ближайшее время. Будем ли мы пересматривать? Нет. Мы просто еще раз сверим, соответствуют ли наши транслитерационные практики международным. Если соответствуют - мы сохраним все как есть. Если же произошли какие-то изменения, мы просто унифицируем с международными стандартами", - сказала она.
Эксперт объяснила, для чего нужна эта проверка.
"Позиция комиссии сегодня состоит в том, чтобы посмотреть, насколько гармонизировано/не гармонизировано, и гармонизировать с международными стандартами, поскольку транслитерация прежде всего ориентирована на международный вектор Украины. Как выйдет на практике - посмотрим, какие решения примет комиссия, какие будут рекомендации Института украинского языка. По закону комиссия должна свои решения обсуждать с Институтом украинского языка, другими научными учреждениями, которые занимаются украинским языком", - сказала она.
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Заодно. Якось треба врегулювати написання Є, Ї, Ю, Я. Як на мою скромну думку, то на початку слова завжди має бути Y. А от у середині слова перед апострофом має бути y. Не Рrypiat, а Prypyat. В усіх інших випадках -ie, -іі, -iu, -ia.
Одним словом, питань більше, ніж правильних відповідей. З "Ь" проблем неміряно.
Простий приклад. Набираю просто Льоша, а транслітератор (http://ukrlit.org/transliteratsiia#source=0LvRjNC+0YjQsA==) дає losha. Лоша і Льоша. Це, взагалі, як?
Як на мене логічно.
Ya -[йа]
Tetyana / Tetiana
Mariia, Nataliia. Придурки.
Я последние 2 или 3 раза когда сталкивался с вопросом транслитерации в паспорте, так мне вообще давали возможность самому выбрать транслитерацию.
Это по каким правилам?)
Считается правильным написанием.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF#Text