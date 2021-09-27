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У США запустять новий супутник дистанційного зондування Землі Landsat 9

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У США запустять новий супутник дистанційного зондування Землі Landsat 9

Важка ракета-носій Atlas-5 у понеділок стартує на орбіту з новим супутником дистанційного зондування Землі Landsat 9 в інтересах NASA і американської Геологічної служби.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє компанія-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск планується здійснити о 14:11 за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу SLC-3E на авіабазі Космічних сил США Ванденберг у штаті Каліфорнія.

На орбіту буде виведено апарат із найдосконалішим оптичним і інфрачервоним обладнанням, яке дозволяє отримувати інформацію про глобальні зміни клімату, контролювати ситуацію з природними ресурсами планети, зокрема водними і сільськогосподарськими. Landsat 9 передаватиме за добу понад 700 зображень поверхні Землі.

Супутник, який буде виведений на орбіту висотою близько 700 км, є складовою частиною програми Landsat з отримання супутникових знімків Землі. Перший з апаратів дистанційного зондування Землі серії Landsat був запущений у 1972 році, а останній (восьмий) виведений на орбіту в лютому 2013 року.

Також читайте: NASA готується перевести космічні програми із МКС на нові платформи

Автор: Анастасія Потіха
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700 киломитерз...хммм.......неплохо. А не попробовать ли создать гирлянду рефрактометров с очень большим обзором...внимание...включенных в единую сеть. Для чего? Все ураганы, все вихри, все погодные изменения...АБСОЛЮТНО!! все!, без разговора, абсолютно все...идут через линзу. Идут через гравитационное кольцо, вот рефрактометры созданные в сеть могут и засечь ее появление и перемещение. И далее операции с нитками, проходя на самом острие, на самом кончике, пике воронки, где идет буквально связка из нескольких ниток. Операции с ними(равно как и операции в булевой алгебре) проходят именно там, и маленькие зеленые очень эффектно просто манипулируют ими. Вот это уровень теоретически должен быть ниже 700 км, предполагаю где то до 500 км.
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27.09.2021 10:42 Відповісти
парашке зонд вставлять будут
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27.09.2021 14:58 Відповісти
 
 