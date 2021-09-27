Епідзонування України: В п'яти областях показники відповідають "помаранчевій" зоні карантину, ще в п'яти - "червоний" рівень за COVID-госпіталізаціями, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 27 вересня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності - при нормі не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 204 (перевищення в 2,72 рази). Найвищий рівень захворюваності в Луганській області (450, перевищення в 6 разів), Чернівецькій області (424, перевищення в 5,65 рази) та Харківської області (308, перевищення в 4,11 рази).

Також у п'яти областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій.

Водночас, в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - при нормі менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 10,9%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків в Харківській (17,6%), Сумській (15,8%) і Донецькій (15,3%) областях.

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За даними за 26 вересня, рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 в Україні в цілому становить 34,7 осіб на 100 тис. населення. Найвищий рівень госпіталізації в Харківській області - 53,1 осіб на 100 тис. населення при нормі не більше 60 осіб на 100 тис. населення.

Також в Україні зайнято 39,8% лікарняних ліжок із киснем. Найвищий показник зайнятості лікарняних ліжок із киснем у Чернівецькій області - 62,5% при нормі не більше 65%.

За даними Міністерства охорони здоров'я, показники в Києві і 19 областях України відповідають "жовтій" зоні карантину, в п'яти областях - "помаранчевій".