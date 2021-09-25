УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15617 відвідувачів онлайн
Новини Технології
6 273 53
NASA (70) МКС (78)

NASA готується перевести космічні програми із МКС на нові платформи

Новини Цензор.НЕТ Технології

NASA готується перевести космічні програми із МКС на нові платформи

Міжнародна космічна станція (МКС), яка працює 23 роки, на думку влади США, застаріває. Її експлуатація триватиме до 2030 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У підкомітеті з космосу й аеронавтики Палати представників Конгресу США відбулись онлайн-слухання, присвячені проблемі переходу програм NASA на нові космічні платформи.

Експлуатація МКС спочатку була запланована приблизно до 2024 року. Але такий перехід на нові платформи - включно з активним створенням приватних орбітальних апаратів - неможливо здійснити за короткий термін.

Читайте також: У російському модулі МКС сталася чергова аварійна ситуація. У "Роскосмосі" запевняють, що все гаразд

"Я б хотіла наголосити на тій величезній цінності, яку становить створення наукової лабораторії в космосі, - поділилася із конгресменами своєю думкою Кейт Рубінс, жінка-астронавт, ветеран двох експедицій на МКС. - На борту станції ми можемо проводити дослідження, які на Землі просто неможливі. Я провела на МКС загалом  близько трьохсот діб, була там і як експериментаторка, і як піддослідна. Я можу з перших вуст засвідчити важливість позаземної лабораторії в природних умовах невагомості і її унікальні можливості для наукового прогресу. МКС наразі - єдине місце для подібних довгострокових досліджень і для випробування технологій, які мають допомогти нам зазирнути в далекі куточки космосу".

Проте останні досягнення SpaceX, Virgin Galactic та інших компаній продемонстрували, що майбутнє вивчення навколоземного простору - за приватними комерційними проєктами. Тому у відеоконференції, яка була організована комітетом Палати представників із вивчення космосу, взяли участь і керівники компаній, що надають технічні та логістичні послуги для NASA.

На їхню думку, завдання щодо забезпечення плавного переходу на нові модулі та засоби на орбіті сьогодні нагальніше, ніж у роки завершення програми Space Shuttle. Особливо з огляду на те, що конкуренція за першість у космосі з боку Китаю, Росії та інших держав, чи то засоби зв'язку, комерції або оборони, неухильно зростає.

