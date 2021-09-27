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В США запустят новый спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 9

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В США запустят новый спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 9

Тяжелая ракета-носитель Atlas-5 в понедельник стартует на орбиту с новым спутником дистанционного зондирования Земли Landsat 9 в интересах NASA и американской Геологической службы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск планируется осуществить в 14:11 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса SLC-3E на авиабазе Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния.

На орбиту будет выведен аппарат с самым совершенным оптическим и инфракрасным оборудованием, которое позволяет получать информацию о глобальных изменениях климата, контролировать ситуацию с природными ресурсами планеты, в том числе водными и сельскохозяйственными. Landsat 9 будет передавать в сутки свыше 700 изображений поверхности Земли.

Спутник, который будет выведен на орбиту высотой около 700 км, является составной частью программы Landsat по получению спутниковых снимков Земли. Первый из аппаратов дистанционного зондирования Земли серии Landsat был запущен в 1972 году, а последний (восьмой) выведен на орбиту в феврале 2013 года.

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700 киломитерз...хммм.......неплохо. А не попробовать ли создать гирлянду рефрактометров с очень большим обзором...внимание...включенных в единую сеть. Для чего? Все ураганы, все вихри, все погодные изменения...АБСОЛЮТНО!! все!, без разговора, абсолютно все...идут через линзу. Идут через гравитационное кольцо, вот рефрактометры созданные в сеть могут и засечь ее появление и перемещение. И далее операции с нитками, проходя на самом острие, на самом кончике, пике воронки, где идет буквально связка из нескольких ниток. Операции с ними(равно как и операции в булевой алгебре) проходят именно там, и маленькие зеленые очень эффектно просто манипулируют ими. Вот это уровень теоретически должен быть ниже 700 км, предполагаю где то до 500 км.
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27.09.2021 10:42 Ответить
парашке зонд вставлять будут
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27.09.2021 14:58 Ответить
 
 