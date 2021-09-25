NASA готовится перевести космические программы с МКС на новые платформы
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Международная космическая станция (МКС), которая работает 23 года, по мнению властей США, устаревает. Ее эксплуатация продлится до 2030 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В подкомитете по космосу и аэронавтике Палаты представителей Конгресса США прошли онлайн-слушания, посвященные проблеме перехода программ NASA на новые космические платформы.
Эксплуатация МКС первоначально была запланирована примерно до 2024 года. Но такой переход на новые платформы - включая активное создание частных орбитальных аппаратов - невозможно осуществить за короткий срок.
"Я бы хотела подчеркнуть ту огромную ценность, которую представляет собой создание научной лаборатории в космосе, – поделилась с конгрессменами своим мнением Кейт Рубинс, женщина-астронавт, ветеран двух экспедиций на МКС. – На борту станции мы можем проводить исследования, которые на Земле просто невозможны. Я провела на МКС в общей сложности около трехсот суток, была там и в роли той, кто ставит эксперименты, и в роли той, на ком ставят эксперименты. Я могу из первых уст засвидетельствовать важность внеземной лаборатории в естественной обстановке невесомости и ее уникальные возможности для научного прогресса. МКС на сегодня – единственное место для подобных долгосрочных исследований и для испытаний технологий, которые должны помочь нам заглянуть в дальние уголки космоса".
И все же, последние достижения SpaceX, Virgin Galactic и других компаний продемонстрировали, что будущее изучения околоземного пространства – за частными коммерческими проектами. Вот почему в видеоконференции, организованной комитетом Палаты представителей по изучению космоса, приняли участие и руководители компаний, предоставляющих технические и логистические услуги для NASA.
По их мнению, задача по обеспечению плавного перехода на новые модули и средства на орбите сегодня – более насущная, чем в годы завершения программы Space Shuttle. Особенно – в свете того, что конкуренция за первенство в космосе со стороны Китая, России и других государств, будь то средства связи, коммерции или обороны, неуклонно растет.
Все это означает, что работы у участников американских космических программ с каждым годом будет только прибавляться. Следующим значительным этапом должен стать перевод отдельных узлов и модулей МКС на другие платформы. Детали этого плана изложены в последнем докладе НАСА, который будет передан на рассмотрение Конгресса США в ближайшие недели.
Пожалуйста, подождите...
Плюсую. Надеюсь конкуренция в космосе (а-ля 1960-70-е) толкнёт прогресс сильнее, чем сегодняшнее вялое сотрудничество.
1 Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» прекратил техническое проектирование сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей»,
2 «Роскосмос» объявил тендер на изучение организации пилотируемых полетов на Луну, включающих высадку человека на ее поверхность В соответствии с техзаданием, подрядчик должен разработать рекомендации и требования к ракетам, космическим кораблям, луноходам, обитаемому модулю лунной базы и всем остальным технологиям и системам, Начальная цена контракта составляет 1,734 миллиарда рублей. Срок его выполнения - 2022-2025 годы.
и разговор о конкурентных а Ангара вполовину дороже Протона..
ЗЫ. начали работу над метановым дай пример хоть ОДНОГО успешного проэкта по двигателям.. начиная от газонокосилки
По состоянию на 2018 год отмечается, что МС-21 имеет проблемы с выходом на внешние рынки и продолжает дорожать, а установка двигателя ПД-14 может привести к росту стоимости эксплуатации для покупателей (ВИКИ)
И на чем они стоят? На тех Бе 200 шо в Турции упали бо движки не вывезли?
Фантастику я тоже очень люблю, но грань между фантастикой и реальностью лучше не переходить.
PS На самом деле нет проблемы в мощности собственно реактора, его можно сделать хоть гигаваттным, хоть тераваттным. И нет особой нужды экономить на массе топлива. Всё равно остальное, сопутствующее оборудование весит на несколько порядков больше. Проблема преобразовать абстрактную энергию (мы вообще сейчас можем только в виде тепла её получать) в энергию механического импульса. А с этим у человечества огромные проблемы. Не тип топлива важен, важно умение как использовать полученную энергию для механического перемещения в условиях вакуума.
хоть гигаваттным, хоть тераваттным
Тут проблема: в космосе крайне хреново рассеивается тепло. Куда отводить тепло от терраватного реактора??? На земле наверное пришлось бы делать его прямо в море, чтоб всем морем охлаждать, а в космосе - вакуум. (впрочем с антивеществом проблема будет та же).
Любому нашему двигателю нужно рабочее тело, чтоб расширить его теплом, и придать импульс двигателю. Это всё портит. Нужны двигатели работающие без рабочего тела, на каких то иных физических принципах. (ну не создавать же его из энергии?!). Либо как то собирать его из вакуума (какие то частички там всё равно есть) в процессе полёта
Предел химических ракет, километров 20 - 30 (ну пусть 40) в секунду. Количество топлива для разгона быстрее, будет возрастать по экспоненте. По солнечной системе так можно летать. Но к звёздам... Да даже если увеличить скорость в 100 раз (на что уйдёт больше химического топлива, чем весит наша планета), до ближайшей звезды надо будет лететь около 1000 лет (учитывая разгон - торможение)
Тогда уже надо признать что путь к звёздам, человеку закрыт.
Осталось только придумать компактный мощный источник энергии, и космос заполонят летающие бутылки.
Но мы же тут про пилотируемую космическую космонавтику теоретизируем, не?
И что же в этом принципиально сложного?
Так вот, и тут, в этой области, есть любопытные результаты научных исследований. Но им до опытных образцов - 20-30 лет разработки. И это ещё оптимистичные оценки. Нам переворот в хранении электричества в аккумуляторах уже 30-40 лет обещают, а мы до сих пор пользуемся максимум литий-ионными аккумуляторами 1970-го года разработки. А то и вообще старые добрые свинцовые аккумуляторы используем, конструкция которых особо не изменилась за последние 120 лет.
Нужно изобретать ядерные двигатели, нужно строить орбитальные заводы и учиться собирать корабли на орбите земли (а лучше - в точках Лагранжа), нужны ядерные реакторы в космосе, нужно решать проблему рассеивания тепла и защиты от радиации. А без этого, самый выгодный коммерческий проект в космосе - доставка туда туристов.
А вот строительство орбитальных заводов - это и есть следующий шаг, от понтов и научных экспериментов к получению прибыли из космоса.
PS рукотворные ядерные реакторы в космосе вот вообще не нужны. Там уже есть замечательный реактор. Зачем они там, если солнце обеспечивает по 1500Ватт с квадратного метра поверхности? Это на Земле есть ночь, тучи, ветер и экологи, которые придут с вопросом, почему гектар земли закрыт панелями и там не бегают зверушки и не растет трава. А в космосе гектар панелей - это вообще ни о чем, на МКС сейчас панели занимают четверть гектара. И весят куда меньше ядерного реактора, который будет вырабатывать столько же энергии. Ядерных реакторов в космосе нет не потому, что никто не додумался их построить, а потому что первый вопрос - "а нафига?". Пока мы не летаем к Урану или Плутону, в них нет особой нужды.
Вот вот... Пока не летаем далеко. К звёздам на них не полетишь.
"Бэкап Человечества" - это благородно и круто, но таким болеют только отдельные сумашедшие гении типа Маска. Остальным насрать на это человечество. Где тут видны деньги?
Кацапские модули девять лет НЕ ВЫДЕРЖАТ!
Я вообще опасаюсь, что они помрут в ближайшие 1-2 года.