Дивіться також: Зеленський побував у NASA: обговорювали космічні проєкти. ФОТО

Все це означає, що роботи в учасників американських космічних програм щороку буде тільки додаватися. Наступним значним етапом має стати перенесення окремих вузлів і модулів МКС на інші платформи. Деталі цього плану викладено в останній доповіді НАСА, яка буде передана на розгляд Конгресу США найближчими тижнями.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
избавится от мкс это нормальное желание-это как избавится от телефона с трещиной в экране..да он работает пока,но ну его...надеюсь у коллективного "запада" хватит ума не пустить руских свиней в новую станцию
показати весь коментар
25.09.2021 20:12
+4
Ордынцы будут напрашиваться на китайскую станцию.
показати весь коментар
25.09.2021 20:16
+3
ну и на чем полетят? на техзадании? Где конкурентный тяжелый носитель?
показати весь коментар
25.09.2021 23:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дороге космічне сміття
показати весь коментар
25.09.2021 19:30 Відповісти
избавится от мкс это нормальное желание-это как избавится от телефона с трещиной в экране..да он работает пока,но ну его...надеюсь у коллективного "запада" хватит ума не пустить руских свиней в новую станцию
показати весь коментар
25.09.2021 20:12 Відповісти
да! только утилизировать этот хлам это не от телефона избавиться.
показати весь коментар
25.09.2021 20:35 Відповісти
Почему? Свалить МКС в Тихий Океан - примерно также сложно, как утопить мобилку.
показати весь коментар
26.09.2021 01:08 Відповісти
Ордынцы будут напрашиваться на китайскую станцию.
показати весь коментар
25.09.2021 20:16 Відповісти
Уже напрашивались. Но китайцы их послали. Кацапы просили изменить угол наклона орбиты китайской станции, чтобы им было удобнее с ней стыковаться. Кацапы по степени наглости далеко впереди моего кота, а он иногда приводит меня в бешенство.
показати весь коментар
26.09.2021 01:10 Відповісти
Надіюсь, що ваш кіт не мочиться де попало і не гадить по всіх закутках так, як це роблять кацапи.
показати весь коментар
26.09.2021 07:08 Відповісти
"На їхню думку, завдання щодо забезпечення плавного переходу на нові модулі та засоби на орбіті сьогодні нагальніше, ніж у роки завершення програми Space Shuttle. Особливо з огляду на те, що конкуренція за першість у космосі з боку Китаю, Росії та інших держав, чи то засоби зв'язку, комерції або оборони, неухильно зростає" - ******** зростає батут Рогозіна.😆
показати весь коментар
25.09.2021 20:22 Відповісти
Особенно - в свете того, что конкуренция за первенство в космосе со стороны Китая, России и других государств, будь то средства связи, коммерции или обороны, неуклонно растет. Источник: https://censor.net/ru/n3290405
Плюсую. Надеюсь конкуренция в космосе (а-ля 1960-70-е) толкнёт прогресс сильнее, чем сегодняшнее вялое сотрудничество.
показати весь коментар
25.09.2021 20:40 Відповісти
токо мордор из списка конкурентов вычерунуть надо...они уже прилетели
1 Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» прекратил техническое проектирование сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей»,
2 «Роскосмос» объявил тендер на изучение организации пилотируемых полетов на Луну, включающих высадку человека на ее поверхность В соответствии с техзаданием, подрядчик должен разработать рекомендации и требования к ракетам, космическим кораблям, луноходам, обитаемому модулю лунной базы и всем остальным технологиям и системам, Начальная цена контракта составляет 1,734 миллиарда рублей. Срок его выполнения - 2022-2025 годы.
показати весь коментар
25.09.2021 22:31 Відповісти
Рано. "Енисей" вычеркнули - как раз молодцы. Тупиковая программа была.
показати весь коментар
25.09.2021 22:36 Відповісти
ну и на чем полетят? на техзадании? Где конкурентный тяжелый носитель?
показати весь коментар
25.09.2021 23:02 Відповісти
Пока есть "Ангара". Закрыв "Енисей" начали работу над метановым двигателем, как и американцы.
показати весь коментар
25.09.2021 23:14 Відповісти
начали метановым,а закончат метиловым,как на руси водится..
показати весь коментар
26.09.2021 00:17 Відповісти
какая Ангара и где она есть? Ей даже по сокращенке - 6 вместо 10 еще 4 летно конструкторских..
и разговор о конкурентных а Ангара вполовину дороже Протона..
ЗЫ. начали работу над метановым дай пример хоть ОДНОГО успешного проэкта по двигателям.. начиная от газонокосилки
показати весь коментар
26.09.2021 01:04 Відповісти
ПД-14?
показати весь коментар
26.09.2021 02:49 Відповісти
який зв*язок між пд-14 і космосом,він для літаків і для перекачки газа в трубопроводах?
показати весь коментар
26.09.2021 09:25 Відповісти
Не мои проблемы. Просили "начиная от газонокосилки"
показати весь коментар
26.09.2021 10:40 Відповісти
Ты серьезно? ну прочитай про джеты от которых отказываются из-за этого так сказать двигателя
показати весь коментар
26.09.2021 12:00 Відповісти
ПД 14 никогда отношения к Суперджету не имел.
показати весь коментар
26.09.2021 12:06 Відповісти
Семейство двигателей ПД-14 предназначено для установки на Российские самолёты серии МС-21и SSJ,
По состоянию на 2018 год отмечается, что МС-21 имеет проблемы с выходом на внешние рынки и продолжает дорожать, а установка двигателя ПД-14 может привести к росту стоимости эксплуатации для покупателей (ВИКИ)
И на чем они стоят? На тех Бе 200 шо в Турции упали бо движки не вывезли?
показати весь коментар
26.09.2021 13:10 Відповісти
Конкретно ПД14 на тонну тяжелее и почти в 2 раза мощнее того что на Суперджете. Может какие то его облегчённые модификации туда и можно поставить, но я такого ещё не слышал. Там стоит совместной разработки с Францией двигатель Sam - 146. Основные его проблемы из за того, что он делается в двух странах, из за чего постоянно случаются задержки и накладки с поставками.
показати весь коментар
26.09.2021 18:17 Відповісти
Если не смогут заслать шпиона или кацапский шпион не сможет выкрасть конструкторскую документацию у американских компаний, то потуги выдать что-то шедевральное своё растянутся лет на 20-30. За это время китайцы построят металлургический завод на Луне.
показати весь коментар
26.09.2021 01:23 Відповісти
Рогозин сделает батут
показати весь коментар
26.09.2021 01:20 Відповісти
Конкуренция будет, но не "а-ля 1960-70-е", а будет гонка в промышленном освоении космоса и получении прибыли от космических полетов. Романтика 1960-х осталась в этих 1960-х, всё, теперь за космос возьмутся серьезные люди с серьезными деньгами. Но, да, это толкнет прогресс куда сильнее вялых научных экспериментов на орбите.
показати весь коментар
26.09.2021 01:19 Відповісти
Романтика вернётся с ядерными двигателями для межпланетных перелётов.
показати весь коментар
26.09.2021 02:51 Відповісти
Даже ядерные не сильно изменят дело. Ну разгонитесь вы не до 20 а до 200 км в секунду. Это поможет осваивать планеты солнечной системы, но практически не приблизит человека к звёздам. Надо учиться извлекать энергию прямо из массы. (например аннигилируя вещество и антивещество).
показати весь коментар
26.09.2021 12:20 Відповісти
Угу, и возить с собой ещё и тысячи тонн оборудования, которое будет удерживать это антивещество в стабильном и удаленном от обычного вещества состоянии

