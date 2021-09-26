В Украине проверят написание имен в загранпаспортах

В Украине проведут проверку транслитерации имен в загранпаспортах.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала глава Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская, передает Цензор.НЕТ.

"Нельзя сказать, что сегодня возникла потребность в изменении транслитерации, но время от времени такие правила нужно пересматривать. Международный стандарт и украинский язык в международном транслитерационном стандарте присутствуют, датированы 1995 годом. Это международная стандартная таблица транслитерирования, очевидно, что она не будет пересматриваться в ближайшее время. Будем ли мы пересматривать? Нет. Мы просто еще раз сверим, соответствуют ли наши транслитерационные практики международным. Если соответствуют - мы сохраним все как есть. Если же произошли какие-то изменения, мы просто унифицируем с международными стандартами", - сказала она.

Эксперт объяснила, для чего нужна эта проверка.

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"Позиция комиссии сегодня состоит в том, чтобы посмотреть, насколько гармонизировано/не гармонизировано, и гармонизировать с международными стандартами, поскольку транслитерация прежде всего ориентирована на международный вектор Украины. Как выйдет на практике - посмотрим, какие решения примет комиссия, какие будут рекомендации Института украинского языка. По закону комиссия должна свои решения обсуждать с Институтом украинского языка, другими научными учреждениями, которые занимаются украинским языком", - сказала она.