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Пандемія COVID-19 суттєво скоротила очікувану тривалість життя у світі: такого не було з часів Другої світової війни

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Пандемія COVID-19 суттєво скоротила очікувану тривалість життя у світі: такого не було з часів Другої світової війни

Минулого року пандемія COVID-19 рекордно скоротила очікувану тривалість життя у світі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у новому дослідження університету Оксфорду, пише Reuters.

"У порівнянні із 2019-им, очікувана тривалість життя впала на більш ніж на шість місяців у 22 з 29 країн, аналізованих у дослідженні, що включало Європу, США та Чилі. Загалом зниження очікуваної тривалості життя було зафіксовано у 27 з 29 країн", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що такого різкого зниження очікуваної тривалості життя у світі не відбувалося з часів Другої світової війни.

"У більшості країн, суттєвіший спад очікуваної тривалості життя було виявлено серед чоловіків, у порівнянні із жінками, а найбільше втратили американські чоловіки, очікувана тривалість життя яких впала на 2,2 роки, у порівнянні із даними 2019-го року", - стверджує агентство.

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Загалом чоловіки втратили понад рік очікуваної тривалості життя у 15 країнах, а жінки - в 11.

"Це відкотило прогрес у смертності, досягнутий у попередні 5,6 років", - зауважує Reuters.

Агенція додає, що від початку пандемії у березні минулого року, COVID-19 спричинив майже 5 млн смертей у світі.

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клево бтыть таким "исследователем" - исследуешь то что никому не нужно и получаешь "получку"
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27.09.2021 07:33 Відповісти
Так "борці" ж саме цього й добиваються. Правда, під цинічним прикриттям "турботи про здоров*я людей".
І всі методи "боротьби" спрямовані не лише на зменшення тривалості життя, а й конкретно на умертвіння людей. Когось - раніше, когось пізніше. Різними шляхами.
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27.09.2021 07:36 Відповісти
Ще не затерли і в бан не відправили?? Шось тормозять. )))
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27.09.2021 11:20 Відповісти
Потрібно відмінити всі маски, антисептики та карантини. Поки в кожній сім'ї не буде бодай одного померлого.
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27.09.2021 07:50 Відповісти
Знаем таких «ученых» пишут всякую чушь а лохи хавают
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27.09.2021 08:28 Відповісти
"Золотой миллиард" потирает ручки от удовольствия. Кто-то вовремя выпустил ковидлу в свет. Все ненужные дохнут, как мухи
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27.09.2021 08:37 Відповісти
И не говори! В Израиле 50% смертей от ковида дает 17% непривитого от него населения.
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27.09.2021 10:49 Відповісти
Так не врали еще никогда) В планетарных масштабах. Фармацевтическая мафия Рокфеллеров, посей день конролируют все и общественное мнение тоже. Что тут скажешь, прозрение не приходит сразу.
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28.09.2021 01:15 Відповісти
 
 