Фантастику я тоже очень люблю, но грань между фантастикой и реальностью лучше не переходить.

PS На самом деле нет проблемы в мощности собственно реактора, его можно сделать хоть гигаваттным, хоть тераваттным. И нет особой нужды экономить на массе топлива. Всё равно остальное, сопутствующее оборудование весит на несколько порядков больше. Проблема преобразовать абстрактную энергию (мы вообще сейчас можем только в виде тепла её получать) в энергию механического импульса. А с этим у человечества огромные проблемы. Не тип топлива важен, важно умение как использовать полученную энергию для механического перемещения в условиях вакуума.
показати весь коментар
27.09.2021 03:49 Відповісти
Даже при термоядерном синтезе вы получите максимум 1 - 3% массы топлива в виде энергии. В гравитационные волны может перейти до 40% массы взаимодействующих тел (правда человек не то что использовать, а просто видеть их научился только что, и чёрную дыру с собою крайне сложно возить). А при аннигиляции - все 100%. При том если антивещество синтезировать напрямую создавая массу из энергии, при аннигиляции вы получите обратно и энергию вложенную в него, и извлечёте равное количество энергии из обычного вещества. (впрочем даже крупный ядерный реактор в космосе - пока фантастика)

хоть гигаваттным, хоть тераваттным

Тут проблема: в космосе крайне хреново рассеивается тепло. Куда отводить тепло от терраватного реактора??? На земле наверное пришлось бы делать его прямо в море, чтоб всем морем охлаждать, а в космосе - вакуум. (впрочем с антивеществом проблема будет та же).

Любому нашему двигателю нужно рабочее тело, чтоб расширить его теплом, и придать импульс двигателю. Это всё портит. Нужны двигатели работающие без рабочего тела, на каких то иных физических принципах. (ну не создавать же его из энергии?!). Либо как то собирать его из вакуума (какие то частички там всё равно есть) в процессе полёта
показати весь коментар
27.09.2021 10:24 Відповісти
Ещё раз, и медленно, для жирафов, нет никакой причины экономить на топливе, когда сам двигатель и сопутствующее оборудование весят десятки тысяч тонн. Это будет экономия на спичках. Фантасты в своих романах (поскольку они гуманитарии) не понимают сути проблемы, проблема вообще не в топливе. Проблема в том, как полученную энергию использовать для движения космического аппарата. Все эти "варп-движки" и "червоточины" - не более чем игра человеческого воображения. А если всё же признать, что физические законы не обойти, и для придания кораблю импульса надо точно такой же импульс отбросить в противоположном направлении, всё становится настолько скучным, что поневоле начинаешь уважать энтузиастов, продолжающих совершенствовать химические ракеты, вместо того, чтобы предаваться фантазиям.
показати весь коментар
27.09.2021 16:44 Відповісти
Большая часть энергии химических двигателей уходит на разгон запаса топлива. Чем больше скорость - тем большая. По мере роста скорости, в какой то момент станет выгоднее разгонять реактор с эффективным топливом, нежели запас химического топлива для обычного двигателя.

