NASA готується перевести космічні програми із МКС на нові платформи
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Міжнародна космічна станція (МКС), яка працює 23 роки, на думку влади США, застаріває. Її експлуатація триватиме до 2030 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
У підкомітеті з космосу й аеронавтики Палати представників Конгресу США відбулись онлайн-слухання, присвячені проблемі переходу програм NASA на нові космічні платформи.
Експлуатація МКС спочатку була запланована приблизно до 2024 року. Але такий перехід на нові платформи - включно з активним створенням приватних орбітальних апаратів - неможливо здійснити за короткий термін.
"Я б хотіла наголосити на тій величезній цінності, яку становить створення наукової лабораторії в космосі, - поділилася із конгресменами своєю думкою Кейт Рубінс, жінка-астронавт, ветеран двох експедицій на МКС. - На борту станції ми можемо проводити дослідження, які на Землі просто неможливі. Я провела на МКС загалом близько трьохсот діб, була там і як експериментаторка, і як піддослідна. Я можу з перших вуст засвідчити важливість позаземної лабораторії в природних умовах невагомості і її унікальні можливості для наукового прогресу. МКС наразі - єдине місце для подібних довгострокових досліджень і для випробування технологій, які мають допомогти нам зазирнути в далекі куточки космосу".
Проте останні досягнення SpaceX, Virgin Galactic та інших компаній продемонстрували, що майбутнє вивчення навколоземного простору - за приватними комерційними проєктами. Тому у відеоконференції, яка була організована комітетом Палати представників із вивчення космосу, взяли участь і керівники компаній, що надають технічні та логістичні послуги для NASA.
На їхню думку, завдання щодо забезпечення плавного переходу на нові модулі та засоби на орбіті сьогодні нагальніше, ніж у роки завершення програми Space Shuttle. Особливо з огляду на те, що конкуренція за першість у космосі з боку Китаю, Росії та інших держав, чи то засоби зв'язку, комерції або оборони, неухильно зростає.
Все це означає, що роботи в учасників американських космічних програм щороку буде тільки додаватися. Наступним значним етапом має стати перенесення окремих вузлів і модулів МКС на інші платформи. Деталі цього плану викладено в останній доповіді НАСА, яка буде передана на розгляд Конгресу США найближчими тижнями.
Будь ласка, зачекайте...
Плюсую. Надеюсь конкуренция в космосе (а-ля 1960-70-е) толкнёт прогресс сильнее, чем сегодняшнее вялое сотрудничество.
1 Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» прекратил техническое проектирование сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей»,
2 «Роскосмос» объявил тендер на изучение организации пилотируемых полетов на Луну, включающих высадку человека на ее поверхность В соответствии с техзаданием, подрядчик должен разработать рекомендации и требования к ракетам, космическим кораблям, луноходам, обитаемому модулю лунной базы и всем остальным технологиям и системам, Начальная цена контракта составляет 1,734 миллиарда рублей. Срок его выполнения - 2022-2025 годы.
и разговор о конкурентных а Ангара вполовину дороже Протона..
ЗЫ. начали работу над метановым дай пример хоть ОДНОГО успешного проэкта по двигателям.. начиная от газонокосилки
По состоянию на 2018 год отмечается, что МС-21 имеет проблемы с выходом на внешние рынки и продолжает дорожать, а установка двигателя ПД-14 может привести к росту стоимости эксплуатации для покупателей (ВИКИ)
И на чем они стоят? На тех Бе 200 шо в Турции упали бо движки не вывезли?
Фантастику я тоже очень люблю, но грань между фантастикой и реальностью лучше не переходить.
PS На самом деле нет проблемы в мощности собственно реактора, его можно сделать хоть гигаваттным, хоть тераваттным. И нет особой нужды экономить на массе топлива. Всё равно остальное, сопутствующее оборудование весит на несколько порядков больше. Проблема преобразовать абстрактную энергию (мы вообще сейчас можем только в виде тепла её получать) в энергию механического импульса. А с этим у человечества огромные проблемы. Не тип топлива важен, важно умение как использовать полученную энергию для механического перемещения в условиях вакуума.
хоть гигаваттным, хоть тераваттным
Тут проблема: в космосе крайне хреново рассеивается тепло. Куда отводить тепло от терраватного реактора??? На земле наверное пришлось бы делать его прямо в море, чтоб всем морем охлаждать, а в космосе - вакуум. (впрочем с антивеществом проблема будет та же).
Любому нашему двигателю нужно рабочее тело, чтоб расширить его теплом, и придать импульс двигателю. Это всё портит. Нужны двигатели работающие без рабочего тела, на каких то иных физических принципах. (ну не создавать же его из энергии?!). Либо как то собирать его из вакуума (какие то частички там всё равно есть) в процессе полёта
Предел химических ракет, километров 20 - 30 (ну пусть 40) в секунду. Количество топлива для разгона быстрее, будет возрастать по экспоненте. По солнечной системе так можно летать. Но к звёздам... Да даже если увеличить скорость в 100 раз (на что уйдёт больше химического топлива, чем весит наша планета), до ближайшей звезды надо будет лететь около 1000 лет (учитывая разгон - торможение)
Тогда уже надо признать что путь к звёздам, человеку закрыт.
Осталось только придумать компактный мощный источник энергии, и космос заполонят летающие бутылки.
Но мы же тут про пилотируемую космическую космонавтику теоретизируем, не?
И что же в этом принципиально сложного?
Так вот, и тут, в этой области, есть любопытные результаты научных исследований. Но им до опытных образцов - 20-30 лет разработки. И это ещё оптимистичные оценки. Нам переворот в хранении электричества в аккумуляторах уже 30-40 лет обещают, а мы до сих пор пользуемся максимум литий-ионными аккумуляторами 1970-го года разработки. А то и вообще старые добрые свинцовые аккумуляторы используем, конструкция которых особо не изменилась за последние 120 лет.
Нужно изобретать ядерные двигатели, нужно строить орбитальные заводы и учиться собирать корабли на орбите земли (а лучше - в точках Лагранжа), нужны ядерные реакторы в космосе, нужно решать проблему рассеивания тепла и защиты от радиации. А без этого, самый выгодный коммерческий проект в космосе - доставка туда туристов.
А вот строительство орбитальных заводов - это и есть следующий шаг, от понтов и научных экспериментов к получению прибыли из космоса.
PS рукотворные ядерные реакторы в космосе вот вообще не нужны. Там уже есть замечательный реактор. Зачем они там, если солнце обеспечивает по 1500Ватт с квадратного метра поверхности? Это на Земле есть ночь, тучи, ветер и экологи, которые придут с вопросом, почему гектар земли закрыт панелями и там не бегают зверушки и не растет трава. А в космосе гектар панелей - это вообще ни о чем, на МКС сейчас панели занимают четверть гектара. И весят куда меньше ядерного реактора, который будет вырабатывать столько же энергии. Ядерных реакторов в космосе нет не потому, что никто не додумался их построить, а потому что первый вопрос - "а нафига?". Пока мы не летаем к Урану или Плутону, в них нет особой нужды.
Вот вот... Пока не летаем далеко. К звёздам на них не полетишь.
"Бэкап Человечества" - это благородно и круто, но таким болеют только отдельные сумашедшие гении типа Маска. Остальным насрать на это человечество. Где тут видны деньги?
Кацапские модули девять лет НЕ ВЫДЕРЖАТ!
Я вообще опасаюсь, что они помрут в ближайшие 1-2 года.