Предел химических ракет, километров 20 - 30 (ну пусть 40) в секунду. Количество топлива для разгона быстрее, будет возрастать по экспоненте. По солнечной системе так можно летать. Но к звёздам... Да даже если увеличить скорость в 100 раз (на что уйдёт больше химического топлива, чем весит наша планета), до ближайшей звезды надо будет лететь около 1000 лет (учитывая разгон - торможение)

Тогда уже надо признать что путь к звёздам, человеку закрыт.
показати весь коментар
28.09.2021 19:51 Відповісти
Я именно это и написал, слово в слово, "путь к звездам человеку закрыт". Это, кстати, одно из возможных решений парадокса Ферми - каждый сидит в своей скорлупе, и осознание того факта, что дальше своей солнечной системы цивилизация никогда не сможет уйти, в конце концов и убивает эту цивилизацию.
показати весь коментар
29.09.2021 01:35 Відповісти
Нет, не вернется. Ядерные двигатели, это очень унылое и очень тормознутое средство передвижения. Ну, по крайней мере в мегаваттном классе, поскольку гигаваттные в космосе сейчас вообще даже за гранью фантастики. Их сейчас не делают вовсе не потому что никто не додумался их сделать, а потому, что простейшие расчеты с карандашиком в руках показывают, что ядерная силовая установка в космосе вчистую проигрывает по всем показателям старым добрым химическим, кроме одного - срока эксплуатации. Даже для беспилотных миссий, без тяжеленного экрана от радиации, спасающего экипаж, сопутствующее оборудование, в первую очередь панели для отвода тепла, съедают все прелести собственно самого движка. Это же космос, не получается построить рядом с реактором градирню и пруды для охлаждения. Без кардинального улучшения КПД таких движков, а он в лучшем случае достигает 20%, оставшиеся 80% энергии нужно рассеивать в виде тепла. Это только в фантастических книгах отважные пилоты летают на легких яхтах с атомными или даже термоядерными движками, потому что писателей не волнуют вопросы КПД и отвода тепла в космосе. А реальность, она такая, больно бьет фантазеров по голове.
показати весь коментар
27.09.2021 03:36 Відповісти
Проблемы есть, но они решаемы.
показати весь коментар
27.09.2021 10:00 Відповісти
Красивые рендеры и я умею рисовать. "Проблемы решаемы" - это когда есть работающий прототип, как минимум. А все эти рендеры даже до стадии техпроекта не дошли. Но даже когда и дойдут, соотношение общего веса к полезной нагрузке будет таким, что старые добрые керосиновые ракеты будут ржать с уродца. Смысл в таких двигателях есть, но не для полетов человека. А для того, чтобы взять железоникелевый астероид метров 200 в диаметре и за 20-50 лет притащить его на околоземную орбиту. Долгосрочная инвестиция, китайцы уже прямо сейчас над таким работают, для них масштаб планирования в 200 лет вперед - обычное дело.
показати весь коментар
27.09.2021 16:33 Відповісти
Химические ракеты тратят очень много рабочего тела. Ионные и прочие электроракетные двигатели (которые давно и успешно используются на спутниках) позволят добраться до Марса за недели, а не за месяцы. Вопрос только в источнике энергии. А главная проблема - да, Вы правильно сказали, - в охлаждении реактора, которое в космосе возможно только излучением.
показати весь коментар
27.09.2021 17:06 Відповісти
Не позволят ионные двигатели добраться до Марса за недели. С их ничтожным удельным импульсом - не, выйдет. И отмасштабировать вверх их тоже не очень получается. Чем больше мощность двигателя, тем больше его вес и тем больше мощности требуется для получения такого же ускорения. Замкнутый круг. Они вниз, наоборот, хорошо масштабируются. Вот кубсаты с ионными двигателями вполне имеют право на будущее. И ещё лучше - какие-нибудь наноботы

Осталось только придумать компактный мощный источник энергии, и космос заполонят летающие бутылки.

Но мы же тут про пилотируемую космическую космонавтику теоретизируем, не?
показати весь коментар
27.09.2021 18:26 Відповісти
Удельный импульс у них как раз огромный, тяга маленькая. Это всё решаемо. Будущее всё равно за электроракетными двигателями. Уверен, на химических люди на Марс не полетят.
показати весь коментар
27.09.2021 19:14 Відповісти
Нет, не решаемо. Технологически невозможно. Всё упирается в материалы, которые, видите ли, неидеальны. Ионные движки фактически уже достигли своего предела развития. Дальше - только если изменится сам принцип формирования направленного пучка ионов. Ну не знаю, сделают компактный линейный ускоритель с магнитами из колец сверхпроводников. Или ещё что-то подобное. Но пока нет даже концептов подобных движков, т.е. ждать чего-то прорывного в этой области в течение ближайших 20-30 лет не приходится. А за это время, я уверен, США и Китай отправят людей на Марс. Вот там и будет конкуренция, кто быстрее. Но это будут обычные химические ракеты.
показати весь коментар
28.09.2021 16:29 Відповісти
"Ну не знаю, сделают компактный линейный ускоритель с магнитами из колец сверхпроводников. Или ещё что-то подобное".
И что же в этом принципиально сложного?
показати весь коментар
28.09.2021 16:35 Відповісти
Принципиально всё несложно. Сложно сделать так, чтобы оно было как минимум не хуже существующих технологий. И тут в дело вступают такие факторы, как вес, КПД и используемые материалы. Я, к примеру, неоднократно читал научные статьи типа "наши новые гольмиевые магниты позволят снизить вес", ну не знаю, жестких дисков, к примеру. Как-то при этом упускается из виду тот факт, что жесткие диски нужны сотнями миллионов штук в год, а этого гольмия производится 200кг в год. И нет никакой надежды, что его начнут производить больше, не бывает гольмиевых месторождений. А так, да, чисто в научных экспериментах в лаборатории получены просто выдающиеся результаты.

Так вот, и тут, в этой области, есть любопытные результаты научных исследований. Но им до опытных образцов - 20-30 лет разработки. И это ещё оптимистичные оценки. Нам переворот в хранении электричества в аккумуляторах уже 30-40 лет обещают, а мы до сих пор пользуемся максимум литий-ионными аккумуляторами 1970-го года разработки. А то и вообще старые добрые свинцовые аккумуляторы используем, конструкция которых особо не изменилась за последние 120 лет.
показати весь коментар
28.09.2021 16:59 Відповісти
Ионные двигатели давно и успешно работают по довыводу спутников на рабочую орбиту. Только вот процесс довывода спутника старлинка с опорной НОО на рабочую орбиту занимает три месяца. Это очень скучное и медленное занятие для пилотируемой космонавтики, три месяца потратить на то, чтобы набрать 300км высоты.
показати весь коментар
27.09.2021 18:29 Відповісти
От полёта первого спутника до выхода человека на луну прошло 12 лет. Что было сделано за следующие 52? Сейчас у человека меньше возможностей в космосе чем было в 2000 м году (Шатлов нету). Человек попробовал сунуться в космос ради понтов. И понял что ничего кроме понтов он с космоса (ну по крайней мере с той его части, что начинается за гео стационарными орбитами) ещё лет 100 - 150 не получит.

Нужно изобретать ядерные двигатели, нужно строить орбитальные заводы и учиться собирать корабли на орбите земли (а лучше - в точках Лагранжа), нужны ядерные реакторы в космосе, нужно решать проблему рассеивания тепла и защиты от радиации. А без этого, самый выгодный коммерческий проект в космосе - доставка туда туристов.
показати весь коментар
26.09.2021 12:16 Відповісти
Экспансия человека по планете была волнообразной, периоды быстрого расширения ареала сменялись стагнацией и даже потерей уже захваченных территорий. Почему экспансия человека в космос должна быть линейным процессом?

А вот строительство орбитальных заводов - это и есть следующий шаг, от понтов и научных экспериментов к получению прибыли из космоса.

PS рукотворные ядерные реакторы в космосе вот вообще не нужны. Там уже есть замечательный реактор. Зачем они там, если солнце обеспечивает по 1500Ватт с квадратного метра поверхности? Это на Земле есть ночь, тучи, ветер и экологи, которые придут с вопросом, почему гектар земли закрыт панелями и там не бегают зверушки и не растет трава. А в космосе гектар панелей - это вообще ни о чем, на МКС сейчас панели занимают четверть гектара. И весят куда меньше ядерного реактора, который будет вырабатывать столько же энергии. Ядерных реакторов в космосе нет не потому, что никто не додумался их построить, а потому что первый вопрос - "а нафига?". Пока мы не летаем к Урану или Плутону, в них нет особой нужды.
показати весь коментар
27.09.2021 04:07 Відповісти
Солнечные панели

Вот вот... Пока не летаем далеко. К звёздам на них не полетишь.
показати весь коментар
27.09.2021 10:28 Відповісти
К звездам мы и не полетим. Просто привыкайте к мысли, что всё, что нам доступно, вертится вокруг Солнца. К моменту, когда человек технологически будет готов к межзвездным путешествиям, он биологически неминуемо вымрет
показати весь коментар
27.09.2021 16:18 Відповісти
Из-за чего вымрет?
показати весь коментар
27.09.2021 19:27 Відповісти
ДНК любого достаточно сложного животного, таких, как млекопитающие, нестабильна. И человек тоже входит в эту группу риска. Это термиты и стрекозы способны существовать сотни миллионов лет в неизменном виде. А мы -нет. Это первый фактор. А второй, и самый главный - человек, как вид, потерял внутривидовую устойчивость. Цивилизация подействовала. Мы охотно спариваемся, но неохотно заводим детей. Примерно на половине планеты человеческая популяция деградирует, а вторая половина планеты рано или поздно станет такой же, как первая половина, просто потому что она к этому тоже стремится. Мы потеряли волю к жизни и потребность в экспансии, а это верный признак вымирания. Даже если устроить опрос здесь, на форуме, то больше половины форумчан наверняка заявит "зачем нам тот космос, лучше давайте улучшать жизнь на Земле". Вот это оно и есть, вымирание.
показати весь коментар
28.09.2021 16:41 Відповісти
Поэтому и важна экспансия на другие планеты.
показати весь коментар
28.09.2021 16:45 Відповісти
Так важна же, я не спорю. Но мы не умеем в "экспансию ради экспансии". Нам нужны более приземленные, материальные выгоды. Просто напоминаю, что Колумб открыл Америку, когда попытался поплыть в Индию в другую сторону. А ради чего? Так ведь ради золота. Так и здесь, мы не попадем на Марс, пока это не будет обещать прибыль. Полезные ископаемые оттуда мы точно возить не будем, поэтому для начала надо придумать, для чего нам этот Марс собственно нужен.

"Бэкап Человечества" - это благородно и круто, но таким болеют только отдельные сумашедшие гении типа Маска. Остальным насрать на это человечество. Где тут видны деньги?
показати весь коментар
28.09.2021 17:52 Відповісти
По ходу пришло время батутов.
показати весь коментар
25.09.2021 20:46 Відповісти
Наивные оптимисты.
Кацапские модули девять лет НЕ ВЫДЕРЖАТ!
Я вообще опасаюсь, что они помрут в ближайшие 1-2 года.
показати весь коментар
25.09.2021 23:14 Відповісти
Так между нормальной МКС и рассадником кацапов есть гермодверь, делов то, закроют да и всё. Главное, чтобы успели закрыть, а то если воздух быстро уйдет в космос, закрывать будет уже и некому.
показати весь коментар
26.09.2021 01:14 Відповісти
 
 